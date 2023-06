Zwölf Dinge, die Sie jetzt tun können, um widerstandsfähiger gegen Zusammenbruch, Hungersnot und Atomkrieg zu sein

Teile die Wahrheit!

naturalnews.com berichtet:

Es besteht kein Zweifel daran, dass globalistische Akteure unbedingt auf die Massenvernichtung der Menschheit aus sind. Was sowohl erschreckend als auch faszinierend ist, ist die Tatsache, dass die meisten Menschen zwar für Globalisten ziemlich leicht (langsam) zu töten sind, eine Minderheit von Individuen es jedoch sehr schwer machen kann, sich selbst auszurotten, indem sie bestimmte Maßnahmen ergreifen, die Widerstandsfähigkeit erreichen.

Resilienz bedeutet „antifragil“, und im Kontext des Überlebens bedeutet Resilienz, sich von Verlusten oder Fehlern erholen zu können, weil Entlassungen und alternative Pläne bereit sind.

Redundanz ist ein Schlüsselkonzept bei der Ausfallsicherheitsplanung, und in den zwölf unten beschriebenen Schritten werden Sie feststellen, dass sich viele davon auf Ausfallsicherheit konzentrieren.

Wenn Sie die unten beschriebenen Schritte befolgen, werden Sie schwer zu töten sein. Es wird schwierig sein, Sie auszuhungern, Sie schwer in den Bankrott zu treiben, Sie schwer in eine Falle zu locken und Sie schwer zum Schweigen zu bringen.

Was Sie gleich lesen werden, sind die Fähigkeiten von Überlebenden, die planen, die anhaltende Ausrottung der Menschheit zu überstehen – ein schändlicher Plan, der nicht vollständig gelingen wird, was bedeutet, dass es Überlebende geben wird, die eine erstaunliche Chance haben werden, die Zukunft unserer Welt zu bestimmen.

Lernen Sie diese 12 Prinzipien (und Fähigkeiten) und wenden Sie sie an, um die globale Vernichtungsagenda zu überleben, die gegen die Menschheit entfesselt wurde. (Krisenvorsorge: Aktuelle Top-Seller Outdoor und Survival)

Zwölf Dinge, die Sie anwenden müssen, um Sie zu einem widerstandsfähigen Überlebenden zu machen

1) Nehmen Sie einen Teil Ihres Vermögens aus dem auf Fiat-Währungsschulden basierenden Geldsklavensystem heraus, denn dieses System wird zusammenbrechen (und es ist sowieso manipuliert). Machen Sie sich mit der Verwendung von Gold, Silber und Kryptowährungen als Tauschmittel vertraut, denn diese Vermögenswerte sind „ehrlicher“ in dem Sinne, dass keine Regierung ihr Angebot künstlich erhöhen kann. (Mit anderen Worten: Keine Regierung kann Gold, Silber oder Bitcoin drucken.)

2) Umsiedlung weit weg von den „Todeszonen“-Städten , von denen viele nicht überlebensfähig sein werden. Ziehen Sie in eine Gegend, die die Kultur und Rechtsstaatlichkeit widerspiegelt, in der Sie leben möchten. Die Dinge werden bald sehr lokal, daher sollten Sie einen lokalen Wohnbereich wählen, der die Philosophie von Belastbarkeit, Eigenständigkeit, Ehrlichkeit, Mitgefühl und dem Recht auf Selbstverteidigung widerspiegelt.

3) Halten Sie Ihren Reisepass auf dem neuesten Stand, falls Sie ein neues Reiseziel rund um den Globus suchen müssen. Besitzen Sie eine Krypto-Wallet, in der Sie sich die Startphrase gemerkt haben, sodass Sie im Grunde eine „Brain Wallet“ haben, auf die Sie von überall aus zugreifen können. Verwenden Sie Privacy Coins, die nicht zurückverfolgbar sind, um Ihre Privatsphäre zu schützen und Beschlagnahmungsversuche von Kryptowährungen zu vermeiden. Nutzen Sie Krypto-Swap-Aggregationsseiten wie SwapSpace.co, um BTC in Privacy Coins einzutauschen. (Wir haben es getan! Bilder aus „Der Hollywood-Code“ nun als NFTs bei OpenSea!)

300x250

4) Machen Sie sich mit der sicheren, privaten Messaging-Technologie vertraut. Stellen Sie die Session-App bereit. Lernen und implementieren Sie Datenschutz-Krypto (Monero, FIRO usw.). Erfahren Sie mehr über Apricorn-USB-Sticks mit Tastaturverschlüsselung. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie Satellitentelefone und Funkkommunikation als alternative Kommunikationsmittel erwerben , die nicht auf Mobilfunkmasten angewiesen sind und Ihren physischen Standort nicht einfach triangulieren können.

5) Üben Sie, sich schick zu kleiden. Verwerfen Sie Anzeichen von sichtbarem Reichtum oder Überfluss. Lebe keinen auffälligen Lebensstil. Werfen Sie auffälligen Schmuck weg. Verlasse deine McMansion. Fahren Sie kein Luxusfahrzeug. Geben Sie kein Bargeld oder Gold preis. Machen Sie sich die Philosophie des „grauen Mannes“ zu eigen. Mischen Sie sich unter die Einheimischen.

