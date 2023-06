Die Horrorpläne der Weltmacht WHO: Menschenrechte Ade! … und dauerhafte Zwangsimpfungen kommen! Petition dagegen!

Die WHO als Welt-Gesundheitsdiktatur

Es wird nun dringend. Wenn wir nichts tun, wird unsere Regierung klammheimlich und ohne uns darüber groß zu informieren, einfach unterschrieben und dann können wir rückwärts zählen, bis die WHO einfach einen gesundheitlichen Notstand ausruft und wir mit staatlicher Gewalt, vielleicht mit unbezahlbaren Strafen oder sogar mit Waffengewalt an die Nadel gezwungen und mit ständig neuen Gentechnik-Spritzen vollgepumpt werden.

Denn die WHO kann mit der Übernahme ihres Regiments über die Staaten alle Menschenrechte aushebeln. Nichts mehr ist mit Selbstbestimmung, Unverletzlichkeit der Menschenwürde und freiem Willen. von Niki Vogt

AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet hat hier zu den geplanten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und der WHO-Pandemieverträge Stellung genommen.

Diese sollen als eine Art Verfassung für die geplante Errichtung der Eine-Welt-Regierung fungieren.

Im folgenden Beitrag erklärt Magnet das Konzept „One Health“, das der WHO Tür und Tor zur willkürlichen Ausrufung eines weltweiten Notstandes öffnet.

Um globale Impfzwänge und Dauer-Lockdowns zu verhindern bleiben und nur noch elf Monate!

Was wir die letzten 3 Jahre während der Corona-Pandemie erlebt haben, werde künftig noch viel stärker kommen – dann aber mit weltweiter rechtlicher Legitimation. Die WHO will künftig Zwangsimpfungen mit den experimentellen mRNA-Gentherapien.

Binnen 12 Monaten sollen den Menschen Grundfreiheiten, Menschenrechte und Souveränität endgültig genommen werden. (WHO arbeitet mit Rockefellers zusammen, um den Plan für ein „globales Pandemie Radar“ umzusetzen)

Die Kombination aus der enormen Macht der WHO, der vollständigen Absicherung der privaten Impfstoff-Hersteller und der Informations-Manipulation sei überaus alarmierend, sagt RA Philipp Kruse: „Die WHO muss kontrolliert werden, nicht wir!“(Die WHO plant eine weitere Pandemie-„Simulation“)

Hier die ganze Sendung „Elsa AUF1“: „Globale Impfzwänge und Dauer-Lockdowns verhindern? Uns bleiben zwölf Monate“ ansehen:

Es ist ja nicht ohne Grund, dass die Regierungen einfach nicht auf das Begehren reagieren, die massive Übersterblichkeit seit Beginn der Impfungen zu untersuchen. Weil sie genau wissen, was dabei herauskommen würde. Denn im sogenannten Pandemiejahr 2020 war die Übersterblichkeit relativ gering und hielt sich im Rahmen einer stärkeren Grippewelle.

300x250

Und nachdem es hieß, Covid-19 habe die Alten und Schwachen leider in großer Zahl getötet, muss man ja davon ausgehen, dass die Sterblichkeit danach eher sinkt. Doch das Gegenteil war der Fall – noch schlimmer: Gerade in der Altersklasse der Jungen und Fitten feierte der Tod ein Fest.

Und das pünktlich ab Impfbeginn, und höher in einem Land die Impfquote, desto höher auch die Übersterblichkeit.

Irgendwann wird es nicht mehr zu verstecken sein, aber gerade deshalb könnte vielleicht diese Eile an den Tag gelegt werden, dem „Sack zu“ zu machen und eine Weltgesundheitsdiktatur zu etablieren, der niemand entkommen kann.

300x250 boxone

Der deutsche Bundestag stimmte bereits darüber ab, ob man sich für eine Ausweitung der Kompetenzen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aussprechen soll. Neben den „Ampel“-Parteien stimmte auch die CDU/CSU – mit Ausnahme eines einzigen kritischen Mandatars – dafür.

Während die Linkspartei sich immerhin enthielt, kamen die Gegenstimmen fast ausschließlich von der AfD, die Widerstand gegen die bedrohlichen Pläne leistete, indem sie geschlossen dagegen votierte.

Angeblich anlässlich des 75. Geburtstags der UN-Tochterorganisation wollten die Ampel-Parteien das Mandat der umstrittenen Organisation stärken. Tatsächlich geht es allerdings darum, dass Ende Mai in Genf eine Reform der WHO, ein globaler Pandemievertrag sowie die internationalen Gesundheitsumschriften verhandelt werden.

