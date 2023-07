Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Medien verschweigen wie üblich Migrationshintergrund

Seit Wochen berichten Medien von Übergriffen junger Migranten auf Frauen in deutschen Freibädern.

Nun wurde auch Mallorca, der Deutschen beliebteste Partyinsel, von einem Sexualverbrechen erschüttert. Fünf deutsche Staatsbürger sitzen wegen des Verdachts einer Gruppenvergewaltigung in spanischer Untersuchungshaft. Von AUF1-Redaktion

Täter sind türkischer Abstammung

Laut Angaben des 18-jährigen deutschen Opfers haben diese sie in ihrem Hotelzimmer vergewaltigt. Dass es sich bei den Verhafteten ausnahmslos um junge Männer türkischer Abstammung handelt, verschwieg die Presse – und zwar sowohl in Spanien als auch in Deutschland.

Ausgangspunkt der brutalen Tat soll ein vereinbartes Schäferstündchen zwischen der Frau und einem Freund besagter Migranten gewesen sein. Und zwar nachdem sich diese am Ballermann kennengelernt hatten.

Da den beiden aber der Gang aufs Hotelzimmer des Mannes verwehrt worden war, steuerte dieser ein anderes Hotel an, nämlich das, in dem die fünf anderen Migranten wohnten.

Tat wurde gefilmt

Als diese dann etwas später aufs Zimmer kamen, sollen vier von ihnen über die Frau hergefallen sein. Einer von ihnen soll die Tat sogar gefilmt haben. Im Juli 2019 ereignete sich im Küstenort Cala Ratjada auf Mallorca ein ähnlicher Fall.

Damals wurden vier vermeintliche „Deutsche“ am Flughafen von Palma di Mallorca unter dem Verdacht der Vergewaltigung einer 18-Jährigen festgenommen. (UNO mischt bei weltweiter Massenmigration mit: Sudanesen in die Südpfalz?)

Parallelen zu 2019

Und auch damals hatten die Verdächtigen einen türkischen Migrationshintergrund. Generell betonen die Systemmedien bei Verbrechen gerne die deutsche oder angeblich deutsche Herkunft, während bei Migranten die Nationalität zumeist unerwähnt bleibt.(Migration nach Deutschland: Landkreise werfen Faeser Falschinformation vor – „Kompletter Realitätsverlust“)

Deutsche Mädchen als Freiwild: Mehr Gruppen-Vergewaltigungen denn je

Die Zahl der Gruppen-Vergewaltigungen in Deutschland – eines Deliktes, das bis zur Grenzöffnung durch Angela Merkel 2015 absoluten Seltenheitswert hatte –, ist auf ein Allzeithoch gestiegen:

Auf Anfrage des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner musste die Bundesregierung einräumen , dass es im vergangenen Jahr unfassbare 789 Fälle dieses Delikts gab. Dabei handelt es sich jedoch nur um die Spitze des Eisbergs, da viele betroffene Frauen aus Scham oder Angst den Weg zur Polizei scheuen.

Weil es sich bei der Gruppen-Vergewaltigung um ein Delikt handelt, das wie kaum eines sonst klar einwanderungskorreliert ist – die häufigste Tätergruppe sind muslimische junge Männer mit Migrationshintergrund –, verwundert es auch nicht, dass über diese bestürzende Tendenz ein Mantel des Schweigens gebreitet wird.

Anfrage von der „rechtsextremen“ AfD

Dazu passt, dass die etablierten System-Parteien wieder einmal offensichtlich keinerlei Interesse an der Aufklärung – oder auch nur Informationenserlangung über die Häufigkeit – dieser Verbrechen zeigten. Wer sich dafür interessiert, gilt in Deutschland als rechtsextrem.

Gruppen-Vergewaltigungen sind definitionsgemäß alle Fälle, in denen Mädchen oder Frauen von mehr als einem Mann gemeinschaftlich, gleichzeitig oder kurz nacheinander vergewaltigt werden. 2018 waren es 659 Fälle gewesen, in den Jahren danach immer etwa 700 (der „Aufwärtstrend” war durch Corona gestoppt worden) – und nun gab es also einen weiteren Anstieg. Das bedeutet, dass in Deutschland im Schnitt zwei Frauen am Tag zu Opfern eines solch grauenhaften Verbrechens werden.

