Zeitmaschine: Der Kozyrev-Spiegel – eine unglaubliche Erfindung! (Video)

Im Dezember 1990 starteten die russischen Wissenschaftler Alexander V.Trofimov und Vlail P. Kaznacheev in einem abgelegenen Dorf oberhalb des Polarkreises ein gewagtes Experiment.

Ihr Ziel war es, die übersinnliche Wahrnehmung bei Menschen, kurz ESP, zu untersuchen. Die Teilnehmer erlebten neben außerkörperliche Erfahrungen und UFO-Sichtungen unter anderem auch Visionen, die einen LSD-Trip weit übertreffen. Von Frank Schwede

Ein Blick in die Zukunft, ob in die eigene oder in die der gesamten Welt, könnte vieles in unserem Alltag erleichtern. Beispielsweise könnte man viele Krisen und Konflikte verhindern, wenn man wüsste welche Ursache ihnen zugrunde liegt.

Ängste wären nicht mehr nötig, wenn man wüsste, wie ein Krieg ausgeht, wie sich der Klimawandel tatsächlich entwickelt und wie wir beispielsweise in fünfzig Jahren einmal leben werden.

Es soll ja bekanntlich eine ganze Reihe an Möglichkeiten geben, in die Zukunft zu blicken. Viele Hellseher verwenden dazu Tarotkarten, eine Kristallkugel oder ein Pendel.

Auch über die Methode des Remote Viewing wurde schon vielfach berichtet. Heute aber geht es um eine Methode, von der die Öffentlichkeit bisher nur sehr wenig erfahren hat: die Kozyrev-Spiegel-Technologie.

Schon Mystiker und Propheten im Mittelalter wussten, dass konkave Spiegel die Hellsichtigkeit stärken können. Der brillante Naturphilosoph Roger Bacon erfand im 13. Jahrhundert nicht nur die Brille, das Mikroskop und das Teleskop, auch sein Wissen über die Galaxie, die Struktur biologischer Zellen und den Prozess der Embryobildung ist geradezu unerklärlich für damalige Verhältnisse.

Vielmehr noch: Bacon sah sogar den Bau von Autos, Flugzeugen und Motorschiffen voraus. Ein Beispiel seiner technischen Voraussagen ist in der Epistola de secretis operibus artis et naturae zu finden. Bacon sagte:

„Es können auch Instrumente zum Fliegen hergestellt werden, in denen ein Mensch sitzt, der eine gewisse Art von Apparat bedient, durch den künstliche Flügel die Luft bewegen, so wie es bei den Vögeln der Fall ist.“

Bacon war außerdem Alchemist und meinte, es sei schwierig, zwischen Magie und Wissenschaft zu unterscheiden. Der Philosoph war auch davon überzeugt, dass die Himmelskörper einen großen Einfluss auf das Schicksal der Menschen haben. Kannte Bacon und viele andere Hellseher wie Nostradamus bereits das Geheimnis der konkaven Spiegel? (Das geheime Wissen bedeutender Maler und was es über den tatsächlichen Stand der Technologie dieser Zeit verrät)

Das Gravitationsfeld der Erde abschirmen

Basierend auf frühere Experimente des Leningrader Astrophysikers Nikolai Alexandrowitsch Kozyrev, entwickelten die russische Wissenschaftler Alexander V.Trofimov und Vlail P. Kaznacheev Anfang der 1990er Jahre eine Apparatur, die heute als Kozyrev-Spiegel bekannt ist.

Der Spiegel besteht aus einer spiralförmigen zylindrischen Struktur aus konkaven und reflektierenden Aluminiumblechen oder wahlweise aus Metallplatten. Aluminium eignet sich aber besonders gut, weil es das Gravitationsfeld der Erde und andere elektromagnetische Felder abschirmt.

Die Energie im Inneren der Röhre wird durch die Krümmung der Oberfläche fokussiert, was eine Verdichtung der Zeit zur Folge haben soll. Der Spiegel verändert den Zeitfluss und die Torsionsfelder, indem er sie reflektiert und fokussiert.

Kozyrev fand noch ein weiteres interessantes Phänomen heraus, nämlich dass das Gewicht eines Objekts periodisch schwankt, wenn es zwischen zwei der Spiegel platziert wird. Dieses Phänomen deutet auf eine direkte Wechselwirkung zwischen dem Objekt und den veränderten Energieflüssen in der Nähe der Spiegel hin.

Die bei den Experimenten erzielten Ergebnisse, übertrafen alle gesetzten Erwartungen. In den meisten Fällen wurden bis zu 95 Prozent der telepathisch übermittelten Informationen korrekt empfangen. Trofimov und Kaznacheev waren sich sicher: dass diese Ergebnisse nicht zufällig zustande kamen.

