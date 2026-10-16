Hildegard von Bingen Fastensuppe – das Original – 100 % rein pflanzlich

Die Hildegard-Fastensuppe besteht zu 100% aus rein pflanzlichen, hochwertigen Naturstoffen, welche sorgfältig nach der Ernährungslehre der Hildegard von Bingen ausgewählt wurden.

Frei von sämtlichen chemischen und naturidenten Zusatzstoffen.

Immer mehr Menschen erkennen die heilsamen Vorzüge des Nahrungsverzichts und schwärmen von einem neuen Lebensgefühl. Heilfasten ist jedoch etwas völlig anderes als Hungern.

Beim richtig durchgeführten Heilfasten entsteht nämlich kein Hungergefühl. Die Fastensuppe nach Hildegard gibt ein gutes Sättigungsgefühl und führt zu einem kräftigen Energie-Schwung.

Außerdem steigert das Heilfasten die geistige Leistungsfähigkeit und den Gute-Laune-Pegel.

Dieses Produkt ist gentechnikfrei, frei von Fetten und Ölen, ohne Geschmacksverstärker und Zusätze von Stärke. Hochwertige Inhaltsstoffe wie Dinkel, Hildegardgewürze und der hohe Anteil an gesundem Gemüse, sorgen für eine leichte Verdauung und eine optimale Entgiftung und Entschlackung des Körpers.

Ein weiterer positiver Effekt ist die Entlastung der Sinne. Nach dem Heilfasten überrascht oftmals das intensive Geschmacksempfinden.

Der Körper kann danach seine natürlichen Fähigkeiten wieder besser wahrnehmen. Bitte beachten Sie aber, dass eine Heilfastenkur immer unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden sollte.

BIO-zertifiziert: Kontrollstelle AT-BIO-402 EU

Herkunft der Zutaten: Nicht-EU-Landwirtschaft

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 15.10.2026