Die Geheimnisse des Untersberges standen uns zu allen Zeiten offen. Doch wir haben verlernt, sie zu erkennen und zu verstehen. Die Sprache der Natur ist für uns eine Fremdsprache geworden.

Der Berg lädt ein, uns wieder verzaubern zu lassen. Es sind nicht nur Phänomene, Anomalien und Paranormales, die uns einen Einblick in eine alpine Wunderwelt bescheren, sondern tiefe Erkenntnisse über das Menschsein und die Bedeutung unseres Heimatplaneten. Wir sind von anderen Welten umgeben, von Naturwesenheiten und Kraft orten.

Rainer Limpöck stellt in dem Buch „Mythos Untersberg – Die 12 Mysterien des Wunderberges“ seinen Zugang zu den Mysterien vor und erklärt, wie wir wieder in Einklang mit ihnen kommen können.

Beschreibung:

Eine der zwölf Rauhnächte gab mir den Anstoß zu diesem Buch. Diese Zeit des Orakelns und Visionierens schenkte mir eine neue Einsicht zum Untersberg. Und sie forderte mich heraus, dies zugleich zu prüfen und mich selbst zu prüfen.

Zwei meiner Bücher (Die Zauberkaft der Berge, Mythos Untersberg) sind nach mehreren Auflagen inzwischen vergriffen, sind ein Stück Geschichte geworden.

Sie beinhalten jedoch wichtige Grundlagen zum Verständnis dieses Berges, die somit keine neuen, am Thema Interessierten erreichen können. Die Arbeit an meinen Wanderführern nimmt meine Freizeit in Beschlag und so bleibt neben meinem Hauptberuf als Lehrgangsleiter in der Erwachsenenbildung keine Zeit, um Altes wieder auf den Weg zu bringen.

Immerhin erkannte ich über die Jahre meiner schriftstellerischen Arbeit, dass sich mir das Wesen eines Berges in seiner Ganzheit Schritt für Schritt erschließt – und dieses Erkennen begleitet parallel meine Selbstfindung durch den Blick in seinen Bergspiegel. (Untersberg: Der Gral – der schwarz-violette Kristall)

Meine Bücher sehe ich als Enzyklopädie zum Untersberg, zu einem beseelten Berg. Die Wanderführerreihe zu den „neuen und vergessenen Kraft – und Kultorten“ werden immer wieder durch ein weiteres themenbezogenes Sachbuch ergänzt. Selbst darin scheint ein System zu stecken.

Nach 35 Jahren im Beruf wird kurz vor meinem Ruhestand ein Wanderführer die (Haupt-) Region meines beruflichen Wirkens erschließen. Das vorliegende Buch ist kein „Mythos Untersberg Teil 2“ sondern ein umfangreiches Gesamtwerk, das Neues und bisher Bekanntes integriert, ergänzt und in einer neuen Sichtweise beschreibt.

In einer Mischung aus Roman mit autobiografischen Zügen und Sachbuch ergibt sich ein zusammengesetztes Mosaik seiner Mysterien. Warum nun genau zwölf Geheimnisse? Die Rauhnachtsvision beziff erte dies so exakt, verlangte aber gleichzeiti g es zu hinterfragen.

Jede Rauhnacht endete in meinen Träumen tatsächlich mit einem dieser Mysterien. Mir war schon zu Beginn bewusst, dass ich mit der Zahl Zwölf in Resonanz mit den von mir schon verifizierten Kraft orten und Kultplätzen rund um den Untersberg stand.

Diese in der bekannten Lazarus Gitschner-Sage überlieferten Orte korelieren somit auch mit seinen Besonderheiten, was bereits im ersten Kapitel „Die Seelenwege“ deutlich wird. Der große Untersberggeist ist ein Teil des alpinen Pantheons der Berggöttinnen / Alpgeister. Die Wiederverzauberung der Welt beginnt am Untersberg.

Rezension:

Ein beseelter Berg der Mutter Erde

Er lässt ihn nicht mehr los, dieser Berg, den er – parallel zum Kailash im Himalaya, dem Kronenchakra der Erde, und zum Uluru in Australien, dem Solar-Plexus Chakra – das Herzchakra der Erde nennt.

