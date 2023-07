Auf Wiedersehen alte Welt, auf zur NWO: ES LEBE DIE AGENDA 2030!!! (Video)

Es ist sehr interessant zu beobachten, über welche Themen momentan in den sozialen Medien und ganz speziell im Aufklärungs-Medium Nummer 1: Telegram, diskutiert, analysiert und kommentiert wird. Ein Kanalbetreiber beweihräuchert sich den ganzen Tag selber, weil sein neues Buch innerhalb von 3 Tagen der Bestseller Nummer eins in irgendeiner belanglosen Kategorie wäre, was voll gespickt mit „Internetwissen“ ist und nichts über die Qualität des Inhaltes aussagt.

Andere sind sich jetzt aber wirklich sicher, dass der „Tiefe Staat“ nun so richtig verloren hat, weil der Film „Sound of Freedom“ die Pädophilie der Elite in Amerika beweist. Das jedoch im Haus gegenüber und im Kindergarten um die Ecke ebenfalls die Kleinsten missbraucht werden, auf den Schulhöfen von „Fremden“ verprügelt, 10-jährige deutsche Mädels von Wilden in Freibädern begrapscht oder von Zigeunernachwuchs misshandelt und erpresst werden, ist denen scheinbar scheißegal, denn wichtig ist nur das was im Ausland geschieht.

Die eigenen Stämme und Sippen spielen bei diesen „ ANAL ysten“ schon längst keine Rolle mehr! Man labert tagelang über Habecks Heizungsgesetz, Lauterbachs Hitzeschutz und über die verblödeten indoktrinierten Klimakleber.

Jedoch über wirklich wichtige und uns alle betreffende Dinge wird nicht diskutiert! Während der „Wiederstand“ „Gute-Laune-Partys“ und vor allem sich selber feiert, ihre treuen Anhänger abzockt, steuern wir auf eine Vollversklavung und totalitäre Entmenschlichung zu, aus der wir uns nie wieder befreien können! Der Name steht dabei für das geplante Programm: „ AGENDA 2030 “! Ein Kommentar von Alfred-Walter von Staufen

Wenn ich in den Himmel schaue, sehe ich die üblichen NATO-Schnittmuster, in Form von vollen tollen Linien, gefüllt mit hochgiftigem Dreck, welches wir alle einatmen und unsere Früchte in Gärten und Feldern auf das mieseste manipuliert. Am 30.06.2023, pünktlich nach dem Ende von „Air Defender 2023“ ging es wieder los, dass die „Autorität“ unsere Umwelt und uns toxisch schädigt.

So ist es auch kein Wunder, dass momentan im gesamten Bundesgebiet die Atemwegserkrankungen in die Höhe schnellen und sehr viele Menschen an starken Husten und Atemnot leiden. Alle entsprechende Heilmittel und Medikamente sind momentan ausverkauft oder es wird, wie zu besten DDR-Zeiten, nur eine Packung pro Person abgegeben.

Das diese Art von „Keuchhusten“ nur Geimpfte beträfe, wie man in diversen Blasen Kanälen lesen kann, entspricht wie so oft nicht der Wahrheit, denn mich hat es auch sehr heftig erwischt! Überall sieht man ältere Leute mit blauen Lippen und sehr kurzer Atmung, welche ununterbrochen husten. Das sind in meinen Augen die Folgen von der als Kondensstreifen getarnten Giftwolken in Verbindung mit 5G.

Ich kenne viele Orte in diesem Land, wo man direkt neben einem 5G-Turm keinerlei Empfang hat, also braucht mir keiner etwas zu erzählen, dass 5G-Türme nur für den Mobilfunk und Kommunikation in Echtzeit stehen würden! Aber das ist ein anderes Thema!

Und was machen all die großen ehrenhaften „Patrioten“, welche meistens auch noch aus dem Ausland agieren und die derzeitigen Probleme mit den Atemwegserkrankungen erkannt haben?!

Diese Beelzebuben und geldgierigen Systemlinge bereichern sich an dem unsagbaren Leid anderer und nennen die, die deren satanischen Machenschaften aufdecken Hetzer, Spalter und missgünstige Neidlinge! Das ist die teuflische Umkehr der Wahrheit, welche wir auch von den Regierenden und Pressefatzken kennen! Und immer wieder tauchen dieselben Namen auf, wie Sie, meine lieben Leser, auf der nachfolgenden Abbildung sehen können!

