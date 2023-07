Wie eine Berliner Modenschau 2023 die abartige Agenda der Elite transportiert

Teile die Wahrheit!

Warnung: Dieser Artikel enthält Bilder, die ekelhaft und abstoßend wirken können!

Namilia ist eine Modemarke mit Sitz in Berlin, Deutschland. Namilia wird als „rebellisch“ und „uneinsichtig“ beschrieben und erregte mit ihren „Dickinis“ und „Vulva-Ärmeln“ einige Aufmerksamkeit, zwei Kleidungsstücke, die genauso dumm aussehen, wie sie klingen.

Mit ihren provokanten Kreationen sagen die Gründerinnen der Marke Nan Li und Emilia Pfohl, dass sie Mode nutzen, um „ihre Überzeugungen zu verkünden“.

„Für uns ist Kleidung nicht nur ein ästhetisches Werkzeug, sondern eine visuelle Plattform, um unsere Überzeugungen, Konflikte und Träume zu verkünden.“

Wie wir gleich sehen werden, dreht sich ihr „Glaube“ offenbar darum, das Christentum zu verspotten – was zufällig ein Grundpfeiler des Satanismus ist. Wie alle Satanisten werden sie jedoch gegenüber der Öffentlichkeit niemals zugeben, dass sie Satanisten sind.

Stattdessen erklären sie ihre gesamte Arbeit mit Schlagworten wie „Feminismus“. Wie wir jedoch sehen werden, ist Namilias Art des Feminismus tatsächlich erniedrigend, hochgiftig und darauf ausgerichtet, die Männlichkeit auszulöschen.

Kurz gesagt, alles an Namilia steht in perfekter Übereinstimmung mit den Plänen der okkulten Elite. Sie wollen, dass wir treulose, entmenschlichte und selbsthassende Huren sind.

Wahrscheinlich aus diesem Grund erlebt die Marke seit ihrer Gründung im Jahr 2015 einen kometenhaften Aufstieg zum Erfolg. In nur wenigen Jahren ist Namilia auf großen Modenschauen zu sehen, wird von großen Medien wie dem Vogue-Magazin gelobt und wird von High-End-Modemarken getragen. Profil von Prominenten wie Rihanna und Cardi B.

Während frühere Namilia-Kreationen sicherlich provokativ waren, ging die Modenschau im Frühjahr 2024 auf eine andere Ebene, indem sie das Christentum auf die trashigste Art und Weise verspottete. (Pädo-Netzwerke: Augenzeugin packt aus – Postdienst versendet Kinder an Elite-Pflegeeinrichtungen zum Verzehr)

In liebevoller Erinnerung an meinen Sugar Daddy

Am dritten Abend der Berlin Fashion Week sorgte die Modenschau Namilia mit ihrer neuen Kollektion mit dem Titel „ In Loving Memory of My Sugar Daddy“ für Aufsehen .

Der Name bezieht sich auf junge Frauen, die gegen Geld eine sexuelle Beziehung mit alten Männern eintauschen … bis sie sterben. Weil sie höchstwahrscheinlich so alt waren. Es handelt sich technisch gesehen nicht um Prostitution, aber es bewegt sich im selben Bereich. Das ist die Art von „Feminismus“, die Namilia vertritt.

Aber das ist nicht einmal das eigentliche Problem. Dieser gesamte sexuelle Kontext ist mit Bezügen zum Christentum vermischt. Ist Jesus der „Sugar Daddy“?

Schauen wir uns einfach dieses Durcheinander an.(„Adrenochromierung“ unserer Kinder: Es wird keine Gnade für die Elite-Pädophilen-Herrscher unserer Welt geben (Video))

Während Namilia als „feministisch“ gilt, sind die auf ihren Kleidungsstücken aufgedruckten Worte nicht gerade ermutigend. Tatsächlich sind sie erniedrigend und riechen nach Selbsthass.

Wenn Sie wie ich sind, hallt das Wort „entartet“ wahrscheinlich gerade in Ihrem Kopf nach. Außerdem haben Sie wahrscheinlich genug davon.

Ich muss jedoch auf einen weiteren Aspekt dieser Show hinweisen, der zu 100 % mit der verdrehten Agenda der Elite übereinstimmt: Jedes einzelne männliche Model in der Show war in Frauenkleidung gekleidet. In versauter Frauenkleidung.

Während die Modemarke Namilia als „rebellisch“ bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit nichts Rebellisches an ihr. Im Gegenteil, die oben gezeigte Modenschau folgt auf die strengste Art und Weise dem unterdrückenden Dogma der okkulten Elite, das sie der Welt mit Gewalt aufzwingt.

Es ist die globale Kultur, die wir alle annehmen sollen, und Zeitschriften wie die Vogue feiern diese Kreationen gerne als Kunstwerke.

Allerdings ist Mode, wie die Macher der Marke selbst sagen, lediglich ein weiteres Propagandainstrument. Durch ihre Kleidung feiern sie ihre wahre Religion: den Satanismus.

Darüber hinaus haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen zu entmenschlichen, Männer zu feminisieren und alles zu verherrlichen, was krank, verdreht, erniedrigend und unnatürlich ist.

Im weiteren Sinne geht es darum, eine Generation zu schaffen, die sich selbst hasst und keinerlei Selbstachtung oder Selbstwertgefühl hat. Indem sie Wörter wie „Schlampe“ und „Schwein“ auf ihre T-Shirts druckt, will Namilia weder cool noch nervös sein, sondern spiegelt lediglich wider, wie die Elite die Massen wahrnimmt.

Darüber hinaus möchten sie, dass die Menschen tatsächlich glauben, dass sie das sind, was sie sind.

Allerdings gibt es auf Namilia-Kleidung noch ein anderes Wort, das sie eigentlich perfekt definiert: Trash.

Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren wollen, empfehle ich Ihnen das Buch Illuminatenblut 2 von Nikolas Pravda.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 30.07.2023