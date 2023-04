Donald Trump und der Antichrist: „Wisst Ihr wer noch an Ostern verhaftet wurde!?“

Teile die Wahrheit!

Donald Trump scheint sich genau an den Zeitplan von Jesus zu halten. Jesus reiste am 1. April nach Jerusalem, Trump reist offiziell am Montag, den 3. April nach New York, um im Trump Tower zu wohnen, aber er hat schon früher überrascht.

Ich dachte, es wäre nützlich, auf Google Maps nach weiteren Vergleichen zu suchen. Gibt es zum Beispiel einen Garten Gethsemane in der Nähe und ist ein Tempel zu finden? Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Nun, es scheint alles zur Umgebung zu passen. Es gibt sogar einen „großen Hügel“ im Central Park; dieser Park liegt direkt neben dem Trump Tower.

Um es klar zu sagen: Nichts ist sicher, aber es ist interessant, Trumps Rolle als Antichrist mit wichtigen Ereignissen und der Simulationskuppel-Theorie in Verbindung zu bringen.

Das habe ich in den beiden vorangegangenen Artikeln getan. In diesem Artikel möchte ich auf mögliche Ähnlichkeiten mit der biblischen Geschichte von der Kreuzigung Jesu hinweisen. (Künstliche Intelligenz zeigt mögliche Trump-Verhaftung – was plant der Deep State?)

Man könnte zwar argumentieren, dass dies zu auffällig wäre, aber wenn es stimmt, dass Trump der Geschichte Jesu folgt, scheint es nicht ausgeschlossen, dass genau das beabsichtigt war, wie der folgende (inzwischen gelöschte) Beitrag von Donald Trump Junior auf dem Social-Media-Kanal Truth beweist (und lesen Sie weiter unten).

Schräg gegenüber dem Trump Tower an der Fifth Avenue steht eine Kirche. Der Straßenname Fifth Avenue könnte eine Anspielung auf die Allee sein, die Jesus am Tag seiner Kreuzigung entlangging: der fünfte April.(Drohende Verhaftung: Russlands Ex-Präsident hat die Amerikaner zum Aufstand für Donald Trump aufgerufen)

Die Kirche könnte ein Hinweis auf das Kreuz sein, aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall ist es interessant, ein Kreuz gegenüber dem Trump Tower zu sehen (und lesen Sie weiter unten).

In dieser Bibelschrift geht die Geschichte folgendermaßen weiter:

Sonntag, 2. April

Am Morgen stellen die Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten im Jerusalemer Tempel zum letzten Mal die Autorität Jesu in Frage (Matthäus 21:23 – 24:2, Markus 11:27 – 13:2, Lukas 20:1 – 21:4). Die Konfrontation dauert vom Morgen bis zum späten Nachmittag. Am späten Nachmittag beginnen Jesus und die Jünger, das Tempelgelände zu verlassen und zum Ölberg zu gehen.

300x250

Auf dem Weg dorthin verkündet er, dass der Jerusalemer Tempel bald zerstört werden wird (Matthäus 24:1 – 2, Markus 13:1 – 2, Lukas 21:5 – 6). Auf dem Ölberg prophezeit er die Ereignisse kurz vor seinem zweiten Kommen auf die Erde und der Vollendung des Zeitalters (Matthäus 24,3 – 26,2, Markus 13,3 – 7, Lukas 21,7 – 38).

Diese „Schriftgelehrten“ erinnern an Anwälte und die Ältesten der Senatoren. Der Tempel könnte leicht die Kirche gegenüber dem Trump Tower sein. Auch der Ölberg befindet sich in der Nähe, zumindest wenn man ein wenig kryptisch übersetzt. In der Tat ist der Central Park nur wenige Gehminuten vom Trump Tower entfernt.(Trump entfesselt epischen Schlachtruf: Verspricht den Tiefen Staat zu zerstören und die „Schattenmächte zu feuern“ (Videos))

Ich dachte, es wäre nützlich, zu sehen, ob es dort Olivenbäume gibt. Und ja, sehen Sie selbst nach (hier klicken). Sechzig Olivenbäume sind dort gepflanzt worden. Und dann haben wir noch etwas, das wie ein Berg aussehen könnte. Ganz am Ende des Central Park befindet sich der ‚Great Hill‘. Könnte sein.

