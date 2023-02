Zauberpilze und Zaubertrüffel in Deutschland und der EU

Teile die Wahrheit!

Bevor ich zu den Zauberpilzen komme noch eine kurze Anmerkung zu meinem letzten Artikel über das teilweise Ende der Prohibition von Cannabis in Deutschland. Nun ist es raus, daß die Deutschen maximal 3 blühenden Cannabispflanzen gleichzeitig haben dürfen. Von Micro Dosus

Allerdings können drei Pflanzen paar Gramm oder auch Kilos Marihuana erzeugen, je nachdem, wie man die Pflanzen pflegt, schneidet und eintopft – ohne eine Gewichtsregelung könnte man einen Wettbewerb ausrufen, wer den höchsten Ertrag aus einer Pflanze holt…

Eine Beschränkung des Samenvorrats, der Mutterpflanzen und Stecklinge habe ich noch nicht vom Gesetzgeber vernommen, aber zumindest was die Samen angeht, sollte es keine Beschränkung der Menge geben (können), da es auch in anderen EU Ländern keine Beschränkungen gibt.

Das Wort „Legalisierung“ wird meistens vollständig missverstanden. Jeden Tag legalisieren die Finanzbehörden der EU-Staaten neue oder abgewandelte Produkte. „Legalisierung“ bedeutet, daß einem Produkt ein Mehrwertsteuersatz zugeteilt wird. Das gilt immer für den gesamten Binnenmarkt, da dieser ja ein Zollgebiet darstellt.

Hanfsamen, die in einem EU-Land mit dem hohen Steuersatz legalisiert wurden, können nicht in einem anderen EU-Land zollrechtlich anders eingestuft sein (z.B, als „illegale Drogen“), da es sich um ein einziges Zollgebiet handelt – das Deutsche Hanfsamenverbote hat also bislang schon die EU-Regeln verletzt und war eigentlich nichtig… aber welcher kleine Heimzüchter will und kann so etwas bis zum EU-Gerichtshof durchkämpfen?

Und die großen NL-Händler sind ganz froh darüber, daß es keine Konkurrenz in Deutschland gibt, warum sollten sie Geld für Anwälte ausgeben, nur damit den Wettbewerbern der Weg geebnet wird und sie am Ende selber weniger verkaufen?

Viele verstehen unter „Legalisierung“ das Ende von Kriminalisierung, also das „Ende der Prohibition“. Und klar, wird die Prohibition beendet, so werden die nun nicht mehr verbotenen Produkte legalisiert, wo nötig, also wo es nicht eindeutig ist, welcher Mwst-Satz genommen werden muss.

Aber die bis auf extrem wenige Ausnahmen ist eine Legalisierung nicht gleichzeitig ein medial groß dargestelltes Ende einer Prohibition!

Am 13.9.2019 wurden die Zaubertrüffel in den Niederlanden legalisiert. Psilocybin ist in NL genauso wie überall auf der Welt (bis auf Jamaika) seit 1972 verboten. Die Zauberpilze – und sogar der Fliegenpilz(!) – stehen seit 2007 alle namentlich in der niederländischen Liste II der verbotenen Substanzen.

Die Zaubertrüffel wurden hingegen explizit im Gegensatz zu den Zauberpilzen legalisiert: als frei handelbare Genussmittel und fallen unter die „Novel Food“- Verordnung der EU.

Die Zaubertrüffel waren in den Niederlanden vorher schon nicht verboten, es war kein Ende der Prohibition, keiner sprach darüber, schon gar nicht die Medien, aber an dem 13. September 2019 wurde den Zaubertrüffeln, aufgrund ihrer psychedelischen Wirkung, der hohe Steuersatz zugeteilt und dies wurde offiziell veröffentlicht.

Davor führten die NL-Händler nur 9% (NL-MWSTfür normale Lebensmittel) ab, aus Sicht der Niederländer war der einzige Unterschied, daß nun, schriftlich durch den „Belastingdienst“ dargelegt, 21% (also 12% mehr) Steuern angeführt werden mussten.