Bild 1: Wenn schon mit „ständig neue Virus-Mutationen“ geworben wird, sollte man hellhörig werden, weil genau diese Kanäle auch immer wieder propagieren, dass es keine Viren gibt! Ein Schelm wer dabei Böses denkt!

Erzählen diese „ach so großen und ehrlichen 😉 Aufklärer“ nicht auch immer etwas von „Eigenverantwortung“, „Selbstbestimmung“ oder „regionaler Vernetzung“?! Warum preisen diese Banditen dann die überteuerten Produkte von einem Millionenunternehmen des „Tiefen Staates“ an, statt Werbung für den regionalen Imker, für das kleine und fachmännisch beratende Reformhaus (keine Ladenketten!) um die Ecke oder entsprechende Stände für Naturprodukte auf den Wochenmärkten zu machen?! Richtig, weil diese falschen Fünfziger dann keine Kohle mehr scheffeln können!

Vielleicht meinen Sie nun, dass das letzte Reformhaus gerade zu gemacht hat und es weit und breit keinen Imker mehr gibt. Dann stelle ich Ihnen die Frage: Warum existieren diese kleinen feinen Läden nicht mehr?! Antwort: Weil die meisten Verbraucher nur noch auf provisionsbasierende Werbung im Internet von ihren Obergurus reagieren und die kleinen selbstständigen Händler auch deswegen zugrunde gehen!

Sagen diese ach so tollen Aufklärer nicht immer, dass die Menschheit raus aus dem System muss?! Und warum wird dann der Müll dieses Systems für sehr teures Geld von diesen Wahrheitsheinis an den Mann gebracht?! Ach ja, weil es denen hohe Provisionen bringt und da kann man schon einmal bei der „Wahrheitssuche“ ein Auge zudrücken 😉!

Es ist alles so beschämend!

Schaut man sich beispielsweise die Manuka-Honig-Produkte von „bedrop“ an, bekommt man ganz ähnliche Produkte im Reformhaus um die Ecke, für den halben, teilweise für einen Drittel des Preises!

Sicher wird man nun wiedersagen, dass die Reformhausprodukte ja nur ähnlich in der Zusammensetzung wären, dann muss ich leider kontern, dass das nicht bedeutet, dass dies schlechter wäre!

Schauen wir uns doch einmal das Manuka-Honig-Unternehmen „bedrop“ an. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich nicht an den positiven Eigenschaften von Honig zweifle, im Gegenteil, ich weiß von Einsatzmöglichkeiten, die man nicht auf entsprechenden Produktverkaufsseiten findet! „bedrop“ wird seit Beginn von der „Höhle der Löwen“-Investorin und Multimillionärin Judith Williams unterstützt und hätte ohne solch eine „Stütze“ aus der (ihrer) Familie des schwarzen Adels keinen Erfolg gehabt!

Bild 2: ALLE in der Öffentlichkeit stehenden Personen, egal ob Politiker, Musiker, Schauspieler und sogar die Opposition gehört immer zu der Familie des schwarzen Adels und sind die Nachfahren der Pharaonen.

Die erfolgreiche Geschäftsfrau Judith Williams hat ein geschätztes Vermögen von mindestens 30 Millionen Euro, einen Stundensatz als Moderatorin in Höhe von 1.500 Euro und hatte 2023 ein geschätztes Einkommen von 5 Millionen Euro[i]! Nicht schlecht, jedoch ist dies keine Seltenheit bei dieser Abstammung!

Nach meinen Artikeln „DIE ABZOCKE DES TELEGRAM-KARTELLS: Von angeblichem Bergquellwasser aus der Wasserleitung!“ und „DIE ABZOCKE DES TELEGRAM-KARTELLS: Von Kristallmatten, Lügen, Hochstaplern, Gates, Bezos & die „Agenda 2030“ der UN“ ist das ein weiterer Beweis dafür, dass das Telegram-Kartell, sprich die Wahrheitsbewegung komplett vom „Tiefen Staat“ unterwandert ist und mit denen gemeinsame Sache macht!

