Der März-Wahnsinn beginnt, da die Rockefeller/Biden-Horrorshow implodiert

Lassen Sie sich nicht von dem Nebenschauplatz Silicon Valley Bank (SVB) täuschen. Was wirklich passiert, ist, dass die Rockefeller/Biden-Horrorshow implodiert. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Um es klar zu sagen: Der so genannte Präsident Joe Biden, Janet Yellen, die Rockefellers usw. sind allesamt Kriminelle, die bald vor Gericht stehen werden. (Titelbild: Joe Biden schüttelt Jay Rockefeller auf der Air Force Two die Hand, 2014)

Um zu sehen, was für ein Witz dieses Regime ist, sehen Sie sich an, wie der so genannte „Führer der freien Welt“ sagt: „

Sie mussten mir ein paar Mal den Kopf abreißen, um zu sehen, ob ich ein Gehirn habe…“.

Kein Wunder, dass russische Einrichtungen für Demenzkranke Biden auf ihren Plakaten verwenden

Glauben Sie, dass diese Leute die Kontrolle behalten werden, indem sie sich mit ihrem eigenen Geld aus der Patsche helfen? Nein, sie werden alle in den Bankrott getrieben und ins Gefängnis gesteckt. Sieh einfach zu und sieh.

Was mit den 209 Milliarden Dollar der SVB passiert ist, ist, dass Insider ihr gesamtes Geld von der Bank abgezogen haben, nur damit Janet Yellen einspringt, um ihre Mittel wieder aufzustocken. (Das Finanzsystem der khasarischen Mafia steht kurz vor dem Zusammenbruch, und die Credit Suisse ist wahrscheinlich der erste Dominostein)

Kanadische Geheimdienstquellen sagen, dass es sich nur um eine massive Bestechungsaktion handelte, die niemanden täuschen wird. Bedenken Sie dies: Der Finanzchef der SVB Bank ist kein anderer als der ehemalige Finanzchef der Lehman Brüder.

https://www.foxbusiness.com/economy/silicon-valley-bank-exec-was-lehman-brothers-cfo-prior-to-2008-collapse

Dieses ganze Nebenschauplatzspektakel sollte die Aufmerksamkeit von den viel wichtigeren Nachrichten über den Bankrott der UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION und damit des gesamten Kontrollnetzes der khazarischen Mafia ablenken.

Deshalb traf sich die Chefin der EU Ursula von der Leyen am 10. März mit dem falschen „Präsidenten“ Joe Biden, um „Gespräche über die Gründung eines globalen Clubs für kritische Rohstoffe aufzunehmen“. Mit anderen Worten, sie „beginnen Gespräche“, nachdem sie bereits vom Diebstahl von Rohstoffen aus dem Rest der Welt abgeschnitten sind.

Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass Australiens staatliche Perth Mint letzte Woche beim Verkauf von 100 Tonnen unreiner Goldbarren in Shanghai erwischt wurde, in einem verzweifelten Versuch, Geld für die FRB zu bekommen.

https://www.news.com.au/entertainment/tv/current-affairs/perth-mint-9-billion-australian-gold-bar-purity-scandal/news-story/5335809fb284dba96957c56b68ea8ac9

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Goldtresore der BIZ und der Schweizer Zentralbank sind leer und es gibt keine Erklärung dafür, wohin das Gold verschwunden ist. Auf der höchsten Ebene des Weltfinanzsystems wird nur echtes Material wie Gold akzeptiert, wenn sie also kein Gold haben, haben sie kein Mojo.

https://thegoldobserver.substack.com/p/swiss-central-bank-moved-its-gold

Sie sind nicht nur vom Gold, sondern auch vom Öl abgeschnitten. Das ist der Grund für die Ankündigung des Irans und Saudi-Arabiens, ein Militärbündnis in Zusammenarbeit mit China zu gründen.

Aus iranischen Quellen erfahren wir, dass eine geheime Klausel dieses Abkommens darin besteht, dass der Iran als Atommacht anerkannt wurde und Saudi-Arabien ebenfalls über eine nukleare Abschreckung verfügen wird, um die nukleare Erpressung der KM abzuwehren. Die iranische Nachrichtenagentur Monitor News sagt: „Heute weiß die Arroganz, dass es keine andere Option als die Diplomatie gibt, und sie haben den Iran als Nuklearland akzeptiert.“

https://chat.whatsapp.com/Cr7fhKCtcdx2v7Bdqepu3l

Nach dieser Ankündigung twitterte der Leiter der iranisch-chinesischen Handelskammer: „Genossen, steckt eure gesparten Dollar in den Markt“.

