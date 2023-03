Was passiert bei einem russischen Angriff auf Deutschland?

Teile die Wahrheit!

Was würde passieren, wenn Russland Deutschland angreift?

Zwar sei ein direkter Angriff auf Deutschland extrem unwahrscheinlich, doch im Ernstfall sähe Deutschland alt aus. Die Bundesrepublik wäre nämlich ziemlich wehrlos. Laut Verteidigungsminister Boris Pistorius seien die deutschen Streitkräfte nicht verteidigungsfähig. Was passiert bei einem Angriff?

Horror-Szenario offenbart „schutzloses Deutschland“: Das passiert bei einem russischen Luftangriff auf Bundesrepublik

Bei einer Eskalation sei ein Luftangriff auf Deutschland das wahrscheinlichste Szenario. Russland würde dann vermutlich Raketen aus Kaliningrad abfeuern. Ein solcher Luftangriff bliebe jedoch nicht unbemerkt.

Militärische Radarsysteme sowie zivile Flugkontrollsystem überwachen den Luftraum. Wie die „Bild“-Zeitung schreibt, würde das Combined Air Operations Centre (CAOC) der Nato schließlich eine Warnung vor anfliegenden Raketen oder Marschflugkörpern herausgeben und Alarm auslösen.

Die deutschen Katastrophenschutz-Behörden müssten diese Warnung dann an die Bevölkerung weitergeben.

Jedoch gibt es in Deutschland keine Schutz-Infrastruktur. Sämtliche Bunker wurden nach dem Kalten Krieg abgebaut. U-Bahn-Schächte und Keller müssten als Alternative herhalten. (Mächtige und Milliardäre bunkern sich vor der „Apokalypse“ ein (Videos))

Miserable Luftabwehr! Bundeskanzler Olaf Scholz im Verteidigungsfall als Oberbefehlshaber

Das CAOC-Kommando kann Abfangjäger einsetzen, die die Raketen „neutralisieren“. Falls dieser Mechanismus jedoch nicht mehr rechtzeitig greifen kann, sei Deutschland einem Angriff nahezu schutzlos ausgeliefert.

Wie die „Bild“ schreibt, gilt die deutsche Flugabwehr als Achillesferse. „Deutschland steht bei der Abwehr von Flugkörpern nackt da“, sagte ein Bundeswehr-Insider gegenüber dem Boulevardblatt. Ein flächendeckender Schutz könne nicht geleistet werden.

Auch ein paralleler Angriff auf mehrere Städte könne nicht abgewehrt werden.“Deutschland braucht sofort mehr Luftverteidigungssysteme, um Angriffe aus der Luft abzuwehren“, fordert Nato-General Hans-Lothar Domröse.

Bei einem militärischen Angriff regelt der Abschnitt Xa im Grundgesetz die Abläufe für den Verteidigungsfall. „Die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht (Verteidigungsfall), trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates.

Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung“, heißt es in Artikel 115a. Der Bundespräsident verkündet schließlich den Verteidigungsfall. Die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte geht dann auf den Bundeskanzler über. Bei einem Cyberangriff greift diese Regelung jedoch nicht.

Keine Schutz-Infrakstruktur, Material-Probleme bei der Bundeswehr! So schlecht steht es um Deutschlands Militär

Die Verteidigung von Deutschland wäre jedoch eine Herausforderung. „Bis Mitte der 90er-Jahre waren wir noch gut vorbereitet. Doch unter der Annahme ‚umgeben von Freunden‘ und ’nur noch weltweite Stabilisierungseinsätze‘ haben wir sowohl unsere zivilen als auch die militärischen Schutzeinrichtungen rückabgewickelt.

Ein fataler Fehler“, sagt Ex-Nato-General Egon Ramms gegenüber der „Bild“. Dazu kommt die problematische materielle Ausstattung der Bundeswehr.

„Im Jahr 2007 beschlossen Bund und Länder gemeinsam, öffentliche Schutzräume nicht weiter zu erhalten, einschließlich der Anlagen, die während des Kalten Krieges für die Bundesregierung vorgehalten wurden.

Mit dem Fall der Mauer und der Beendigung des Ost-West-Konflikts schien das Szenario eines konventionellen Krieges nicht mehr zeitgemäß“, bestätigt eine Sprecherin des Innenministeriums gegenüber der „Bild“. Zwar will man dagegen steuern, doch die Maßnahmen kommen viel zu spät.

„2014 hätte der Auslöser sein müssen, um geschützte Infrastruktur aufzubauen und die Führungsfähigkeit der Bundesrepublik in Notlagen – zivil und militärisch – wieder herzustellen“, kritisiert Ramms.

