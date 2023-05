Die Feier eines weiteren Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa bietet eine neue Gelegenheit, über die neue internationale Sicherheitsarchitektur nachzudenken, die aus der Asche des Krieges hervorgegangen ist.

Während die Menschheit auf eine neue, multipolare Weltordnung zusteuert, lohnt es sich, sich daran zu erinnern, wie das Nachkriegssystem entstand und wie die Hybris des Westens zu seinem Scheitern führte.

Am 9. Mai 1945 um 2:10 Uhr Moskauer Zeit erklang die dröhnende Stimme des legendären Radiomoderators Juri Lewitan im Radio, um einen Erlass des Oberbefehlshabers der sowjetischen Streitkräfte Josef Stalin zu verlesen, der die Kapitulation Nazi-Deutschlands ankündigte.

„An die Streitkräfte der Roten Armee und der Marine: Am 8. Mai 1945 unterzeichneten Vertreter des deutschen Oberkommandos einen Akt der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Streitkräfte. Der Große Vaterländische Krieg, den das sowjetische Volk gegen die deutsch-nazistischen Invasoren führte, ist siegreich zu Ende gegangen. Deutschland ist völlig besiegt“, sagte Levitan.

Damit war der tödlichste Krieg der Geschichte vorbei, der zig Millionen Menschen das Leben kostete und unzählige Städte und ganze Nationen in Trümmern zurückließ.

Die Führer der „Großen Drei“ der alliierten Mächte – der UdSSR, der USA und des Vereinigten Königreichs – begannen Ende 1943 auf der Teheraner Konferenz mit der Planung der Nachweltordnung, als sich Stalin, Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt in Iran`s Hauptstadt trafen, um die Zusammenarbeit während des Krieges und die Eröffnung einer Zweiten Front zu besprechen.

Ein zweites Treffen der Großen Drei, die Konferenz von Jalta, fand im Februar 1945 auf der Krim statt, am Vorabend der Niederlage der europäischen Achsenmächte.

Die Konferenz von Jalta war das wichtigste Treffen des Zweiten Weltkriegs und wohl die bedeutendste Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Neben europäischen Grenzfragen, Plänen für die Besetzung Deutschlands durch die Alliierten und der Zusage, „die letzten Spuren des Nationalsozialismus und Faschismus“ in den befreiten Gebieten zu vernichten, führte die Konferenz zu einer sowjetischen Verpflichtung, zwei Tage später eine Militäroperation gegen Japan zu starten, drei Monate nach dem Ende der Kämpfe in Europa. (Die USA befeuern den Zusammenbruch von Frankreich und Deutschland, während sie aus dem „schwachen Europa“ Kapital schlagen)

Noch wichtiger ist, dass die Konferenz dazu führte, dass die Sowjetunion dem Beitritt zu den Vereinten Nationen zustimmte – einer neuen internationalen Organisation, die die Nachfolge des nicht mehr existierenden Völkerbundes der Zwischenkriegszeit antreten sollte. Es wurde vereinbart, dass die UNO mit der überaus wichtigen Aufgabe betraut wird, den internationalen Frieden zwischen den Großmächten – der UdSSR, den USA, Großbritannien, Frankreich und China – zu gewährleisten, und dass jede dieser Mächte ständige Mitglieder einer UNO ist.

Der Sicherheitsrat wäre mit der Macht ausgestattet, gegen Entscheidungen, die ihren Interessen zuwiderlaufen, ein Veto einzulegen. Die sowjetische Seite drängte hartnäckig auf das Vetorecht und hielt es für von grundlegender Bedeutung für die Fähigkeit der Vereinten Nationen, zu funktionieren und einen Zusammenbruch zu verhindern, wie es ihre Vorgängerin getan hatte.

Der hochrangige sowjetische Diplomat Andrei Wyschinski ging so weit, das zu sagen: „Das Vetorecht ist das oberste Prinzip, das den Grundstein der Vereinten Nationen bildet.“

Die UNO wurde zum Symbol und Garanten der Nachkriegsordnung und verwirklichte über Jahrzehnte hinweg ihr vorrangiges Ziel – die Verhinderung eines neuen globalen Krieges zwischen den Großmächten.