Gegen Abend wird den Jüngern gesagt, dass das Passahfest zwei Tage später stattfindet (Matthäus 26:2, Markus 14:1). Die Hohenpriester, Schriftgelehrten, Ältesten usw. des Großen Sanhedrins, die ihn hassen, treffen sich im Palast des Hohenpriesters Kaiphas. Sie besprechen, wie sie ihn „durch Täuschung“ töten können (Matthäus 26,5). Jesus reist nach Bethanien und bleibt im Haus von Simon, dem Aussätzigen.

300x250 boxone

Während des Abendessens kommt eine Frau herein und salbt seinen Kopf mit einer sehr teuren Salbe. Einige Jünger kritisieren die Frau scharf, weil sie eine so teure Salbe gekauft hat, anstatt das Geld für die Armen zu verwenden. Er weist die Jünger jedoch zunächst für ihre übertriebene Kritik zurecht und erklärt dann, dass die Frau ihn für sein Begräbnis gesalbt hat (Matthäus 26:6 – 13, Markus 14:3 – 9).

Wenn wir anfangen, etwas in dieser Richtung zu sehen, könnten wir sagen, dass wir im Plan sind. Das bleibt einfach abzuwarten. Allerdings weist der Autor James Risen heute darauf hin, dass die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, R-Ga. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), die im Kongress zum Symbol für MAGA geworden ist, die Rolle der Mary spielen könnte.

Sie hat sofort geschworen, nach New York zu fahren, um Trump zu unterstützen; sie scheint die Rolle der Maria Magdalena zu spielen, die Christus mit ihren Tränen die Füße wusch und später seiner Kreuzigung beiwohnte. Natürlich wird Michael Cohen, Trumps ehemaliger Anwalt und der Hauptzeuge gegen ihn in dem New Yorker Fall, von MAGA World als Judas dargestellt. Wir sollten also ein Auge auf diese Marjorie haben.

Montag, 3. April

Judas verrät Christus für dreißig Silberlinge an die Hohepriester (Matthäus 26:14 – 16, Markus 14:10 – 11, Lukas 22:3 – 6). Es bleibt abzuwarten, ob wir etwas in dieser Richtung sehen werden oder ob möglicherweise Medienberichte darüber herauskommen, wie Mike Pence bestochen wurde. Wenn ja, wird es ein sehr nahtloses Drehbuch sein. Ist Mike Pence der Judas in dieser Geschichte oder ist es jemand anderes? Oder ist es einfach gar nichts?

Dienstag, 4. April

Die Jünger bereiten sich auf das Passahfest vor (Matthäus 26:17 – 19, Markus 14:12 – 16, Lukas 22:7 – 13). Bei Sonnenuntergang feiern sie das letzte Passahfest, an dem Jesus teilnehmen wird (Matthäus 26, Markus 14, Lukas 22, Johannes 13). Nach Beendigung des Gottesdienstes singen sie einen Hymnus und gehen dann zum Ölberg (Matthäus 26,30; Markus 14,26).

Gegen 21 Uhr, als er zum Garten Gethsemane (am Fuße des Ölbergs) geht, sagt Jesus den Jüngern, dass er der wahre Weinstock ist (Johannes 15:1 – 27). Er spricht seine letzten Worte der Ermutigung aus (Johannes 16:1 – 31) und erklärt erneut, dass die Jünger ihn verlassen werden (Johannes 16:32 – 33).

Jesus und seine Jünger kommen in den Garten Gethsemane, wo Petrus, Jakobus und Johannes Wache halten sollen, während Christus drei Stunden lang betet. Obwohl seine Jünger gebeten werden, während des Gebets wach zu bleiben, schlafen sie schnell ein. Obwohl er anfangs darum betet, dass der „Kelch“ des Leidens und des Todes, der ihn erwartet, abgenommen wird, akzeptiert der Herr schließlich alles, was der Vater will (Matthäus 26: 36 – 44, Markus 14:32 – 40, Lukas 22:39 – 46, Johannes 17).

