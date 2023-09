Das wahre Osterdatum fällt auf den 23. September 2023 im Jahr des Hasen am Tag des Hasen – das Osterei ist das Phoenix-Ei – „Kreuzigung“ ist die Kreuzung der Eizelle und der Samenzelle

Teile die Wahrheit!

Der Titel klingt vielleicht etwas seltsam, aber das eigentliche Osterfest fällt auf die Winter-Tagundnachtgleiche und nicht auf den Frühling, wie wir ihn feiern. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Die Winter-Tagundnachtgleiche fällt auf den 23. September. An Ostern feiern wir traditionell das seltsame Fest des Hasen (oder des Kaninchens?), und dann gehen alle traditionell auf Eiersuche.

Ein Blick in den jüdischen Kalender zeigt jedoch, dass dieser traditionelle Ostertag nicht korrekt ist. Der wahre Ostertag fällt auf den 23. September. Und zufällig wird der 23. September 2023 weltweit zum Tag des Hasen im Jahr des Hasen erklärt (laut chinesischer Astrologie).

Was ist mit dem Ei? Warum gehen Horden von Niederländern zu Ostern auf Eiersuche? Nun, das hat alles mit der wahren Bedeutung von Ostern(Pessach – das Passahfest) zu tun.

Ostern dreht sich offiziell um die Feier der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus (der Christusfigur). Hierin liegt die wahre Bedeutung von Ostern. Im Folgenden wird versucht, sie so klar wie möglich zu erklären.

Wie ich in meinen Artikeln der letzten Wochen und in meinen letzten beiden Büchern erklärt habe, stellt er tatsächlich die Kreuzung dar; den Moment der Verschmelzung der matriarchalen Lilith-XX-Plasmakuppeln mit den patriarchalen Satan-XY-Plasmakuppeln. (Ein Sturm ist im Anmarsch: Konzentrieren Sie sich nicht auf ein Datum, sondern auf das Wissen (Videos))

Diese beiden Systeme stellen die Eizelle und die Samenzelle dar, die für die Selbstbefruchtungssimulation vorbereitet werden, mit der der Erbauer dieser Simulation versucht, die Macht der Schöpfung durch das in seiner Simulation gefangene Bewusstsein wiederzuerlangen.(Wird das Phoenix-Phänomen auf eine Atombombe geschoben? Attentatsversuch auf Donald Trump am 18. September 2023?)

Das ist der X-Moment. Es ist der Grund, über den hier schon so viel gesprochen wurde, dass wir die Umbenennung von Twitter in X sehen.

Die Kreuzigung Christi ist also in Wirklichkeit der Moment der Kreuzigung, in dem das XX- und das XY-System verschmolzen werden und der Christus-Fötus (der Antichrist) entsteht.

Das ist die hermaphroditische Selbstbefruchtung der Jungfrau Maria, an die das Christentum glaubt. Ja, wirklich: Maria wurde der Erzählung nach „unbefleckt empfangen“. Das heißt, es war kein sexueller Akt im Spiel.

Es war kein Mann beteiligt. Nach den Lehren der Bibel wurde sie vom Heiligen Geist empfangen. Nach der Erklärung des Simulationskuppelmodells handelt es sich um die hermaphroditische Selbstbefruchtungssimulation.

300x250

Jeder, der meine Bücher gelesen hat, weiß inzwischen, dass ich behaupte, dass wir in einem zyklischen Zeitzyklus leben. Mit anderen Worten: Die Simulation basiert auf einer 200 Jahre alten Blaupause (deren Quellcode zu Noahs Zeiten als Backup verbrannt wurde).

Dieser Zyklus wiederholt sich immer und immer wieder, und jede Runde wird über die ursprüngliche und über die vorherigen Runden hinaus gesichert.

Der Blick in die Vergangenheit schafft also die lineare Illusion von Zeit, aber er bedeutet auch etwas viel Wichtigeres und etwas sehr Wesentliches. In der Zeit zurückzublicken bedeutet, die Reihenfolge der Ereignisse umzukehren. Denken Sie sorgfältig darüber nach.

300x250 boxone

Und wenn Sie dieses Konzept noch nicht begreifen können, lesen Sie das Buch Die Simulationskuppel erklärt alles noch einmal sorgfältig durch. Darin erkläre ich auch, dass die materielle Wahrnehmung auf der Wahrnehmung eines Codes (des Bewusstseins) beruht und dass man diesen Code zurückverfolgen kann.

Das impliziert etwas sehr Wichtiges. Es bedeutet, dass wir auch die Chronologie der Ereignisse umkehren sollten. Und das bedeutet, dass das wahre Ostern nicht auf die Frühlings-Tagundnachtgleiche fällt, sondern auf die Herbst-Tagundnachtgleiche.

Und da es nach dem jüdischen Kalender keine Frühlings- und Herbst-, sondern nur Sommer- und Winterjahreszeiten gibt, sollten wir die Frühlings-Tagundnachtgleiche eigentlich Sommer-Tagundnachtgleiche und die Herbst-Tagundnachtgleiche eigentlich Winter-Tagundnachtgleiche nennen (siehe dieses Video).

