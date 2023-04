Prophezeiung von Nostradamus: Bekommt England einen mysteriösen neuen König?

Vor der anstehenden Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai zieht eine Neu-Interpretation der Vorhersagen von Nostradamus weite Kreise.

Der Auslegung der Schriften des französischen Apothekers und Astrologen, Michel de Nostredame (1503-1566), zufolge, könnte König Charles III. stattdessen abdanken und Platz für einen neuen König machen, mit dem niemand gerechnet hat, berichtete „DailyStar“ am Mittwoch.

Die Interpretation stammt dabei vom britischen Autor Mario Reading (†63), der in einem 2005 veröffentlichten Werk die Prophezeiungen so verstand, dass König Charles aufgrund seiner Scheidung von Prinzessin Diana derart unbeliebt sei, dass die Bevölkerung ihn nicht als König akzeptieren würde.

An seine Stelle trete schließlich „ein Mann, von dem niemand erwarten würde, dass er zum König werde“, zitierte DailyStar aus Readings Buch.

Bei der Frage, wer dieser mysteriöse neue König sein könnte, schwirrt vor allem der Name von Prinz Harry (38) herum.

Schließlich wäre ja zu erwarten, dass logischerweise Prinz William (40) die Krone übernimmt, wenn sein Vater abdanken würde. Da die Vorhersehung aber betont, dass es sich um jemanden handeln müsse, mit dem niemand rechnen würde, fällt die Wahl auf Prinz Harry. Logisch, oder?

Ob Nostradamus letztlich recht behält, wird sich wohl erst nach dem 6. Mai zeigen. (Königin Camilla und König Charles III.: Brief an die Regierung! Heimlicher Sohn will britische Royals leiden sehen)

Unehelicher Adelsspross? Australier ist sicher: Er ist der Sohn von Charles und Camilla!

Haben Prinz William und Prinz Harry einen großen Bruder? Laut Simon Dorante-Day ja! Der Australier ist felsenfest davon überzeugt: Er ist der uneheliche und einzige leibliche Sohn von Englands neuem König, Charles III., und seiner Camilla.

Märchen oder wahr? Eine Woche nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) ist ein neues „Enkerl“ aufgetaucht. Das behauptet zumindest Simon Dorante-Day (56), der sich auf Facebook sogar Prince Simon nennt.

Aber wie kommt der Australier auf die königliche Idee?

Also zurück ins Jahr 1965: Da soll Prinz Charles bereits eine Affäre mit Camilla Parker-Bowles gehabt haben, die zu seiner Geburt im April 1966 führte. Acht Monate später ist der vermeintliche Prinz dann von Karen und David Day adoptiert worden.

Jahre später soll ihm seine Adoptivgroßmutter Winifred Day, die für Queen Elizabeth II. und ihren Gemahl Prinz Philip gearbeitet hat, dann gestanden haben, dass Prinz Charles und Herzogin Camilla seine wahren Eltern seien.

„Ich bin nur ein Mann, der nach seinen leiblichen Eltern sucht, und alle Spuren führen zu Camilla und Charles. Ich mache das nicht für Geld oder für einen Titel, ich möchte nur wissen, wer meine Eltern sind“, beteuert der Australier.

Bitte um DNA-Test, aber keine Antwort auf seine Briefe

Aus diesem Grund veröffentlichte Simon Dorante-Day auf Facebook auch zahlreiche Fotos von sich, Camilla, Charles sowie der Queen, mit denen er seine Ähnlichkeit mit der königlichen Familie beweisen will.

Und er forderte seine angeblichen Eltern und auch die Queen in mehreren Briefen dazu auf, einen DNA-Test zu machen. „Mir ist bewusst, dass ich bei meiner Adoption gesetzlich verpflichtet bin, meinen leiblichen Eltern meine Zustimmung zu erteilen, damit sie mich kontaktieren können. Angesichts dieser Angelegenheit würde ich gerne meine Zustimmung geben“, heißt es in dem Brief.