Erst kürzlich sah ich ein Interview von Reiner Füllmich (die Taschen voll) und dem „Gute-Laune-Kasper“, wo der Narr Mack allen Ernstes behauptete, dass er die Schumann-Frequenz spüren könne, die ihn in eine höhere Frequenz gehoben hätte[ii] 😊. Ganz ehrlich mal jetzt:

Dieser Hanswurst hat vermutlich im Rausch seines Mäckle-Weins scheinbar in die Steckdose gepullert, denn mittlerweile sollte jedem bewusst sein, dass die Schumann-Frequenz in Verbindung mit Haarpanlagen und 5G-Antennen das Wetter, sowie das menschliche Verhalten stimulieren und verändern[iii]. Jedoch den Vogel schoss dieser Pflaumenaugust ab, in dem er sich als heilig, ja sogar schon fast göttlich und unverwundbar darstellte:

„… und dann erreichen ihre MK-Ultra-Programme und ihre Spaltung, ihre Hetze, auch die Gesteuerten, die den Widerstand untergraben, auch die erreichen uns dann nicht mehr. Ich bin davon auch nicht geweiht, was über mich alles schon hergezogen wurde, das hat mich nie interessiert, weil ich wusste, die kommen doch gar nicht an mich ran, weil ich in einer ganz anderen Frequenz unterwegs bin und die Menschen, die sie dann von mir weg bringen, das sind dann Menschen, die hätten eh nicht zu mir gepasst, weil zu mir passt es nur, wenn du in dieser Frequenz, in dieser höheren Frequenz unterwegs bist.“[iv].

Bild 3: Der stets zeigefreudige, scharmlose, insolvente Haustürverkäufer, autoerotische Selbstdarsteller der Telegram-Blase und talentlose Schmierenkomödiant Friedemann „Mäckle“ aus der alten schwarzen Adelsdynastie der Macks[v], welche alle Strukturen der deutschen Gesellschaft unterwandert haben! Einfach mal nach dem Namen „MACK“ googeln, was Sie dann für einen tiefen Kaninchenbau entdecken! Viel Spaß dabei!

Mir persönlich tun ganz ehrlich diese Menschen leid, welche diesen Schmarrn, solche Albernheiten und stumpfsinnigen Unfug für bare Münze nehmen! An diesem Beispiel sieht man sehr schön, dass dieser Pausenclown Mack irgendetwas aufgeschnappt hat und dies durch ständig neue Formulierungen immer und immer wieder wiederholt. Das ist das Grundprinzip von MK-Ultra, bzw. der Öffentlich-Rechtlichen, ständig etwas wiederholen, auch wenn es der größte Blödsinn ist, den nach der 3. Wiederholung hat sich dieser Quatsch bei dem Gegenüber im Gehirn manifestiert, so dass er beginnt, den größten Stuss zu glauben!

Was er mit den Frequenzen von sich gibt ist ganz großer Bullshit der obersten Güte und nichts weiter als New Age Mist! Wer hat denn diesen modernen New Age erfolgreich gemacht?! Es waren die Satanisten und Okkultisten John Dee, Paracelsus, Isaac Newton, Albert Pike, Helena Petrovna Blavatsky oder Aleister Crowley. Man sollte einfach mal etwas Zeit für Recherche opfern, als seine Lebenszeit für solche Märchenerzähler, Haustürverkäufer und Drückerkolonnenführer, der sein Fähnchen immer in den Wind hält, wie er gerade am günstigsten für ihn weht!

Apropos Friedemann Mack und „Frequenzen“:

„Die Macht des Glaubens, wird von vielen massiv unterschätzt und Psychopathen haben sowieso kein Bewusstsein, für diese geistigen Gesetze. Wenn Karma ein Konto wäre, könnten sich die mächtigen Familien im Hintergrund, nicht so eine lange Zeit halten.