Aber aus Sicht aller anderen EU-Staaten, insbesondere in denen, in denen Zaubertrüffel aktiv (und gesetzesbrechender Weise) als „illegale Substanz“ verfolgt wurden, war dieser Schritt der Niederlande eine Sensation und eine Ende der (ungerechtfertigten und nur aufgrund der Lügen der Massenmedien existierender) Pseudo-Prohibition. (Gesundheit: Vorteile der Microdosierung von magischen Trüffel)

Die Massenmedien gehören Big Pharma, wie seit Corona jeder klar vor Augen geführt bekommen hat. Die frechsten Lügen wurden zum Schaden der Menschen und Profit von Big Pharma verbreitet und werden es immer noch. Der medizinisch-industrielle Komplex steuert die Medien, und die steuern die meisten Politiker, Richter, Polizisten…

So werden die Massenmedien ganz sicher Big Pharma keinen großen Schaden zufügen, den sie erzeugen würden, wenn sie

heilsame, gesundheitsfördernde Zaubertrüffel als „ohne Zweifel legal für jeden in der EU erwerbbar“ darstellen würden. Sie werden gut bezahlt um weiter zu lügen und die Menschen in Furcht halten.

Und es ist ja auch so einleuchtend, daß ein 100% natürlicher Organismus, der weder abhängigmacht noch die Gesundheit gefährdet – sondern im Gegenteil, der Abhängigkeiten reduziert und die Gesundheit steigert, überhaupt verboten sein KANN.

Big Pharma braucht kranke, siechende, leidende Menschen, je mehr, um so besser, um so mehr Profit. Big Pharma lässt töten und leiden für Profit, die Massenmedien sind dabei gerne behilflich – warum sollten sie ausnahmsweise bei den



Zaubertrüffeln ehrlich sein? Insbesondere, da sie seit 1996 die übelsten Lügen und Horror-Geschichten über die Zauberpilze in die Welt gesetzt haben…

Big Pharma hat schon 1998 sein Geschäft mit den Cluster-Kopfschmerzpatienten durch ein abstruses „Zuaberpilz-Verbot“ gesichert und seit dem mit der unterwürfigsten Hilfe ihrer Massenlügenmedien mit den frechsten Lügengeschichten Angst vor den Heilpilzen verbreitet, um diese als „böse Drogenpilze“ zu stigmatisieren, furchtbar gefährliche Pilze völlig ohne jedwede Heilwirkung, sicherlich keine billige, natürlich, nebenwirkunsfreie Alternative zu ihren teuren, patentierten Giften!

Die Schweden haben einfach mal alle Pilze, die eine Wirkung haben, welche nicht „nicht medizinisch nutzbar“ ist, verboten.

Die Deutschen haben ein Anti-Khat-Gesetz von 1998 auf Zauberpilze erweitert, welche in Deutschland seit 2001 nur verboten sind, wenn sie zu „Rauschzwecken missbräuchlich verwendet werden sollen“.

Allerdings hat jeder Richter, Staatsanwalt und Anwalt einfach dem Narrativ der Massenmedien folgend behauptet, es gäbe keinen anderen „Gebrauch“, als den „Missbrauch zu Rauschzwecken“: also immer verboten – was interessiert schon der genaue Gesetzestext, wenn es um Millarden an Profit geht?!

So waren sich alle einig: Zauberpilz sind in Deutschland verboten!

Und Zaubertrüffel natürlich auch, sind schließlich in den Augen von Big Pharma dasselbe Problem – und sind ja eh das selbe, da kann die NL-Regierung Unterschiede machen, wie sie will, das juckt doch keinen Richter, der als Pharma-Lobbyist handelt!