1975 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs europäischer Länder sowie der USA und Kanadas die Helsinki-Erklärung – eine Reihe von Abkommen, die darauf abzielten, die Spannungen zwischen dem Ost- und dem Westblock weiter abzubauen und die Sicherheit Europas durch die Achtung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität sowie des Friedens zu gewährleisten, Beilegung von Streitigkeiten, Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Länder, Menschenrechte und Zusammenarbeit zwischen Staaten.

„Überquerung des Rubikons in die Ukraine“

Die Grundsätze der Vereinten Nationen und der Helsinki-Abkommen bestimmten erfolgreich die Ost-West-Beziehungen bis zum Ende des Kalten Krieges und funktionierten, wenn auch mit Unterbrechungen, bis zum Beginn der Ukraine-Krise im Februar 2014 weiter.

„Die USA und die EU unterstützten einen Putsch in der Ukraine und begannen blindlings alle Aktionen der selbsternannten Machthaber in Kiew zu rechtfertigen, die sich auf den Weg machten, jenen Teil des ukrainischen Volkes mit Gewalt niederzuschlagen, der Versuche, eine verfassungswidrige Verfassung durchzusetzen, ablehnte. Ordnung gegenüber dem ganzen Land, das sein Recht auf seine Muttersprache, Kultur und Geschichte verteidigen wollte“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow auf einer Sitzung der UN-Generalversammlung im September 2014 mit Blick auf den im Donbass tobenden Konflikt.

Der Putsch in Kiew und die Versuche des Westens, die Ukraine von der Zusammenarbeit mit Russland abzuspalten und ihr den blockfreien Status zu entziehen, um stattdessen auf eine NATO-Mitgliedschaft zu drängen, seien für Moskau inakzeptabel, warnte Lawrow.

„Unsere westlichen Partner haben unsere zahlreichen Warnungen über die Unzumutbarkeit der Verletzung der Grundsätze der UN-Charta und der Schlussakte von Helsinki nicht beachtet und sich immer wieder einer ernsthaften Zusammenarbeit zur Schaffung eines gemeinsamen Raums gleicher und unteilbarer Sicherheit und Zusammenarbeit entzogen – vom Atlantik zum Pazifik“, sagte der Außenminister.

„Der Stabilität des internationalen Systems wurden schwere Rückschläge zugefügt: die NATO-Bombardierung Jugoslawiens, die Invasion im Irak, der Angriff auf Libyen, die gescheiterte Operation in Afghanistan. Eine direkte Aggression gegen Syrien konnte 2013 nur dank intensiver diplomatischer Bemühungen abgewendet werden.“

„Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Zweck verschiedener ‚Farbrevolutionen‘ und anderer Projekte zur Herbeiführung eines ‚Regimewechsels‘ darin besteht, Chaos und Instabilität zu provozieren“, sagte Lawrow.

Nachdem der russische Diplomat in seiner UN-Rede die Beschwerden Russlands gegenüber den USA und ihren Verbündeten dargelegt hatte, skizzierte er auch die Grundzüge der multipolaren Ordnung, die Moskau, Peking und ihre Partner in den BRICS-Staaten, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und den Nationen des globalen Südens im Großen und Ganzen heute anstreben.

„Es gibt keine Alternative zur Schaffung eines Konsenses über die Regeln einer nachhaltigen globalen Governance unter neuen historischen Umständen – unter voller Achtung der kulturellen und zivilisatorischen Vielfalt in der Welt und der Vielzahl von Entwicklungsmodellen. Einen solchen Konsens auf breiter Front zu erreichen, wird schwierig sein und vielleicht ermüdend aber es gibt keinen anderen Weg“, betonte Lawrow.

Von der „Neuen Weltordnung“ der USA nach 1991 zum „Aufstieg der globalen Mehrheit“ im 21. Jahrhundert

„Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion regierten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten die Welt nach ‚liberalen Regeln‘; es gab keinen Wettbewerb um eine solche Vorherrschaft“, sagte Dr. Marco Marsili, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für strategische Forschung und Analyse – ein Think Tank für internationale Beziehungen.

