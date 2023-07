Schwarze Magie, Gedankenkontrolle und das Verschwinden von Maya Millette! (Video)

Eine junge Mutter verschwindet spurlos. Tags zuvor wurde sie nach einem heftigen Streit von ihrem Ehemann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Im Zuge der Ermittlungen werden weitere schockierende Details bekannt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Verbrechen aus und erhebt Anklage wegen Mordes. Doch es gibt keine Leiche. Ein Bericht von Frank Schwede

Maya Millete, Mutter von drei Kindern, war 39 Jahre alt, als sie das letzte Mal auf einem Überwachungsvideo gesehen wurde. Das war, als sie am 6. Januar 2021, ein Tag vor ihrem Verschwinden, ihr Haus in Chula Vista, einem Vorort von San Diego im US Bundesstaat Kalifornien, betrat.

Maya Millete wurde am 1. Mai 1981 als Maya Tabalanza auf den Philippinen geboren, kurz nach der Geburt zog ihre Familie nach Hawaii, wo sie schließlich ihren Ehemann Larry Millete kennengelernt hat.

Larry Millete, mit dem sie 21 Jahre lang verheiratet war, war wohl die letzte Person, die Maya Millete lebend sah. Als Larry Millete von den Verwandten zwei Tage nach Mayas Verschwinden nach ihrem Aufenthaltsort gefragt wurde, machte er unterschiedliche Angaben.

Das Maya Milletes Schwester Maricris Douaillet seltsam vor. Am 9. Januar 2021 meldete sie ihre Schwester Maya bei der Polizei in Chula Vista als vermisst und verteilte Flugblätter.

Zwei Jahre hofften Maricris und ihr Ehemann Richard, dass es Maya gut geht, dass sie irgendwo in Sicherheit ist. Eigentlich aber wüssten sie seit dem Tag, als Maya nicht zum Geburtstag ihrer ältesten Tochter erschienen ist, dass etwas Schreckliches passiert sein müsse. Richard Douaillet erklärt warum:

„Maya hatte lange Zeit Angst vor Larry. Ich denke, das letzte Jahr war der Bruchpunkt für ihre Beziehung. Es gab viele Warnsignale und wir hätten nie gedacht, dass so etwas passieren würde.“

In einem Telefoninterview mit einer lokalen Rundfunkstation flehte Larry Millete wenige Tage nach dem Verschwinden seiner Frau: „Ich liebe dich, Schatz, komm einfach nach Hause.“

Wie das bei Vermisstenfällen üblich ist, nahmen die Behörden vor Ort die Ermittlungen auf, die schließlich das bestätigt haben, was Maricris und Richard Douaillet befürchtet haben, dass es ein dunkles Kapitel in der Ehe der Milletes gab: die Eifersucht von Larry Millete. Maya Millete wollte die Scheidung, weshalb sie einen Tag vor ihrem Verschwinden Kontakt mit einem Scheidungsanwalt aufnahm. Musste sie deswegen sterben? (Dämonen und übernatürliche Mächte – Kann man wirklich besessen sein?)

Mit schwarzer Magie

Offensichtlich hat Larry Millete von Telefonat Wind bekommen, weshalb es zu einem heftigen Streit zwischen den Eheleuten, kam in dessen Verlauf Larry seine Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hat.

Fahnder des FBI fanden außerdem heraus, dass Larry Millete sich auf dubiosen Internetseiten eine Technik bestellt hatte, die laut Anbieter dazu geeignet ist, Menschen unter Gedankenkontrolle zu bringen.

Angeblich soll es damit möglich sein, der Zielperson damit eine Gehirnwäsche zu verpassen. Larry soll versucht haben, Maya dahingehend zu beeinflussen, dass sie zu seinem Eigentum wird, doch damit hatte der eifersüchtige Ehemann offenbar keinen Erfolg, sodass er zu einer anderen Methode griff.

Diesmal hatte es Larry Milette auf die Gesundheit seiner Frau abgesehen. Er verabreichte ihr verschiedene Nahrungsergänzungsmittel und Kräuter. Die Rezepte dazu fand er ebenfalls im Internet. Die Mittel sollten seine Frau lethargisch und verwirrt machen, um dass er sie leichter manipulieren konnte.

