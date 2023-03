Ausserirdische besuchen die Erde seit der Zeit von Höhlenmenschen

Der UFO-Experte Malcolm Robinson, der in den vergangenen Jahren eine Reihe von Büchern über UFO-Vorfälle veröffentlicht hat, beschreibt, dass außerirdische Intelligenzen regelmäßig den Planeten Erde besuchen, und das schon seit der Zeit von Höhlenmenschen.

Weil sie vermutlich ihre Hände bei der Erschaffung der Spezies Homo sapiens im Spiel hatten, ist schwer zu sagen, welche Ziele die fremden Intelligenzen verfolgen. Sie folgen auf jeden Fall einer Agenda, die heutzutage immer noch die Entführung von tausenden von Menschen weltweit beinhaltet. Von Jason Mason

Eine große Anzahl von UFO-Begegnungen kann nicht durch natürliche Ursachen erklärt werden und aus diesem Grund versuchen Ufologen den Geheimnissen des Phänomens auf den Grund zu gehen.

Aus den neuesten US-Regierungsberichten über unbekannte Flugobjekte geht hervor, dass ein außerirdischer Ursprung nicht ausgeschlossen werden kann. Das Problem für ernsthafte Journalisten, Ufologen oder Autoren besteht darin, das Jahrzehnte alte Stigma in Bezug auf das Wort „UFO“ abzuschütteln, das nach wie vor eine große Wirkung besitzt.

Wissenschaftler versuchen deshalb zu einem besseren Verständnis der nicht identifizierbaren Objekte zu gelangen, die offenbar eine Bedrohung für die nationale Sicherheit vieler Nationen der Welt bedeuten.

Nicht nur in Bezug auf die Verletzung gesperrten Luftraums, sondern auch speziell in Verbindung mit diesen rätselhaften Fällen von Entführungen durch UFOs, welche unsere Regierungen nicht verhindern können.

Viele Länder der Welt haben Ermittlungen über diese Alien-Abduktionen durchgeführt, wobei viele Entführte davon berichten, dass sie an Bord von Raumschiffen waren, und an ihnen schmerzhafte medizinische Prozeduren durchgeführt worden sind. Speziell unter Hypnose können viele Einzelheiten solcher Entführungen wieder in die Erinnerung gerufen werden. (Einstein wusste über UFO-Realität Bescheid – ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter sah Aliens in der Area 51)

Sollte es also zur offiziellen Bestätigung von Operationen außerirdischer Schiffe auf der Erde kommen, dann wird auch das damit verbundene Phänomen der Entführungen durch Aliens wieder stärker in den Blickpunkt rücken.

Im Jahr 2022 entstand die Dokumentation „The Pentagon UFO-Files“, in der auch der Autor Malcolm Robinson zu Wort kommt. Darin wird beschrieben, dass bestimmte Geheimnisse seit Jahrzehnten vor der Weltöffentlichkeit verborgen blieben, und erst seit 2017 hat ein Prozess der kontrollierten Offenlegung der US-Regierung bezüglich von Beweisen für außerirdische Lebensformen begonnen hat.

Diese Enthüllungen wirken sich auf unsere Wahrnehmung von unserem Platz im Universum aus. Wissenschaftler und Militärexperten enthüllen seitdem ständig neue Details und UFO-Berichte, und somit besitzen wir nunmehr die Bestätigung für die Existenz von unerklärlichen Phänomenen auf unserem Planeten!

Die Zukunft hält daher wichtige Diskussionen über außerirdisches Leben bereit, das die Erde besucht. Wir sind und waren niemals allein!

Obwohl diese Präsenz von immer neuen Zeugen bestätigt wird, haben sich Mainstream-Medien abermals auf das Stigma konzentriert und berichten jetzt, dass die meisten unbekannten Objekte in fast jedem Fall mit irdischen Erklärungen abgetan werden können. So wie aktuell bei der Meldung über einen chinesischen Spionage-Ballon.

Diese Wetterballon-Geschichten kursieren schon seit dem Roswell-Vorfall, sie können aber nicht unzählige Sichtungen von scheibenförmigen fliegenden Untertassen erklären, die man seit den 1950er Jahren vor allem in den Vereinigten Staaten beobachten kann. Militärische Aufnahmen von hoher Qualität versuchen Mainstream-Journalisten und Skeptiker nun mit Fehlern bei Kameras oder durch optische Täuschungen zu erklären.

Dieses Vorgehen von „Entlarvungen“ von UFO-Sichtungen wurde von Militärgeheimdiensten in den 1950er Jahren zur Tarnung authentischer Vorfälle ersonnen. In den Medien werden seitdem die wichtigsten Begegnungen als Fehlinterpretationen von natürlichen Phänomenen und bekannten Objekten präsentiert.

