Die sechs häufigsten Lügen über die Covid-19-Gentherapie-Injektionen

Angst ist ein großes Geschäft. Wenn es darum geht, 270 Millionen amerikanische „Schafe“ dafür zu verkaufen, dass sie mit den gefährlichsten Injektionen, die je erfunden wurden, geimpft werden, war Angst der wichtigste „Marketing“-Faktor.

Als sich Covid-19 zu verbreiten begann, verbreitete sich auf der ganzen Welt das Narrativ, dass es ziemlich tödlich und sehr ansteckend sei.

Die einzige Möglichkeit, sich davor zu schützen und die „Pandemie“, wie uns gesagt wurde, zu überleben, bestand darin, den ganzen Tag eine Maske zu tragen, soziale Distanz zu wahren, wenn man einfach irgendwohin gehen muss, und an Ort und Stelle Schutz zu suchen, bis der Impfstoff auf den Markt kommt.

Angeblich würde der „Impfstoff“ die Welt vor der sicheren Vernichtung bewahren, so wie es angeblich auch bei Polio und Pocken der Fall war (auch wenn das ebenfalls Lügen waren).

Es handelte sich alles um angstbasierte Propaganda, und NICHTS davon basierte auf evidenzbasierter Wissenschaft, obwohl all die jetzt geimpften Schäfchen behaupten, dass alle medizinischen Behandlungen, die sie suchen, immer auf „peer-reviewed“ Wissenschaft, klinischen Studien basieren.

Ein „medizinischer“ Arzt sagt ihnen, dass es „sicher und wirksam“ sei. (mRNA-COVID-19-Impfstoffe sollten als Gentherapieprodukte gekennzeichnet werden: Von Experten begutachtetes Papier)

Es stellt sich heraus, dass die Covid-„Impfstoffe“ überhaupt keine Impfstoffe sind, sie sind nicht von der FDA zugelassen und sie sind sicherlich nicht „sicher und wirksam“

Während der Ausbreitung der Gain-of-Function-Grippe herrschten gelinde gesagt hohe Emotionen. Angeblich aßen ein paar Menschen auf einem Nassmarkt in China eine infizierte Fledermaus, bestiegen dann ein paar Kreuzfahrtschiffe nach Italien, New York und San Francisco und verbreiteten die Fledermausgrippe auf der ganzen Welt. (Forscherin findet unsterbliche Parasiten, Nanobots und Graphen in COVID-19-Impfstoffen (Video))

Das war die Erzählung, die natürlich, wie sie alle, irgendwann zusammenbrach. Es dauerte nur etwa ein oder zwei Monate, bis diese Lüge auseinanderfiel, aber sie reichte gerade für 270 Millionen Amerikaner aus, um sie zu maskieren, zu isolieren und sich auf die „Impfung“ vorzubereiten.

Es gibt kaum oder gar keine Grauzone zwischen den Impfbefürwortern und den Befürwortern natürlicher Gesundheit, wobei letztere besser wussten, als sich vom medizinischen Kartell experimentelle Prionen und genetisch mutierte Viren ins Blut injizieren zu lassen.

Es stellte sich heraus, dass die Medizinmafia nicht einmal nachweisen konnte, dass das „neue Virus“ überhaupt tödlich war.

Diejenigen, die daran „gestorben“ sind, litten alle bereits an anderen häufigen Todesursachen wie Krebs, Demenz, Herzerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit und jeder anderen vermeidbaren Krankheit und Störung, die man nennen kann.(So entfernen Sie Graphen-Nanobots, die von COVID-Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden, aus dem Körper)

Die Krankenhäuser werteten die meisten Todesfälle als „MIT Covid gestorben“ statt als „an Covid gestorben“ aus. Das beweist nichts.

Im Moment könnten sie fast jeden Todesfall genauso gut als „an Krebs gestorben“ dokumentieren, und lose Tests würden dies wahrscheinlich bestätigen.

Das ist schließlich alles, was die PCR-Tests bewirkt haben.

Die sechs häufigsten Erfindungen über die Covid-19-Spike-Protein-Gerinnselspritzen

#1. Sie wurden von der FDA zugelassen.

#2. Sie qualifizieren sich für eine „Emergency Use Authorization“.

#3. Sie verhindern eine Ansteckung mit Covid-19.

#4. Sie verhindern die Übertragung von Covid-19.

#5. Sie verhindern, dass Sie einen „schlechten Fall“ von Covid-19 bekommen.

#6. Sie seien „sicher und wirksam“.

Gehen Sie zurück auf die Zeit, als das heimtückische Biden-Regime mit bürokratischen Tricks die „FDA-Zulassung“ anpries. Alle vier Covid-Impfungen waren nach dem „Notfallgenehmigungsprotokoll“ für die Injektion beim Menschen zugelassen, aber auch dafür waren sie nicht wirklich qualifiziert.

Um sich für die EUA zu qualifizieren, darf es KEINE ANDEREN Alternativen zur medizinischen Mediation oder Schadensbegrenzung geben, aber die gab es mit Sicherheit.

Ivermectin war sehr hilfreich bei der Vorbeugung, Linderung und Heilung der Fauci-Grippe, aber die Schulmedizin verdrängte es und nannte es „Entwurmungsmittel für Pferde“ (obwohl es weltweit bereits Milliarden von Menschen verschreibungspflichtig war).

Darüber hinaus erwiesen sich Kombinationen aus Vitamin D und Zink sowie Hydroxychloroquin als recht sicher und wirksam, aber der Impfstoffindustriekomplex verheimlichte und zensierte auch diese Informationen.

Mit anderen Worten: Es wurde NIEMALS eine legitime FDA-Zulassung oder EUA erteilt. Es waren alles Lügen. Außerdem war der „Impfstoff“ überhaupt kein Impfstoff.

Bei den Gerinnselspritzen handelte es sich um genmutierende RNA-Injektionen, die die Funktionsweise der Zellen verändern. Die CDC musste einen Rückzieher machen und die Definition von Impfstoffen überarbeiten, damit die Impfungen gegen Blutgerinnsel zum Narrativ passten. Es war alles ein Betrug.

Außerdem stoppten die Impfstoffe NICHT die Ansteckung oder Übertragung des Virus, es handelte sich lediglich um eine Erzählung, die Regierungsbeamte und „Krankheitsexperten“ (Talking Heads) auf CNN immer wieder ausspuckten, damit die verängstigten Schafe sie aufnehmen konnten.

Es war alles Propaganda zur Gehirnwäsche, und im Großen und Ganzen hat es funktioniert.

Setzen Sie ein Lesezeichen für unsere Webseite, um Updates zu experimentellen Gentherapie-Injektionen zu erhalten, die direkt zu Gefäßgerinnseln, Bluthochdruck, Myokarditis, Perikarditis, Herzinfarkt, Schlaganfall und … zum Tod führen.

…

