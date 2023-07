Pädo-Netzwerke: Augenzeugin packt aus – Postdienst versendet Kinder an Elite-Pflegeeinrichtungen zum Verzehr

Teile die Wahrheit!

Menschenhandel gehört zu den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte. Allen voran der Handel mit Kindern. Dank Aussagen mutiger Augenzeugen und Whistleblowern können viele dieser abscheulichen Verbrechen aufgeklärt werden.

Doch die Dunkelziffer bleibt weiter hoch. Was geschieht mit den Opfern? Wohin führt ihre Spur? Lesen Sie hier die eidesstattliche Aussage einer Zeugin vor einem US Richter. Von Frank Schwede

Dies ist eine Attrappe, bei der Kannibalen das echte Geschäft machen. Sie verwenden Bilder und Symbolik, um legal zu kommunizieren, worum es geht

Weltweit werden jährlich fast acht Millionen Kinder vermisst. Viele tauchen in pädophilen Netzwerken auf. Das Schicksal der Opfer ist ungewiss. Sie durchleiden unvorstellbare Qualen, werden missbraucht, viele von ihnen getötet.

Eine Welt, die weitgehend im Verborgen bleibt. Es gibt aber auch Grund zur Hoffnung: In den letzten Jahren mehren sich Berichte in den Netzmedien, die von den Massenmedien weitgehend ignoriert werden.

Einer der möglichen Gründe ist: Kinderhandelsnetzwerke werden häufig von mächtigen Leuten unterstützt, deren Einfluss bis weit in die Politik und Justiz reicht – und: Zu den Pädo-Eliten zählen häufig Größen aus der Politik und Unterhaltungsbranche, sogar Mitglieder aus Königshäusern.

Die US amerikanische Bloggerin Cathy Fox, die regelmäßig und seit ein paar Jahren schon über Kindesmissbrauch und Vertuschungen berichtet und sogar vom Nachrichtendienst Twitter gesperrt wurde, berichtete 2020 über den Fall von Jessie Marie Czebotar, die vor einem US Richter unter Eid zu Protokoll gab, dass der Postdienst der USA mit der Luziferischen Bruderschaft zusammenarbeitet, um Elite-Pflegeheime mit Kindern zu beliefern.

Jessie Marie Czebotar hat ausgesagt, dass sie in den 1980er Jahren mehrfach Pflegeeinrichtungen in Peoria/Illinois und in Middleton, Stoughton und Verona, alle im US Bundesstaat Wisconsin besuchte, wo sie Hohepriestern und Priesterinnen der Luziferischen Bruderschaft begegnet sei. Czebotar gab zu Protokoll

„Diese Pflegeheime sind mit dem französischen Symbol, dem Freimaurer-Kompass oder einer Variation des männlichen Symbols des Kompasses oder dem weiblichen Kelch- oder V-Symbol gekennzeichnet. Sie versorgen die Elite mit Kindern zum Verzehr durch den Postdienst der Vereinigten Staaten, oft stammen die Lieferungen von Menschenfarmen.

Ich bezeuge, dass ich in den Jahren 1981 – 1987 viele dieser Pflegeeinrichtungen zusammen mit Clara Odelia Acker Church besucht habe. Während unserer Besuche habe ich miterlebt, wie Säuglinge und Kinder persönlich und per normale US-Post zu den Einrichtungen gebracht wurden, damit sie von der Elite konsumiert werden konnten.“ („Adrenochromierung“ unserer Kinder: Es wird keine Gnade für die Elite-Pädophilen-Herrscher unserer Welt geben (Video))

Die Kinder kamen oft in Plastikfolie verpackt

Wenn Sie persönlich kamen, bedeutete das, dass sie von einem Kindermädchen oder Babysitter gebracht und an eine bestimmte Person übergeben wurden. Jessie Marie Czebotar:

„Die Geschichte war immer dieselbe: Sie waren Babysitter, die dem Kind halfen, seine Großeltern zu besuchen. Als ich das zum ersten Mal sah, fiel mir gleich auf, dass ich das Kind nie die Einrichtung verlassen sah.“