Das bedeutet, dass der Rockefeller-Petro-Dollar auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen wurde.

Der US-Dollar ist jetzt offiziell der UN-Dollar und wird nicht mehr von der UNITED STATES CORPORATION kontrolliert. Der UN-Dollar ist durch Gold und Rohstoffe gedeckt, wird aber nicht mehr von der khazarischen Mafia kontrolliert.

Mit anderen Worten, all diese „Dollars“, die Janet Yellen an ihre Mitverbrecher verteilt, sind nicht durch die Realität gedeckt. Dies wird eher früher als später für jeden offensichtlich werden. Das KM-Finanzsystem wird implodieren, das ist eine mathematische Gewissheit.

Die SVB-Pleite ist nur eine Ablenkung von dem jetzt bestätigten, viel größeren Zusammenbruch der Credit Suisse, die nach Angaben der Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) ab dem 24. März ihre Konten schließen wird.

https://www.dtcc.com/-/media/Files/pdf/2023/3/9/MBS1200-23.pdf

Die Credit Suisse wird nur der erste große Dominostein sein. „Der Bankenkollaps in den USA hat bereits begonnen. Es gibt kein Zurück mehr. Die KM kann das, was kommt, nicht aufhalten. Mir wurde geraten, die Credit Suisse und die Deutsche Bank zu beobachten“, sagt eine Mossad-Quelle.

Ein Zeichen dafür, dass das ganze Kartenhaus einzustürzen droht, berichtet Hal Turner

Der Geldgigant VANGUARD meldet, dass Menschen mit 401K, die in den letzten zwei Monaten versucht haben, „Notabhebungen“ vorzunehmen, von VANGUARD abgewiesen wurden.

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/financials-getting-destroyed-silvergate-capital-svb-financial-down-70-rumors-of-bank-runs

Irgendetwas Großes wird passieren, wahrscheinlich in naher Zukunft. Und wahrscheinlich wird es mit irgendeiner Art von (geo-)politischer Show kombiniert werden. Denken Sie an China. Cyber-Attacken oder so etwas in der Art. Es könnte gut sein, dass es das Ende der Biden-Administration ist. Wir werden abwarten müssen, aber die Dinge werden verrückt werden“, sagt Anthony Migchels.

https://www.henrymakow.com/

„Alle Zentralbanken der Welt sind jetzt bankrott – es ist nur noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, und vielleicht ist das auch gut so. Das ist die „sanfteste Landung“ der WH-Militärallianz, um ein Maximum an Tragödien, Leid und Opfern für alle Bürger zu vermeiden“, sagt eine kanadische Geheimdienstquelle.

„Die Enthüllung des Konkurses wird schrittweise erfolgen, um zu verhindern, dass die Bürger auf der ganzen Welt auf einmal zusammenbrechen“, sagt er.

„Wenn mehr und mehr Menschen herausfinden, was wirklich in der Matrix der Finanzsysteme und der Regierung vor sich geht, wird es kein Spaß sein. Es wird intensiver sein als die letzten 3 Jahre, in denen wir uns mit der CONvid-Agenda beschäftigt haben“, fügt er hinzu.

Für den Rest der Welt ist dies schon lange überfällig. Chinas Außenminister Qin Gang erklärt, dass die Entwicklungsländer mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung und mehr als 70 Prozent des globalen Wirtschaftswachstums ausmachen und „ein Recht auf eine lautere Stimme in internationalen Angelegenheiten“ haben. Er fügt hinzu, dass die Welt eine friedliche Entwicklung anstrebt, die „nicht durch Krieg, Kolonisierung oder Ausbeutung verfolgt wird“.

https://english.news.cn/20230308/f372c697b6a8402bb6be7e646f4e67a9/c.html

Russland stimmt dem zu und sagt, dass „die afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Entwicklungsländer stärker in den UN-Sicherheitsrat einbezogen werden müssen“. https://tass.com/russia/1586765

Wenn Sie sich an die UN-Vetos der Vereinigten Staaten im Namen Israels in den letzten Jahrzehnten erinnern, können Sie sehen, dass das von der KM kontrollierte Israel hier der Elefant im Wohnzimmer ist.

