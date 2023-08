Kann die Illusion des Klimawandels durch Wettermanipulation, Wolkensaat, HAARP und andere gerichtete Energiewaffen (DEWs) erzeugt werden?

Teile die Wahrheit!

Zumindest ist es bemerkenswert, dass es plötzlich so viele Waldbrände und Verbrennungen bestimmter bewohnter Gebiete gibt, während andere Gebiete scheinbar nicht betroffen sind (wie kürzlich auf Mauï und 2018 in Kalifornien); ebenso bemerkenswert ist es, dass Hurrikane in Gebieten auftreten, in denen sie sonst nie vorkommen, oder (näher an der Heimat) plötzlich extreme Überschwemmungen auftreten, wie im Süden Limburgs und in Teilen Deutschlands im Jahr 2021. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Die Medien und Politiker sind schnell dabei, die Schuld auf den Klimawandel zu schieben, natürlich mit der bekannten Geschichte der übermäßigen menschlichen CO₂-Produktion (außer durch Panzer, Raketen und Privatjets).

Jeder, der ein wenig kritisch denken kann, versteht, dass dies für extreme Maßnahmen wie die Erhöhung der Kraftstoffpreise, das Verbot der Verwendung von Gas zum Kochen oder die Einschränkung der Nutzung von Benzinautos genutzt werden könnte.

Es ist ein hervorragendes Alibi für die Einführung eines sozialen Punktesystems, bei dem sich die Auswirkungen auf das Klima in Ihrem Kohlenstoff-Fußabdruck widerspiegeln und Sie entsprechend beurteilt werden.

Viele werden es inzwischen begriffen haben, aber für alle, die immer noch glauben, das Klima sei ein völlig unmanipuliertes System, fassen wir es noch einmal zusammen. Ganz zu schweigen von den 0,04 Prozent CO₂ in der Atmosphäre und ihrem fehlenden Einfluss auf die globale Erwärmung.

Denn nach der neuen EU-Gesetzgebung, die bald nicht mehr geleugnet werden darf, muss man dem Mainstream-Narrativ folgen (aber dem werden wir uns natürlich nicht beugen).

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die 3 bestehenden Methoden zur Wetterbeeinflussung und anschließend auf eine neue Methode. (Enthüllt! Energiewaffen der US-Luftwaffe/Raumfahrtstreitkräfte auf Maui stationiert (Ort der verheerenden Brände))

Zusammenfassend kann man sagen, dass die bestehenden Methoden die folgenden sind:

Gezielte Energiewaffen (DEW) wie HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) und andere Bewölkung Chemtrails

Natürlich gibt es die obligatorischen Faktenprüfer, die behaupten, dass ein System wie HAARP das Wetter nicht beeinflussen kann, aber es gibt viele Beweise für das Gegenteil. In der Tat ist HAARP eine Form von gerichteter Energiewaffe. Meine Erklärung, wie eine gerichtete Energiewaffe funktioniert, hat alles damit zu tun, die Existenz einer Plasmakuppel (auch Firmament genannt) zu durchschauen.

Wenn man versteht, dass das Firmament (die Plasmakuppel) tatsächlich wie ein kugelförmiger Spiegel wirkt, dann kann man diesen Spiegel nutzen und Signale verstärken.

Es ist ein einfaches Experiment, das Sie in Ihrem Garten durchführen können, indem Sie das Sonnenlicht an der Innenseite des kugelförmigen Spiegels reflektieren und den Strahl von diesem kugelförmigen Spiegel auf ein Stück Papier richten. Dann fängt das Papier Feuer, genau wie man es mit einer konvexen Linse erreichen kann.

Das folgende Video zeigt ein vereinfachtes Beispiel für gerichtete Energie mit einem Streichholz, das durch den fokussierten Strahl eines sphärischen Spiegels entzündet wird.