Der Einzug verfälschter pseudo-okkulter Lehren in der Gedankenwelt moderner Gesellschaften haben uns dort hingebracht, wo wir uns heute befinden: In einem seelischen Gefängnis, wo jeder zwanghaft seine eigenen, von der Marketingindustrie einsuggerierten Wünsche als höchstes Gut und das höchste Ziel wahrnimmt, ohne die einfachen Gesetze des Lebens weder zu beherzigen, noch zu befolgen. Die dem Menschen eigene Spiritualität wurde gegen ihn selbst und das Leben gerichtet.

In einer Welt voller Lügen, ist es nur logisch, dass auch die spirituellen Lehren manipuliert wurden. Wir sind nicht alle gleich und wir denken und fühlen auch nicht alle gleich. Es mag auf einer theoretischen Metaebene zutreffen, dass wir alle eins sind, doch in der Realität können wir heute nicht weiter voneinander entfernt sein. Wer sich mit Spiritualität, bzw. mit Religion beschäftigt, der sollte sich immer der Manipulation bewusst sein und sorgfältig überlegen, was er glauben und was für Techniken er anwenden möchte.

Nicht alle Lehren halten, was sie versprechen und die Suche nach der passenden Weltanschauung, kann ein ganzes Leben andauern, ohne jemals anzukommen. … Der New Age gaukelt oft eine Komplexität vor, die zu verstehen viel Zeitaufwand und Ressourcen beansprucht. Ebenso werden gerne moderne technische Ausdrücke verwendet, die oftmals selbst in ihrer ursprünglichen Bedeutung nicht verstanden werden. Quantenheilung, Frequenzen und Synchronizität zum Beispiel, sind allesamt neumodische Begriffe. Die Wahrheit jedoch ist immer einfach und für jeden zu verstehen!“[vi].

Sehr interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass die ständig erwähnte 17 ( Q = 17 . Buchstabe) die wichtigste Zahl der Freimaurer ist?! Dies ist eine Anspielung auf eine Textzeile des römischen Dichters Vergil, das von einem Goldenen Zeitalters des Friedens handelt[vii]! Spricht nicht auch der Gute-Laune-Clown Mack nicht immer von der 17 und Q und dem Goldenen Zeitalter?! Das ist sicher reiner Zufall 😊!!!

Während die falschen Aufklärer ihre Anhänger weiter im Dauerschlaf halten, schreitet die Versklavung und die Entmenschlichung durch die Elite, von Tag zu Tag immer weiter voran. Dawid Snowden hat ein gutes Video/Podcast dazu erstellt, was ich Ihnen, meine lieben Leser, nicht vorenthalten möchte:

Video.

In unserem Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten“ warnten wir 2020/2021 bereits davor, dass die angestrebte AGENDA 2030 die komplette Versklavung der Menschheit bedeutet.

Wir warnten auch davor, dass sich die Elite dazu allerlei perverser und undurchsichtiger Spiele zur Ablenkung hat einfallen lassen. Dazu gehört auch die „gesteuerte Opposition“, welche ich sehr gern das „Telegram-Kartell“ nenne. Beachten Sie bitte zu diesem Thema auch unseren Artikel: „Die gesteuerte Opposition: Sind die Parallelen von 1933, 1989 und 2023 reiner Zufall oder ein Plan?!“.

Auszug aus dem Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten“

Agenda 2030 – Dank guter PR zur Neue Weltordnung

Ein weiteres Beispiel ist die „Agenda 2030“, welche uns als großer und humaner Fahrplan in die Zukunft angepriesen wurde, um „ der Weltgemeinschaft weltweit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und dabei gleichsam die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren “. Große Worthülsen verstecken das neue lang ersonnene Ziel, die Versklavung und Ausbeutung der Untertanen! Beratend stand der „Agenda 2030“ die Firma Ernst & Young bei der „Wortfindung“ zur Seite.

„Ernst & Young ist ein unter dem Kürzel EY global operierendes Netzwerk rechtlich selbstständiger und unabhängiger Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung, Risk Advisory, Financial Advisory sowie Unternehmens- bzw. Managementberatung und klassische Rechtsberatung. Die internationale EY-Organisation unter dem Dach von Ernst & Young Global Limited (EY Global) beschäftigte im Geschäftsjahr 2019/20 298.965 Mitarbeiter an über 700 Standorten in über 150 Ländern. Der Gesamtumsatz des weltweiten Netzwerks belief sich im Geschäftsjahr 2019/20 auf 37,2 Mrd. US-Dollar. EY (Ernst & Young) ist eine der vier umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt und zählt zu den sogenannten Big Four.“[viii]

Bild 4: Nannte man dies nicht eine Verschwörungstheorie?! – „Eine neue Weltordnung nach Corona“

Aber was ist nun die „Agenda 2030“, bzw. der „Great Reset“ von dem bestimmt schon jeder einmal in den vergangenen Monaten und Jahren gehört hat?!