Jene Vorfälle, die mit dieser Methode nicht erklärt werden können, werden als ungeklärt deklariert, wobei Skeptiker spontan weitere Analysen fordern, bis auch solche Sichtungen als herkömmliche Phänomene oder optische Täuschungen dargestellt werden können.

Wenn das nicht funktioniert und zivile UFO-Forscher Beweise für das Phänomen hervorbringen, werden diese Angelegenheiten dann sofort fallengelassen und die Berichterstattung darüber wird eingestellt.

Im Jahr 2023 werden wir nichtsdestoweniger neue offizielle Enthüllungen über das Phänomen erleben, welche die Wahrheit über außerirdische Kontakte beinhalten.

Weil sich UFO-Dokumentationen im TV und im Internet zunehmender Beliebtheit erfreuen, hat selbst das Wissenschaftsmagazin National Geographic TV ab Februar 2023 eine neue Serie mit dem Titel „UFOs: Investigating the Unknown“ im Programm.

In den ersten Episoden werden die Themen Area 51, UFO-Sichtungen von Piloten oder UFO-Begegnungen bei Nuklearbasen behandelt. Piloten erklären, dass ihre Kampfjets von unbekannten Flugobjekten verfolgt worden sind, bei denen es sich nicht um Ballons handelt, sondern um unbekannte Technologie mit unerklärlichen Flugeigenschaften.

Videoaufnahmen solcher UFOs/UAPs wurden offiziell als authentisch erklärt und die Wahrheit darüber kann jetzt endlich enthüllt werden. Das Ziel der Macher ist, das Stigma um das UFO-Phänomen herum zu reduzieren, damit eine faktenbasierte öffentliche Diskussion über das Thema stattfinden kann.

Das soll in Kooperation mit der neuen wissenschaftlichen Koalition für UAP-Studien stattfinden, die aus mehr als 200 Professoren, Technologie-Experten, Wissenschaftlern, Geheimdienst-Spezialisten und ehemaligen Weltraumforschern besteht.

Die nächste neue Dokumentation über UFOs nennt sich „Secret Space UFOs: Apollo 1–11“ und betrifft UFO-Begegnungen außerhalb der Erde. Während sämtlicher Apollo-Missionen der NASA kam es insgesamt zu hunderten Sichtungen von UFOs. Es existiert demzufolge eine verborgene Geschichte von UFOs im Weltraum, die mit künstlichen Strukturen auf der Mondoberfläche zu tun hat.

Diese Erlebnisse sind so interessant, dass ich in meinem neuen Buch mit Jan van Helsing ein ganzes Kapitel darüber zusammengefasst habe. Es befinden sich laut Aussagen einiger prominenter Astronauten künstlich erschaffene Strukturen auf der Mondoberfläche, die nicht von uns stammen, sowie gigantisch große Raumschiffe von fremden Zivilisationen mit überlegener Technologie.

Das Pentagon hat außerdem eine neue Behörde namens All-Domain Anomaly Resolution Office eingerichtet, die für die Erforschung des Phänomens zuständig ist. Diese Stelle soll ermitteln, was sich hinter den unerklärlichen UFO-Sichtungen verbirgt, die von Militärpersonal oder Geheimdienstmitarbeitern gemacht worden sind.

Zwischen März 2021 und August 2022 hat die Anzahl an Sichtungen drastisch zugenommen. Die meisten davon wurden von Piloten und Angehörigen der US-Navy gemeldet. Sie berichten von Schiffen, die höher und schneller fliegen, als alle bekannten Flugzeuge.

Der Autor Mark Pilkington veröffentlichte im Jahr 2013 den Dokumentarfilm „Mirage Men“, in dem erklärt wird, dass die US-Air-Force und der Geheimdienst CIA für viele unerklärliche Sichtungen verantwortlich gewesen sind, weil neue Experimentalflugzeuge getestet wurden. Pilkington beschreibt ein Zweikanal-System der Regierung, der erste Kanal ist die Entlarvung von öffentlichen UFO-Berichten und der zweite ist dafür zuständig, dass keine Informationen über streng geheime US-Technologie bekannt wird.

Inzwischen bemühen sich Wissenschaftler darum, das UFO-Phänomen seriösen Studien zu unterziehen, was in Anbetracht dieser Strategien der Geheimhaltung und Entlarvung nicht einfach erscheint.

