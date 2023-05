Teile die Wahrheit!

Die westrussische Region Belgorod bleibt in einem Zustand der Unsicherheit und Unruhe, da die “Terrorismusabwehr” -Aktivitäten der russischen Behörden andauern.

Ungeklärte Angriffe nahe der ukrainischen Grenze haben die Region ins Fadenkreuz gebracht, wobei das “Russische Freiwilligenkorps” und die “Legion Freiheit Russlands” diese Angriffe für sich beansprucht haben.

Die Situation in Belgorod ist nach mutmaßlichen Beschüssen anhaltend angespannt, wobei Berichten zufolge Kämpfe in mehreren Ortschaften ausgetragen werden. Der Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow berichtete, dass die Flugabwehr Drohnen entdeckt und abgeschossen habe, während Maßnahmen zur “Terrorismusabwehr” fortgesetzt wurden.

Trotz der heftigen Kämpfe hat es nach aktuellem Kenntnisstand unter den Zivilisten keine Todesopfer gegeben. Am Vortag wurde Terroralarm für die Region ausgelöst, gefolgt von einer “Säuberungsaktion” des Verteidigungsministeriums und Strafverfolgungsbehörden entlang der ukrainischen Grenze.

Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks wurden darauf hingewiesen, dass sie noch nicht wieder in ihre Häuser zurückkehren können.

Die aufgeladene Situation wird noch verschärft durch gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen Russland und der Ukraine. Während der russische Gouverneur eine “Sabotagegruppe” des ukrainischen Militärs für die mutmaßlichen Angriffe verantwortlich macht, bestreitet Kiew jegliche Beteiligung.

Überraschenderweise behaupten das “Russische Freiwilligenkorps” und die “Legion Freiheit Russlands”, Einheiten von russischen Staatsbürgern, die auf der Seite Kiews kämpfen, ihre Verantwortung für die Vorfälle. (Militäranalytiker: Bachmuts Befreiung „Militärischer Sieg, der zeigt, dass Russland siegt“)

Laut einer Mitteilung der “Legion Freiheit Russlands” im ukrainischen Fernsehen zielt ihre Absicht darauf ab, eine “entmilitarisierte Zone entlang der Grenze” zu schaffen, um Beschüsse der Ukraine durch das russische Militär zu verhindern.(Die USA befeuern den Zusammenbruch von Frankreich und Deutschland, während sie aus dem „schwachen Europa“ Kapital schlagen)

Sie riefen die Bevölkerung auf, keinen Widerstand zu leisten und behaupteten, dass sie nicht als Feinde, sondern als Freiheitsbringer gesehen werden sollten.

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Berichte über ukrainische Angriffe in der westrussischen Region Belgorod. Die aktuellen Vorfälle gelten als die bisher schwersten Angriffe auf russisches Territorium und markieren eine alarmierende Eskalation der Spannungen in der Region.

Die Stadt Belgorod liegt nur etwa 80 Kilometer entfernt von der ostukrainischen Stadt Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes.

„Das Einzige, was sie tun konnten“: Warum die Ukraine die russische Region Belgorod überfiel

Nachdem die ukrainischen Streitkräfte im Fleischwolf Artemovsk Tausende von Soldaten verloren hatten und es ihnen immer noch nicht gelang, die Stadt zu halten, versuchten sie offenbar, die Situation auszugleichen, indem sie einen Angriff gegen die Zivilbevölkerung der Region Belgorod starteten.

Der zum Scheitern verurteilte Vorstoß der ukrainischen Streitkräfte in die russische Region Belgorod stehe in direktem Zusammenhang mit der militärischen Katastrophe, die Kiew in Artemovsk (Bachmut) erlitten habe, sagte der Militäranalyst Wassili Dandykin, aD. Kapitän 1. Rang der russischen Marine.

Die Stadt Artemovsk wurde am 21. Mai nach Monaten intensiver Kämpfe von russischen Streitkräften befreit, obwohl die ukrainischen Streitkräfte versuchten, den Forderungen von Präsident Wolodymyr Selenskyj nachzukommen und die Stadt um jeden Preis zu halten.

Während eines Interviews mit Sputnik wies Dandykin darauf hin, dass Kiew etwa 50.000 Soldaten verloren und viele weitere verwundet hätten, und fügte hinzu, dass die ukrainischen Streitkräfte aus Artemovsk, einem wichtigen Stützpunkt, vertrieben wurden und dadurch eine „moralische Niederlage“ erlitten hätten.

„Das ist alles, was sie [als Reaktion] tun können, abgesehen vom Beschuss des Donbass-Territoriums“, sagte der Analyst mit Blick auf den ukrainischen Angriff.

Dandykin schlug vor, dass Kiew Moskau dazu zwingen wollte, einen Teil seiner Truppen von der Front zu verlegen, um das russische Territorium zu schützen, das durch die Aktionen ukrainischer Bewaffneter bedroht ist, und dass Russland wirksame Gegenmaßnahmen finden wird, um mit dieser Art von Bedrohung umzugehen.

Er wies auch Behauptungen der ukrainischen Seite zurück, dass der Angriff auf die Region Belgorod nicht von ukrainischen Streitkräften, sondern von einigen „selbstorganisierten Freiwilligen“ aus Russland verübt worden sei, die in die Ukraine übergelaufen seien.

„Zuvor hatten wir Behauptungen über die selbstorganisierten ukrainischen Patrioten, die nach Angaben der Deutschen und Amerikaner die Pipelines Nord Stream 1 und 2 in die Luft gesprengt haben. Das ist die gleiche Art von Behauptung“, bemerkte Dandykin.

Er wies jedoch darauf hin, dass zu den Tätern des ukrainischen Überfalls auf die Region Belgorod russische Staatsangehörige gehörten, die bereits im März an einem ukrainischen Angriff auf zwei Dörfer in der russischen Region Brjansk beteiligt waren.

„Dies ist nicht das erste Mal, dass die Behörden in Kiew die Verantwortung leugnen und alles diesen ‚selbstorganisierten‘ Typen in die Schuhe schieben, die ukrainische Waffen und Abzeichen tragen und westliche Panzerfahrzeuge bedienen“, fügte er hinzu.

am 25.05.2023