Rainer Limpöcks Buch ist mittlerweile das vierte zum Thema und trägt wie sein zweites den Titel „Mythos Untersberg“, aber mit dem Untertitel „Die 12 Mysterien des Wunderberges“. Diesen und etliche andere mystische Namen gibt er dem Untersberg, wie „Berg des Lichts“- wegen der Sonnendurchlässe, die zur Sommer- und Wintersonnenwende eine große Rolle spielen – oder „steinerner Prophet“, weil er rund um den Berg außergewöhnliche Wettererscheinungen beobachtet hat, die auf folgende Katastrophen hinwiesen.

Um diese Naturschauspiele und Prophezeiungsinszenierungen erkennen zu können, müsse man entsprechend sensitiv sein. Denn Naturwesenheiten kommunizieren mit feineren elementaren Energien, ist Limpöck überzeugt.

Die Beseeltheit der Natur rund um diesen Berg beschreibt er in 12 Kapiteln, eine magische Zahl, die er von den 12 Raunächten, aber auch den 12 Kraftorten und Kultplätzen – oft mit Kirchen – rund um den Untersberg ableitet. In diesen Kapiteln beschreibt er zu beobachtende Phänomene, aber auch deren Bedeutung und Entstehungsgeschichte in Verbindung mit Philosophie, Religion, Mythologie, Astrologie und Numerologie.

Es geht um die bekannten Orte wie St. Zeno, die Madonna in der Almbachklamm oder den Marienheilgarten in Großgmain. Dem Untersbergpfarrer, Herbert Josef Schmatzberger, ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Aber auch Orte, die nicht so sehr im Bewusstsein der Öffentlichkeit sind, werden beschrieben. So entsteht beim Lesen die Lust, all diese Orte aufzusuchen und die Wirkung auszukosten.

Wer sich für Übersinnliches öffnen kann und unvoreingenommen oder sogar staunend Limpöcks Erfahrungen mit dem Untersberg annehmen kann, dem sei die Lektüre dieses Buches empfohlen, vor allem auch, da es immer wieder zu seinen Wanderführern „Magisches Berchtesgadener Land“ und „Magisches Salzburger Land“ Bezug nimmt.

Die Orte rund um den Untersberg mit Limpöcks Erkenntnissen im Hinterkopf zu erwandern, könnte dem sportlichen noch einen meditativen und spirituellen Aspekt hinzufügen mit der Botschaft, „die Wesen der Anderswelt zu achten und zu schätzen.“

Limpöck deutet zum Beispiel die Quellen (die Veitlbruchquelle zwischen Latschenwirt und Fürstenbrunn oder die Fürstenbrunner Quelle unterhalb der Grasslhöhle) als Geburtsorte für die Seelen nach deren Verbleib in der Unterwelt (den Höhlen) und die Alpen als „beseeltes Gebilde von Mutter Erde“.

Auf hochqualitativem Glanzpapier mit wunderschönen, ausdrucksstarken Fotos wirbt der Autor sozusagen für die beseelte Natur, ihr Erleben, Erkennen und Erfühlen. Autobiographisches mit ganzheitlicher Weltsicht und Sagen machen dieses Buch zu einem Fundus der Heimatkunde, vor allem aber auch der Höhlenkunde.

Denn von diesen unterirdischen Orten gibt es im Untersberg die meisten im Vergleich zum Alpenraum. Mit wissenschaftlicher Genauigkeit und Akribie legte Limpöck Landkarten dazu an und beruft sich auf anerkannte Höhlenforscher und Autoren, wie zum Beispiel die Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth und ihre landschaftsmythologische Betrachtungsweise.

Das zunehmende Interesse der Menschen an Mythen und an Sinnfindung, sowie der Bewusstseinswandel hin zur Natur als höchstem Gut sogar in der Politik steigern die Bedeutung dieses Buches.

Es ist Limpöcks Wunsch, dass die Mythen wieder auferstehen, dass sie als wichtiger Teil unserer Kultur und Identität anerkannt werden und zur „Wiederverzauberung der Welt“ beitragen.

Es liege jetzt an der Bereitschaft der Menschen, die Botschaft anzunehmen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Plenk Verlag am 18.02.2023