„The Great Reset (engl. „Der große Neustart“ bzw. „Der große Umbruch“) ist eine Initiative des Weltwirtschaftsforums (WEF), die eine Neugestaltung der weltweiten Gesellschaft und Wirtschaft im Anschluss an die COVID-19-Pandemie vorsieht. Die Initiative wurde von Prinz Charles und WEF-Direktor Klaus Schwab im Mai 2020 vorgestellt und zielt auf eine Verbesserung des Kapitalismus ab. Investitionen sollen demnach stärker auf den gegenseitigen Fortschritt ausgerichtet und es soll mehr auf Umweltinitiativen gesetzt werden. Mittels einer Petition in Kanada mit dem Ziel, die Initiative zu stoppen, wurden innerhalb von 72 Stunden 80.000 Unterschriften gesammelt. Als Folge dieser Petition verbreitete sich eine Verschwörungstheorie. Es wird behauptet, der „Great Reset“ sei tatsächlich ein ambitionierter Versuch zum Zwecke der Etablierung einer neuen Weltordnung. … Die Verschwörungstheorie verbreitete sich als Reaktion auf den Vorschlag und die anschließende Petition.

Darin wird behauptet, „globale Finanzeliten“ und die Führer der Welt hätten eine Pandemie geplant. Sie ließen demnach absichtlich das Coronavirus frei, um dadurch die Bedingungen für eine Umstrukturierung der Regierungen der Welt zu erschaffen. Alternativ wird behauptet, dass Covid-19 keine besonders gefährliche Krankheit sei, die durch Medienmanipulation zu einer Gefahr stilisiert werde, um diese Bedingungen zu schaffen. Die Hauptziele der Vertreter des Great Reset bestünden darin, die globale politische und wirtschaftliche Kontrolle zu übernehmen.

Dafür solle ein marxistisch-totalitäres Regime und die New World Order eingeführt werden. Dieses Regime habe vor, die persönlichen Besitz- und Eigentumsrechte abzuschaffen, das Militär in die Städte zu schicken, Zwangsimpfungen einzuführen und Isolationslager für widerständige Menschen zu schaffen. Zu den Beispielen, die von den Befürwortern als Beweise für eine real existierende Verschwörung angeführt werden, gehört ein WEF-Beitrag aus dem Jahr 2016. Hierin wird beschrieben, wie das Leben im Jahr 2030 aussehen könnte. Joe Bidens Wahlkampfslogan „Build Back Better“ und die Rede des kanadischen Premierministers Justin Trudeau vom September 2020 enthielten angeblich ebenfalls Belege für die von ihnen behauptete Verschwörung. Die Zeitschrift The Daily Dot beschreibt diese Vorgänge als einen Diskurs, unter der Fragestellung, wie eine gerechtere und nachhaltigere Welt geschaffen werden könne.

In Variationen der Theorie wird behauptet, der ehemalige US-Präsident Donald Trump sei der einzige Führer der Welt, der das Vorhaben verhindern wolle. Diese Aussagen basieren auf einem Video vom August 2020, das bereits über drei Millionen Mal angesehen wurde. Die Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham behauptete, bei dem Vorschlag handele es sich um eine List, um „radikale soziale und wirtschaftliche Veränderungen auf den Kontinenten zu erzwingen“. Glenn Beck behauptet, es handele sich hierbei um einen Versuch, von den Nazis inspirierte Restriktionen durchzusetzen. … Die jährlichen Kosten der Umsetzung der 17 UN-Ziele wurden von der UNCTAD bereits 2014 mit mindestens 2,5 Billionen US-Dollar pro Jahr beziffert. … In einem Ende März 2020 von den Vereinten Nationen veröffentlichten Bericht wird die Notwendigkeit betont, aus der COVID-19-Pandemie zu lernen und die Krise zu nutzen, die Nachhaltigkeitsziele und die Agenda 2030 konsequenter und schneller als bisher umzusetzen.“[ix].