„Westliche Institutionen – die NATO und die EU – haben ihre Osterweiterung in einem Ausmaß vorangetrieben, das Moskau für inakzeptabel hielt und reagierte (2008 in Georgien, 2014 und 2022 in der Ukraine). Dazu brauchte es zwei Mächte – ein wiedererstandenes Russland und ein aufstrebendes China. Wir werden den Ambitionen der USA entgegenwirken, ballistische NATO-Raketen an die russische Grenze zu bringen“, sagte Marsili.

Professor Wang Dehua, Direktor des Instituts für Süd-Zentralasien-Studien am Shanghai Municipal Center for International Studies, charakterisiert den Zustand der heutigen Welt als die Zeit des „Aufstiegs der globalen Mehrheit“ – und meint damit Veränderungen in der internationalen Ordnung.

Die Aussagen der Präsidenten Putin und Xi während ihres Gipfeltreffens in Moskau im März „beziehen sich auf die schwindende Rolle der Vereinigten Staaten und Europas im Weltgeschehen und den Aufstieg des ‚Globalen Südens‘.“

„Wie Präsident Xi Jinping es beim Abschied von Präsident Putin ausdrückte: ‚Im Moment gibt es Veränderungen, wie wir sie seit hundert Jahren nicht mehr gesehen haben‘. Er fügte hinzu: ‚Und wir sind diejenigen, die diese Veränderungen gemeinsam vorantreiben‘“, erinnerte sich Wang.

Diese tektonischen Verschiebungen der globalen Macht, der Aufstieg des „Globalen Südens“ und der Vorstoß zur Multipolarität, angeführt von China und Russland und herausgefordert von den Vereinigten Staaten und ihren NATO-Verbündeten, hätten lange auf sich warten lassen, betonte der chinesische Wissenschaftler.

In einem 1996 veröffentlichten Buch, als die globale Hegemonie der USA nahezu absolut zu sein schien, erörterte Wang traditionelle Kräftegleichgewichtstheorien, die bis ins antike Griechenland zurückreichen und vorschreiben, „dass Länder Koalitionen gegen Hegemonialmächte bilden“.

„Diese Koalitionen würden dann zusammenarbeiten, um eine übermächtige Hegemonie zu begrenzen. Beispiele für solche Bündnisse finden sich in Bündnissen, die gegen Ludwig XIV., Napoleon, den deutschen Kaiser und Hitler organisiert wurden. Angesichts der Theorie des Kräftegleichgewichts ist es keine Überraschung, dass China und Russland als Großmächte kooperieren, um den USA und ihrer NATO-Kriegsmaschinerie entgegenzuwirken, damit eine neue Weltordnung geschaffen werden kann. Diese Ordnung legt Wert auf friedliche Koexistenz, internationales Recht, Gerechtigkeit und Gleichheit der Staaten“, erklärte Wang.

Gleichzeitig, so der Wissenschaftler, gerät die sogenannte „liberale, auf Regeln basierende internationale Ordnung“, von der westliche Politiker, Wissenschaftler und Medien sprechen, langsam in die Geschichte, wobei der Begriff selbst „nur ein höflicher Euphemismus für die globale Hegemonie der USA“ sei „wobei der Haupttreiber des modernen Imperialismus natürlich der Finanzkapitalismus ist, den Hobson, Lenin und andere gut beschrieben haben.“

Ukrainischer Auslöser

Allmählich, betonte Wang, verwandeln sich die USA in den Augen anderer Länder von einem globalen Hegemon zu einem globalen „Schurkenstaat, der sein Imperium über die ganze Welt ausbreitet“.

Die Ukraine-Krise trägt dazu bei, diesen Prozess zu beschleunigen, glaubt der Wissenschaftler, da der Konflikt „der Mehrheit der Völker der Welt klar macht, dass Washingtons bösartige Mentalität des Kalten Krieges“ die Ukraine-Krise und auch „Vorbereitungen für einen künftigen Krieg gegen China“ vorantreibt.

