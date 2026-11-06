Stark reduziert: Schwarzwälder Blütenhonig

Ein Schatz aus der Natur. Unverfälscht und ursprünglich.

Manchmal braucht es nur einen Löffel, um zu spüren, was Qualität wirklich bedeutet:

Unser Kopp Vital® Schwarzwälder Blütenhonig ist Natur in ihrer reinsten Form. Er stammt aus einer ursprünglichen Schwarzwälder Landschaft, wo Bienen von Wiesenblumen, Obstblüten und Waldsäumen sammeln, was die Natur ihnen schenkt.

Aus dieser Vielfalt entsteht ein cremig gerührter Honig, hell bis goldgelb in der Farbe, mit einem milden, feinaromatischen Geschmack.

Jedes Glas bewahrt den Reichtum der Natur: sorgfältig geerntet, schonend verarbeitet und von unabhängigen Laboren geprüft. Ohne nachweisbare Rückstände von Pestiziden und Insektiziden, naturbelassen und unverfälscht steht dieser Honig für reine Qualität und authentischen Genuss.

So schenkt er nicht nur Süße, sondern auch das gute Gefühl, ein Lebensmittel von höchster Güte zu genießen – ein ehrlicher Schatz aus heimischer Imkerei, der Tradition und Naturverbundenheit in jedem Löffel spürbar macht.

Hergestellt in Deutschland

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 06.11.2026