Aber was sind nun eigentlich die Ziele der „Agenda 2030“?

Armut beenden – Armut in all ihren Formen und überall beenden Ernährung sichern – den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern Gesundes Leben für alle – ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern Bildung für alle – inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern Gleichstellung der Geschlechter – Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen Wasser und Sanitärversorgung für alle – Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten Nachhaltige und moderne Energie für alle – Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle – dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung – eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen Ungleichheit verringern – Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern Nachhaltige Städte und Siedlungen – Städte und Siedlungen inklusive, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen – nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen Sofortmaßnahmen ergreifen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen Landökosysteme schützen – Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen – Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zum Recht ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft stärken – Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen

( Anmerkung: Ist die Zahl 17 (= 17 Ziele) nicht auch die Zahl von Q?!)

Prima! Na wenn das kein Jackpot für uns alle ist! Klingt doch super, also auf in die Zukunft. Auf in das Zeitalter des Weltfriedens. Endlich müssen wir keine hungernden Kinder mehr sehen, alle Menschen haben die gleichen Bildungschancen und endlich keine bei der organisierten Überfahrt ertrunkene Kindermigranten mehr mit Bart. Was wollen wir noch mehr als die Armut überall zu beenden, Gesundheit und Wohlergehen, Gleichstellung von Frauen und Männern, Wasser für alle in bester Qualität, bezahlbare und saubere Energie, nachhaltige Wirtschaft, Städte und Gemeinden, weltweiter Klimaschutz und globale Partnerschaften. Diese Argumente können doch nur eine Verbesserung für die Menschheit bedeuten!

Oder etwa nicht?! Moment einmal, irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Irgendwie erinnert mich das alles an Karl Marx (eigentlich Moses Mordecai Marx-Levy) und seine Thesen des Marxismus, an der er 15 Jahre arbeitete. Marx brauchte für sein satanisches und menschenverachtendes Machwerk so viele Jahre, weil er ständig besoffen war, das Geld was seiner Familie als Lebensgrundlage dienen sollte in Wirtshäuser und zu Dirnen in Etablissement brachte, während seine Kinder zu Hause krank wurden und wortwörtlich verhungerten! In den Schriften über Karl Marx-Levy wurde der Tod seiner Kinder natürlich in ein anderes Licht gerückt und selbstverständlich war das unmenschliche kapitalistische System schuld! Seine utopischen und teuflischen Gedanken klingen so:

„Der Kerngedanke besteht darin, dass die ökonomischen Grundlagen die Wirklichkeit prägen und die Arbeitsteilung zu einer Verarmung des Proletariats (Arbeiterklasse) und zu einer Konzentration des Reichtums bei den Kapitalisten führen. Ziel ist eine klassenlose Gesellschaft!“[x]

Dass die Wege von dem „Kommunistenerfinder“ Karl Marx und der mächtigen Bankiersfamilie Rothschild sich regelmäßig kreuzten ist kein Zufall, waren sie doch miteinander verwandt! Eine Verschwörungstheorie sagt sogar, dass die Rothschilds Karl Marx „benutzt“ hätten, um den lang geplanten Sozialismus/Kommunismus salonfähig zu machen.

Bild 5: Genealogie/Stammbaum der Familien Rothschild und Marx

„Marx wurde auch Zielscheibe antisemitischer Attacken. Der russische Anarchist Michail Bakunin schrieb 1873, Marx sei »ehrgeizig und eitel, streitsüchtig, unduldsam und absolut, wie Jehova, der Herrgott seiner Vorväter, und wie dieser rachsüchtig bis zum Wahnsinn«. Von Bakunin stammt auch eine Frühform jener Verschwörungstheorien, die »jüdisches Kapital« und »jüdischen Kommunismus« miteinander in Verbindung bringen: »Diese jüdische Welt steht heute zum großen Teil einerseits Marx, andererseits Rothschild zur Verfügung.« Laut Richard Friedenthal reagierte Marx auf die Beleidigungen seines Gegenspielers desinteressiert. »Ich habe damit nichts zu schaffen.«“[xi]

Ist es nicht seltsam, dass der Name Rothschild mal wieder im Zusammenhang von Marx´s Kommunismus erscheint und auch noch miteinander verwandt ist? Ist dies etwa wieder ein angebliches Aluhutmärchen?