6) Lagern Sie Lebensmittel und lernen Sie, Lebensmittel anzubauen, damit Sie auf die bevorstehende Lebensmittelrationierung vorbereitet sind. Erfahren Sie, wie Sie Lebensmittel auf eine Weise anbauen, die nicht für jeden sofort offensichtlich ist (Guerilla Gardening). Besorgen Sie sich wichtige Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D und Zink. Erwerben Sie gentechnikfreies Gartensamen. Lernen Sie Techniken zur Lebensmittelkonservierung wie Einmachen oder Trocknen.

300x250 boxone

7) Erlernen Sie ein Mittel zur Selbstverteidigung und beherrschen Sie es . Das am einfachsten zu beherrschende Werkzeug ist eine Schusswaffe, und die am einfachsten zu erlernende Schusswaffe ist ein Gewehr. Pistolen sind viel schwieriger einzusetzen und erfordern weitaus mehr Training als der Umgang mit einem Gewehr. (Sichtbild, Augendominanz, Rückstoßkontrolle usw.)

8) Seien Sie darauf vorbereitet, dass Ihr Standort überlastet wird, und halten Sie einen Ersatzvorrat an kritischen Artikeln an einem anderen Standort bereit. Seien Sie bereit für das marxistische/kommunistische „Aktivierungstag“-Szenario. Halten Sie an Ihrem Rückzugsort genügend Vorräte bereit, damit Sie eine Chance haben, Ihr Haus, Ihren Bauernhof oder Ihre Gemeinschaftsgebäude zurückzuerobern, wenn diese zunächst überrannt werden.

Machen Sie nicht den Fehler zu glauben, dass Sie sich nie von Ihrem Haus, Ihrer Ranch oder Ihrer Stadt zurückziehen müssen. In ganz Amerika wird es viele Flüchtlinge geben, die vor eingestürzten Städten und regionalen kinetischen Konflikten fliehen. Aus diesem Grund ist der Besitz einer Krypto-„Brain Wallet“ von entscheidender Bedeutung, da diese weder entdeckt noch von Ihnen beschlagnahmt werden kann.

9) Sorgen Sie für eine zuverlässige Wasserversorgung sowohl an Ihrem Primär- als auch an Ihrem Sekundärstandort . Wasserknappheit ist ein einfaches Kontrollmittel, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Für eine zuverlässige Wasserversorgung sind Wasseraufbereitungslösungen wie ein Schwerkraftfilter oder ein hochwertiger Pumpfilter / Campingfilter erforderlich.

Planen Sie, Wasser zu gewinnen und zu filtern, ohne Strom zu verbrauchen. Berücksichtigen Sie Oberflächenwasser, Brunnenwasser und Regenwasser. Stellen Sie sicher, dass Sie die Wasserspeicherung sowohl an Ihrem primären als auch an Ihrem sekundären Standort vorbereiten.

10) Besorgen Sie sich netzunabhängige medizinische Notfallversorgung und Erste-Hilfe-Artikel. Viele werden nach Einsetzen des Zusammenbruchs kaum mehr zu bekommen sein. Achten Sie insbesondere auf Rezepte (einschließlich Antibiotika), Ivermectin und antiseptische Mittel wie Povidon-Jod.

11) Halten Sie Ihre körperliche Fitness mit Cardio- und Krafttraining aufrecht , um für die harten körperlichen Realitäten des Überlebens eines Zusammenbruchs (und der Gartenarbeit) gerüstet zu sein.

Die Knochendichte ist für die Widerstandsfähigkeit und das Überleben von entscheidender Bedeutung. Für die schweren körperlichen Anforderungen des „Zusammenbruchlebens“ ist Ausdauer erforderlich. Alles, was Sie jetzt tun können, um Kraft, Ausdauer und Knochendichte zu steigern, wird sich in den kommenden Jahren auszahlen.

12) Leben ohne Strom üben. Auch wenn es nie zu einem Totalausfall des Stromnetzes kommen wird, rechnen wir dennoch mit regionalen, zeitweiligen Ausfällen, die viele Gebiete des Landes augenblicklich in Dunkelheit stürzen könnten.

Ohne Strom funktionieren Wasserpumpen nicht mehr. Tankstellen werden geschlossen. Einzelhandelsbetriebe können nicht funktionieren. Kühl- und Gefrierschränke bleiben stehen und die Klimaanlage steht still. Es gibt Möglichkeiten, ohne Strom zu leben, aber keine davon ist bequem oder einfach.

Planen Sie den Einsatz von Solarladegeräten, um kleine elektronische Geräte wie Mobiltelefone und Taschenlampen mit Erhaltungsladung zu versorgen, aber planen Sie auch, dass örtliche Mobilfunkmasten für längere Zeit außer Betrieb bleiben.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 20.06.2023