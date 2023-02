Die satanische Grammy-Verleihung, gesponsert von Pfizer! (Videos)

Am Sonntag wurden in Los Angeles zum 65. Mal die Grammy Awards verliehen. Beyoncé konnte vier ihrer neun Nominierungen einheimsen und darf sich damit Rekordhalterin nennen.

Weitere Gewinner waren die Sängerin Adele und der Sänger und Rapper Lizzo.

Während der Grammy-Verleihung führte der nicht-binäre Popstar Sam Smith eine satanische Handlung auf.

Zusammen mit Kim Petras gewann er den Preis für das beste Pop-Duo für seinen Song ‚Unholy‘.

Grammys pushing the Occult tonight pic.twitter.com/3f2MUHyUpk — Drew Hernandez (@DrewHLive) February 6, 2023

Petras, transsexuell, und Smith waren wie ihre Tänzerinnen und Tänzer in Rot gekleidet. Petras tanzte in einem Käfig, Smith trug Teufelshörner.

Inzwischen wurde eine Art Ritual durchgeführt. In dem Lied „Unholy“ geht es darum, dass Eltern ihre Kinder zu Hause lassen, um Ehebruch zu begehen.

Petras sagte, sie sei „die erste Transfrau, die diesen Preis gewonnen hat“. Dann gab Gastgeber Trevor Noah vor, seine Mutter anzurufen und zu sagen, dass es ihm trotz der satanischen Tat gut gehe.

The Grammys have gone full-on Satan worship right on prime time TV. Don’t believe me? Watch. pic.twitter.com/Cqc8AynbKT native advertising — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 6, 2023

Die Grammy Awards werden von Pfizer gesponsert.

Der Kolumnist Benny Johnson fragt sich laut: „Gibt es Teufelstreffen jeglicher Art, die Pfizer nicht sponsert?“ (Eurovision Song Contest: Madonna als Antichrist und Anspielungen auf den Bau des Dritten Tempels?)

Is there a demonic gathering that Pfizer won’t sponsor? pic.twitter.com/gVnzokfjWl — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 6, 2023

Stew Peters, Moderator der Stew Peters Show, fügte hinzu: „Raten Sie mal, wer Ihnen diese satanische Darbietung bei der Grammy-Verleihung anbietet? Pfizer. Wer sonst.“

Guess who this Satanic performance at the Grammy’s was brought to you by: .

.

.

.

.

Pfizer. Who else? pic.twitter.com/G0upfowePB — Stew Peters (@realstewpeters) February 6, 2023

Die Grammy-Verleihung wird satanisch und bestätigt alles, was Zagami in Band 8 geschrieben hat!

Der Illuminati-Insider Leo Zagami schreibt:

Nachdem Madonna ihre Fans monatelang mit beunruhigenden TikTok-Videos mit extremen Nahaufnahmen ihres Gesichts und seltsamen satanischen und sexuellen Anspielungen zum Ausflippen gebracht hatte, enthüllte sie ihr Katzenfrauengesicht mit einer sehr angemessenen Frisur, die wie ein Ziegenbart aussieht, als sie die mit Stars besetzte Bühne bei der 65. Grammy-Verleihung in LA am Sonntag betrat, und die Rolle des Moderators während einer Veranstaltung übernahm, die voll auf Satanisch ging, und bestätigte, was ich in Band 8 meiner „Confessions of an Illuminati Volume 8: From the Rise of the Antichrist To the Sound of the Devil and the Great Reset“ über Hollywood und sein jährliches Fest der Satan-verehrenden Illuminaten geschrieben habe, die sich für die Ankunft des Antichristen vorbereiten, indem sie die Ideologie und den Glauben des Fürsten der Finsternis fördern.(Die moderne Musik-Verschwörung: Die verborgene Bedeutung von Taylor Swifts Video „Style“)

Die 64-jährige „Queen of Pop“, die wir in „Queen of Satanic Poo“ umbenennen sollten, überraschte das Publikum, als sie „Unholy“ von Kim Petras und Sam Smith vorstellte, die ersten transsexuellen, nicht-binären Duo-Gewinner, die einen der mehr inszenierten offen satanische Auftritte, die seit Katy Perrys „Dark Horse“ im Jahr 2014 jemals bei den Grammys gemacht wurden.(Die moderne Musik-Verschwörung: Christina Aguilera – die verstörende und verborgene Bedeutung von „Fall in Line“ (Video))

Petras verband satanische und sexuell explizite Bilder und trat neben den Drag-Stars Violet Chachki und Gottmik in Teufelskostümen auf, während Smith einen leuchtend roten Zylinder mit Teufelshörnern trug. Danach folgte der Schlusschor einer Aufführung, die mit einer riesigen Projektion des Pfizers-Logo endete, das die Satanic Grammy Awards gesponsert hat.

