Globalistische Führer programmieren die Öffentlichkeit auf den Dritten Weltkrieg, das nukleare Armageddon und Klima-Lockdowns

Teile die Wahrheit!

naturalnews.com berichtet: Die Globalisten bereiten die Welt auf einige sehr baldige und sehr extreme Veränderungen der globalen Wirtschaftsordnung vor.

In letzter Zeit wurde viel von einem „nuklearen Armageddon“ und einer weiteren Runde von Lockdowns gesprochen, diesmal um den Klimawandel und die globale Erwärmung zu bekämpfen.

Die Tochter von Klaus Schwab, Nicole Schwab, treibt schon seit einiger Zeit die Idee von „Klima-Lockdowns“ voran, und viele andere fordern den falschen Präsidenten Joe Biden auf, dasselbe umzusetzen.

Es sieht auch so aus, als ob die Regierung biowaffenfähige Zecken einsetzt, um Menschen allergisch gegen Fleisch zu machen, sodass sie stattdessen Insekten essen.(Nach NATO-Gipfel: Ukraine-Einfrieren funktioniert nicht, denn Russland greift nun an)

Wenn genügend Menschen anfangen es zu begreifen und sich zu organisieren, um sich gegen die Tyrannei zu wehren, sind die Globalisten bereit und warten mit einer Art „Plan B“, der darin besteht, verbrannte Erde zu hinterlassen und das Ganze niederzubrennen.

Es ist fast davon auszugehen, dass sich am Ende die verbrannte Erde durchsetzen wird, da alle über die kriminelle Biden-Familie reden und die Absprachen und Korruption zwischen der Bundesregierung und Big Tech sprechen.

„Da nun die ganze Welt rund um Demokraten, RINOs und die ‚Biden-Verbrecherfamilie‘ völlig auseinanderfällt, zu einer Zeit, in der immer mehr Amerikaner endlich erkennen, was genau diese Teufel in Washington DC tun werden, um illegal an der Macht zu bleiben… Sie ermorden im wahrsten Sinne des Wortes das amerikanische Volk, wenn sie sich ihnen in den Weg stellen. Sie müssen „Washington DC“, das „Alte“, zerstören, bevor sie vollständig „das Neue einführen“ können, berichtet All News Pipeline. (CIA-Veteran: Biden könnte den Dritten Weltkrieg riskieren, um die Ukraine zu retten)

„Eine solche ‚Takedown‘ ermöglicht es ihnen auch, alle Beweise dafür zu vernichten, was von den langjährigen Verbrechen am amerikanischen Volk und der Welt übrig geblieben ist, während sie gleichzeitig ihre globale Verbrecherbasis der Regierung in die unterirdischen Bunker des Denver International Airport verlegen.“

Sogar der terroristische Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, deutete kürzlich solche „Terrorakte“ an, als er davor warnte, dass „der Krieg nach Russland zurückkehren“ und „seine symbolischen Zentren“ und „Militärstützpunkte“ treffen werde, und Washington D.C. ist immer noch das „symbolische Zentrum“ für „Freiheit“ in Amerika und immer noch die „Heimat“ der US-Regierung, egal wie sehr die Globalisten versuchen, die Dinge niederzureißen.“

Was wird Ihrer Meinung nach der nächste Angriff unter falscher Flagge sein?

Höchstwahrscheinlich wird alles, was als Nächstes passiert, die False Flag sein, die allen False Flags ein Ende setzt – und das Ende der Vereinigten Staaten, wie wir sie derzeit kennen.

300x250

Sobald die Globalisten erkennen, dass sie verloren haben, werden sie sich wie ein tollwütiges Tier verhalten, das in die Ecke gedrängt wird, und beim ersten Anzeichen eines offensichtlichen Scheiterns um sich schlagen.

Der Kongress ist in die Sommerpause gegangen; Studenten sind in den Sommerferien; Und jetzt ist die Zeit reif für etwas Großes, das die Öffentlichkeit ablenken und davon abhalten wird, zu fordern, dass die kriminellen Globalisten für ihre kriminellen Taten zur Verantwortung gezogen wird.

Auch wenn alles andere fehlschlägt, sind Atomwaffen immer noch eine Option.