Wenn wir sehen, wie Trump am Dienstag einen Spaziergang durch den Central Park (den Garten Gethsemane) macht und Pläne für ein Abendessen mit seinen Anhängern oder ein ähnliches Treffen sieht, können wir wieder ein wenig mehr sagen, dass er dem Drehbuch folgt.

Mittwoch, 5. April

Nach Mitternacht, wenn es (nach dem römischen Kalender, den wir heute verwenden) Mittwoch wird, kommt Judas im Garten Gethsemane an (kommt Cohen im Central Park an?), begleitet von bewaffneten Offizieren und anderen Männern, die von den religiösen Führern gestellt werden. Als Zeichen, wen er verhaften soll, gibt Judas Jesus einen Kuss (Matthäus 26:45 – 49, Markus 14:41 – 45, Lukas 22:47 – 48, Johannes 18:1 – 8).

Der Hohepriester befragt Jesus gegen 2 Uhr nachts über seine Jünger und seine Lehren, erhält aber keine Antwort. Frustriert fleht er den lebendigen Gott an, ihm zu sagen, ob er der wahre Sohn Gottes ist (Matthäus 26:62-63). Die Antwort, die er erhält, macht ihn so wütend, dass er seine Kleider zerreißt und schreit, Christus habe Gotteslästerung begangen.

Der Hohepriester bittet daraufhin den Rat um ein Urteil, woraufhin dieser einstimmig die Vollstreckung der Todesstrafe ausruft (Matthäus 26:59 – 68, Markus 14:55 – 65, Lukas 22:63 – 65). Petrus verleugnet ihn daraufhin dreimal (Matthäus 26:69 – 75, Markus 14:66 – 72, Lukas 22:56 – 62, Johannes 18:17, 25 – 27).

Da das jüdische Gesetz zwei Sitzungen des Sanhedrins vorschrieb, um einen Angeklagten zu verhandeln und zu verurteilen, wurde gegen 5 bis 6 Uhr morgens ein zweiter Prozess gegen Jesus abgehalten. Dieser zweite Prozess scheint jedoch kaum mehr als ein „Stempel“ oder eine automatische Bestätigung der Entscheidung des ersten Prozesses zu sein. Gegen 6 Uhr morgens wird er gefesselt und zur Bestrafung zu Pontius Pilatus, dem römischen Präfekten von Judäa, geschickt (Matthäus 27:1 – 2, Markus 15:1, Lukas 22:66 – 23:1, Johannes 18:28).

Judas Iskariot bereut den Verrat an Christus im Morgengrauen und begeht Selbstmord. Die Hohepriester beschließen, mit den dreißig Silberlingen, die Judas ihnen zurückgab, einen Töpferacker zu kaufen (Matthäus 27:3 – 10, Apostelgeschichte 1:15 – 19)

Gegen 7 Uhr morgens bringen die jüdischen Führer Jesus zu Pontius Pilatus, um ihn des Hochverrats gegen Rom anzuklagen. Damit wollen sie ihre Chancen erhöhen, dass die Römer ihn zum Tode verurteilen.

Als Pilatus Jesus verhört (Matthäus 27:11 – 14, Markus 15:2 – 5, Lukas 23:2 – 4, Johannes 18:29 – 30), erfährt er, dass er aus Galiläa stammt und schickt ihn zu Herodes Antipas (Tetrarch von Galiläa und Sohn von Herodes dem Großen), um ihn zu verurteilen. Herodes verhört ihn, erhält aber keine Antworten. Herodes und seine Soldaten verhöhnen ihn, ziehen ihm ein prächtiges Gewand an und schicken ihn zurück zu Pilatus (Lk 23,5-12).

