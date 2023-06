Teile die Wahrheit!

Der russische Präsident Wladimir Putin hat darauf hingewiesen, dass Russland Gewalt anwenden musste, um den vom Kiewer Regime im Jahr 2014 begonnenen Krieg zu beenden.

„Der Krieg dauerte fast neun Jahre, und dann weigerten sich unsere sogenannten Partner, die Gegenpartner, öffentlich, ihn mit friedlichen Mitteln beizulegen. Das zwang uns, mit Waffengewalt zu versuchen, diesen Krieg zu beenden.“

Er wies außerdem darauf hin, dass Russland jedes Gebäude im Zentrum von Kiew zerstören könnte, dies aber aus bestimmten Gründen nicht tue.

Die Ukraine unternehme derzeit neue Versuche einer Gegenoffensive, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Plenarsitzung des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg. Hierzu stellte der Staatschef fest:

„In diesem Moment, während wir sprechen, gibt es einen weiteren Versuch [eines Gegenangriffs] am sogenannten Wremewski-Vorsprung. Auf mehreren Abschnitten versucht der Feind, mit mehreren Einheiten anzugreifen.“

„Ich denke, die ukrainischen Streitkräfte haben hier keine Erfolgschancen, überhaupt keine Chancen. Genau wie in anderen Richtungen. Daran habe ich keinen Zweifel.“ (Militärische „sanitäre“ Zone in der Ukraine? Medwedew: „Zerstörung von Kommunikationskabeln unserer Feinde“ (Videos))

NATO will „praktische, nicht tödliche Unterstützung“ für die Gegenoffensive der Ukraine ausbauen

Auf dem NATO-Gipfel in Vilnius im Juli soll die „praktische, nicht tödliche Unterstützung“ für die Ukraine ausgeweitet und der Grundstein für den Übergang des Landes zu NATO-Standards gelegt werden. Dies sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitag auf einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen der NATO-Verteidigungsminister.

„Wie ich bereits sagte, findet dieses Treffen in schwierigen Zeiten statt. Das Gipfeltreffen wird eine wichtige Gelegenheit sein, darüber zu diskutieren, wie die NATO mit diesen Herausforderungen umgeht. Wir werden in Vilnius Gelegenheit haben, die Ausweitung der praktischen Unterstützung für die Ukraine mit nicht tödlichen Mitteln zu erörtern.“

„Wir werden auch die Gelegenheit haben, die Grundlagen für die Modernisierung und Reform der ukrainischen Verteidigungsinstitutionen und die Umstellung auf NATO-Waffenstandards zu schaffen.“

Der US-Verteidigungsminister fügte hinzu, die Ukraine habe „die nächste Phase“ des Konflikts mit Russland eingeleitet, um „verlorene Gebiete zurückzugewinnen“.

„Wir müssen geduldig bleiben, während die Ukrainer diese wichtige Kampagne führen.“

„US-Präsident Biden hat wiederholt gesagt, dass wir die Ukraine auf lange Sicht begleiten werden.“(Medwedew: von der Leyen „Gynäkologin, die sich als EU-Chefin ausgibt“ – Selenskij: Könnte „wie Hitler enden“)

Medienbericht: Ukraine könnte wegen der russischen Strategie zu viele Soldaten und Kampfgerät verlieren

Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte könnten sehr hoch sein aufgrund der Strategie der russischen Armee, berichtete die New York Times (NYT). Unter Verweis auf Rob Lee, den Militäranalysten am Foreign Policy Research Institute (FPRI) mit Sitz in Philadelphia, schrieb die Zeitung, dass nach dem Beginn der ukrainischen Angriffe die russische Strategie in den Fokus gerückt sei.

Deren Ziel bestehe darin, so Lee, „den ukrainischen Einheiten Schaden zuzufügen und sich selbst zurückzuziehen, ohne schwere Verluste zu erleiden“.