Auf dem Handy von Maya Millette entdeckten die Ermittler schließlich eine Nachricht, in der die junge Frau ihrem Mann mitteilte, dass er damit aufhören solle, ihr weiter diese Nahrungsergänzungsmittel zu verabreichen, weil sie davon schlapp und müde werden würde.

Das reichte der Staatsanwaltschaft, um einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus der Milletes zu erwirken. Die Ermittler fanden neben einer umfangreichen Waffensammlung auch eine Reihe anderer belastender Gegenstände, unter anderem Spycams und ein Video, auf dem das Ehepaar bei einem heftigen Streit zu sehen ist

In dem Streit ging es darum, dass Larry seiner Frau Affären vorwarf. Eine Affäre mit einer Arbeitskollegen und mit anderen Männern. Deutlich konnten die Ermittler hören, wie Maya zu ihrem Mann sagt: „Das reicht dir also, um mir ständig den Tod zu wünschen.“

Auf dem Tablet der ältesten Tochter fanden die Ermittler außerdem ein passwortgeschütztes Verzeichnis mit dem Dateiname „Daddy Files“. In diesem Ordner befanden sich unter anderem auch Fotos und Videos der Milletes beim Sex, die Larry Millete heimlich aufgenommen hatte.

Außerdem waren in dem Ordner auch Fotos und Videos von anderen Männern und Frauen. Larry gab zu, dass er auch diese Leute überwacht hat, weil er davon ausging, dass seine Frau ein Verhältnis mit ihnen hatte. (Der Hollywood-Code: Der Exorzist – per okkultem Wissen zur Dämonenaustreibung)

Die Eifersucht beherrschte Larry Millete wie ein Dämon

Am Ende beherrschte die Eifersucht Larry Millete wie ein Dämon, dass er nur noch den einen Wunsch hatte: Maya muss etwas Furchtbares zustoßen. Diese Vorstellung trieb Larry Milette schließlich in die Hände schwarzmagischer Zauberer auf den Philippinen. Er bat sie darum, seine Frau zu verhexen. Es begann mit einem harmlosen Liebeszauber: Larry Millete schrieb folgende Nachricht:

„Ich möchte einen mächtigen Liebeszauber, um meine Frau Maya Millete für immer an mich zu binden. Sie soll mich so wie ich sie bedingungslos lieben, um sie davon abzuhalten, unsere Familie noch mehr zu verletzten.“

Als Larry Millete erkannt hat, dass der Zauber keine Wirkung zeigt, schlägt die Liebe in puren Hass um. Nun sollte sie seine über alles geliebte Frau leiden, durch die Hölle gehen: Alpträume, Angstzustände, schwere Krankheiten, Knochenbrüche, das sie Haus nicht mehr verlassen kann, standen jetzt auf der Wunschliste des eifersüchtigen Ehemannes. Wörtlich schrieb Larry Millette:

„Gibt es einen Zauber, der körperlichen Schaden verursachen kann? Können Sie jemanden Krebs geben? Bitte geben Sie ihr die schlimmsten Alpträume, die man sich vorstellen kann, damit sie für ihre Taten bestraft wird.

Können Sie einen Zauber aussprechen, der körperlichen Schaden verursacht und sie verkrüppeln oder töten kann, gibt es einen Zauber, der sie so krank macht, dass sie von mir abhängig ist? Machen sie sie krank und halten sie sie krank – sie ist nur nett zu mir, wenn sie mich braucht oder krank ist.

Mein Frau will sich unbedingt scheiden lassen, sie sagt, dass es mit uns vorbei ist, sie ist außer Kontrolle und ich glaube, sie will, dass ich ausraste. Bitte bestrafen Sie Maya und machen sie sie so handlungsunfähig, dass sie das Haus nicht mehr verlassen kann. Es ist Zeit, die Samthandschuhe auszuziehen.“

Insgesamt bestellte und bezahlte Larry Millette siebzig verschiedene Zauberflüche bei verschiedenen Zauberern und Magiern. Die Ermittler fanden auf Larrys Computer Hunderte von E-Mails, die den Kontakt zu den Zauberern beweisen können.

Erst neun Monate nach dem Verschwinden von Maya Millete wurde der Ehemann verhaftet. Die Anklage lautet auf Mord. Vor einem Untersuchungsrichter bekannte sich Larry Millete für nicht schuldig und behauptete, Maya habe die Familie freiwillig verlassen und ihn und die drei Kinder im Stich gelassen.

