Ein Medium sagt, König Charles sei nicht der Antichrist, warnt aber vor dem „666“-Zeichen – Hellseherin entsetzt mit Royals-Prophezeiung

Ein brasilianischer Prophet, der als „lebender Nostradamus“ bekannt ist, hat eine Warnung ausgesprochen, nachdem er ein besorgniserregendes Zeichen aus dem Jahr 666 bei der Krönung von König Karl III. und dessen Bedeutung für ihre Zukunft bemerkt hatte.

Ein selbsternannter Prophet, bekannt als „lebender Nostradamus“, hat nach einem mysteriösen „666“-Zeichen während der Krönung von König Karl III. eine deutliche Warnung ausgesprochen.

Der 36-Jährige behauptet, mehrere seiner weltbewegenden Vorhersagen seien bereits wahr geworden; Von der russischen Invasion in der Ukraine über Covid-19 bis hin zum Tod der Königin.

Athos Salomé aus Brasilien behauptete in seiner neuesten besorgniserregenden Vision, dass König Charles erkranken könnte, was die Öffentlichkeit beunruhigte.

In einem exklusiven Gespräch mit dem Daily Star erklärte das Medium: „Meine Visionen sind die Frucht eines okkulten Studiums, das von der spirituellen Welt, den Lehren der Kabbala, übernommen wurde.“(Der Schwarze Adel, eine Neue Weltordnung und Karl „The Great Reset“ König (Video))

„Im Fall von König Karl III . nutzte ich das Röntgenbild, eine bewährte Technik in der Parapsychologie.“

Salomé gab bekannt, dass er nach der Krönung von König Karl am 6. Mai mit mehreren Internetnutzern über das Krönungsdatum Karls III. debattiert habe.

Er behauptet, dass der beste Termin für das bedeutsame Ereignis der Juni sei, um das mystische und okkulte Protokoll der königlichen Familie zu brechen.

Salomé behauptet, dass das Karma von Generation zu Generation weitergegeben werde, da das historische Ereignis am 6. Mai – dem Geburtstag von Enkel Archie – stattfand. (König Charles und die Agenda der Globalisten: Abdankung noch in 2023? Düstere Vorhersage für seine Zukunft!)

Er erklärte, wie Karl III. sechs Monate, sechs Wochen und sechs Tage nach der Beerdigung seiner Mutter, Königin Elisabeth II., im Jahr 666 gekrönt wurde.

Der Prophet behauptet, dass Charles auch das Malzeichen trägt, aber das bedeutet nicht, dass er der Antichrist ist.

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die okkulten Wissenschaften keine nachgewiesene wissenschaftliche Grundlage haben. Darüber hinaus ist es wichtig, vorsichtig zu sein, wenn man Anleitung oder Ratschläge zu okkulten Praktiken einholt, da viele von ihnen gefährlich oder schädlich für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen sein können, endet Salome.

Zuvor hatte Athos Salomé nach seiner Vorhersage über den Tod der Königin behauptet, er habe eine Vision davon gehabt, was die Zukunft für Prinz Harry und Meghan Markle bereithält.

Während die jüngste Vergangenheit des Herzogs und der Herzogin am 8. Dezember mit der ersten Folge ihrer Harry-und-Meghan-Dokuserien auf Netflix zu sehen ist, hat Athos Salomé einen Blick in ihre Zukunft geworfen.

Laut Athos wird im nächsten Sommer eine metaphorische „Bombe“ in Harrys Leben auftauchen, aber für den Prinzen könnten bereits im nächsten Monat die Räder in Bewegung geraten. (Prophezeiung von Nostradamus: Bekommt England einen mysteriösen neuen König?)

Prinz William: Zukunft voller Trauer und Verlust! Hellseherin entsetzt mit Royals-Prophezeiung

Hellseherin Inbaal Honigman prophezeit den britischen Royals eine düstere Zukunft. Prinz William stehen demnach Jahre voller Trauer und Verlust bevor. Zudem nennt sie ein Jahr, in dem der Monarch möglicherweise abdanken werde.

Prinz William steht offenbar eine äußerst düstere Zukunft bevor. Hellseherin Inbaal Honigman prophezeit, dass das weitere Leben des britischen Thronfolgers von „Trauer und Verlust“ geprägt sei.

Düstere Royals-Prophezeiung! Hellseherin sagt Prinz William Zukunft voller Trauer und Verlust voraus

Nur wenige Tage nach der Krönung von König Charles III. sorgt Honigman mit ihrer düsteren Prophezeiung für Schlagzeilen. Mit Tarotkarten versuchte die Hellseherin in die Zukunft der britischen Royals zu blicken.

„Es ist William, der die härteste Karte gezogen hat – die Sieben der Schwerter, die eine Karte der Trauer und des Verlustes ist“, sagte Honigman gegenüber dem „Daily Star“.“William genießt seine Position als Thronfolger und gewöhnt sich an die neue Verantwortung, aber ohne Harry macht es viel weniger Spaß.“

In den vergangenen Monaten veränderte sich das Verhältnis des Thronfolgers zu seinem Bruder Prinz Harry dramatisch. Die Beziehung gilt als zerrüttet. Doch auch der Ernst des Lebens werde in den kommenden Jahren zunehmen.

In etwa sechs Jahren komme laut der Hellseherin auf Prinz William eine größere Verantwortung zu. Im Jahr 2040 soll der Thronfolger den größten Teil der Arbeit des Monarchen übernehmen. „Es gibt verschiedene Phasen der Herrschaft von Charles, und in den ersten sechs Jahren seiner Amtszeit wird er sehr aktiv und engagiert sein“, sagt Honigman weiter.

„Die Karte Sechs der Stäbe steht für das Handeln – und zwar sehr viel! Er wird also in das Flugzeug ein- und aussteigen, sich mit Leuten treffen und im Grunde ständig auf den Beinen sein. In den folgenden zehn Jahren, also zwischen 2030 und 2040, wird der König Prinz William in die meisten seiner Unternehmungen einbeziehen.“

Abdankung 2040! Übergibt König Charles III. sein Amt an seinen Sohn?

Und weiter: „Die Sonne steht für Transparenz, und die Männer werden sehr offen sein, was die Ausbildung von William angeht, für den Fall, dass er ohne Vorwarnung einspringen muss.

Um 2040 sehe ich, dass der König Prinz William die Möglichkeit gibt, alle Aufgaben des Königs zu übernehmen, während Charles eine weniger aktive Rolle einnimmt.

Die Karte mit der Sieben der Kelche zeigt, dass der König etwas zögert, sich zurückzuziehen, aber er wird sich entscheiden, auf Nummer sicher zu gehen, nur für den Fall, dass der Stress und die Erschöpfung der ständigen Reisen zu viel für ihn werden.“