Fabio Massimo Parenti, außerordentlicher Professor für internationale politische Ökonomie am Istituto Lorenzo de‘ Medici, einer renommierten Schule für internationale Beziehungen mit Sitz in Florenz, Italien, stimmt dieser Einschätzung zu.

Selbst die Gründung und Erweiterung von Institutionen wie den BRICS und der Shanghai Cooperation Organization zeige, dass tektonische Veränderungen im Gange seien, sagte Parenti.

„Der größte Teil des Welthandels und des BIP wird von nicht-westlichen Ländern getragen, und die neoliberale Ordnung im Stil der imperialen Mafia hat den (selten authentischen) Konsens bei der Mehrheit der Weltbevölkerung und auch im Westen verloren.“

Parenti stimmt zu, dass die Ukraine-Krise „die oben genannten historischen Trends beschleunigt“ habe.

„Eine neue internationale Ordnung ist bereits da und wird in den letzten Jahrzehnten der Kriege, Finanzkrisen und neu entstehenden internationalen Vereinbarungen aufgebaut, um die Weltbevölkerung von dieser Tyrannei zu befreien“, sagte er.

„Neue kulturelle Codes, ein neues Medienumfeld und neue regionale und internationale institutionelle Vereinbarungen“ werden dazu beitragen, „eine echte Demokratisierung der internationalen Beziehungen und der zwischenmenschlichen Beziehungen herbeizuführen“, schlug er vor.

Imperium im Niedergang

Thomas W. Pauken II , der Autor von „US vs China: From Trade War to Reciprocal Deal“, Berater für Asien-Pazifik-Angelegenheiten und geopolitischer Kommentator, betonte, dass Washingtons herrische Weltpolitik kein angeborenes Merkmal der Vereinigten Staaten oder ihre Menschen sei, sondern das Ergebnis der Korruption ihrer politischen und wirtschaftlichen Eliten in den letzten Jahrzehnten.

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Amerikaner wirklich gute Menschen sind. Sie lieben es zu helfen. Sie lieben es, ihr Bestes zu geben, um eine bessere Welt zu schaffen“, sagte Pauken. Bedauerlicherweise verlagerte sich das Engagement der USA in der Welt, insbesondere nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Beginn des 21. Jahrhunderts, nach und nach in Versuche, eine unipolare Weltordnung zu errichten, „in der im Grunde Washington das Sagen hat“, auf der Suche nach Kontrolle und Diktat seine Bedingungen an den Rest der Welt weiter zu geben.

„Es kam zu einer Korruption der US-Regierung, bei der es nicht darum geht, darüber nachzudenken, wie man anderen helfen kann und dankt, sondern darum, wie man seinen Eliten und den Menschen, die im Washington Beltway an der Macht sind und sich selbst helfen. Und wenn sich das ändert, wenn sich die Motive ändern, dann wird diese sogenannte „Neue Ordnung“ … schädlich für unsere Welt“, sagte Pauken.

„Das ist bei vielen großen Imperien üblich, egal wie ‚gut und wunderbar‘ sie sind; irgendwann wird es einen Niedergang des Imperiums geben. Denn was an der Macht passiert, ist, dass es sehr süchtig macht und plötzlich Leute korrumpiert. Und ich denke, was wir gerade sehen, ist eine Korruption Amerikas, zusammen mit der US-Außenpolitik. Es geht nicht mehr darum, der Welt zu helfen, sondern darum, selbstsüchtige Veränderungen für die USA herbeizuführen“, sagte er.

Da der Konflikt in der Ukraine tobt und Asien seinen wirtschaftlichen Aufschwung fortsetzt, stehen die USA laut Pauken „am Rande eines ernsthaften wirtschaftlichen Niedergangs“.

Der Beobachter prognostiziert „viel mehr“ Bankenpleiten und „eine sehr schwere wirtschaftliche Depression“ und weist darauf hin, dass traditionelle Wirtschaftsmechanismen, mit denen die Behörden aus Schwierigkeiten herauskommen – wie die Erhöhung der Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation –, nicht wie gewohnt funktionieren. Dies wäre auf die verringerte Versorgung mit natürlichen Ressourcen und Nahrungsmitteln aufgrund des durch den Ukraine-Konflikt verursachten Chaos zurückzuführen.