Wenn die Kinder mit der Post kamen, erhielten sie entweder ein Beruhigungsmittel, dass sie schliefen oder sie wurden geknebelt und mit einer Schnur umwickelt. Czebotar:

„Ich sah Kinder in Kisten in Plastikfolie ankommen. Ich habe schreckliche Erinnerungen an Menschen, die mit einer Plastikfolie über dem Kopf erstickt wurden. Wenn ich die Kinder in Plastikfolien sah, geriet ich in Panik.“

Jessie Marie Czebotar gab weiter zu Protokoll, dass einige der größeren Pflegeeinrichtungen über große Kühleinheiten verfügen. Sie sah, wie Kinder in diesen Kühlschränken aufgehängt wurden.(Adrenochrome-Händlerin beim Handel mit Körperteilen erwischt (Video))

Ein Teil davon stammte nach Aussage der Augenzeugin von nahegelegenen Bauernhöfen mit großen Scheunen. Czebotar:

„Ich sah Körper, die mit Salz behängt, geräuchert oder zu Würstchen und Blutwurst gepökelt wurden. In einer Peoria-Pflegeinrichtung konnte ich Nonnen dabei zusehen, wie sie in den Küchenbereichen mit alten Fleischwölfen das menschliche Fleisch zermahlen.

Ich sah auch Kinder in Kisten mit gefrorenem Fisch hereinkommen, konnte dabei zuschauen, wie sie zerkleinert, gebacken und gekocht wurden. Die Öfen dieser Einrichtungen waren alte große Ziegelöfen oder Kamine.

Während der Feiertage habe ich mehrmals gesehen, wie Menschen wie ein Schweinebraten auf Spießen über dem Feuer gebraten und als Feiertagsessen wie ein Truthahn serviert wurden.“

Jessie Marie Czebotar gibt weitere schockierende Details zu Protokoll:

„Als Kind gab es mehrere besondere Anlässe, bei denen Clara Odelia Church (Queen-Mother of Darkness) ihren „Special Pot Roast“ zubereitete. Wenn Sie sie fragen, warum es so besonders ist, wird sie Ihnen antworten, dass es so ist, weil ihre Geheimzutat Cordial Brandy ist.

Die Wahrheit aber ist, dass dieser Schmorbraten normalerweise aus menschlichem Fleisch zubereitet wird, manchmal auch aus dem Fleisch von Haustieren. Ich habe sie mehrmals dabei beobachtet, wie sie diesen Braten zubereitete.

Als ich noch jünger war, sah ich, wie sie meine Cousine Amanda (Freye) Schroader in einen großen Topf legte, der für gewöhnlich für die Zubereitung eines Truthahns verwendet wird. Sie ließ sich von mir beim Schälen von Karotten, Kartoffeln und Sellerie helfen.

Zuerst schien es ein Art Spiel zu sein. Amanda saß still da und spielte mit dem Essen, das mit zusammen mit ihr in den Topf gegeben wurde. Als Clara dann die Roste herausholte und den Ofen anstellte, hatte ich plötzlich schreckliche Angst. Ich fing an, gegen Clara zu kämpfen. Sie sah mich an und sagte: „Wir müssen zu Abend essen.“

Ich bettelte und flehte für Amanda. Der Haken an der Sache war, dass Amandas Leben verschont blieb, dafür aber wurde ein anderes Kind an der Tür abgeliefert, das anstelle von Amanda zum Abendessen serviert wurde.“

Was die Familie zum Abendessen serviert bekam, war ein ganzes gebratenes Kind. Das Fleisch wurde zuvor von den Knochen gelöst, die Spuren beseitigt, sodass nur noch das Fleisch übrig blieb.

Wenn Befehle an des 9. Kreis des Ordens der Melchisedekischen Freimaurer ergehen, werden sie von einem Mitglied der höheren Elite imitiert – beispielsweise von der Queen-Mother of Darkness oder einem satanischen Ratsmitglied.