Dieses Land steuert jetzt auf eine Revolution zu. Kontakte in Israel sagen, dass das Land innerhalb der nächsten 2 Wochen höchstwahrscheinlich im totalen Chaos versinken wird. „Jeden Tag demonstrieren mehr echte jüdische Menschen gegen die nicht legitimierte Netanjahu-Regierung. Sogar Top-Kommandeure des Militärs und des Mossad sind nicht mit Netanjahus Agenda einverstanden. Die Menschen haben genug. Dort steht etwas Großes bevor“, sagt eine Mossad-Quelle.

Hier ist etwas von dem, was Netanjahu, der mit KM-Erzverbrechern wie Elliot Abrams und Victoria Nuland verbündet ist, Israel aufzwingen will:

-Erlaubnis für offen rassistische Parteien, für das Amt zu kandidieren

-Entfernung grundlegender säkularer Fächer wie Mathematik und Englisch aus den Schulen

-die Kontrolle über die Verteilung von Lebensmittelmarken in die Hände von Faschisten legen

-Abschaffung des Maßstabs der Angemessenheit für gerichtliche Entscheidungen;

-Erklärung, dass die Vereinigten Staaten und Israel aus religiösen Gründen keinem internationalen Recht unterworfen sein sollten.

https://www.voltairenet.org/article218957.html

Kein Wunder, dass am Samstag landesweit bis zu 500.000 Demonstranten auf die Straße gingen, was die israelische Tageszeitung Haaretz als „größte Demonstration in der Geschichte des Landes“ bezeichnete.

Oppositionsführer Yair Lapid sagte, das Land stehe „vor der größten Krise seiner Geschichte… aber das Einzige, worum sich diese Regierung kümmert, ist die Zerschlagung der israelischen Demokratie.“

https://www.bolnews.com/world/2023/03/israel-sees-one-of-its-largest-ever-protests/

Netanjahu sagt jetzt offen, dass er ein Satanist und kein Jude ist. Hier können Sie sehen, wie er dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama sagt: „Sie sind der große Satan und wir sind der kleine Satan.“

https://www.goyimtv.com/v/3224852616/Netanyahu-to-Obama–You-are-the-Great-Satan-and-we-are-the-little-Satan-

Die KM-Kolonie der Vereinigten Staaten befindet sich ebenfalls in offener Revolte. So traf sich die Gouverneurin von Arizona, Kari Lake, mit Mel Gibson, um die neue amerikanische Revolution zu besprechen.

Mel Gibson erzählt ihr, dass er derzeit an einem Film über die Rothschilds und einer Fortsetzung von The Passion of the Christ arbeitet.

Apropos Kari Lake und die manipulierte Wahl gegen sie:

Eine Auszahlung von 38 Millionen Dollar von der CDC an Maricopa County für superwichtige „Arbeitskräfte und Gründungsfähigkeiten“ wurde drei Wochen, nachdem sie es bei den Zwischenwahlen gegen Kari Lake manipuliert hatten, vorgenommen.

Dies ist nur ein Teil einer ganzen Lawine von Enthüllungen. Wir haben auch herausgefunden, dass neun weitere Kisten mit belastenden Biden-Dokumenten in Boston gefunden wurden.

Es gibt noch viele andere interne Kämpfe, wenn die KM versucht, ihre Spuren zu verwischen oder die Weißmützen versuchen, Gerechtigkeit zu erlangen.

Zum Beispiel starb Dana Hyde, ein prominenter Beamter in der Clinton- und Obama-Administration, der in der 911-Kommission diente, plötzlich aufgrund von „schweren Turbulenzen“.

https://www.theguardian.com/us-news/2023/mar/07/dana-hyde-dead-flight-turbulence-white-house

Dann wurde der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er am Mittwoch während einer privaten Dinner-Veranstaltung gestürzt war.

https://news.yahoo.com/senate-minority-leader-mitch-mcconnell-140235064.html

McTurtles Frau hat Verbindungen zu TRIADs in China, daher denke ich, dass sein „Sturz“ ihm eine Warnung sein sollte. Ihre Familie ist im globalen Schifffahrtsgeschäft tätig, und eines ihrer Schiffe wurde mit vielen Tonnen Kokain erwischt – in den Nachrichten und dann wurde nichts mehr gesagt“, so eine kanadische Geheimdienstquelle.