Die zweite Sache, die diese Umkehrung der Zeitachse impliziert, ist, dass wir nicht zuerst die Geburt Christi (die keine reale Geburt darstellt, sondern eine symbolische Geschichte ist), dann die Kreuzigung, sondern zuerst die Kreuzigung und dann die Geburt bekommen.

Was ist mit der Auferstehung von Christus? Denken Sie daran, dass diese Auferstehung ein christlicher Glaube ist, kein jüdischer Glaube. Als Nächstes müssen wir verstehen, dass die Kreuzigung nicht für das physische Annageln der Christusfigur an das Kreuz steht, sondern eine symbolische Bedeutung hat.

Die Kreuzigung steht für die Vereinigung, für den Moment der Empfängnis.

Und für diese Befruchtung müssen die Ei- und die Samenzelle zunächst vorbereitet werden. Dazu werden bereits vorhandene (aber außerhalb unseres Blickfelds liegende) Plasmakuppeln gewölbt.

Davon haben Sie 2×88. Sie haben 88 Lilith-Plasmakuppeln (mit einem XX-Betriebssystem) und Sie haben 88 Satan-Plasmakuppeln (mit einem XY-Betriebssystem).

Die Oberfläche unserer Erde befindet sich unter 1 dieser 88 Satansplasmakuppeln. Beide Systeme werden von einer großen (88 umschließenden) Plasmakuppel überdacht. Dies liefert die Lilith-Eizelle und die Satan-Samenzelle (zugunsten der Selbstbefruchtungssimulation).

Die Kuppel dieser 88 Systeme wird von den notwendigen Plasmaeffekten (Nordlichteffekte des kreisenden bunten Plasmas) und den Reflexionen von 87 anderen Plasmakuppeln in unserer XY-Plasmakuppel begleitet.

Ich beschreibe das in Der Phönix wird sich bald erheben. Wenn das vorbei ist, werden wir drei Tage der Finsternis haben und der Christus-Fötus (= der Antichrist) wird in Marias Schoß gelegt werden. Dieser Schoß kann auch als das Ei des Phönix übersetzt werden.

Dann muss dieser Christus-Fötus in diesem Phönix-Ei (im Schoß Marias) in den letzten 7 Jahren des 200-Jahres-Zyklus heranreifen und dann wird das Christus-Kind geboren (symbolisch durch den Muttermund, wenn der Simulationsbildschirm am Ende des 200-Jahres-Zyklus schwarz wird).

Das christliche Konzept der Auferstehung von den Toten wird vermutlich durch eine wundersame Auferstehung von Donald Trump interpretiert werden, wie in diesen Artikeln erläutert.

Die biblische Kreuzigung Jesu stellt jedoch nicht die physische Kreuzigung Christi dar, sondern symbolisiert die Kreuzung der Eizelle und der Samenzelle.

Diese Kreuzung der Eizelle Lilith XX und der Samenzelle Satan XY findet während des Phoenix-Moments statt. Das Phönix-Phänomen ist die Überwölbung der (vor den 3 Tagen der Finsternis) vollendeten (zwei großen) Lilith- und Satan-Plasmakuppeln mit einer neuen Super-Plasmakuppel (von denen jede 88 Plasmakuppeln überwölbt; von denen die uns bekannte Erdoberfläche eine bildet).

Das Phönix-Phänomen ist der Kreuzungsmoment, der X-Moment, die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, die den Christus-Fötus erschafft, den Christus-Fötus, der im Schoß Marias reifen kann (das Phönix-Ei).

Wenn also der wahre Ostertag auf den 23. September 2023 fällt (weil wir die Zeitachse umkehren und dem jüdischen Kalender folgen müssen); wenn dieser Tag international als Tag des Hasen verkündet wurde; und wenn laut chinesischer Astrologie all dies dieses Jahr im Jahr des Hasen (2023) stattfindet, dann verstehen wir plötzlich, woher der Osterhase (oder das Osterhäschen) kommt und warum wir dann traditionell nach Eiern suchen.

Es ist eine Anspielung auf den Moment der Kreuzigung, aus dem der Christusfötus hervorgeht.

Wir feiern unsere religiösen Feiertage zu falschen Zeiten, weil wir uns nicht an den jüdischen Kalender halten und (was noch viel wichtiger ist) weil wir die Reihenfolge umkehren sollten.

Wenn wir uns also an den jüdischen Kalender halten (das Judentum ist in den biblischen Schriften führend), fällt Ostern auf den 23. September. Und am 23. September 2023 ist ein ganz besonderes Osterfest. E

s ist das Kreuz, das zum Phönix führt, in dem der Christus reifen wird (der Antichrist – der für den ungeborenen Christus steht).

Warum muss Neo in der Matrix dem weißen Kaninchen folgen? Nun, das weiße Kaninchen symbolisiert die unbefleckte Empfängnis (weiß ist unbefleckt) Marias; die Empfängnis, die am Tag des Kaninchens im Jahr des Kaninchens, während des Festes des Phönix, zum Antichrist führt.

Die Worte„Folge dem weißen Kaninchen“ bedeuten daher„Folge dem Antichristen„. Ostern steht für den Übergang zum Super Dome, der antichristlichen Ära (die letzten 7 Jahre des Simulationszyklus).

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 22.09.2023