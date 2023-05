Verbotene Geschichte: Ätherkondensatoren des 18. und 19. Jahrhunderts

In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit Illuminationen befassen – ausgefallene Beleuchtungen, die früher bei verschiedenen Feierlichkeiten stattfanden.

Solche Illuminationen gibt es schon seit langem, aber es stellt sich heraus, dass wir so wenig über sie wissen.

Ich weiß, dass ich nicht der Erste bin, der dieses Geheimnis anspricht. Trotzdem wollte ich es selbst überprüfen, indem ich mir einige ausländische Quellen ansah.

Aufgrund dessen, was ich gesehen und gelesen habe, kann ich sagen, dass es nicht so einfach ist. Alle Informationen, die in irgendeiner Weise mit der technischen Seite der Beleuchtung in Zusammenhang stehen, werden geheim gehalten oder vernichtet.

Um Informationen und Inhalte für den Artikel zu erhalten, musste ich nach der damaligen Boulevardpresse suchen, etwa so:

Zum Glück wurde es noch nicht zensiert.

Solche Boulevardzeitungen können uns jedoch nur einen kurzen Einblick in die Angelegenheit geben, ohne Einzelheiten preiszugeben, aber sie geben uns zumindest eine Bestätigung dafür, dass tatsächlich Beleuchtungen existierten, was in verschiedenen grafischen Bildern deutlich zu sehen ist.

Wir können auch den Schluss ziehen, dass all diese Beleuchtungen nicht das Ergebnis einer Verbrennung waren.

Ich habe das starke Gefühl, dass jemand dieses Bild retuschiert hat, insbesondere die Stellen, an denen die Säulen mit Lichterketten geschmückt sind.

Es ist offensichtlich, dass der Einsatz von Feuer nicht in Frage kommt, sonst würde alles in Flammen aufgehen, wobei Brände damals nicht weniger gefürchtet waren als die Pest. Beachten Sie, dass das Jahr 1745 (Paris) war.

Dieses Bild zeigt denselben Ort, jedoch im Jahr 1681. Die an den Drähten hängenden Lampen enthalten offenbar keine Kerzen im Inneren. Das Licht, das sie ausstrahlen, ist ungewöhnlich und sieht aus, als würde die gesamte Lampe leuchten (statt einzelner Lichter). (Testatika und weitere Freie-Energie-Geräte (Video))

Was ist es? Der Stil eines Künstlers? Schauen wir uns einige andere Bilder an.(Einführung in die Raumenergie-Technologien)

Das ist Paris bei Nacht. Das Gebäude ist deutlich mit einigen Kugeln geschmückt.

Am Baum hängt auch etwas.

Hier sehen wir Frankfurt im Jahr 1730 (aber aus irgendeinem Grund gibt es dort das Wahrzeichen des Russischen Reiches?!). Auf dem Bild sind die gleichen leuchtenden Kugeln und Dekorationen zu sehen.

Es sah wahrscheinlich wirklich beeindruckend aus.

Wieder sehen wir einige Kugeln am Gebäude hängen. Die Tatsache wird unwiderlegbar. Auf dem Bild sind auch einige Objekte zu sehen, die wie Nadelbäume aussehen, aber darüber sprechen wir etwas später.

Gibt es ein Detail, das all diese Bilder miteinander verbindet (außer der festlichen Atmosphäre)? Natürlich gibt es das.

Es handelt sich wieder um denselben Ätherkondensator, der schon oft in früheren Artikeln zu sehen war.

Das Bild klärt sich allmählich auf. Schauen wir weiter.

Sogar der fliegende Ballon strahlt Licht aus und beleuchtet so eine Art Dekoration (N – steht für Kaiser Napoleon).

Das Licht ist offensichtlich nicht auf eine Verbrennung zurückzuführen.

Wow, der ganze Obelisk ist mit Lichtern geschmückt. Der Obelisk selbst sieht echt aus. Der in der Nähe stehende Pfahl (mit einer kletternden Person) ähnelt dem Glanz von Chizhevskiy .

Woher kommt eine so hohe Ionisationsspannung? Das Bild wurde eindeutig nicht von einem Ingenieur gemalt, daher ist es schwierig, eine Schlussfolgerung zu ziehen.

Höchstwahrscheinlich wird der Glanz durch den Obelisken beleuchtet und verstärkt.