Die Geschichte des Phänomens lässt sich wie gesagt bis in die Steinzeit oder auf biblische Berichte von Begegnungen mit Göttern und Engeln zurückverfolgen. Im 20. Jahrhundert wurden daraus fliegende Untertassen und schließlich UAPs als unidentifizierte Flugobjekte. Letztes Jahr gründete die NASA ein eigenes UAP-Studien-Team, welche die Aufgabe hat, das wissenschaftliche Verständnis über unerklärliche Luftphänomene zu vertiefen.

Im Zuge dessen sollen die riesigen Archive der Weltraumagentur nach relevanten Daten durchforstet werden. Ob diese neue Herangehensweise tatsächlich durch wissenschaftliche Untersuchungen zu neuen Erkenntnissen gelangen wird, ist in Anbetracht der jahrelangen Diskussionen und Entlarvungs-Versuchen seitens der Massenmedien fragwürdig.

Professor Avi Loeb gab bekannt, dass eine hochauflösende Videoaufnahme von Manövern eines UFOs weit wertvoller ist, als unzählige verschwommene Fotografien von unbekannten Flugobjekten. Mithilfe von Algorithmen mit künstlicher Intelligenz sollen alle verfügbaren Daten ausgewertet werden, um diese Resultate dann der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Öffentlichkeit im Zuge seines Galileo-Projekts zur Verfügung zu stellen.

Nur qualitative Daten können sämtliche Spekulationen und Zweifel beseitigen. Dann wird die Öffentlichkeit vielleicht nicht mit endlosen Artikeln darüber überschwemmt, was UFOs nicht sind, indem von Ballons, Satelliten, Weltraumschrott usw. geschrieben wird. Wenn Fakten vorliegen, kann man sich endlich auf diese Dinge fokussieren.

UFO-Journalisten wie die Autorin Leslie Kean gibt indessen bekannt, dass bald neue Whistleblower aussagen sollen, die ab dem Jahr 2023 durch den neuen National Defense Authorization Act Schutz vor Strafverfolgung erhalten sollen, wenn sie über streng geheime UFO-Erkenntnisse sprechen wollen.

Laut Leslie Kean sollen bereits einige solcher Personen mit Mitarbeitern des US-Kongresses zusammengetroffen sein, um ihre vormals geheim gehaltenen Informationen ohne Furcht vor Verfolgung bekannt zu machen. Dann sollen Ermittlungen eingeleitet werden, um die Angaben der Whistleblower zu überprüfen.

Das betrifft nicht zuletzt Aussagen über geborgene Materialien von UFO-Abstürzen. Leslie Kean gibt zu bedenken, dass noch nicht feststeht, wie viele solcher Informationen dann wirklich öffentlich bekannt gegeben werden können, weil einiges davon wieder die nationale Sicherheit betrifft und deshalb zurückgehalten werden muss.

Dennoch liegen bereits in ausreichendem Maße Aussagen und Beweismaterial aus den vergangenen 75 Jahren von UFO-Forschungen vor, um die Anwesenheit von außerirdischen Besuchern auf unserem Planeten zu bestätigen. Vielleicht beginnt deshalb im Jahr 2023 wirklich die stufenweise vollständige Offenlegung dieser kontroversen Entdeckungen.

Spätestens seit den 1940er-Jahren versuchen Forscher hinter das Geheimnis der mysteriösen Flugscheiben zu kommen. Fakt ist, dass sie schon seit dem Beginn der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte einen beinahe unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation ausüben.

Neue Hinweise aus den USA sowie aus Russland zeigen nun, dass ein Teil der UFOs gar nicht außerirdisch ist, sondern aus dem Inneren unseres Planeten stammt.

Nicht nur Außerirdische haben seit Jahrtausenden riesige Stützpunkte in der Erdkruste und auf dem Grund der Ozeane errichtet, es gibt auch antike Hochzivilisationen, wie beispielsweise die Atlanter, die sich vor Katastrophen unter der Erdoberfläche und in großen Gebirgen in Sicherheit brachten und dort immer noch existieren.

Die Rätsel außerirdischer Technologien wurden zum wichtigsten Geheimnis der Welt und riefen eine Vollspektrum-Verschwörung auf allen Ebenen der Macht hervor. Regierungen wissen längst, dass Aliens real sind – auch Zeitreisen und Paralleluniversen –, doch sie können es der Weltbevölkerung nicht offiziell bekannt geben, weil eine Auflösung der sozialen Ordnung befürchtet wird.

In verborgenen unterirdischen Militärbasen werden antike Relikte außerirdischer Besucher aufbewahrt und erforscht. Machthaber wie die Illuminati haben allerdings entschieden, diese exotischen, neuen Technologien und ihr Wissen über unerklärliche Phänomene nicht mit dem Rest der Welt zu teilen.

…

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 18.03.2023