Jetzt ist der kalifornische Avatar-Gouverneur Gavin Newson von der WH-Militärallianz verhaftet worden. Offiziell heißt es, er sei „positiv auf COVID-19 getestet worden“ und werde „auf Distanz arbeiten“.

https://www.nbcbayarea.com/news/california/governor-newsom-covid-positive/3175198/

Es gibt Anzeichen dafür, dass andere falsche Führer zu fliehen versuchen. In Kanada sind dies Justin Castrudeau und der falsche Oppositionsführer Pierre Poilievre. Schauen Sie sich ihre Positionen an. Sie sind identisch.

Wir erhalten Berichte, dass Castrudeau bereits geflohen ist, da ein Mann, der ihm sehr ähnlich sieht, letzte Woche in Costa Rica gesehen wurde. Castrudeau will einer Verhaftung und einem Prozess wegen seiner Impfstoffverbrechen und seiner gefälschten Pandemie-Show entgehen.

Jetzt fällt auch die ganze „Aufstands“-Show vom 6. Januar in sich zusammen. „Die KM-kontrollierten Dems sind wütend und drehen durch. Das zionistische Chabad-Mitglied Chuck Schumer bittet Fox, die Veröffentlichung von Filmmaterial zu stoppen, das beweist, dass die Kommission vom 6. Januar ein riesiger Orwellscher Psyops ist“, sagt eine CIA-Quelle.

(Siehe Video im Artikel)

https://rumble.com/v2c3pe4-chuck-schumer-pleads-with-fox-to-stop-tucker-from-releasing-more-footage.html

https://www.mediaite.com/tv/trump-calls-for-house-select-committee-on-jan-6th-to-be-tried-for-treason-following-tucker-carlson-whitewash/

„Das Unselect-Komitee aus politischen Schreiberlingen und Schlägern ist völlig diskreditiert worden. Sie haben sich wissentlich geweigert, die Videos zu zeigen, auf die es ankommt. Sie sollten wegen Betrugs und Verrats vor Gericht gestellt werden, und die Inhaftierten und Verfolgten sollten entlastet und freigelassen werden, JETZT“, sagt er.

Stattdessen wandert die gesamte KM-Führung ins Gefängnis. Pascal Najadi aus der Schweiz hat in Zusammenarbeit mit der WH Military Alliance einen Haftbefehl an die Polizeibehörden aller 194 Mitgliedsstaaten von Interpol ausgestellt, in dem die folgenden Personen und Organisationen wegen Kriegsverbrechen mit Impfstoffen und Biowaffen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgenommen werden sollen:

Bill und Melinda Gates persönlich und die Bill und Melinda Gates Stiftung. Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihre Amtsträger, Direktoren, Angestellten und Vertreter Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor, Anthony Stephen Fauci.

Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab und leitende Angestellte, Direktoren, Angestellte und Bevollmächtigte. Michael Bloomberg, David Rockefeller Jr., Warren Buffett, George Soros, Ted Turner, Oprah Winfrey, Rockefeller Foundation, Global Business Network (GBN), Peter Schwartz, Vorsitzender GBN, Xi JinPing, Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Wladimir Wladimirowitsch Putin, Präsident der Russischen Föderation. Donald J. Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Joseph R. Biden, 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel, Boris Johnson, Premierminister des Vereinigten Königreichs. Matt Hancock, britischer Minister für Gesundheit. Justin Trudeau, Premierminister von Kanada. Scott Morrison, Premierminister von Australien. Jacinda Arden, Premierministerin von Neuseeland usw.

Eine dänische Studie, die Aufzeichnungen aus dreißig Jahren untersuchte, belegt, dass die Empfänger von Bill Gates‘ Lieblingsimpfstoff zehnmal häufiger sterben als ungeimpfte Kinder, wie polnische Geheimdienstquellen berichten. Die neueren Impfstoffe sind sogar noch schlimmer. Hier ist ein dramatisches Beispiel für einen so genannten Impfunfall. Diese ereignen sich auch in den USA täglich.

Impfstoffe sind das geringste der medizinischen Verbrechen, die von diesen Monstern begangen werden. Polnische Geheimdienstquellen berichten, dass Bergleute in der Bogdanka-Mine, die etwa 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt, „mindestens ein halbes Tausend“ Leichen von Männern in ukrainischen Militäruniformen entdeckt haben. Einheimische sagen, die gefundenen Leichen seien ausgeweidet worden, und sie sind sicher, dass es sich um verwundete ukrainische Soldaten handelt, die unter dem Vorwand der Behandlung von „schwarzen Transplantologen“ nach Polen gebracht wurden.