Von dort aus gelangen sie über die Großen Hohepriester und Priesterinnen zu denen, die die geschäftlichen Angelegenheiten des Systems leiten. An dieser Kette sind beteiligt:

Clara Curch (Queen-Mother of Darkness) mit Unterstützung von Julio Cato (Kirche), Brian Cain (Oberster Priester des Ost-/Südquadranten unter Laurie Cabot Kent), Christlicher Tag (Hoher Pirest der Ost-/Südquadranten unter Laurie Cabot Kent), Lanzifer Eligos Longinus (Oberhaupt des souveränen Militärordens der Satanischen Templer in TX), Lucien Greaves (Oberhauptbeschützer des Luziferian Brotherhood Systems. Lucien hat einen direkten Kontakt zu Clara Church und ist niemandem außer den Müttern der Dunkelheit unterstellt.

Als weiteres Beweismittel beschreibt Jessie ein Luzifer-Siegel, ein Zeichen des Beschützers im System, das in der Regel auf den Oberkörper des Beschützers tätowiert ist oder als Amulett getragen wird. Wenn sich das um das Tattoo oder Amulett ein Schlangenkreis befindet, bedeutet das, dass der Träger Mitglied des 9. Kreises für satanischen Kinderopferkult ist.

Ob sich das Geschehen tatsächlich so zugetragen hat, kann abschließend weder bestätigt noch verneint werden. Cathy Fox, die diese Geschichte auf ihren Blog publik gemacht hat, noch bevor sie auf anderen Blogs und in diversen Radio-Podcasts im Land die Runde gemacht hat, schreibt abschließend:

„Viele Leute, die Jessies Radio-Podcast und Videosendungen verfolgt haben, wissen weit mehr als ich über das, was sie gesagt hat – ironisch, wenn ich monatelang die Einzige war, die ihre Informationen tatsächlich zusammenfasste und verbreitete.

Manche Leute sollten darüber nachdenken. Das Aufnehmen und Verstehen von Informationen ist nur der Anfang und nicht das Ziel an sich. Trotz meiner Meinungsverschiedenheiten mit Jessie sollten sie nicht dazu genutzt werden, den Großteil dessen, was Jessie sagt, zu diskreditieren.

Aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht hat, ist ein gewisser Spielraum sicherlich auch gerechtfertigt. Es brachte mich zum Schmunzeln, als ich auf einem anderen Blog etwas Ähnliches las: Ich bewerte nicht kritisch, was Jessie sagt. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Doch ich beschloss, nicht weiter mit ihr zusammenzuarbeiten, obwohl ich ihren Mut und ihre Wahrheit erkannt habe.“

Opfer und Augenzeugen tauchen unter oder werden getötet

Nachdem das Protokoll von Jessies eidesstattlicher Aussage bekannt wurde, unter anderem durch den US Investigativ-Journalist Tim Holmseth, war die junge Frau eine Zeitlang auf der Flucht, musste untertauchen, was bei Missbrauchsopfern und Whistleblowern nicht ungewöhnlich ist.

Viele Opfer und „Verräter“ sind in der Vergangenheit keines natürlichen Todes gestorben. Sie wurden hingerichtet, dass es wie Suizid aussah, oft in Verbindung mit einem Ritual, wie es in diesen Kreisen üblich ist.

Ein prominentes Beispiel ist der bekannte US Schauspieler und Kung Fu-Darsteller David Carradine, der am 3. Juni 2009 tot in einem Hotelzimmer in Bangkok aufgefunden wurde.

Einer der ermittelnden Beamten hat ausgesagt, dass Carradine nackt an einem Seil hing, das am Türknopf des Zimmers befestigt war, um es nach Selbstmord aussehen zu lassen. Auch Gerichtsmediziner kamen später zu dem Schluss, dass es kein Selbstmord war.

Beobachter vermuten, dass der Hollywood-Star als Kindersex-Tourist in Thailand unterwegs war. Es wurde auch spekuliert, dass er Mitglied in einem Pädophilen-Netzwerk von Hollywood-Eliten war. Eine andere Möglichkeit ist, dass er gegen eines dieser Netzwerke aussagen wollte und deshalb sterben musste.

