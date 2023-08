Die Sonne ist ein Riesengebilde mit einem gewaltigen Fusionsmeiler im Inneren. Sie pulsiert in Zyklen von etwa 11 Jahren. Dabei verändert sich im Laufe der Zeit nicht nur die Intensität der Strahlung die uns auf der Erde und den Planeten eine Eiszeit oder planetare Hitze besorgt, sondern auch das Magnetfeld. Dazu kommt es alle 11 Jahre zum einem Austausch der Pole – aus Nord wird Süd und umgekehrt.

Der aktuelle Sonnenzyklus 25 startete laut NASA im Dezember 2019. Eine Reihe von Astrophysikern erwartet, dass dieser Zyklus den Beginn einer neuen kleinen Eiszeit markiert. Die Zählung beginnt mit Zyklus 1 ab Februar 1755 nach dem Ausklingen der letzten kleinen Eiszeit genannt Maunder Minimum.

Zyklus 23 begann im August 1996, 24 im Dezember 2008. Im Übergang ist die Zahl der Tage ohne Sonnenflecken ein wichtiger Maßstab dafür, ob es kälter oder wärmer wird. Zwischen 22 und 23 waren es 309 Tage, zwischen 23 und 24 waren es 817 und der Übergang auf von 24 auf 25 brachte 848 Tage ohne Sonnenflecken also mit reduzierter Einstrahlung auf die Planeten. Das deutet auf eine kommende kleine Eiszeit hin.

Der Wechsel der magnetischen Pole auf der Sonne

Der Start eines neuen Zyklus ist immer charakterisiert durch einen Polwechsel der Sonne. Während der Umkehrung des Magnetfelds nehmen die polaren Magnetfelder der Sonne bis auf Null ab und dann mit umgekehrter Polarität zurückkehren. Die Verschiebung ist eng mit der Aktivität der Sonnenflecken (auch als aktive Regionen bekannt) verbunden.

Der Polwechsel hat Einfluss auf das Magnetfeld und dieses wiederum auf das Klima auf der Erde. Das langsam rotierende Magnetfeld der Sonne induziert einen elektrischen Strom in einer riesigen Fläche, die sich vom Äquator unseres Sterns weit in das Sonnensystem hinein erstreckt.

Nach dem Umkippen beobachten die Wissenschaftler das Magnetfeld der Sonne genau. Wenn es sich danach stark erholt, wird der nächste 11-jährige Sonnenzyklus wahrscheinlich ein relativ aktiver sein. Wenn der Aufbau dagegen nur langsam vorankommt, werden wir wahrscheinlich einen weiteren schwachen Zyklus erleben, wie den aktuellen Sonnenzyklus 24.

Wie berichtet, scheint der Zyklus 25 noch schwächer zu sein als die vorhergehenden. Die polaren Felder sind in den letzten 30 Jahren immer schwächer geworden.

Die Auswirkungen sind bereits großflächig auf der Südhalbkugel und im Norden beispielsweise in Sibirien an neuen Kälterekorden eindeutig erkennbar. Dem werden von den Betreibern des Green Deal einzelne Wetterdaten entgegengehalten oder Daten schlicht und einfach gefälscht wie kürzlich als die Europäische Raumagentur statt wie bisher üblich die Lufttemperatur eine im Sommer fast immer höhere Bodentemperatur berichtete.

Wie unbedeutend die menschlichen Aktivitäten auf der Erde sind, zeigt ein Vergleich des Weltenergiebedarfs mit der jährlich eingestrahlten Sonnenenergie laut Wikipedia:

„Als die größte Energiequelle liefert die Sonne pro Jahr eine Energiemenge von etwa 1,5 · 10 hoch 18 kWh[8] auf die Erdoberfläche. Diese Energiemenge entspricht mehr als dem 10.000fachen des Weltenergiebedarfs der Menschheit im Jahre 2010 (1,4 × 10 hoch 14 kWh/Jahr).“ Anders ausgedrückt, die Menschen brauchen eine Energiemenge, die 0,01% der auftreffenden Sonnenenergie entspricht.

Astro-Physiker über den durch die Sonne verursachten Klimawandel

Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die nächste Epoche eine starke Abkühlung der Erde aufgrund einer relativen Abflachung der Sonnenleistung sein wird. Die Klima-“Experten“ des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ignorieren die Sonne, indem sie als unveränderlich in den Modellen betrachtet wird.

Sein neuer Chef ist seit 28. Juli 2023 der britische Ökonom James “Jim” Ferguson Skea, ein emeritierter Professor am Imperial College London, das berüchtigt ist für seine um Größenordnungen falschen Modellierung aller möglichen Epidemien vom Rinderwahn bis zu Corona.

Dabei hängt das Klima fast zur Gänze direkt oder indirekt von den veränderlichen Einflüssen der Sonne ab. Auch die nächste Abkühlung, die bereits begonnen hat, wird durch Sonnenzyklen verursacht.

Der genaue Zeitrahmen und die Tiefe dieser nächsten Abkühlung des solaren Minimums ist immer noch eine Vermutung, und die beteiligten Parameter (d. h. galaktische kosmische Strahlung, geomagnetische Aktivität, Sonnenwindfluss usw.) sind nach wie vor nur wenig bekannt.

Es gibt einige Disziplinen der Physik, wie eben die Astrophysik, die sich mit der Sonne intensiv befassen und auf Basis von Messungen und dem Theoriegebäuden der theoretischen Physik entsprechende mathematische Modelle entwickelt haben, die die Veränderungen in der Vergangenheit korrekt beschreiben und damit Vorhersagen ermöglichen.