Pontius Pilatus teilt den jüdischen Religionsführern gegen 8 Uhr mit, dass er und Herodes Antipas Jesus für unschuldig halten. Pilatus will ihn freilassen (Lukas 23:13 – 15, Johannes 18:31 – 38). Da er dies wegen der Menschenmenge nicht tun kann, lässt er den Gefangenen Barabbas frei. Dann lässt er Jesus von seinen Soldaten schlagen und schwer geißeln.

Die Soldaten bringen Jesus nach Golgatha, auch bekannt als Golgatha und Schädelstätte, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs zwingen sie Simon von Kyrene, sein Kreuz zu tragen (Matthäus 27:32 – 33, Markus 15:21 – 22, Lukas 23:26 – 31, Johannes 19:16 – 17).

Jesus wird von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags an das Kreuz genagelt. Er wird zusammen mit zwei Dieben gekreuzigt (Matthäus 27:38, Markus 15:27 – 28, Lukas 23:32 – 33, Johannes 19:18). Während er am Kreuz hängt, gibt man ihm mit Galle vermischten Wein (Essig) zu trinken (Matthäus 27,34, Markus 15,23). Römische Soldaten warfen auch Lose für seine Kleidung.

Pontius Pilatus schrieb die Anklage gegen ihn auf Hebräisch, Griechisch und Latein und hängte sie an das Kreuz Jesu. Gegen Ende seines Lebens bittet Christus Gott den Vater, denen zu vergeben, die ihn töten (Matthäus 27,35-36, Markus 15,24-25, Lukas 23,34, Johannes 19,23-24).

Einige in der Menge, in der Christus gekreuzigt wird, starren ihn erstaunt an. Andere, wie römische Soldaten, Mitglieder des Sanhedrins (Hohepriester, Schriftgelehrte, Älteste) und sogar die beiden Diebe, die ebenfalls gekreuzigt werden, verspotten ihn.

In der obigen Geschichte sollten wir also Pontius Pilatus durch POTUS (President Of The United States, d.h. Joe Biden) und Judas durch Cohen ersetzen; obwohl ich immer noch denke, dass Mike Pence aufgrund seines Nachnamens und seines früheren Verrats an Trump in der Ausgabe vom 6. Januar auch ein geeigneter Name für die Rolle des Judas ist.

Ein Leser wies mich darauf hin, dass die Rolle des Barabbas gut von Julian Assange ausgefüllt werden könnte. Barabbas war ein Verbrecher. Julian Assange wird von vielen Amerikanern als Krimineller angesehen. Pontius Pilatus wusste nicht, was er mit der Situation in dieser biblischen Geschichte anfangen sollte, und stellte das Volk vor die Wahl zwischen Jesus und Barabbas. Er fragte sie: „Wen soll ich freilassen, Jesus oder Barabbas?“ und das Volk schrie: „Barabbas!“

Solange genügend Demokraten am Ball bleiben und der Pontius Pilatus von heute (POTUS Joe Biden) das Volk vor die Wahl zwischen der Freilassung von Assange und Trump stellt, wird es interessant sein, ob Assange freigelassen wird (und lesen Sie weiter unter dem Tweet).

Zweifellos werden wir keine exakten Übereinstimmungen feststellen und die Ereignisse kryptisch übersetzen müssen, aber bis jetzt scheint die Zeitlinie zumindest ziemlich gut mit der biblischen Geschichte übereinzustimmen.

Was folgt in den kommenden Tagen? Wir werden es herausfinden.

In der Zwischenzeit sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass all dies auch dazu dient, viel größere Ereignisse zu verschleiern, wie sie in den beiden vorangegangenen Artikeln(Artikel 1 und Artikel 2) beschrieben wurden.

Dabei geht es um Plasmaphänomene am Himmel mit all ihren Folgen (z. B. ein globaler Stromausfall, ein Tsunami usw.). Diese Party könnte theoretisch schon heute Abend beginnen, aber ich könnte mich auch irren. So oder so, solche Plasmaphänomene werden bald kommen.

Die Frage ist nur, ob der hier geschätzte Zeitpunkt richtig ist.

…

