Steckt unser Universum in einem Schwarzen Loch des Multiversums?

terra-mystica.jimdofree.com berichtet: Es mag sicherlich unvorstellbar klingen, doch zumindest theoretisch wäre es durchaus möglich, dass sich unser Universum in Wirklichkeit im Inneren eines Schwarzen Lochs befindet, welches wiederum mit einem anderen Universum verbunden ist.

Gaurav Khanna ist Physiker an der US-amerikanischen University of Rhode Island in Kingston und erklärte gegenüber Live Science, dass im Falle eines solchen Szenarios, dass ein Schwarzes Loch die Erde vor langer Zeit tatsächlich verschluckt haben sollte, die bei der Annäherung wirkende Anziehungskraft katastrophal gewesen sei und je nach Größe des Schwarzen Lochs sämtliche Materie »spaghettisiert« hätte.

Als Spaghettisierung wird bildlich die extreme Verformung eines Objekts bezeichnet, das in ausreichende Nähe zu einem Schwarzen Loch gerät. (Länge der Erdentage kamen vor zwei Milliarden Jahren zum Stillstand)

Doch selbst wenn unser Planet diese Spaghettisierung überstehen würde, wäre es auf direktem Weg zu der dichten und winzigen Singularität, wo es durch den Druck und die Temperatur einer unvorstellbaren Gravitationskraft verbrannt würde, so Khanna.

Man könne also ausschließen, dass ein Schwarzes Loch die Erde irgendwann in ihrer Geschichte verschluckt haben könnte; sie wäre in dem Bruchteil einer Sekunde ausgelöscht worden.

Aber was, wenn sich die Erde erst in einem Schwarzen Loch gebildet hat?

Physiker versuchen seit Jahrhunderten, die Beschaffenheit unseres Universums zu verstehen und eine Hypothese, die noch nicht so oft diskutiert wurde, besagt, dass sich nicht nur die Erde, sondern unser gesamtes Universum tatsächlich im Inneren eines schwarzen Lochs befindet – das wiederum in einem anderen Universum liegt.

Eine Theorie besagt, dass der Urknall zunächst die Singularität eines Schwarzen Lochs in einem größeren Mutteruniversum war.

Das dichte Zentrum komprimierte und komprimierte sich, „bis es irgendwie explodierte und ein Baby-Universum innerhalb des schwarzen Lochs entstand“, so Khanna.

Diese Theorie, die als Schwarzschild-Kosmologie bezeichnet wird, besagt, dass sich unser Universum gerade innerhalb eines Schwarzen Lochs ausdehnt, das Teil eines Mutteruniversums ist.

Theoretisch würde dieses Szenario bedeuten, dass Universen innerhalb von Universen existieren können, wie russische Schachtelpuppen, und dass eine Reise zurück durch ein schwarzes Loch – ein wahrscheinlich unmögliches Unterfangen, da Licht nicht einmal die umgekehrte Reise machen kann – unbekannte Bereiche erschließen würde, sagte Khanna.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Theorie jemals bewiesen wird, da nichts durch den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs zurückreisen kann.

Scott Field ist außerordentlicher Professor für Mathematik an der University of Massachusetts in Dartmouth und arbeitet an Gravitationsmodellen und -simulationen, einschließlich Kollisionen mit schwarzen Löchern, und hält nichts von dieser Theorie.

Er ist sich sicher, dass unsere Wissenschaftler dies dann schon längst bemerkt hätten. Es gäbe nämlich beobachtbare Anzeichen für die Rotation des Schwarzen Lochs.

Oder wir würden die subtilen Verzerrungen sehen, die durch die extreme Schwerkraft verursacht werden – wie die Verlangsamung der Zeit und die Dehnung der Materie – wenn sich Menschen innerhalb des Schwarzen Lochs bewegen.

Wenn die Erde zum Beispiel in einem Schwarzen Loch von der Größe der Erde existieren würde, würden die Menschen die Auswirkungen dieser Gezeitenkräfte wie Spaghettisierung und verlangsamte Zeit bemerken, wenn sie von einem Punkt auf dem Globus zu einem anderen reisen.

Jedes Schwarze Loch, das die Erde in seinem Inneren beherbergt, müsste unvorstellbar riesig sein; also mindestens von der Größe des Universums, sodass wir erst gar nicht weit oder schnell genug reisen könnten, um die Gravitationsverzerrungen festzustellen, so Field.

In einem Universum mit schwarzen Löchern hätten die Erdbewohner „keine Möglichkeit zu wissen, dass es ein anderes Mutteruniversum gibt“, machte Khanna ergänzend deutlich.

Es wäre demnach nahezu unmöglich, unseren universellen Ursprung zu finden.