„Die Russen versuchen, in einem Kampfgebiet vor der Hauptverteidigungslinie so viele Verluste wie möglich zu verursachen und so viele Fahrzeuge wie möglich zu zerstören, wodurch die ukrainischen Streitkräfte geschwächt werden, bevor diese erreicht werden. Die Russen verwandeln den Bereich vor der Hauptverteidigungslinie praktisch in eine Todeszone.“

Die Ukraine könne dadurch zu viele ihrer neu ausgebildeten Militärs, aber auch zu viele Panzer sowie Infanterie-Kampffahrzeuge verlieren, hieß es weiter.

Medwedew: Konflikt mit der „Nazi-Ukraine“ wird dauerhaft sein

Russlands Konflikt mit der „Nazi-Ukraine“ werde von Dauer sein. Wenn das derzeitige politische Regime in Kiew durch ein neues ersetzt wird, werde das Land nicht mehr um einen NATO-Beitritt bitten, so der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats Dmitri Medwedew.

Auf seinem Telegram-Kanal erinnerte er an die Worte von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der einen Beitritt der Ukraine zur Allianz während des Konflikts ausschloss, aber betonte, dass die Tür für Kiew offen bleibe.

„Was bedeutet das in der Praxis? Wir wollen nicht, dass die Ukraine der NATO beitritt. Zumindest nicht, solange zumindest ein Fragment dieses Staates in seiner jetzigen Form bestehen bleibt.“

„Für die nationalsozialistische Ukraine wird der Konflikt daher von Dauer sein. Und ein neues politisches Regime in Kiew (falls es überhaupt existieren wird) wird definitiv nicht um einen NATO-Beitritt bitten.“

Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Ukrainische Einheiten haben binnen 24 Stunden erhebliche Verluste bei erfolglosen Versuchen erlitten, Angriffe in den Richtungen Süddonezk und Donezk auszuführen. Am Wremewski-Vorsprung in der Donezker Volksrepublik (DVR) wurden fünf Angriffe zurückgeschlagen.

Verluste der ukrainischen Truppen beliefen sich auf mehr als 200 getötete Soldaten, fünf Panzer, sieben Infanterie-Kampffahrzeuge, fünf gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge, aber auch zwei Granatwerferbatterien.

Bei Kampfhandlungen in Richtung Donezk wurden bis zu 215 ukrainische Kämpfer getötet; drei gepanzerte Kampffahrzeuge, fünf Fahrzeuge und zwei D-20-Haubitzen wurden zerstört.

Am Frontabschnitt Kupjansk beliefen sich ukrainische Verluste auf etwa 45 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, aber auch ein in den USA hergestelltes M777-Artilleriesystem.

Bei Krasny Liman wurden etwa 65 Militärs eliminiert; zwei Schützenpanzer, zwei Pick-ups, eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazie und eine Haubitze vom Typ D-30 wurden außer Gefecht gesetzt.

Am Frontabschnitt Cherson beliefen sich die Verluste der Ukraine auf etwa 30 Armeeangehörige, fünf Fahrzeuge, eine Haubitze vom Typ Msta-B sowie ein Artilleriesystem M777 aus US-Produktion.

Von operativ-taktischen Luft-, Raketen- und Artillerieangriffen der russischen Truppenverbände waren in den zurückliegenden 24 Stunden 96 Artillerieeinheiten der ukrainischen Armee in ihren Gefechtsstellungen sowie gegnerische Kräfte und deren Ausrüstung an 104 Standorten betroffen.

Durch russische Luftabwehrsysteme wurden vier Geschosse des HIMARS-Mehrfachraketenwerfers abgefangen.

Darüber hinaus wurden 22 ukrainische Drohnen in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie im Gebiet Cherson vernichtet.

Mehr als 10.000 russische Soldaten wurden für die Sicherstellung von ukrainischem Kriegsgerät bezahlt

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 16.06.2023