Dies ist eine ziemlich großflächige Beleuchtung in Versailles. Wie Sie sehen können, stehen rund um den Brunnen viele leuchtende Vasen. Wenn Sie sich diesen Brunnen jetzt ansehen, werden Sie ihn nicht wiedererkennen.

Jetzt gibt es dort fast keine Vasen mehr.

Wieder sehen wir eine Art Chizhevskiy-Kronleuchter, dieses Mal jedoch – hängend und stehend. Achten Sie auf die Größe der Konstruktionen im Verhältnis zur Körpergröße der Menschen.

Die zentrale Struktur und alle Lampen sind offensichtlich real, während die Pflanzen an den Seiten des Bildes höchstwahrscheinlich künstlerische Fiktion sind. Wenn ich das Licht dieser wie Nadelbäume aussehenden Lampen betrachte, habe ich keinen Zweifel daran, dass es sich um elektrische Energie handelt.

Ähnlich wie bei den vorherigen Bildern kommt das Licht nicht von einzelnen Steckdosen, sondern vom gesamten Gerät, wo die Konzentration des elektrischen Feldes am höchsten ist. Achten Sie auch auf die leuchtende Kugel oben auf der Struktur.

In der französischen Boulevardpresse des 19. Jahrhunderts werden einige interessante Artefakte zum Verkauf angeboten:

Zum Glück für uns hat es niemand geschafft, die Boulevardpresse zu zensieren, in der diese Artikel den Titel „Kirchenlampen“ tragen. Wie funktionieren sie?

In entsprechenden Archiven des 19. Jahrhunderts findet man die detailliertesten technischen Beschreibungen von Gaslampen (von primitiv bis zu den fortschrittlichsten ihrer Zeit) mit allen notwendigen Schemata und Bauplänen.

Sie werden jedoch nichts über diese „Kirchenlampen“ finden, die höchstwahrscheinlich aufleuchten, wenn sie in ein elektrisches Feld gebracht werden, das von einer Hauskonstruktion (oder einem darin verborgenen Gerät) erzeugt wird. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Kuppeln fast überall zu finden waren, einschließlich Tempeln, Kirchen und sogar gewöhnlichen Häusern.

Die in der festlichen Stadtbeleuchtung verwendeten Lampen waren lediglich größere Versionen der „Kirchenlampen“.

Das über den Lampen abgebildete Feuer ist wahrscheinlich ein Künstlerfehler. Unter Berücksichtigung des Maßstabs und des Brandschutzes ist es unmöglich, alle diese Lampen (mit brennendem Gemisch) zu betreiben.

Eine interessante Tatsache: Solche Beleuchtungsfeste wurden früher jedes Jahr zu Weihnachten veranstaltet. Detaillierte Berichte über die Ausgaben der Staatskasse im Zusammenhang mit diesen Festen (seit 1870) finden Sie in digitaler Form.

Anschließend wurden Eisenbäume durch Nadelbäume ersetzt und die Beleuchtung auf Glühlampen (und später auf LEDs) umgestellt.

Dieser sieht fantastisch aus. Achten Sie auf die Form der Ätherkondensatoren über den Mittelsäulen. Diese Konstruktion war früher im Dauerbetrieb, nur für das Beleuchtungsfest wurde sie leicht dekoriert.

Was Sie dahinter sehen, ist Dekoration. Nadelbäume ähneln hier Menoras. Einige Kugeln hängen an den Dekorationen. Das nächste Bild sollte man sich genau ansehen.

In der unteren linken Ecke brennt etwas, vermutlich ein Feuerwerk, während der eingekreiste Bereich mit Zoom betrachtet werden sollte.

Was siehst du? Es ist nichts anderes als ein Ätherkondensator in Form einer Vase oder eines Blumentopfes. Ich habe den festen Eindruck, dass die Idee, Topfpflanzen auf Fensterbänke zu stellen, von hier stammt. Dasselbe gilt auch für die Architektur.

Antike Architekten wussten, dass jede Vegetation auf dem Mauerwerk dieses mit der Zeit zerstörte, daher wurden alle Pflanzen in abgedeckte Töpfe/Vasen gestellt. Kein architektonisches Element der Antike (ausgenommen tragende Elemente) war nur eine Dekoration.

Alles hatte eine Funktion. So auch die Vasen. Ich nehme an, dass ihre Funktion darin bestand, eine Substanz (wie Quecksilber) zu speichern, die den Äther konzentrieren konnte.

Haben Sie noch Zweifel? Hier ist ein weiteres Artefakt.