Doch seit der Legalisierung in NL ist der psychedelische Gebrauch nun ein legitimer Gebrauch, der zur Kategorisierung mit hohem Mwst Satz führte. Seit dem die Niederländische Regierung über die Finanzbehörde einen expliziten Unterschied zwischen dem legalen Genussmittel „Zaubertrüffel“ und der illegalen Droge „Zauberpilze“ macht, dürfen Behörden und Gerichte anderer EU-Länder diesen Unterschied nicht einfach so verleugnen. ürden sie sich an ihre eigenen Regeln halten…

Was Deutschland angeht, ist der „legitime psychedelische Gebrauch von Zaubertrüffeln“ damit kein „Missbrauch“ mehr und die Zaubertrüffel sind vom Deutschen BtMG auch für einen beabsichtigten Rauschzweck damit nicht mehr erfasst, sondern Deutschland kassiert die 19% Mwst auf jeden nach Deutschland verkauften Zaubertrüffel und schweigt offiziell dazu – es gibt schließlich genügend haltstaatliche Lügenseiten im Internet, die die gewünschte Angst verbreiten.

War der Gebrauch zur Mikrodosierung – ohne Rausch – sowieso nie verboten (wurde nur einfach nicht zur Kenntnis genommen), so ist auch der Gebrauch zu psychedelischen „Rausch“-Zwecken ohne therapeutischen Hintergrund seit dem 13.9.2019 NUR FÜR Zaubertrüffel nicht mehr verboten, also theoretisch, laut Gesetz und seiner Interpretation durch Menschen, für die es gemacht wurden. Laut bezahlten Lügenmäulern ist natürlich alles anders und nur staatliche geprüfte Pharisäer dürfen überhaupt Gesetze lesen und den dummen Bürgern sagen, was da drin steht.

Die Massenmedien werden solange darüber lügen, bis Big Pharma selber mit Psilocybin-Pillen und patentierten Therapien auf den Markt kommen wird, nachdem für Big Pharma die UN-Liste und weltweit alle nationalen Verbotslisten geändert werden, da diese den Wunsch von Big Pharma und der Mafia widerspiegeln, nicht irgendeine wissenschaftliche Wahrheit über Gefahren.

Anwälte werden so lange die Lügen verbreiten, bis die Massenmedien ihnen ein anderes Narrativ vorsetzen.

Die Zauberpilze sind in Deutschland nicht verboten, wenn sie nicht zu Rauschzwecken missbraucht werden sollen. Bis 2015 war es kaum möglich, einen Richter davon zu überzeugen, daß man die Zauberpilze aus gesundheitlichen Gründen essen könnte.

Seit 2015 gibt es eine Reihe von offiziellen, wissenschaftlichen Studien (auch Studien der bekannten Johns Hopkins Universität), die eindeutig zeigen, daß Psilocybin – und damit auch die Zauberpilze – eine Reihe von Heilwirkungen haben, insbesondere gegen Depressionen, gegen Stress, einige Arten von Nervenschmerzen, gegen Klusterkopfschmerzen usf. Wenn Vitamin C Skorbut verhindert, dann natürlich auch Orangen – selbst, wenn die Gefahren von Orangen und von Vitamin C unterschiedlich sind, ihn ihrer Heilwirkung von Skorbut sind sie gleich.

Auch wenn der wissenschaftliche Nachweis der mannigfaltigen Heilwirkungen der Zauberpilze eigentlich das Ende der Prohibition in Deutschland und Schweden bedeutet, die ja darauf basierte, daß Zauberpilze keine „nützliche medizinische“ Wirkung hätten und „nur gesundheitsgefährdend“ seien, auch wenn die Prohibition damit FAKTISCH beendet ist, solange die Massenmedien schweigen oder weiterlügen, meinen die Menschen, die Prohibition sein weiterhin in Kraft – und so bleiben die Profite von Big Pharma ungefährdet.

Die Pharmaindustrie (Sandoz) verzichtete Ende der 1960er Jahre auf Psilocybin-Pillen („Indocybin“), nicht, weil sie nicht großartig gewirkt hätten, im Gegenteil, sondern weil sie kommerziell nur bedingt auf einem legalen, freien Markt nutzbar sind. Das Verbot des Psilocybins war und ist immer noch der Gewinn der Pharmaindustrie zum Schaden der Menschen.