Auf einem Überwachungsvideo entdeckten die Ermittler, dass am Abend des 7. Januar 2021, also am Tag des Verschwindens, Maya Milletes SUV langsam in die Garage gefahren wurde – jedoch ist auf dem Video nicht zu sehen, wer am Steuer des Wagens saß.

Außerdem wollen Nachbarn in der besagten Nacht gegen 21.57 Uhr laute Geräusche aus dem Haus der Milletes gehört haben, die wie Schüsse klangen. Etwa eine halbe Stunde später, gegen 22.34 Uhr wurden die Kinder im Hinterhof gesehen.

Daraufhin beschlagnahmten die Ermittler des FBI auch die Videos der Überwachungskameras der Nachbarn. Auch diese Spur führte ins Leere. Den Ermittlern ist es nicht gelungen zu bestätigen, dass es sich bei den Geräuschen tatsächlich um Schüsse gehandelt hat und auch die Kinder waren auf keinem der Videos zu sehen.

Am Morgen des 8. Januar wollen Nachbarn Larry Millete dabei beobachtet haben, wie er gegen 5:58 Uhr seinen schwarzen Lexus GX 460 rückwärts zur Garageneinfahrt rangierte. (SRF-Skandal und weltweite Vertuschung satanisch-rituellen Missbrauchs! (Videos))

Allerdings sahen die Zeugen nicht, was anschließend geschah, ob Larry Millete etwas in den Kofferraum gelegt hat, möglicherweise die Leiche seiner Ehefrau.

Larry Millete verließ gemeinsam mit dem jüngsten Kind das Grundstück gegen 6:45 Uhr und kehrte erst elf Stunden später zurück. Den Ermittlern sagte Millete, dass er nach Solana Beach gefahren sei, einer Küstenstadt 35 Meilen nördlich von Chuba Vista.

Als die Beweise immer erdrückender wurden, hat der Anwalt von Larry Millete versucht, seinen Mandanten für unzurechnungsfähig erklären zu lassen. Das Gericht lehnte den Antrag ab und eröffnete stattdessen die Anklage wegen Mordes ersten Grades und illegalen Waffenbesitzes. Bei den Waffen handelt es sich um zwei AR-15 Gewehre. Nach der Eröffnung der Anklage sagte Maricris Drouaillet in einem Interview mit Fox News:

„Es war schwer für mich, weil er seit zwanzig Jahren eine Familie ist und ein Teil meiner Nichten und Neffen, also ist es wirklich herzzerreißend für mich und die ganze Familie.“

Sie fügte hinzu, dass Larry im Grunde genommen ein guter Mensch und ein guter Vater für ihre Kinder sei, dass aber die Ehe der beiden am Ende nicht mehr perfekt gewesen sei, dass ihr Schwager kontrollierend geworden sei und sich mit dem Gedanken abgemüht habe, Maya gehen zu lassen.

Die drei Kinder im Alter von fünf, zehn und elf Jahren leben heute bei den Großeltern. Maricris und ihr Mann Richard Drouaillet glauben nach mehr als zwei Jahren nicht mehr an ein Wunder.

Sie glauben nicht, dass Maya Millete noch am Leben ist. Stattdessen konzentrieren sich darauf, ihre sterblichen Überreste zu finden, um endlich Abschied nehmen zu können und ihren Frieden zu finden.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei von Chula Vista haben die Behörden seit dem Verschwinden von Maya Millete 87 Personen befragt, 67 Durchsuchungsbeschlüsse ausgestellt und sind mehr als 130 Hinweisen über den möglichen Aufenthaltsort der Vermissten nachgegangen.

Auch eine Gruppe freiwilliger Helfer namens „Help Find Maya“ hatte bisher keinen Erfolg bei der Suche der Vermissten. Meistens an den Wochenenden ist die Gruppe an die verschiedensten Orte gefahren, oft Hunderte von Kilometern, um nach Maya Millete zu suchen, oder das, was von ihr noch übrig ist.

Sollten sich die Befürchtung bestätigen, dass Maya Millete von ihrem Ehemann Larry Millete getötet wurde, könnte er im Falle einer Verurteilung mit der Todesstrafe rechen – doch um ein Urteil fällen zu können, müssen die Ermittler Maya Millete finden: ob tot oder lebendig!

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 30.07.2023