Dies ist nur ein Teil des satanischen Nazi-Horrors, der sich dort abspielt. Oberst Douglas McGregor weist darauf hin, dass sich die Verluste der Streitkräfte des Kiewer Regimes „inzwischen auf 200.000“ belaufen. Der satanische Präsident Volodymyr Zelensky gesteht im Wesentlichen seine Niederlage ein und fordert den politischen Westen, insbesondere die USA, auf, „hierher zu kommen und den Krieg für uns zu gewinnen“, andernfalls „ist es vorbei“.

https://www.theinteldrop.org/2023/03/09/colonel-mcgregor-russia-is-crushing-the-kiev-regime/

Ein weiteres Zeichen dafür, dass es vorbei ist, ist, dass letzte Woche eine Salve unaufhaltsamer russischer Hyperschallraketen Kontroll- und Planungszentren, Luftabwehrsysteme und Radaranlagen zerstört hat. Insider berichteten von schweren Verlusten unter den Offizieren, darunter auch amerikanische. „Es scheint, dass der ‚Schattengeneralstab‘ der Proxy-NATO viel abbekommen hat“, berichtet der polnische Geheimdienst. Sie fügen hinzu, dass sich herausgestellt hat, dass die Einwohner von Bakhmut nicht in die Ukraine evakuiert werden wollen, weil sie auf die Befreiung durch russische Soldaten warten.

Die verzweifelten KM haben nicht vor, leise in die Nacht zu gehen. In einer verblüffenden Realitätsverweigerung, verbunden mit einer verschleierten Drohung, sagt Pfizer-CEO Albert Burla: „Ich glaube wirklich, dass bessere Tage vor uns liegen, denn Covid war eine Probe für uns.“

Erinnern Sie sich an die ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin Karen Kingston, die sagt, dass die Produkte des US-Pharmakonzerns „per Definition biologische Waffen sind“.

https://tass.com/defense/1587077

Diese Drohungen werden die KM nicht retten. „Nürnberg 2.0 soll im Juni beginnen. Die Militärtribunale werden gegen diejenigen vorgehen, die an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt waren“, sagt eine hochrangige Quelle aus dem Pentagon.

Die Quelle sagt, dass dies aufgrund eines Bündnisses zwischen China, Russland und der geheimen Weltraumtruppe möglich ist.

Ein Zeichen dafür, dass die Chinesen in den Himmel schauen, ist die Bestätigung von General Li Shangfu, einem chinesischen Raumfahrtingenieur, als neuer Verteidigungsminister. Dies signalisiert der Welt, dass China vor dem Hintergrund des sich verschärfenden technologischen Wettbewerbs zwischen China und den USA der Luft- und Raumfahrt in seiner Verteidigungsmodernisierung weiterhin Vorrang einräumen wird.

https://indianexpress.com/article/world/china-appoints-us-sanctioned-general-defence-minister-8492681/lite/

Nach dieser Erwähnung der Raumfahrt wollen wir uns nun dem neuesten Stand des Projekts Blue Beam zuwenden. An dieser Front behaupten der Leiter der UFO-Untersuchungseinheit des Pentagon, des All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), und ein Astrophysiker aus Harvard in einem neuen Forschungspapier, dass außerirdische „Mutterschiffe“ durch unser Sonnensystem fliegen könnten.

https://www.msn.com/en-us/news/scienceandtechnology/pentagon-and-harvard-ufo-experts-alien-motherships-could-be-flying-through-our-solar-system/ar-AA18k1vL?ocid=sapphireappshare

Zum Schluss noch die SSP/Blue Beam Visuals für diese Woche.

1. Ein getarntes Mutterschiff

2. Verhülltes UFO über Cincinnati, Ohio 11-01-22

3. UFO über Itaipava, Brasilien

4. UFO mit blinkenden Lichtern über Brasilien

5. UFO schwebt über Brasilien

Wir werden sehen, ob sich das „Mutterschiff“ uns allen endlich offenbart. In der Zwischenzeit empfehlen wir Ihnen, Gold, Silber, konservierte Lebensmittel und andere reale Dinge zu kaufen, um sich auf die anhaltenden Turbulenzen an der sichtbaren „Oberfläche“ des Planeten vorzubereiten.