Was ist mit der Zauberpilzzucht? Wenn Zauberpilze, zum Beispiel zur Mikrodosierung, in Deutschland NICHT verboten sind, dann natürlich auch nicht deren Zucht. Als 2010 gerichtlich festgestellt wurde, daß Zauberpilz-Zuchtkisten in Deutschland illegal seien, da präsentierten es die Medien so als gäbe es keinen anderen Zweck der Zucht, als zum „Missbrauch der Zauberpilze zu Rauschzwecken“.

Heute weiß man – und kann es im Notfall auch beweisen – daß man Zauberpilze auf verschiedene Weise zu gefahrlos zu therapeutischen Zwecken nutzen kann.

Ohne irgendwelche Gesetzesänderung, nur alleine aufgrund der Tatsache, daß die Zauberpilze einen nachgewiesenen Heilnutzen haben, hat sich die Situation der Zauberpilze in Deutschland grundlegend verändert, weil Gerichte nun nicht mehr einfach so unterstellen könnten, JEDER Gebrauch sein nur ein „Missbrauch zu Rauschzwecken“.

Nichtsdestotrotz, nur weil etwas irgendwie de facto oder de jure ist, bedeutet es gar nichts in einem post-faktischen Land, in dem die Massenmedien bestimmen, was richtig und was falsch, was verboten und was erlaubt sei, was als Wahrheit angebetet und was als Lüge verdammt zu werden hat.

Um so wichtiger ist es zu verstehen, daß viele NL-Webshops ein Marketing betreiben, welches tatsächlich illegal ist und dazu führt, daß immer wieder Sendungen beschlagnahmt und die unwissenden Kunden manchmal sogar Bußgelder zahlen, so daß die Medien die Mär von der Prohibition singen können.

So findet sich zum Beispiel der Ausdruck „natural Psilocybin“ auf so mancher Packung mit Zaubertrüffeln. Psilocybin ist seit 1972 genauso illegal in NL, wie in DE und überall auf der Welt, außer, wie geschrieben, in Jamaika.

So eine Aufschrift macht das Produkt automatisch illegal. Egal, was in der Packung ist. Aber „Psilocybin“ ist ein gutes Marketingwort, viele suchen in Suchmaschinen danach und in den Niederlanden werden solche „illegalen Bezeichnungen“ einfach geduldet – um außerhalb der Niederlande um so strenger bestraft zu werden.

Bis auf ProviThor versuchen die NL-smartshops absolut nicht, Menschen in der EU darüber zu informieren, daß ihre Produkte überall legal seien! Im Gegenteil, sie wollen es so ausschauen lassen, daß nur sie das verkaufen dürfen und sonst keiner, sie wollen das Businessmodel der illegalen aber geduldeten Coffeshops auch für sich haben.

Warum sollten sie dafür kämpfen, daß überall in der EU massive Konkurrenz entsteht? Insofern stellen sie sich an die Seite von Big Pharma und Monopolgedanken zum Nachteil der Menschen – und wollen auch an der Prohibition verdienen – nicht darstellen, wieso es sie eigentlich nur eine Erfindung der Giftmischer ist…

Und obwohl die Zaubertrüffel in der ganzen EU völlig frei handelbare, zum vollen Mehrwertsteuersatz besteuerte Genussmittel sind, so haben die Lügner von Big Pharma nach wie vor die Macht über die Meinung der Massen. In Davos wurde 2019 angekündigt, daß Big Pharma bis 2025 mit Psilocybin-Pillen auf den Markt kommen und also der weltweite totale Bann aufgehoben werden soll.

Vom Ende der Psilocybin-Prohibition werden die Massenmedien natürlich berichten und die Pharmaindustrie wird gleich die entsprechenden Produkte präsentieren – als ob sie es geahnt hätten.

Der Handel mit Zauberpilzen wird dann wohl zum Schutz der Pharmaprofits verboten bleiben, der Handel mit Zaubertrüffeln wird dann EU-weit reguliert und die Händler werden Lizenzen kaufen müssen.

Die Heimzucht der Zauberpilze zum medizinischen Eigenbedarf dürfte ab dann in der gesamten EU offiziell für legal erklärt werden obgleich sie es logischer Weise schon ist,d enn es ist ein Menschenrecht sich seine eigene Medizin anzubauen und zu konsumieren!