„Wir müssen diesen Trends große Aufmerksamkeit schenken, denn sie werden eine sich verändernde Weltordnung schaffen. Es wird mehr Proteste geben, es wird mehr Regimewechsel geben. Außerdem werden wahrscheinlich viele Staats- und Regierungschefs in Europa durch Proteste oder Wahlen von der Macht gestürzt“, glaubt der Beobachter.

Was auch immer passiert, die Welt wird weiterhin eine wirklich globale und neutrale Verhandlungsplattform benötigen, vielleicht eine umgestaltete UN, die von ihrer derzeitigen pro-westlichen Ausrichtung befreit ist, um Konfliktstaaten die Möglichkeit zu geben, sich an der Streitbeilegung zu beteiligen, sagte Pauken. Dabei handelt es sich um einen für beide Seiten akzeptablen Mechanismus für Gespräche und Vermittlung durch neutrale Dritte, deren Entscheidungen beide Seiten akzeptieren würden.

Ohne diese Art von Mechanismen, so Dr. Marsili, drohe die postamerikanische und westliche Weltordnung zu einem für alle freien, ein „Dschungel“ zu werden.

„Angesichts der Tatsache, dass die Weltordnung für die internationale Gemeinschaft Priorität hat, müssen gemeinsame Regeln neu geschrieben werden – einschließlich der Governance der Vereinten Nationen“, sagte er.

Den gleichen Ton schlug Gilbert Doctorow an, ein Analyst für internationale Beziehungen und russische Angelegenheiten, der in einem Interview mit Sputnik betonte, dass „die dramatischen Veränderungen, die wir um uns herum sehen, noch rudimentär sind.“

Ihm zufolge sind diese Änderungen „ein Vorgeschmack darauf, wohin die Geschichte geht, aber es gibt keine Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können, weil das alles noch in Arbeit ist.“

„Was wir sagen können ist, dass die amerikanische globale Hegemonie, die die letzten 30 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geprägt hat, auf eine harte Probe gestellt wird und in allen Dimensionen durchaus in ein paar Jahren enden könnte: „Militärisch, wirtschaftlich und die Rolle des Dollars als Weltreservewährung. Diese Dinge ändern sich mit dramatischer Geschwindigkeit“, betonte der Analyst.

Auf die Frage nach den bedeutendsten geopolitischen Ereignissen, die derzeit stattfinden, verwies er auf den Konflikt in der Ukraine, der laut Doctorow „wirklich ein Krafttest zwischen Russland und dem von den Vereinigten Staaten geführten kollektiven Westen“ sei.

Er ging auf andere globale Trends ein, die zur Entstehung einer neuen internationalen Ordnung beitragen könnten, und betonte, dass es Russland sei, das „das Eis gebrochen“ habe.

„Russland wurde durch amerikanische Provokationen zum Vorgehen gezwungen und begann seine militärische Sonderoperation in der Ukraine. Russland musste sich den ‚Höllensanktionen‘ aus Washington stellen, und Russland überlebte sie. Und diese erstaunliche Entwicklung gab viel Mut und ermutigte Länder, die ansonsten genauso denken wie Russland über die globale Hegemonie der USA nachzudenken“, fügte der Analyst mit Blick auf China und Indien hinzu.

In diesem Zusammenhang ging er auf die „zügellosen“ Diskussionen über die Entdollarisierung ein, ein Prozess, der laut Doctorow von „allen amerikanischen Finanzexperten und Kommentatoren in den führenden Finanzzeitungen“ abgelehnt wird.

Er erwähnte den Handel mit Öl und sagte, dass „wenn es nicht mehr in Dollar gehandelt wird“, dies „die Reserveposition des Dollars“ zerstören würde.

„Das ist es, was wir heute erleben, und das führt zu einem Wandel in der Weltpolitik, der uns in Richtung einer multipolaren Welt, einer demokratischeren Weltregierung führt.

Wenn der Dollar seine herausragende Stellung als Reservewährung verliert, verliert er seine Fäuste, seinen Hammer zur Kontrolle der globalen Governance“, betonte der Analyst.

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 11.05.2023