300x250 boxone

Vielleicht reichen ein paar schmutzige Atomwaffen in ein paar Großstädten aus, um alle Augen von den Bidens, den Schwabs und dem Rest der globalistischen Kabale auf die „Terroristen“ zu lenken, die versuchen, Amerika und den „amerikanischen Weg des Lebens“, wie sie nach dem 11. September gerne sagten.

„Ich habe mehr Angst vor meiner eigenen Regierung als vor irgendwelchen Russen, muslimischen Terroristen oder den Chinesen“, schrieb ein Kommentator.

Wer IMMER NOCH glaubt, dass SEHR WIRKLICHE Terroristen sich niemals als „Regierung“ ausgeben und Terroranschläge auf ihr eigenes Volk verüben würden, im wahrsten Sinne des Wortes Massenmord und Völkermord verüben würden, um „schwer erreichbare“ politische Ziele zu erreichen, hat noch nie von „Operation Northwoods“ gehört.

Laut Wikipedia handelte es sich um eine geplante Operation unter falscher Flagge, die 1962 vom US-Verteidigungsministerium der US-Regierung ins Leben gerufen wurde.

Wikipedia weist darauf hin, dass „die Vorschläge CIA-Agenten aufforderten, Terrorakte gegen amerikanische Militärs und Zivilisten sowohl zu inszenieren als auch zu begehen. Ziele angreifen, sie der kubanischen Regierung in die Schuhe schieben und damit sie einen Krieg gegen Kuba rechtfertigen.“

Diese Vorschläge forderten auch, dass CIA-Agenten der US-Regierung US-Marineschiffe in die Luft sprengen, Kampfjets der US-Luftwaffe abschießen und gewalttätige Terroranschläge gegen amerikanische Bürger in US-Städten organisieren sollten, wie Wikipedia ebenfalls betonte.

Diese Vorschläge wurden vom Präsidenten John F. Kennedy glücklicherweise abgelehnt.

Aber es ist KEIN „Zufall“, dass Präsident John F. Kennedy kurz darauf TOT war!

Mit dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, der diese teuflischen und satanischen Vorschläge abschlug und laut dem derzeitigen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr. von denselben CIA-Agenten ermordet wurde, höchstwahrscheinlich zusammen mit seinem eigenen Vater Jahre später, während der heutige „namenlose, gesichtslose tiefe Staat“ seinen „Putsch“ gegen Amerika durchführte, haben wir lange geglaubt, dass, bevor die Globalisten ihre „Neue Weltordnung“ offiziell und vollständig einführen können, müssen sie das Alte abreißen. Solange Washington DC also noch besteht, werden sie dazu nicht in der Lage sein.

Allein die bloße Tatsache, dass sie 1963 Amerikas legal gewählten Präsidenten ermordet haben, weil er ihren Terroranschlägen unter falscher Flagge und ihrer wahnsinnigen Liebe zum Krieg nicht zustimmte, sagt uns wirklich viel, was wir wissen müssen, besonders in der heutigen Zeit; dem Zeitalter des fabrizierten Terrorismus.

Während wir also gerne herausfinden würden, dass wir falsch liegen und dass Atomwaffen nur ein weiterer „Angstfaktor“ sind, den die Globalisten vorantreiben, um das Volk durch Angst und Schrecken zur Unterwerfung zu zwingen, haben diese Satanisten dem Volk immer und immer wieder bewiesen, dass die Menschen, die in den großen Städten leben, ihnen überhaupt nichts bedeuten, weshalb von den Demokraten geführte Städte im ganzen Land zerstört und die Menschen in hirnlose, drogenabhängige Zombies verwandelt werden.

Da diese Satanisten seit langem auf eine massive „Entvölkerung“ drängen, wie im Deagel-Bericht zu sehen ist, ihre Ziele jedoch nicht durch die „COVID-Gerinnselimpfung“ erreichen können, haben sie möglicherweise bald keine andere Wahl als den Dritten Weltkrieg.

Wir hoffen natürlich, dass wir falsch liegen, aber würden SIE es ihnen zutrauen?

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com/allnewspipeline.com am 21.08.2023