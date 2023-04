Die russische Regierung wählt die „Virusangst“ in perfekter Synchronisation mit der Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation („WHO“), Arcturus zu einer „interessanten Variante“ „aufzurüsten“.

Indien, ein BRICS-Mitglied, erlebt derzeit einen „intensiven“ Ausbruch dieser Variante, und Russland sollte bis Ende Mai mit einem eigenen Arcturus-Anstieg rechnen, sagte die oberste staatliche Sanitätsärztin der Russischen Föderation, Anna Popova.

„WHO sagt ‚Spring‘ und die russische Regierung fragt: ‚Wie hoch?’“, schreibt Edward Slavsquat.

Russland lässt Virus-Betrug wieder aufleben – genau wie aufs Stichwort

Russland macht sich auf eine Welle hochinfektiöser Arcturus gefasst, der neuesten und trendigsten „Covid-Subvariante“, kündigte Rospotrebnadzor-Chefin Anna Popova am Donnerstag an.

BRICS-Mitglied Indien erlebt derzeit einen „intensiven“ Ausbruch dieses Computermodells, und Russland – das bereits vier bestätigte Fälle registriert hat! – sollte bis Ende Mai mit einem eigenen Arcturus-Anstieg rechnen, prognostizierte Popova.

Ein starker Anstieg der Krankenhauseinweisungen wird nicht erwartet, aber für alle Fälle ist das russische Gesundheitssystem bereit für „zusätzlichen Stress und Überlastung“, versicherte sie der Öffentlichkeit. (WHO-Propaganda: Covid-Spritze hat in Europa eine Mio. Leben gerettet – Studie: Geimpfte haben um 14,5% höhere Sterblichkeit bei Infektion als Ungeimpfte)

Kümmert sich der gewöhnliche Russe überhaupt um das gefürchtete Virus? Nein.(Die schockierende Entdeckung eines leitenden Einbalsamierers: „Schmutziges Blut“ und parasitäre Fasermassen bei Geimpften (Video))

Aber die russische Regierung wählt die Virus-Angst trotzdem an – in perfekter Synchronisation mit der Entscheidung der WHO, Arcturus zu einer „interessanten Variante“ zu „hochzustufen“.

Die globale Impfstoff-Kabale „Gavi“ von Bill Gates hat die Details ( Quelle )

Wie erwartet haben die russischen Staatsmedien ihre Scam-Jets durcheinander gebracht.

Vesti berichtete , dass Spezialisten des Gamaleya-Zentrums bereits „Forschungen durchführen, um die biologischen Risiken der Ausbreitung der neuen Untervariante abzuschätzen“.

Die Behörde hat auch eine hilfreiche Arcturus-FAQ erstellt:

Sie können das Arcturus-Risiko verringern, indem Sie an überfüllten Orten Schutzmasken tragen, Ihre Hände häufig und gründlich waschen und, wenn dies nicht möglich ist, sie mit einem Antiseptikum behandeln.

RIA Novosti warnte seine Leser, dass Arcturus „ein völlig neues Symptom hat, das zuvor nicht charakteristisch für Covid-19 war – Konjunktivitis oder ‚rote Augen‘, begleitet von Juckreiz“.

Parliamentskaya Gazeta, die offizielle Zeitung der russischen Bundesversammlung, hat einen Top-Virologen zu dieser erschreckenden Entwicklung interviewt.

Laut diesem angesehenen Mediziner:

[Arcturus] breitet sich von Mensch zu Mensch 20 Prozent schneller aus als der vorherige Kraken-Stamm, was eine beträchtliche Rate ist. Daher ist es offensichtlich, dass eine weitere Covid-Welle kommt. […]

Gelingt es Arcturus, sich mit den noch in der Bevölkerung kursierenden Wuhan- oder Delta-Varianten zu verbinden, könnte dies fatale Folgen haben. […]

Noch schrecklichere Ereignisse werden sich entwickeln, wenn sich zu Arcturus das SARS-Coronavirus (SARS) von 2002 gesellt, das eine Sterblichkeitsrate von 15 Prozent aufweist, oder das MERS-Virus, das 2014-2015 mit einer enormen Sterblichkeitsrate von 40 Prozent zirkulierte … [D]er Hybrid aus Arcturus und diesen unangenehmen Sorten ist sehr beängstigend, wenn es plötzlich passiert.

Du lieber Himmel!

Russische Staatsmedien

Wie können sich die Russen vor der Mordpest Arcturus-SARS-MERS schützen?

Muss man überhaupt fragen?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland die WHO verlässt – oder sich auch nur höflich weigert, den von Bill Gates finanzierten „Gesundheitsempfehlungen“ von Collective West zu folgen – nähert sich schnell 0 %.

Entschuldigung, aber es ist wahr.

…