Die Faktenprüfer behaupten nun, dass zu viel Energie benötigt würde, um mit HAARP eine sinnvolle Wirkung zu erzielen, lassen dabei aber außer Acht, dass die Kugelform der Plasmakuppel für eine Verstärkung sorgt und dass man mehrere HAARP-Stationen gleichzeitig auf dieselbe Stelle richten kann.

Durch Ausnutzung des Einfallswinkels von Schallwellen und der Verstärkungswirkung kann der ausgehende Strahl ein bestimmtes Gebiet auf der Erde lokal erwärmen oder z. B. ein Erdbeben auslösen.

Wenn man ein bestimmtes Gebiet auf dem Meer auf diese Weise erwärmt, kann man einen stark aufsteigenden feuchtwarmen Luftstrom erzeugen.

Dieser schnell aufsteigende Luftstrom kühlt sich dann in den höheren Schichten der Atmosphäre schnell ab und erzeugt die schnelle Zirkulation, die zur Auslösung eines Hurrikans erforderlich ist. Man kann dann die Richtung des Hurrikans steuern, indem man kurz vor dem Hurrikan immer wieder etwas Erwärmung erzeugt, die ihn in diese Richtung zieht.

Mit Lasersystemen kann man ähnliche Dinge tun, aber mit einer anderen Frequenz und einem präziseren, fokussierten Strahl. In jedem Fall geht es darum, das Prinzip zu nutzen, dass der Einfallswinkel zu einem bestimmten Einfallswinkel führt. So kann man bestimmte Bereiche sehr genau und gezielt anvisieren.

Das folgende Video stammt von einem YouTube-Kanal namens „Das Ende des Anfangs„. Ich habe das Video auf Niederländisch untertitelt, damit Sie es auch Menschen zeigen können, die kein Englisch verstehen.

Lesen Sie weiter unten, denn es gibt eine weitere Methode der Wetterkontrolle, die erwähnt werden sollte und die definitiv Ihre Aufmerksamkeit verdient.

Es gibt noch eine weitere wichtige Methode zur Beeinflussung des Wetters, von der wir nirgendwo hören, die aber aktuell ist. Es handelt sich um eine Methode, die eigentlich mit den oben genannten 3 Methoden verwandt ist. Sie ist eine Kombination aus allen 3. Sie ist wahrscheinlich die derzeit am weitesten verbreitete und wirksamste Methode.

Es hat alles mit Graphenoxid im Kraftstoff zu tun. Ja, Graphenoxid! Graphenoxid hat nachweislich eine katalytische Wirkung auf Verbrennungsprozesse, und so ist es plausibel anzunehmen, dass Unternehmen, die Düsentreibstoff (Paraffin) herstellen, es dem Treibstoff beigemischt haben und es günstig und positiv an Fluggesellschaften verkaufen konnten.

Wenn man mit der gleichen Menge Treibstoff 30 % mehr Reichweite hat und die Triebwerke nicht übermäßig heiß werden, ist man durchaus bereit, diesen Treibstoff in die Tanks zu pumpen. Das Gleiche gilt für Autokraftstoff.

Angenommen, sowohl Auto- als auch Flugzeugtreibstoff enthalten Graphenoxid und dieses wird seit einigen Jahren in den Treibstoff gemischt, dann ist die Atmosphäre mit einer Decke aus Graphenoxid gefüllt. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie nach oben schauen und denken: „Wie grau oder schwärzlich der Himmel aussieht!„

Der Vorteil von Graphenoxid ist, dass es ein guter Leiter ist. Dann wird es interessant, denn was kann man damit machen? Man kann dann HAARP/DEW-Systeme einsetzen, nicht nur um Meeresgebiete zu erwärmen oder ein Erdbeben auszulösen.

Man kann dann die Luft ionisieren und sehr genau bestimmen, wo es zu einem bestimmten Zeitpunkt stark zu regnen beginnen soll. Die ionisierten Graphenoxidpartikel bewirken nämlich, dass sich die Wassermoleküle stark zueinander hingezogen fühlen, und so braucht man plötzlich keine lokalen Cloud-Seeding-Flugzeuge mehr, sondern kann einfach die normale Luftfahrt und deren Abgase nutzen.