Kürzlich wurden in diesem TKP-Artikeln die Arbeiten von Mörner, McCrann und Fleming besprochen und früher schon die Arbeiten von Zharkova.

Hier sind weitere Veröffentlichungen zum Thema Warmzeiten, Eiszeiten und deren Ursache in den solaren Zyklen:

ABDUSSAMATOV, 2016:

„Die quasi-hundertjährige Epoche der neuen Kleinen Eiszeit hat Ende 2015 nach der Maximalphase des Sonnenzyklus 24 begonnen. Der Beginn eines solaren großen Minimums wird im Sonnenzyklus 27 ± 1 im Jahr 2043 ± 11 und der Beginn der Phase der tiefen Abkühlung in der neuen Kleinen Eiszeit im Jahr 2060 ± 11 erwartet.

„Die allmähliche Abschwächung des Golfstroms führt zu einer stärkeren Abkühlung in der Zone seiner Wirkung in Westeuropa und den östlichen Teilen der Vereinigten Staaten und Kanadas. Quasi-zweihundertjährige zyklische Schwankungen des TSI zusammen mit aufeinanderfolgenden sehr wichtigen Einflüssen der kausalen Rückkopplungseffekte sind die wichtigsten grundlegenden Ursachen für entsprechende Wechsel in der Klimavariation von der Erwärmung bis zur Kleinen Eiszeit.”

ABDUSSAMATOV, 2012:

Aus einer früheren Arbeit diese Grafik der erwarteten Abkühlung nach der zu Ende gegangenen Modernen Warmzeit (Modern Grand Maximum):

SANCHEZ-SESMA, 2016:

„Diese empirische Modellierung der wiederkehrenden solaren Muster hat auch eine konsequente experimentelle Vorhersage auf einer multimillennialen Skala geliefert, die einen abnehmenden solaren Trend in Richtung eines großen (Super-)Minimums für die kommende Periode, AD 2050-2250 (AD 3750-4450), nahelegt. …

Die Sonnenaktivität (SA) hat nichtlineare Eigenschaften, die mehrere Skalen der Sonnenprozesse beeinflussen (Vlahos und Georgoulis, 2004). Diese tausendjährigen Muster der rekonstruierten SA-Variabilität könnten sowohl Epochen geringer Aktivität, wie das Maunder-Minimum, als auch Epochen erhöhter Aktivität, wie das gegenwärtige Moderne Maximum und das Mittelalterliche Maximum im 12. Jhd. …

Wir können schlussfolgern, dass die vorgelegten Beweise ausreichen, um eine vollständige Aktualisierung und Überprüfung der gegenwärtigen Klimamodelle zu rechtfertigen, um diese entdeckten natürlichen Wiederholungen und Verzögerungen in den solaren Prozessen besser zu berücksichtigen.”

BIANCHINI UND SCAFETTA, 2018:

“Ein einfaches harmonisches Modell basierend auf den 9,98, 10,9 und 11. 86-jährigen Oszillationen rekonstruiert recht gut die bekannten längeren Perioden geringer Sonnenaktivität während des letzten Jahrtausends wie das Oort-, Wolf-, Sporer-, Maunder- und Dalton-Minimum …

Das hier vorgeschlagene harmonische Modell rekonstruiert die längeren solaren Minima, die während 1900-1920 und 1960-1980 auftraten, sowie die säkularen solaren Maxima um 1870-1890, 1940-1950 und 1995-2005 und einen säkularen Aufwärtstrend während des 20. Jahrhunderts:

Dieser modulierte Trend stimmt gut mit einigen solaren Proxy-Modellen, mit dem ACRIM TSI-Satellitengemisch und mit der Modulation der globalen Oberflächentemperatur seit 1850 überein. Das Modell prognostiziert ein neues lang anhaltendes Sonnenminimum für die Jahre 2020-2045.

YNDESTAD UND SOLHEIM, 2017:

„Deterministische Modelle, die auf den stationären Perioden basieren, bestätigen die Ergebnisse durch eine enge Beziehung zu bekannten langen solaren Minima seit 1000 n. Chr. und schlagen eine moderne MAXIMUM-Periode von 1940 bis 2015 vor. Das Modell berechnet ein neues Sonnenflecken-MINIMUM vom Dalton-Typ von etwa 2025 bis 2050 und ein neues TSI-Minimum vom Dalton-Typ von etwa 2040 bis 2065. …

Perioden mit wenigen Sonnenflecken sind mit geringer Sonnenaktivität und kalten Klimaperioden verbunden. Perioden mit vielen Sonnenflecken sind mit einer hohen Sonnenaktivität und warmen Klimaperioden verbunden.”

Schlussfolgerungen

Die Sonne ist die Hauptursache für den Klimawandel auf der Erde.

Das ist unstrittig.

Ihre schiere Größe und Kraft haben einen tiefgreifenden Einfluss auf das Klimasystem unseres Planeten.

Man bedenke die immense Größe und Energieabgabe der Sonne. Sie ist eine riesige, glühende Kugel aus heißem Plasma (oder was auch immer es ist). Die von der Sonne ausgestrahlte Energie ist so groß, dass sie jede andere Energiequelle, die der Erde zur Verfügung steht, in den Schatten stellt.

Nimmt ihre Strahlingsintensität ab, so wird es kälter auf den Planeten. Und reduziert sich das risige Magnetfeld der sonne, kommt hochenergetische kosmische Strahlung durch, die durch Ionisierung in der Atmosphäre die Entstehung der Kristallisationskerne fördert, die für die Wolkenbildung nötig sind. Das erleben wir auch seit einiger Zeit.

…

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 04.08.2023