In letzterem Fall sollen die Menschenrechte, Grundfreiheiten und die Menschenwürde einfach gestrichen werden. Der EU waren die Pläne nicht streng genug – sie forderte einen noch schärferen Pandemievertrag, bei dem die WHO-Macht, Bürgerrechte im Namen einer „pandemischen Situation“ weltweit einzuschränken, nahezu grenzenlos wäre – Der Status berichtete.

Im Mai 2024 kommt die Weltregierung in Form der „besorgten“ WHO

In nicht ganz zwölf Monaten sind wir endgültig Sklaven der WHO. Denn im Mai 2024 soll ihre absolute Machtübernahme besiegelt werden. Ein Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen, während die WHO bereits alle Weichen stellt.

Für alle Gegner der globalen Diktatur, die uns blüht, bleibt nun noch ein Jahr, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und die Verantwortlichen der Mitgliedsstaaten zum Nachdenken und Einlenken zu bringen – so die Juristen Dr. Silvia Behrendt und Philipp Kruse im Interview mit Elsa Mittmannsgruber.

Ansonsten droht uns ein erschreckendes Szenario: Die WHO könnte beliebig Notstände auf regionaler oder globaler Ebene ausrufen und das sogar präventiv! Also ohne einen tatsächlichen akuten Anlassfall und in allen Belangen aufgrund der Definition von „One Health“ und der sehr weitgefassten Definition von Gesundheit.

Alle Mitgliedsstaaten sind dann verpflichtet, den Anweisungen zu folgen (wie Impfungen oder Lockdowns), es werden unsere nationalen Rechte und Menschenrechte ausgehebelt und es wird unter dem Stichwort Infodemic die Informationsverbreitung kontrolliert und zensiert.

Diejenigen, die die angeblich „falschen“ Informationen verbreiten, können zu Verbrechern oder Verrückten deklariert werden. Das würde eine gnadenlose, globale Diktatur, und damit das Ende unserer Freiheit.

Es wird aber nicht nur auf die Errichtung einer weltweiten Gesundheitsdiktatur hingearbeitet sondern gleichzeitig ein Zusammenhang mit der Welt-Umbau-„Agenda 2030“ angestrebt.

Das ist der globale Aktionsplan „SDG3-GAP“. Dazu arbeiten „13 multilaterale Organisationen“ – neben der WHO auch die Weltbank sowie die von Bill Gates auf einem WEF-Gipfel ins Leben gerufene Impfallianz GAVI – zusammen, um in allen Mitgliedsländern der UN eine Gleichschaltung der Gesundheitspolitik zu erreichen.

Am Ende dieses Prozesses wird die WHO faktisch zu einer Art „Weltregierung“ über das Instrument der „Gesundheit“ sein. UN-Generaldirektor Tedros kann bereits bei reinem Verdacht und nach eigenem Gutdünken dann weltweite Pandemie ausrufen.

Auch die Anordnung bestimmter Sicherheits- und Vorbeugemaßnahmen, medizinischen Behandlungen, einschließlich zwangsweiser Impfungen, obliegt dann der WHO. Natürlich ist ein weltweiter Impfpass ist Teil des großen WHO-Plans.

Wir können uns wehren – die Regierung kann gestoppt werden

Wir müssen aufklären, was da auf uns zu kommt und energisch, aber zivilisiert protestieren. Immer mehr Menschen und auch Fachleute wachen auf und nehmen glasklar Stellung. Die Regierungen sind bereits unter Druck.

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst von Tag zu Tag; Umfragen sehen die Ablehnung der Regierung mittlerweile bei 60-70 Prozent. Wir haben eine Stimme und sie fürchten uns schon. Also, machen wir unsere Stimme hörbar.

Für’s erste gibt es eine Petition, die der Regierung zeigt, dass es eine große Zahl an Menschen hierzulande gibt, die es bemerkt haben, was sich da über unseren Köpfen zusammenbraut.

Es sind fast 70.000 Unterschriften beisammen, das Quorum von 50.000 also bereits erreicht. Es zeigt der Regierung, dass es eine große und wachsende Ablehnung in der Bevölkerung gegen diese Pläne gibt!

Es werden wahrscheinlich noch sehr viele Menschen aufwachen, aber damit das nicht zu spät passiert, müssen wir wieder aufklären und informieren. Aber bitte ohne Häme, Beschimpfungen, Unterstellungen und böse Worte.

Wir werden nicht vergessen, was diese gentechnische Corona-Impfung angerichtet hat. Hier ein weiterer Arzt, der reden will:

https://t.me/Mad_In_Germany/25096

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/schildverlag.de am 17.06.2023