Kim Petras und Sam Smith gewannen den Grammy für die beste Pop-Duo/Gruppen-Performance während der Zeremonie, an der letztes Jahr auch der ukrainische Marionetten- und Kriegshetzer Wolodymyr Selensky teilnahm.

Madonna, die „Queen of Satanic Poo“, beschrieb das Paar als „zwei unglaublich talentierte Künstler“, die „einen neuen Weg beschreiten und die Hitze für all das auf sich nehmen“.

„Ihr Jungs müsst wissen – all ihr Unruhestifter da draußen – ihr müsst wissen, dass eure Furchtlosigkeit nicht unbemerkt bleibt“, sagte Madonna. „Man wird gesehen, gehört und vor allem wertgeschätzt.“

Von wem „geschätzt“? Dies bestätigt den Wahnsinn eines Teils unserer Gesellschaft, der nicht länger ignoriert werden kann, und warum unterstützt die LGBTQ-Community ständig den Satanismus?

Aus diesem Grund müssen Sie ein Exemplar von „Confessions of an Illuminati Volume 8: From the Rise of the Antichrist To the Sound of the Devil and the Great Reset“ kaufen, um endlich das vollständige Bild dessen zu erfahren und zu verstehen, was heute in unseren von Dämonen Befallenen Gesellschaft geschieht und warum wir unsere Kinder vor diesen Dienern des Bösen schützen müssen.

Früher in der Nacht dankte Petras Madonna in ihrer Dankesrede, nachdem sie und Smith den Grammy für die beste Pop-Duo-/Gruppenleistung gewonnen hatten.

Smith, eine viermalige Grammy-Gewinnerin, war die erste nicht-binäre Künstlerin, die den Preis gewann, während Petras, eine erstmalige Grammy-Nominierte, die erste offene Transgender-Frau wurde.

Smith begann das Lied in rotem Leder, umgeben von einer Flotte von Tänzern, die an Samara aus „The Ring“ erinnerten, einem amerikanischen psychologischen übernatürlichen Horrorfilm aus dem Jahr 2002, in dem Samaras eindringliches Aussehen einem japanischen Onryō-Geist ähnelt, einem Geist, der sich auf Rache konzentriert, nicht auf Liebe oder Frieden.

Die Aufführung wechselte dann zu Tranny Petras, die in einem Käfig tanzte, flankiert von einigen Dominas, die satanische Kopfbedeckungen trugen. Smiths satanischer Hut und die riesigen Flammen, die die Bühne erhitzten, zeigen deutlich, dass das Zeitalter Satans angebrochen ist, und ob wir es wollen oder nicht, wir müssen es ansprechen und schnell handeln, um unser Leben und das Leben unserer Familie von diesem Übel zu entfernen.

Offensichtlich haben sich konservative Politiker wie Ted Cruz und Marjorie Taylor Greene sofort an Twitter gewandt, um die offensichtliche Zurschaustellung von Satanisten bei den Grammys anzuprangern, aber die Politik wird nicht ausreichen, um den Aufstieg und die bevorstehende Ankunft des Antichristen zu stoppen.

Denken Sie daran, dass nur der Messias sie aufhalten kann, kein Politiker oder religiöser Führer.

Dies ist nur der Anfang, und wir müssen alle um uns herum darauf aufmerksam machen, bevor es für Ihre Lieben oder Ihre Freunde zu spät ist, die möglicherweise bereits den Impfstoff genommen haben und ihre Gesundheit riskiert haben, aber dennoch die bevorstehende Ankunft des Mikrochips, auch bekannt als das „Malzeichen des Biestes“ vermeiden, ein Punkt ohne Wiederkehr, der die Gläubigen an Gott für die Ewigkeit von den Sklaven des Cyber-Satans und des Antichristen trennen wird.

Satan ist hier und wir müssen ihn bekämpfen oder in den Flammen der ewigen Hölle enden, wie sie bei den Grammys dargestellt wurden.