Ist es also tatsächlich möglich, Informationen in die Vergangenheit zu senden, die durch Zeitwellen übertragen werden? Die in dem Aluminium-Zylinder eingeschlossenen Testpersonen wurden von der Zeitwellenstrahlung abgeschirmt und die ausgehende Strahlung von der Testperson ins Zentrum des Zylinders zurückreflektiert. (Sind Zeitreisen jetzt doch möglich und befindet sich unser Universum im Inneren eines Schwarzen Lochs?)

Dadurch entsteht auf der zentralen Achse des Spiegels ein Feld mit einer verdichteten Zeitflussdichte. Das Zeitkontinuum ist mit allen anderen Orten im Universum verbunden, sodass eine direkte Informationsübertragung zwischen diesen Orten möglich ist – unabhängig von der Entfernung. Marcus Schmieke, der Erfinder und Entwickler der TimeWaver-Systeme beschreibt diesen Prozess folgendermaßen:

„Die lokalen Zeitwellen innerhalb des Spiegels werden „kurzgeschlossen“, sodass nur der Einfluss der globalen Zeitwelle bleibt. Die globale Zeitwelle verbindet alle Lebewesen und physikalischen Prozesse miteinander.“

Auf diese Weise soll es also möglich sein, mentale Informationen aus allen Erdteilen und des Universums zu empfangen und diese weiterzusenden. Die einzige Bedingung ist, dass sich der Empfänger ebenfalls an einem Ort mit verdichteter Zeitflussdichte befindet, was bei den Experimenten von Trofimov und Kaznacheev der Fall war.

Bilder wie bei einem LSD-Trip

Die Spiegel wurden in einem Abstand von mehr als 3.000 Kilometer aufgestellt – einer in Sibirien, ein anderer in Bulgarien. Die Aufgabe der Testpersonen bestand darin, Symbole telepathisch zu übermitteln.

Die verwendeten Symbole wurden zuvor aus einer Datenbank aus hundert graphischen Symbolen am Computer per Zufallsgenerator ausgewählt und der übermittelnden Testperson gezeigt. Sobald die zweite Testperson das Symbol empfangen hatte, malte sie es auf ein Blatt Papier.

Anschließend wurden das gesendete und das empfangene Symbol miteinander verglichen. Trofimov und Kaznacheev weisen darauf hin, dass die Effektivität der Verbindung zweier Kozyrev-Spiegel im Wesentlichen von den magnetischen Eigenschaften des Ortes abhängig ist.

Eine besonders hohe Übertragungsrate wird demnach in Zeiten erhöhter magnetischer Anomalien im Magnetfeld der Erde erzielt. Alle physikalischen und mentalen Prozesse im Universum hinterlassen laut Kozyrev Spuren im Zeitmuster, ein Art kosmisches Informationsfeld holographischer Natur.

Das heißt, jede Information ist im gesamten Universum vorhanden – und zwar unabhängig von Raum und Zeit, sodass sie nicht nur keine Zeit benötigt, um beim Empfänger anzukommen, sondern sie kann durch Spiegelung der Zeitwelle sogar beim Empfänger ankommen, bevor sie abgeschickt wurde.

Auf diese Weise hat Kozyrev ein Bild der Andromeda-Galaxie empfangen und aufnehmen können, wie sie in zwei Millionen Jahren einmal aussehen wird. Das beweist, dass unser Verständnis von Zeit nicht der Realität entspricht, dass alles, was in der Zukunft geschieht, bereits ein abgeschlossener Prozess ist und dass es möglich ist, auf diese Information zuzugreifen.

Die Testpersonen erhöhten nicht nur ihre telepathischen Fähigkeiten, sondern auch ihr Bewusstsein. Weitere 47 Teilnehmer, die an einem von Kaznacheev und Trofimov im Jahr 1991 in Dikeson in Island durchgeführten Experiment teilnahmen, berichteten auch von außergewöhnlichen Erfahrungen und Beobachtungen, die sie im Inneren der Röhre gemacht haben.

Viele Teilnehmer glaubten fliegen zu können, ähnlich wie bei einem LSD Trip, andere berichteten von einem Ausritt ins Weltall, von Rotationsgefühlen ihres Körpers, von Wahrnehmungen außerirdischer Konstruktionen, von Beobachtung außerirdischer Wesen und UFOs sowie von Persönlichkeitsveränderungen – und manche fühlten sich sogar wie in einem Sarkophag in der Cheops-Pyramide.

Welche Auswirkungen der Spiegel auf die Medizin und auf andere Bereiche der Wissenschaft haben könnte, darüber liegen bisher keine validen Informationen vor, weil sich die Schulwissenschaften weder mit diesen Fragen noch mit der Thematik selbst befasst haben.

Das mag verschiedene Gründe haben, der wohl wichtigste ist, dass die bei den Experimenten beobachteten Phänomene nicht in das Weltbild der etablierten Wissenschaft passen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 21.06.2023