So berichtet beispielsweise die Website researchgate.net:

Nanomaterialien auf Graphenbasis haben sich in den letzten zehn Jahren als wirksame Katalysatoren für die Oxidation von Kraft- und Treibstoffen erwiesen, darunter Nitromethan, Nitrocellulose, Kohlenmonoxid, Methylcylcohexan, Jatropha-Methylester, Diesel- und Biodieselmischungen sowie verschiedene Flugtreibstoffe. Daher ist ein grundlegendes Verständnis der katalytischen Reaktionsmechanismen von Nanomaterialien auf Graphenbasis sehr wünschenswert, um deren praktische Anwendungen zu verbessern.(Quelle, Januar 2018)

Der Verbrennungstest von GO-Jet A-1-Gemischen in der geschlossenen Single-Shot-Anlage zeigte anhand der Schlierenfotografie, dass der Zusatz von GO-Nanoblättern die anfängliche lineare Verbrennungsrate beschleunigen und die Zündverzögerungszeiten verkürzen kann. Bei 17,9 % Jet A-1 in Luft erhöhte der Zusatz von GO (2 mg/ml) die anfängliche lineare Verbrennungsgeschwindigkeit von 4,52 auf 5,15 m/s (13,8 %) und verkürzte die Zündverzögerungszeit von 8,195 auf 3,045 ms (30 %).(Quelle, Januar 2019)

Und physiscsworld.com berichtete am 2. Dezember 2021 Folgendes:

Die einfache Zugabe von Nanopartikeln zu einem Kohlenwasserstoffbrennstoff kann die Verbrennungseigenschaften erheblich verändern, wie Forscher in Kanada herausgefunden haben.

Durch Dotierung von flüssigem Ethanol mit winzigen Graphenoxidpartikeln unter verschiedenen Bedingungen zeigten Sepehr Mosadegh und Kollegen von der University of British Columbia Okanagan Campus und Zentek in Thunder Bay Ontario, wie der Zusatzstoff die Aufspaltung des Kraftstoffs in winzige Flüssigkeitströpfchen stimulieren kann. Ihre Entdeckung könnte eines Tages zu verbesserten Kraftstoffen für Flugzeugtriebwerke führen und diese sowohl umweltfreundlicher als auch leistungsfähiger machen.

Vielleicht wusste die DARPA schon etwas länger davon! Wir könnten annehmen, dass dies schon viel länger der Fall ist, als wir denken.

Das Veröffentlichungsdatum wissenschaftlicher Forschungsarbeiten kann den Eindruck erwecken, dass das alles noch sehr überraschend und neu ist, obwohl es in Wirklichkeit schon viel länger bekannt ist.

Die Quintessenz ist, dass es technisch möglich ist. Und deshalb ist es in Ordnung, kritisch über all diese so genannten Naturkatastrophen nachzudenken, die sich zufällig genau zu dem Zeitpunkt ereignen, an dem die Regierungen versuchen, ihre totalitären Klimaregime durchzusetzen.

Denken Sie außerdem daran, dass Katastrophen durch die in diesem Artikel besprochenen KI-Techniken besonders groß gemacht werden können; denken Sie auch daran, dass KI die Nachrichten vor Ort und die Nachrichten anderswo gezielt für ein maßgeschneidertes Wahrnehmungsmanagement manipulieren kann, und denken Sie daran, dass Big-Data-Analysen in Echtzeit untersuchen, welche Nachrichten Sie glauben oder nicht glauben oder kritisch gegenüberstehen, und dann Mikrotransaktionen bei Ihnen einsetzen, damit Sie Ihre Meinung doch noch ändern.

Es liegt dann an Ihnen und mir, die verzerrte Realität in ihrer Gesamtheit zu durchschauen und die Maßnahmen der Regierungen zu ignorieren, indem wir auf deren mangelnde Autorität hinweisen.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 21.08.2023