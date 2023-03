Wissenschaftler enthüllt: Datum für Weltuntergang steht fest – bis zum Great Reset

Teile die Wahrheit!

US-Wissenschaftler haben anhand von Computermodellen das Datum für den Weltuntergang berechnet.

Bereits in den 1970er Jahren haben Wissenschaftler mithilfe von Computermodellen vorausgesagt, wann der Untergang der Gesellschaft eintreten wird.

Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) untersuchten Datenmuster aus einer Vielzahl verschiedener Faktoren wie Bevölkerung, natürliche Ressourcen und Energieverbrauch, um herauszufinden, wann wir den vollständigen gesellschaftlichen Zusammenbruch erleben würden.

Wann geht die Welt unter?

Die Vorhersage der Forscher lautete, dass dieser Zusammenbruch der Gesellschaft um die Mitte des 21. Jahrhunderts – genauer gesagt 2040 – eintreten wird.

Die Studie des Teams, die vom Club of Rome veröffentlicht wurde, identifizierte die bevorstehenden Grenzen des Wachstums, die zum Zusammenbruch der Industrie führen würden.

Damals wurde der Bericht jedoch nicht allzu ernst genommen und zog einigen Spott auf sich, berichtet der Guardian.

Doch ein anderes Forscherteam hat 2009 eine ähnliche Studie durchgeführt, die vom American Scientist veröffentlicht wurde und zu dem Schluss kam, dass die Ergebnisse des Modells 35 Jahre später, im Jahr 2008, fast genau auf dem richtigen Kurs liegen.

Es gibt zumindest aktuell kein anderes von Wirtschaftswissenschaftlern erstelltes Modell, das über einen so langen Zeitraum hinweg so genau ist.

Erst letztes Jahr bestätigte auch der niederländische Nachhaltigkeitsforscher Gaya Herrington die etwas düsteren Vorhersagen der Studie. (Hellseher: »Im Marsjahr 2023 werden wir eine neue, geradezu unglaubliche Reise anzutreten«)

In einem Gespräch mit dem Guardian sagte Herrington, der bei der multinationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG arbeitet, Folgendes: „Aus der Forschungsperspektive hielt ich eine Überprüfung eines jahrzehntealten Modells anhand empirischer Beobachtungen für eine interessante Übung.“

Die aktuellen Daten stimmen mit den Vorhersagen aus dem Jahr 1972 überein, die für den schlimmsten Fall einen Stillstand des Wirtschaftswachstums am Ende dieses Jahrzehnts und einen Zusammenbruch etwa zehn Jahre später voraussagten.

Herrington gegenüber dem Guardian: „Das wichtigste Ergebnis meiner Studie ist, dass wir immer noch die Wahl haben, uns auf ein Szenario einzustellen, das nicht mit einem Zusammenbruch endet.“

„Mit Innovationen in der Wirtschaft und neuen Entwicklungen durch Regierungen und die Zivilgesellschaft bietet die weitere Aktualisierung des Modells eine andere Perspektive auf die Herausforderungen und Möglichkeiten, die wir haben, um eine nachhaltigere Welt zu schaffen.“

Von der AUF1-Redaktion:

Alles verboten: Mit „Nachhaltigkeit“ in Klaus Schwabs Great Reset

Der Great Reset schreitet mit Riesenschritten voran. Mit Hilfe des Märchens vom menschengemachten Klimawandel ist geplant, die komplette Wirtschaft umzustellen.

Der Pate des Weltwirtschaftsforums, der Globalist Klaus Schwab, nennt dies „die vierte industrielle Revolution“. Bereits die erste, Ende des 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts, hatte die bisherige Gesellschaft und das gemeinsame Zusammenleben der Menschen grundlegend verändert. Und genau das steht uns jetzt wieder bevor.

Während die Menschen europaweit in Smart Cities bzw. sogenannten 15-Minuten-Städten eingepfercht werden sollen, will nun die EU-Kommission unter dem Kampfbegriff „European Sustainability Reporting Standards“, kurz: ESRS, ihr angebliches Nachhaltigkeitsprogramm durchziehen.

„Nachhaltigkeit“ ist Planwirtschaft

Den geplanten Generalumbau von Wirtschaft und Industrie verkauft die ARD allen Ernstes als: „notwendige Steuerung hin zu mehr klimafreundlicher Produktion und klimaneutralen Produkten“.

Sämtliche Produkte inkl. deren Produktion und Lieferwege sollen nun von Unternehmen lückenlos erfasst und auf deren „Klimafreundlichkeit“ bzw. „Nachhaltigkeit“ hin überprüft werden. Nicht nur der bürokratische Aufwand hierfür ist gigantisch. Vielmehr droht eine öko-kommunistische Planwirtschaft.

Schwere Eingriffe ins Privatleben möglich

Denn Unternehmen bzw. Produkten, die den klimasozialistischen Anforderungen nicht entsprechen, droht das Aus. Mögliche Auswirkungen sind noch gar nicht absehbar.

Dem bereits beschlossenen Verbot von Verbrennungsmotoren könnten in naher Zukunft bereits ein Tabak-, Süßigkeiten- oder Fleischverbot folgen. Auch schwere Eingriffe ins Privatleben wie ein Verbot von Flugreisen oder Ausgeh- bzw. sogar Fortpflanzungsverbote könnten demnächst aufgrund von CO2-Werten ausgesprochen werden. Verschwörungstheorien? Nicht in China. Da gibt es das bereits.

Globalisten-Paradies vom Steuerzahler finanziert

Geplant ist letzten Endes eine Wirtschaft unter kompletter staatlicher Kontrolle. Ein Staat, geleitet von Menschenfeinden wie Klaus Schwab, Bill Gates oder George Soros, die darüber entscheiden wollen, was wir zu arbeiten, zu essen, zu konsumieren, ja wie wir zu leben haben. Ja sogar darüber, ob wir Kinder haben dürfen oder nicht!

Und selbst finanzieren sollen wir den feuchten Globalistentraum noch aus eigener Tasche. So tönt Europas oberste Korruptionsexpertin Ursula von der Leyen, dass die Europäische Union, also wir, hunderte Milliarden in klimafreundliche Technologien investieren müsse. Um „den Industriestandort Europa zu retten“.

Leistungsträger verlassen Deutschland

Quellen: PublicDomain/maennersache.de/auf1.info am 07.03.2023