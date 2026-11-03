Neuheit: Schulte-Ufer Schmorpfanne Astral mit UniverSUS®-Oberflächenstruktur

Für knusprige Bratergebnisse und aromatische Schmorgerichte.

Goldbraune Bratkartoffeln, saftiges Fleisch und herzhafte Gemüsepfannen gelingen mit der Schulte-Ufer Schmorpfanne Astral mühelos.

Ihre besonders harte UniverSUS®-Oberflächenstruktur ist auf hohe Beanspruchung ausgelegt und kommt ganz ohne PFAS und PTFE aus.

Eine außergewöhnlich robuste Oberfläche für jeden Tag.

Die Besonderheit der UniverSUS®-Oberflächenstruktur: Schon etwas Speiseöl sorgt für einen natürlichen Antihaft-Effekt. So lassen sich Zutaten kräftig anbraten und anschließend schonend schmoren. Die kratzfeste Oberfläche ist so widerstandsfähig, dass Sie sogar Küchenhelfer aus Metall verwenden können.

Der mitgelieferte Glasdeckel ermöglicht es Ihnen, Ihre Speisen beim Schmoren im Blick zu behalten. Die Pfanne eignet sich für alle gängigen Herdarten – einschließlich Induktion – und lässt sich auch im Backofen verwenden.

Nach dem Kochen übernimmt auf Wunsch die Spülmaschine die Reinigung.

Mit einem Durchmesser von 24 oder 28 Zentimetern wählen Sie die passende Größe für Ihre Küche – vom schnellen Pfannengericht bis zum aufwendigen Schmorgericht.

Besonders harte, kratzfeste UniverSUS ® -Oberflächenstruktur

-Oberflächenstruktur Ohne PFAS und PTFE

Natürlicher Antihaft-Effekt durch Zugabe von Speiseöl

Auch für Küchenhelfer aus Metall geeignet

Mit praktischem Glasdeckel

Für alle Herdarten einschließlich Induktion

Backofengeeignet und spülmaschinengeeignet

Durchmesser: Wahlweise 24 oder 28 cm

Backofengeeignet: Ohne Deckel bis 500 °C, mit Deckel bis 180 °C

Lieferumfang: 1 Schulte-Ufer Schmorpfanne Astral mit UniverSUS®-Oberflächenstruktur in der gewählten Größe inklusive Glasdeckel

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 03.11.2026