Nicht-deutsche Täter vielfach überrepräsentiert

Der Anteil nicht-deutscher Verdächtiger liegt bei um die 50 Prozent – obwohl der Bevölkerungsanteil von Ausländern offiziell nur bei 14 Prozent liegt. Das wäre schon schlimm genug. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es sich auch bei Tätern mit formal deutscher Staatsangehörigkeit in den allermeisten Fällen um Männer mit Migrationshintergrund handelt.

Es handelt sich damit um ein eindeutig importiertes Phänomen – und wie schon in den vergangenen Jahren, stammten die meisten Täter aus Syrien und Afghanistan . Und weil Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock alles tun, um deren Anteil zu erhöhen , wird auch die Zahl solcher Taten unweigerlich steigen.

Diese vor dem Beginn der von Angela Merkel 2015 initiierten millionenfachen Massenmigration in Deutschland wenig bekannte Form der Barbarei steigt in dem Maße an, indem diese Einwanderungspolitik mit wahnhafter Sturheit und gegen jede Vernunft fortgesetzt wird.

Nicht nur Triebbefriedigung, sondern Herrschaftsanspruch

Speziell bei Gruppen-Vergewaltigungen – mehr noch als bei sexuellem Missbrauch durch nur einen Täter – geht es zumeist aber nicht allein um die primitiv-brutale Befriedigung der eigenen Triebhaftigkeit, sondern auch um die Demonstration eines Macht- und Herrschaftsanspruchs.

Und gerade Migranten aus dem arabisch-islamischen Kulturraum sehen Deutschland nicht als ein Land, in dem man lebt, um in der dortigen Kultur aufzugehen, sondern als Beutegebiet, wo man der eigenen Kultur rücksichtslos zum Durchbruch verhilft.

Und da der Kultur- und Sozialisationshintergrund der Täter in Ländern liegt, wo Frauen traditionell Menschen zweiter Klasse sind, werden die gerade wegen ihrer Selbstbestimmung und Freizügigkeit oft als minderwertig empfundenen einheimischen deutschen Frauen zum Freiwild.

Lächerliche Strafen

Aufgrund der lächerlichen Strafen, die für solche Untaten verhängt werden, fühlen die Täter sich in dieser Einstellung noch bestärkt. Zudem liegt die tatsächliche Zahl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch erheblich höher, weil viele Opfer sich aus Angst und Scham gar nicht trauen, sie anzuzeigen.

Diese Verbrechen sind denn nicht selten einer Eroberer-Attitüde geschuldet, mit der ein großer Teil der Zuwanderer demonstrieren will, dass sie auch und gerade deutsche Frauen als Beute betrachten und ihnen zeigen wollen, dass sie die neuen Herren im Land sind.

Beispiele für „Taharrush gamea“

Im islamischen Kulturraum gibt es sogar den eigenen Terminus „taharrush gamea“ für die gemeinschaftliche sexuelle Belästigung von Frauen. Den deutschen Behörden ist er bereits von den Exzessen der Kölner Neujahrsnacht 2016 wohlbekannt. Diese hatten wohlgemerkt keine vier Monate nach Merkels Einladung an die ganze Welt stattgefunden.

In dem arabischen Begriff drückt sich die völlige Ablehnung der körperlichen Selbstbestimmung von Frauen aus. Da auch die Ampel-Regierung nicht nur nichts tut, um die deutschen Grenzen zu schützen, sondern sie mit allen Kräften offen hält , werden auch in Zukunft immer mehr Frauen zu Opfern dieser Barbarei werden.

Der kosmetische Trick, die deutsche Staatsbürgerschaft jedem hinterherzuwerfen , wird zwar die Kriminalstatistik zuungunsten der angeblichen „deutschen“ Täter manipulieren. Den Betroffenen der Schandtaten ist damit aber ebenso wenig geholfen wie einer ehrlichen und kritischen Gesellschaftsdebatte über eingewanderte rohe Gewalt.

Quellen: PublicDomain/auf1.info am 18.07.2023