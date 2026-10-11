Krisenvorsorge: GSG-9 Einsatzaxt

Robuste Einsatzaxt für Outdoor und Survival.

Wenn robuste Werkzeuge unter anspruchsvollen Bedingungen gefordert sind, zeigt die GSG-9 Einsatzaxt EA1 ihre Vielseitigkeit.

Entwickelt für Outdoor, Camping, Survival und anspruchsvolle Einsätze, überzeugt die Axt durch ihre stabile Konstruktion, kontrollierte Handhabung und funktionale Ausstattung.

Modular aufgebaut, vielseitig einsetzbar.

Besonders praktisch ist der modulare Axtrücken. Je nach Einsatzbereich kann die EA1 mit Hammer- oder Pickelaufsatz verwendet werden. Zusätzlich verfügt die Einsatzaxt über eine integrierte Prybar-Funktion, die sich für Hebel- und Brecharbeiten eignet.

Die widerstandsfähige mattschwarze Outdoor-Beschichtung unterstützt eine robuste und unempfindliche Oberfläche.

Kontrolliert geführt, sicher transportiert

Der Axtkopf aus 1065 Carbonstahl sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit. Ergonomische G10-Griffschalen unterstützen einen sicheren Halt auch bei intensiver Nutzung oder schwierigen Bedingungen.

Dank ihrer ausgewogenen Balance liegt die Axt kontrolliert in der Hand. Für den sicheren Transport wird die EA1 mit einer passgenauen Kydex-Scheide geliefert.

Robuster Axtkopf aus 1065 Carbonstahl

Widerstandsfähige mattschwarze Outdoor-Beschichtung

Modularer Axtrücken mit Hammer- oder Pickelaufsatz

Integrierte Prybar-/Brecheisenfunktion

Ergonomische G10-Griffschalen

Gute Balance für kontrollierte Handhabung

Inklusive passgenauer Kydex-Scheide

Maße: ca. 31,8 × 17 × 1,7 cm

Gewicht: ca. 750–900 g

Klingenlänge: 8,5 cm

Klingenstärke: 6 mm

Klingenstahl: 1065 Carbonstahl

Härtegrad: 56–58 HRC

Griffmaterial: G10

Lieferumfang: 1 Einsatzaxt, 1 Hammer-/Pickelaufsatz, 1 Kydex-Scheide

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 11.10.2026