Bisher bekam er allerdings keine Antwort.

Der heimliche König Deutschlands spricht im Bundestag

König Charles spricht im deutschen Bundestag eine Reihe an Floskeln über Freundschaft, die Ukraine und die Umwelt. Es ist viel mehr als nur ein Standard-Besuch, denn er enstammt einem über 1000 Jahre zurückreichenden Cluster aus Dynastien der Welfen, Wettiner und Reginare.

Diese kontrollierten frühzeitig diverse Fürstentümer, Königreiche und Grafschaften auf deutschem Boden, in Dänemark und Nordeuropa. 1714 gelang der große Wurf mit der Übernahme Britanniens unter George I. aus Hannover. Die Dynastien sind viel größer als es die Menschen ahnen. Das was als britische Königsfamilie zu sehen ist, ist ein winziger Bruchteil.

Das britische Kolonialreich wurde dank einem überlegenen Geheimdienstwesen und moderner Wissenschaft zur größten Macht der Welt. Die Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien war kein echter Bruch, sondern sollte vorrangig den Erzfeind Frankreich schwächen.

Auf dem europäischen Festland galt es, die Habsburger und Hohenzollern auszumanövrieren. Die geheimdienstliche Geschichte muss dabei aufwändig rekonstruiert werden.

Welfen, Wettiner und Reginare unterhielten auf deutschem Boden uralte und weitreichende Geheimdienst-Netzwerke. Diese infiltrierten frühzeitig die völkische Szene, um die Loyalität der Adelslinien gegenüber Britannien zu verschleiern. Auch nach dem Ersten Weltkrieg gab es keine Aufarbeitung des Spionage-Fiaskos.

Charles und das Familien Cluster der Sachsen-Coburg und Gotha haben die Macht über Deutschland, EU und Großbritannien sowie USA und trotzdem wurde Großbritannien bzw. England ebenfalls ruiniert durch massenhafte Einwanderung, Ghettos und einem vernachlässigtem Militär das 10 Jahre bräuchte um sich gegen Russland zu wehren, zu Zeiten des kalten Krieges brauchte man noch 4 Stunden und jetzt ? Wie passt das zusammen? What?

Denen sind Nationalstaaten egal. Diesen Leuten ist aktuell die Weltregierung am wichtigsten und am Ende die Menschheit soweit auszurotten bis nur noch diese sogenannten Eliten übrigbleiben. Dabei spielt es keine Rolle zu welcher Rasse man gehört.

Die Leute werden so verunsichert, dass sie immer weniger Kinder bekommen. Durch Kriege, Krankheiten und Hungersnot wird die Sache beschleunigt. Das sieht man jetzt schon auf der Welt und es wird durch Krisen noch sichtbarer werden. Die wollen ein armes Volk haben.

Alleine die Aussage von einem gewissen von und zu Herr Schwab. Zitat: Ihr werdet nichts besitzen, aber ihr werdet glücklich sein. Ein armes Volk das hungert und durch Krankheiten geplagt ist, kann sich nicht widersetzen und da ist noch nicht einmal Technologie im Spiel. Der Militärische Standpunkt wäre evtl. so, dass man sich schwach stellt. Bei einem schwachen Gegner ist die Verführung sehr groß den Erstschlag durch zu führen.

Das Spiel vom guten Cop und böser Cop bleibt ständig aufrecht. Das Ziel ist und bleibt dasselbe, egal wie man es dreht und wendet.

Fazit

Das ist alles nur geklaut: König Charles wird gekrönt – die Juwelen kommen aus den Kolonien, und den pompösen Rest bezahlen die ausgelaugten Untertanen. Sie sehen richtig: Wir Briten ticken nicht richtig.

Laut den Vorhersagen von Nostradamus gibt’s 3 Kinder, die Charles hat und einer davon, und es wird nicht William sein, folgt ihm auf den Thron, die Zeit wird’s zeigen, wer es ist.

…

Quellen: PublicDomain/express.at am 29.04.2023