Dasselbe Schicksal ereilte den schwedischen DJ Avicii alias Tim Bergling, der am 28. April 2018 in der Nähe von Maskat in Oman auf mysteriöse Weise ums Leben kam. Nach seinem Tod wurde bekannt, dass der 28jährige dabei war, einen Elite-Pädophilen-Ring auffliegen zu lassen.

Interessant ist, dass der Musiker drei Jahr vor seinem Tod zu seinem Song „For a Better Day“ ein Video veröffentlicht hat, in dem gezeigt wird, wie zwei Mädchen einem Mann zu entkommen versuchen.

Später wird in dem Video auch gezeigt, dass sich die beiden Mädchen an der Elite rächen wollten, die verantwortlich ist für den Missbrauch an Kindern. Welche Botschaft wollte der Künstler mit diesem Video an die Öffentlichkeit senden und musste er deswegen sterben?

Kaum jemand kann sich vorstellen, welche Rituale von den Eliten im Rahmen des satanischen Opferkults hinter verschlossenen Türen zelebriert werden. Der ehemalige FBI-Chef Ted Gunderson warnte bereits 1995 auf einer Konferenz in Dallas vor der Verbreitung satanischer Gruppen und der Gefahr durch eine „Neue Weltordnung“, einer Schattenregierung, die hauptsächlich von den USA aus kontrolliert wird und die dieses Art von Praktiken nicht nur für völlig normal hält, sondern auch legalisieren will.

Gunderson hat auch behauptet, dass jährlich 4.000 rituelle Menschenopfer allein in New York City durchgeführt werden und dass es in den Vereinigten Staaten ein geheimes Netzwerk von Gruppen gibt, die Kinder, Kleinkinder und auch Babys entführen, um sie satanisch, rituell zu missbrauchen und anschließend zu opfern.

Eine dieser Gruppen heißt laut Gunderson „The Finders“ und soll vom US Geheimdienst CIA betrieben werden.

Die Aussage des 2011 verstorbenen Ex-FBI-Chefs bestätigt die Geschichte von Jessie Marie Czebotar. Satanische Netzwerke, die Kinder rituell missbrauchen und anschließend opfern sind real. Auch wenn die Massenmedien weiter zu diesem Thema schweigen.

Am Ende dieses Beitrags aber noch eine gute Nachricht: Ryan Montgomery, ein Hacker aus dem US Bundesstaat Pennsylvania, hat den Behörden bei der Zerschlagung des größten Online Pädophilenrings der Welt unter die Arme gegriffen, nachdem er vor drei Jahren einen Hilferuf von einem Freund erhalten hatte.

Sein Bekannter machte ihn auf eine Website für Pädophile aufmerksam, auf der Videos von kleinen Mädchen geteilt wurden und auf der auch über Vergewaltigung und Missbrauch von Kindern gesprochen wurde.

Der Hacker infiltrierte kurzer Hand die Website, sammelte jede Menge Daten, darunter auch Benutzernamen und Beschreibungen abscheulicher Taten. Dann wandte er sich an die Kinderpornografie-Hotline des National Center for Missing and Exploited Cildren und schickte ihnen die belastenden Daten.

Obwohl der Hacker nie eine Antwort von der Organisation erhielt, kam es aufgrund seines Hinweises zu Verhaftungen. Auch der Betreiber der Website, ein gewisser Nathan Larson, konnte im Beisein eines zwölfjährigen Mädchens überführt werden.

Der inzwischen verstorbene Larson kandidierte übrigens zweimal für den US Kongress und setzte sich darüber hinaus für die Legalisierung von Kinderpornografie ein.

Inzwischen wurde die Website abgeschaltet, zusammen mit einem Freund gründete Montgomery eine Organisation, um weitere Perverse zu entlarven.

Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren wollen, empfehle ich Ihnen das Buch Illuminatenblut 2 von Nikolas Pravda.

