Autos sollen bis 2030 im Rahmen der 15-Minuten-Stadtpläne des WEF verboten werden: „Reisen ist kein Menschenrecht“

Das Weltwirtschaftsforum hat gefordert, dass die Regierungen der Welt damit beginnen, den Autobesitz auslaufen zu lassen, um Autos in Zukunft für alle vollständig zu verbieten, außer für Menschen mit außergewöhnlicher sozialer Kreditwürdigkeit.

Und wenn man zwischen den Zeilen liest, was sie damit meinen, meinen sie ganz klar sich selbst, die Elite, als die Einzigen , die künftig Autos fahren dürfen.

Sie haben vielleicht gedacht, die globalistische Elite hätte eine höllische Woche mit Millionen Menschen in ganz Frankreich, die protestierten und die Entfernung der Marionette des Weltwirtschaftsforums, Emmanuel Macron, forderten.

In Frankreich haben sie es satt, dass der ehemalige Rothschild-Banker und WEF Young Global Leader das Gebot von Klaus Schwab macht und unpopuläre und verfassungswidrige Änderungen durch das Parlament erzwingt.

Aber die globalistische Elite ist völlig schamlos und operiert jetzt mit der vollen Überzeugung, dass sie nach Covid nun in der Lage ist, als autoritäre Weltregierung zu regieren.

Laut WEF besitzen viel zu viele Menschen in der westlichen Welt ein eigenes Fahrzeug und diese Situation muss korrigiert werden, indem sie vom Markt ausgepreist werden. Die Heuchelei der globalistischen Elite kennt keine Grenzen. Sie sind wirklich völlig schamlos.

Anfang des Jahres sprach die japanische Journalistin Masako Ganaha in Davos mit einem Chauffeur, der die VIPs des Weltwirtschaftsforums herumfährt. Trotz der Richtlinien des WEF sagte ihr der Chauffeur, dass die Eliten ihm nicht erlauben würden, ein Plug-in-Auto zum Transport von VIPs zu benutzen, und stattdessen gute altmodische Spritfresser verlangten.

Warum? Weil sie besser und sicherer sind als Elektroautos.

Es ist eine Regel für dich und eine andere für mich.

Während es der Elite erlaubt ist, jedes Auto zu besitzen, das sie wollen, wird der Rest von uns insgesamt vom Markt verdrängt. Und täuschen Sie sich nicht, dies ist orchestriert und beabsichtigt.

In einem vom WEF veröffentlichten Papier fordert die Davoser Elite, dass das gemeinschaftliche Teilen von Autos Teil eines „ zirkulären Ansatzes “ werden muss, um die globale Nachfrage nach Edelmetallen und fossilen Brennstoffen zu reduzieren, bevor Autos schließlich ganz verboten werden.

Sie fragen sich vielleicht, was für eine Welt die Eliten für uns geplant haben, wenn es keine Autos geben wird. Wir haben die Antwort darauf, einschließlich aller Details. Und es ist höllisch beunruhigend.

Die Äußerungen von Klaus Schwab und seinen Schergen werden von Tag zu Tag realitätsferner. Die Situation wäre fast komisch, wenn das WEF nicht mit Doppelagenten in die Kabinette der Regierungen auf der ganzen Welt eingedrungen wäre.

Diese sogenannten Young Global Leaders erhielten aus Davos Anweisungen, dass viel zu viele Menschen Privatfahrzeuge besitzen und diese mit massiven Spritpreiserhöhungen aus dem Markt gedrängt werden müssen.

Und schau was passiert ist. Himmelshohe Preise in den USA und der entwickelten Welt. Aber Schwab ist noch nicht fertig. Als ob normale Leute nicht genug Schmerzen an der Zapfsäule haben, behauptet Schwab, dass die aktuellen Preise immer noch stark „ unterbewertet “ seien.

Über das WEF :

Erstens sollten sich führende Demokratien darauf einigen, die Unterbewertung fossiler Brennstoffe zu beenden, die der Hauptfaktor ist, der eine Umstellung auf saubere Energie verhindert.

Die mit der Förderung und Verbrennung von Kohle, Öl und Gas verbundene Unterbewertung belief sich im Jahr 2020 auf 5,9 Billionen US-Dollar an wirtschaftlichen Kosten. Fast ein Viertel dieser Verluste – 1,45 Billionen US-Dollar – trat in 48 größeren und kleineren Demokratien auf.

Die führenden Demokratien der G20 sollten sich gemeinsam dazu verpflichten, Kosten- und Steuererleichterungen für die Produktion und den Verbrauch fossiler Brennstoffe auslaufen zu lassen.

Sie sollten auch schrittweise eine effizientere Preisgestaltung für fossile Brennstoffe durch Steuern oder handelbare Zertifikate einführen, um die Kosten der lokalen Luftverschmutzung, der globalen Erwärmung und anderer wirtschaftlicher Schäden zu decken.

Was für eine Welt planen also die Eliten für uns in nicht allzu ferner Zukunft?

Hier ist ein kurzer Hinweis. Wussten Sie, dass Klaus Schwab in seinem persönlichen Bücherregal eine Büste von Wladimir Lenin, dem Architekten des sowjetisch-russischen Kommunismus, aufbewahrt?

When you understand that Klaus Schwab has a statue of Vladimir Lenin, founder of the communist USSR and prolific human rights abuser in his office, you will understand the true basis of the WEF’s ideology.

We need to stop them.

