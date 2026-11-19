Fünf Frequenzwelten. Ein außergewöhnliches Zusammenspiel.

Von der natürlichen Schumann-Resonanz über den historischen Kammerton von 432 Hertz bis zu den faszinierenden Gammawellen des menschlichen Gehirns: Schwingungen begegnen uns in der Natur, in der Musik und in der wissenschaftlichen Forschung. Das Wellengeneratoren-Set vereint fünf unterschiedliche Frequenzkonzepte in einer außergewöhnlichen Kollektion.

Jeder Wellengenerator erzeugt ein elektromagnetisches Feld mit einer definierten Frequenz. Anders als Musik oder Klangschalen arbeiten die Geräte ohne Lautsprecher und hörbare Töne.

Das Set eröffnet damit einen besonderen Zugang zur Welt der Frequenzen und Resonanzphänomene – als Geschenk für Menschen, die sich für historische Schwingungskonzepte, Meditation und moderne Technik interessieren.

Fünf faszinierende Frequenzkonzepte.

Schumann Wellengenerator – 7,83 Hz

Die Schumann-Resonanz entsteht durch elektromagnetische Vorgänge zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre. Ihre bekannteste Grundfrequenz liegt bei etwa 7,83 Hertz. Der Schumann Wellengenerator greift dieses natürliche Phänomen auf und erzeugt ein entsprechendes Frequenzfeld.

Kammerton »A« Wellengenerator – 432 Hz

Der Kammerton von 432 Hertz besitzt eine besondere Geschichte in der Musikwelt. Auch Giuseppe Verdi setzte sich für eine entsprechende Stimmung ein. Der Wellengenerator überträgt die Frequenz als konstantes elektromagnetisches Feld – nicht als hörbaren Ton.

Gamma Wellengenerator – 40 Hz

Gammawellen gehören zu den schnellen Schwingungen des menschlichen Gehirns. Besonders die Frequenz von 40 Hertz wird in der Neurowissenschaft im Zusammenhang mit Aufmerksamkeit und Informationsverarbeitung untersucht. Der Gamma Wellengenerator greift diesen Wert auf und erzeugt ein gleichmäßiges 40-Hertz-Frequenzfeld.

Rife Wellengenerator – zehn historische Frequenzen

Inspiriert von den Frequenzexperimenten Royal Raymond Rifes vereint dieses Gerät zehn unterschiedliche Frequenzen zwischen 20 und 10 000 Hertz. Damit greift es ein historisches Resonanzkonzept auf, das bis heute das Interesse an alternativen Frequenzanwendungen prägt.

Solfeggio Wellengenerator – sieben besondere Frequenzen

Die moderne Solfeggio-Tradition verbindet bestimmte Frequenzen mit symbolischen Vorstellungen von Harmonie, Balance und innerer Ausrichtung. Der Wellengenerator umfasst sieben Frequenzen zwischen 396 und 963 Hertz und lässt sich als technisches Element in persönliche Rituale und meditative Umgebungen integrieren.

Für Ihre Räume oder unterwegs

Das Wellengeneratoren-Set ist in zwei Ausführungen erhältlich. Beide enthalten dieselben fünf Frequenzkonzepte, unterscheiden sich jedoch in ihrer Bauweise und Stromversorgung. Alle Geräte können einzeln oder gleichzeitig betrieben werden.

Plug-in – dauerhaft an einem festen Platz

Die stationären Wellengeneratoren werden direkt an einer Steckdose betrieben. Sie eignen sich besonders für Wohn-, Arbeits- oder Meditationsbereiche, in denen die Geräte über längere Zeit an einem festen Platz eingesetzt werden sollen. Über den integrierten Ein- und Ausschalter lassen sie sich bequem bedienen.

TO GO – flexibel und unabhängig von der Steckdose

Die mobilen Wellengeneratoren passen dank ihrer kompakten Abmessungen problemlos in die Tasche. Ihre integrierten Akkus ermöglichen den Einsatz zu Hause, im Büro oder auf Reisen. Zum Aufladen genügt ein USB-C-Anschluss.

Bei den Rife- und Solfeggio-Wellengeneratoren lassen sich die unterschiedlichen Frequenzen in der Plug-in-Ausführung einzeln anwählen oder im Zyklus aktivieren. Die »TO GO«-Versionen durchlaufen ihre jeweiligen Frequenzprogramme automatisch.

Fünf unterschiedliche Frequenzkonzepte in einem Set

Wahlweise als stationäre Plug-in- oder mobile »TO GO«-Ausführung

Alle fünf Geräte einzeln oder gleichzeitig betreibbar

Geräuschloser Betrieb ohne Lautsprecher

Hochwertige Geschenkverpackungen mit Magnetverschluss

Exklusiv bei Kopp erhältlich

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 19.11.2026