Apropos Karl Marx (alias Moses Mordecai Marx-Levy): Wussten Sie, dass der ewig bankrotte und dem Suff nicht abgeneigte Lebemann Karl Marx ein Freimaurer war? Er war Mitglied im „Bund der Gerechten“, einer Zweigorganisation der Freimaurerei. Ein genialer Schachzug: man verschleiert Jahre lang, dass Karl Marx Freimaurer war, installiert den Kommunismus in der Welt und hat somit die besten Voraussetzungen damit geschaffen, dass die Menschen sich gegenseitig bekämpfen. Kapitalismus gegen Kommunismus, links gegen rechts, ein geplantes Schauspiel seit über hundertfünfzig Jahren der Freimaurerei. Chaos und Spaltung der Menschen ist oberstes Ziel der freimaurerischen Superlogen. Das ist satanische Umkehr!

Diese 19 Punkte hatte Karl Marx zur Versklavung der Völker empfohlen:

Die Jugend durch falsche Grundsätze verderben Die Familien zerstören. Die Menschen durch eigene Laster beherrschen. Die Kunst entweihen und die Literatur beschmutzen. Die Achtung vor der Religion vernichten. Priester in Skandalgeschichten verwickeln. Grenzenlosen Luxus und verrückte Moden einführen. Misstrauen zwischen sozialen Schichten säen. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnisse vergiften. Das Volk gegen die „Reichen“ aufwiegeln. Die Landwirtschaft durch Industrie ruinieren. Löhne ohne Vorteil für die Arbeiter erhöhen. Feindseligkeit zwischen den Völkern hervorrufen. „Ungebildete“ regieren lassen. Gestrauchelte Regierungsbeamte erpressen. Vermögenschluckende Monopole schaffen. Durch Wirtschaftskrisen Weltbankrott vorbereiten. Massen auf Volksbelustigungen konzentrieren. Menschen durch Impfgifte gesundheitlich schädigen.

… wussten Sie, dass:

„Der Ururururgroßvater von Günter Jauch, Emmerich Grach, war im Geburtsjahr von Karl Marx 1818 der zweite Bürgermeister der Stadt Trier. Deshalb unterzeichnete der Vorfahre des Moderators die Geburtsurkunde des Theoretikers. Und nicht nur mit Karl Marx hatte Emmerich Grach Kontakt. Schon im Jahr 1804 besuchte das damalige Oberhaupt der Franzosen, Napoleon Bonaparte, die Stadt in Rheinland-Pfalz. Dort soll Erzählungen zufolge Grach dem berühmten Gast einen Pokal voller Wein überreicht haben. Der Wein stamme von einem seiner Weingüter. Eines davon erwarb im Jahr 2010 Günther Jauch zurück.“[xii]!

Aus einem Brief an Karl Marx:

„In dieser neuen Weltordnung werden die Kinder Israel alle Führer ausstatten, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die Regierungen der verschiedenen Völker, die die Weltrepublik bilden, werden ohne Schwierigkeiten in die Hände der Juden fallen. Es wird dann den jüdischen Herrschern möglich sein, Privateigentum abzuschaffen und überall die Ressourcen des Staates zu nutzen. So wird das Versprechen des Talmud erfüllt, in dem gesagt wird, dass die Juden zu der messianischen Zeit das gesamte Eigentum der ganzen Welt in ihren Händen haben werden.“[xiii].

Die UNO reißt die Welt in den Abgrund: Mit der Agenda 2030 ist die UNO entschlossen, die Menschheit NICHT von der Tyrannei der Armut und der Not zu befreien und unseren Planeten zu heilen. Wie man sieht, ist die „Agenda 2030“ nichts weiter als ein Etikettenschwindel, eine Meisterleistung von Public Relations.

Ende Auszug aus dem Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten“

