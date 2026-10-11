Krisenvorsorge: GSG-9 Einsatzaxt

Robuste Einsatzaxt für Outdoor und Survival.
Wenn robuste Werkzeuge unter anspruchsvollen Bedingungen gefordert sind, zeigt die GSG-9 Einsatzaxt EA1 ihre Vielseitigkeit.
Entwickelt für Outdoor, Camping, Survival und anspruchsvolle Einsätze, überzeugt die Axt durch ihre stabile Konstruktion, kontrollierte Handhabung und funktionale Ausstattung.
Modular aufgebaut, vielseitig einsetzbar.
Besonders praktisch ist der modulare Axtrücken. Je nach Einsatzbereich kann die EA1 mit Hammer- oder Pickelaufsatz verwendet werden. Zusätzlich verfügt die Einsatzaxt über eine integrierte Prybar-Funktion, die sich für Hebel- und Brecharbeiten eignet.
Die widerstandsfähige mattschwarze Outdoor-Beschichtung unterstützt eine robuste und unempfindliche Oberfläche.
Kontrolliert geführt, sicher transportiert
Der Axtkopf aus 1065 Carbonstahl sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit. Ergonomische G10-Griffschalen unterstützen einen sicheren Halt auch bei intensiver Nutzung oder schwierigen Bedingungen.
Dank ihrer ausgewogenen Balance liegt die Axt kontrolliert in der Hand. Für den sicheren Transport wird die EA1 mit einer passgenauen Kydex-Scheide geliefert.
- Robuster Axtkopf aus 1065 Carbonstahl
- Widerstandsfähige mattschwarze Outdoor-Beschichtung
- Modularer Axtrücken mit Hammer- oder Pickelaufsatz
- Integrierte Prybar-/Brecheisenfunktion
- Ergonomische G10-Griffschalen
- Gute Balance für kontrollierte Handhabung
- Inklusive passgenauer Kydex-Scheide
Maße: ca. 31,8 × 17 × 1,7 cm
Gewicht: ca. 750–900 g
Klingenlänge: 8,5 cm
Klingenstärke: 6 mm
Klingenstahl: 1065 Carbonstahl
Härtegrad: 56–58 HRC
Griffmaterial: G10
Lieferumfang: 1 Einsatzaxt, 1 Hammer-/Pickelaufsatz, 1 Kydex-Scheide
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 11.10.2026