Derzeit gebe es zudem kein Gesamtkonzept, das Bundeswehr mit zivilem Bevölkerungs- und Katastrophenschutz kombiniert. Auch seien Zuständigkeitsbereiche völlig unklar. „Besonders im Kriegsfall – aber auch bereits in der Vorbereitung auf einen Krieg – muss das Mantra ,Führen aus einer Hand‘ gelten. Doppelstrukturen lähmen hier nur.

Das Einsatzführungskommando sollte daher nicht nur für weltweite Stabilisierungseinsätze zuständig sein, sondern auch für den Fall der Landes- und Bündnisverteidigung die Kommandozentrale sein – bis wir unsere Einheiten der Nato unterstellen“, sagt Ramms der „Bild“.

Sollte Deutschland angegriffen werden, könnte sich die Bundesrepublik auf Artikel 5 des Nato-Vertrags berufen. Darin heißt es, dass ein Angriff auf einen oder mehrere Nato-Partner ein Angriff auf alle angesehen werde.

Deutschland könne daher auf Hilfe seiner Verbündeten hoffen.

Deutschland als Kriegspartei: Rheinmetall erwägt Bau einer Panzerfabrik in der Ukraine

Rheinmetall führt vielversprechende Gespräche mit Kiew über den Bau einer Panzerfabrik in der Ukraine im Wert von 200 Millionen Euro, in der bis zu 400 Panther-Panzer pro Jahr produziert werden können.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall führt derzeit „vielversprechende“ Gespräche mit Kiew über den Bau einer Panzerfabrik im Wert von 200 Millionen Euro (213 Millionen Dollar) in der Ukraine, erklärte Firmenchef Armin Papperger am Samstag.

Ein Rheinmetall-Werk könnte laut Papperger in der Ukraine für etwa 200 Millionen Euro gebaut werden. Er fügte hinzu, die Verhandlungen seien „vielversprechend“.

In einem solchen Werk könnten bis zu 400 Panther-Panzer pro Jahr produziert werden, betonte der Firmenchef. Er äußerte die Hoffnung, dass eine endgültige Entscheidung über das Geschäft „in den nächsten zwei Monaten“ getroffen werde.

Die Ukraine benötigt 600 bis 800 Panzer, um den Konflikt mit Russland zu gewinnen. Selbst wenn Berlin Kiew alle 300 Leopard-2-Panzer aus den Reserven der Bundeswehr zur Verfügung stellt, wird dies „nicht ausreichen“, so Papperger gegenüber dem NATO-freundlichen Magazin Der Spiegel.

Der deutsche Rüstungskonzern hatte sich in den vergangenen Monaten aktiv an Projekten zur militärischen Unterstützung der Ukraine beteiligt. So liefert Rheinmetall unter anderem Munition für die von der Ukraine im Konflikt eingesetzten Gepard-Flugabwehrkanonen aus deutscher Produktion und versorgt Kiew mit hochmobilen HX-Wechselbrücken-Lkw und automatischen Aufklärungssystemen.

Seit Russland vor über einem Jahr seine spezielle Militäroperation in der Ukraine gestartet hatte, liefern westliche Länder verschiedene Waffensysteme an die Ukraine, darunter Luftabwehrraketen, Mehrfachraketen, Panzer, selbst fahrende Artillerie und Flugabwehrkanonen.

Moskau hat davor gewarnt, dass Waffenlieferungen nicht zu einer friedlichen Lösung beitragen, sondern den Konflikt weiter eskalieren lassen und das Risiko einer umfassenden Beteiligung der NATO an den Kämpfen bergen.

Medwedew: Bau des deutschen Rheinmetall-Werks in der Ukraine wird mit Kaliber-Feuerwerk begangen

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, äußert sich zu Berichten, wonach der deutsche Konzern Rheinmetall Gespräche über den Bau eines Werkes in der Ukraine führe, in dem bis zu 400 moderne Panzer pro Jahr produziert werden könnten.

Er bezweifelt die Realität solcher Pläne und betont, dass derartige Aussagen als „primitives Getrolle“ empfunden werden.

Auf seinem Telegram schreibt er:

„Wenn sich die Deutschen jedoch dazu entschließen, wirklich zu bauen (obwohl sie eher pragmatische Menschen sind), freuen wir uns darauf. Das Ereignis wird mit einem Feuerwerk aus Kalibern und anderen pyrotechnischen Geräten gebührend markiert werden.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/news.de/de.rt.com am 04.03.2023