Es handelt sich um einen Plan zur Beleuchtungsvorbereitung, der es irgendwie geschafft hat, die Zensur zu umgehen. Schauen Sie sich die Menge an großen und kleinen Ätherkondensatoren an, die an einem Netz hängen und auf Felsvorsprüngen stehen.

Dabei handelt es sich nicht um Öllampen (oder ähnliche Lampen), da ein Feuer die Fassade des Gebäudes schwärzen/beschädigen würde. Dies sind genau die gleichen Geräte, die wir in allen vorherigen Bildern gesehen haben.

Irgendwie konzentrieren sie das ätherische Feld so, dass alle äußeren metallischen Verbindungen sowie verschiedene Lampen, Nadelbäume, Menoras und andere dekorative Elemente, die in diesem Feld erscheinen, im Licht leuchten.

Um Informationen über diese Geräte zu erhalten, musste ich viele Veröffentlichungen des 19. Jahrhunderts verarbeiten, die von der Zensur verschont blieben, wie Zeitungen, Ausstellungshefte und ähnliches.

Die Informationen waren sehr spärlich, ich habe es jedoch geschafft, in einer der Veröffentlichungen ein paar Informationen auf Französisch zu finden:

Aus diesem Text habe ich herausgefunden, dass es sich bei den Ätherkondensatoren auf den Bildern um eine Art Kugeln aus Zinn mit einer speziellen Füllung handelt.

Wenn an ihrer Spitze ein scharfes Stahlelement befestigt war (in Form einer Blume), begannen sie, Elektrizität zu leiten und in hellem Licht zu leuchten.

Ein weiteres interessantes Foto – Empfang von Zar Nikolaus II. in Paris (Ende des 19. Jahrhunderts).

Achten Sie auf das rot umkreiste Metallding. Es handelt sich um ein dekoratives Metalllogo Frankreichs (ein ähnliches für Russland sollte in der Nähe stehen), das früher leuchtete und durch die blau umrandeten Geräte aufgeladen wurde. Sie denken wahrscheinlich, dass sie einfach keine Drähte angeschlossen haben?

Ok, dieser kam aus Europa, aber was ist mit Russland? Schauen Sie sich die folgenden Fotos an:

Können Sie den Ort und den Zeitraum erraten? Das ist richtig, es ist Moskau zu Beginn des 20. Jahrhunderts (das obere Foto zeigt GUM – Hauptkaufhaus, unten – den Kreml).

Fotos, die während der Amtseinführung von Zar Nikolaus II. aufgenommen wurden. Während der kommunistischen Zeit gab es noch nie so etwas wie das, was Sie auf dem Foto sehen.

Eine einfache Frage: Wie viel Leistung müsste ein Kraftwerk haben, um alles mit Strom zu versorgen, wenn für einen laufenden Meter Lichtleitung 4 Glühbirnen mit je 25 Watt benötigt würden?

Wenn Sie etwas über Kraftwerke im damaligen Moskau wüssten, würden Sie antworten, dass es dafür keine Kraftwerke mit ausreichender Leistung gab. Es handelt sich um die gleiche Art von Beleuchtung, die von einer externen künstlichen Quelle gespeist wird. Das alles wurde kostenlos mit Hilfe von Ätherkondensatoren durchgeführt.

Die Bolschewiki haben alles aus einem bestimmten Grund zerstört (auf Befehl einer globalen Elite).

Es besteht nicht einmal die Notwendigkeit, Lampen an den Türmen des Kremls anzubringen. Wenn sie im Inneren metallische Bindungen aufweisen, müssen Sie lediglich ein elektrisches Feld mit ausreichender Stärke erzeugen, um sie zum Leuchten zu bringen.

All diese Beleuchtungen, Tempel und technischen Geräte (wie drahtlose Straßenbahnen) sind also Ergebnisse desselben natürlichen Prozesses, der atmosphärische Elektrizität genannt wird.

Ob Sie es glauben oder nicht – es ist Ihre eigene Entscheidung, aber die Menge an Fakten und Dokumenten zu diesem Thema ist zu groß geworden, um sie zu ignorieren.

Das letzte Bild zum Abschluss – Pariser Ausstellung elektrischer Erfindungen (1890). Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, handelt es sich nicht um die Art von Elektrizität, die wir heute verbrauchen.

Achten Sie auf das Dach des Gebäudes auf der linken Seite. Glauben Sie wirklich, dass es die Fantasie eines Künstlers war?

…

Quellen: PublicDomain/tart-aria.info am 28.05.2023