Projekt Gateway: Geheimdienste experimentierten in höheren Dimensionen und trafen auf fremdartige Reptilienwesen

Ist es möglich, über das Bewusstsein den Körper zu verlassen, um Raum und Zeit zu überwinden, um Orte zu besuchen, die physisch unerreichbar sind? Der US amerikanische Geschäftsmann Robert Monroe hat es bewiesen. 1974 gründete er das Monroe Institut und entwickelte die Hemi-Sync-Methode zur Erlangung außerkörperlicher Erfahrungen. Auch US Geheimdienste waren an der Forschung beteiligt. Von Frank Schwede

Die Theorie, dass das, was wir im dreidimensionalen Raum als Realität bezeichnen, nichts anderes ist als ein geistiges Gefängnis, das von einer Simulationsmatrix generiert wird, ist nicht wirklich neu.

Dass es über 3D hinaus weitere Dimensionen gibt, ist schwer verständlich, weil wir immer nur das glauben, was wir sehen, hören und fühlen können – , darauf baut schließlich unser Verstand auf.

Nur wer selbst schon einmal Bekanntschaft mit dem Unbekannten hatte, weiß, wovon hier die Rede ist. Hingegen existiert für die Schulwissenschaft nur die sichtbare dritte Dimension, alles darüber hinaus ist in diesen Kreisen reine Spekulation – also mehr Glaube als Wissen.

Unser Universum besteht aus Informationen und Energie und im dreidimensionalen Raum auch aus Materie – darüber hinaus betreten wir die Reiche der Feinstofflichkeit.

Selbst diejenigen, die schon einmal Kontakt in höhere Welten hatten, zweifeln oft an ihren Verstand und glauben, dass ihre Wahrnehmung nur auf Einbildung beruht – manchmal aber kann eine Begegnung mit dem Unfassbaren auch die Neugier auf das Unbekannte wecken, wie der Fall des US amerikanischen Geschäftsmanns Robert Monroe beweist.

Bei ihm fing es mit einem starken Vibrieren in der Brust an. Monroe war schon 43, als sich die ersten Symptome bei ihm zeigten, die so stark waren, dass er gezwungen war, sich für eine Weile hinzulegen.

Als der Geschäftsmann ganz entspannt auf dem Bett lag, spürte er, wie sein Körper immer leichter wurde, durch die Luft schwebt, bis er schließlich die Schlafzimmerdecke erreicht hatte.

Als Monroe sich umdrehte, sah er, dass sich eine zweite Person im Bett befand. Die eine erkannte er sofort, das war seine Frau. Monroe dachte zunächst an einen Traum. Leicht amüsiert bewegte er sich näher an das Bett heran, um zu sehen, wer die ominöse zweite Person ist.

Als Monroe ihr ins Gesicht blickte, erstarrte er vor Schreck. Erst jetzt erkannte er, dass die unbekannte Person niemand anderes war als er selbst. Monroe geriet in Panik, weil er dachte, dass er gestorben sei – der Schock holte ihn augenblicklich zurück in seinen Körper. (Die Macht des Unterbewusstseins – Unsere Ressource für ein positives Leben!)

Außerkörperliche Erfahrungen sind möglich

Monroe war sichtlich besorgt, weil er sich nicht erklären konnte, was mit ihm geschah. Noch am selben Tag suchte der Geschäftsmann einen Arzt auf, der aber kein körperliches oder gar seelisches Leiden bei ihm feststellen konnte.(Zwölf Perspektiven – Liebe aus der Sicht der Tierkreiszeichen)

Monroe war erleichtert und beschloss, das Geheimnis hinter diesem Phänomen zu ergründen. Er beendete seine Karriere als Unternehmer und widmete sich fortan der Erforschung des Bewusstseins, weil er fest davon überzeugt war, dass außerkörperliche Erfahrungen in enger Verbindung mit dem Bewusstsein stehen.

Von jenem Tag an studierte Monroe das Phänomen der außerkörperlichen Erfahrung. Sein Ziel war es, der Wissenschaft genügend Beweise zu liefern, dass dieses Phänomen real ist und nicht auf Einbildung beruht.

Im Laufe der Jahre veröffentlichte Monroe drei Bücher über außerkörperliche Erfahrungen: Journeys Out oft he Body, Far Journays und The Ultimate Journey. Alle drei Werke wurden auch in deutscher Sprache übersetzt.

1974 entwickelte Monroe die Hemi Sync Methode und gründete in Faber im US Bundesstaat Virginia sein eigenes Institut: das „Monroe Institut“, in dem Menschen mit Hilfe seiner entwickelten Methode außerkörperliche Erfahrungen sammeln können.

Die Technik ist eine zielgerichtete Erzeugung verschiedener Bewusstseinszustände, die den Prozess außerkörperlicher Erfahrungen begünstigen.

Monroe war gelernter Toningenieur und davon überzeugt, dass die Denkprozesse des Großhirns in den beiden Gehirnhälften, den sogenannten Hemisphären, mit unterschiedlichen Taktfrequenzen realisiert werden können.

Die künstliche Angleichung der Frequenzen nannte Monroe Hemisphären-Synchronisation; zu deren Umsetzung setzte er akustische Tonsignale benutzte – sogenannte Binaurale Beats.

Nach Aussage von Monroe ist die Hemisphären-Synchronisation die biologische Voraussetzung für außerkörperliche Erfahrungen und luzides Träumen.

Noch heute gilt Monroe als ein moderner Wegbereiter zur Erforschung nichtmaterieller Orte und Dimensionen durch außerkörperliche Erfahrungen und Astralwanderungen. Ein Forschungsgebiet, an das bald auch US Geheimdienst aktives Interesse zeigten, unter anderem im Rahmen des „Gateway-Projekts“.

Durch einen Vorsprung an Wissen erhofften sich Militär und Geheimdienste zur Zeit des Kalten Kriegs Vorteile gegenüber dem Feind. In einem im Jahr 1983 verfassten Bericht mit dem Titel CIA Report on the Gateway Project, beschrieb ein gewisser Colonel Wayne M. McDonnell die Technologie als ein Trainingssystem, das entwickelt wurde, um die Amplitude und Frequenz der Gehirnwellenausgabe zwischen der linken und rechten Hemisphäre zu verstärken, um Stärke, Fokus und Kohärenz zu verbessern, um das Bewusstsein so zu verändern, dass es sich außerhalb der physischen Sphäre bewegen kann, um den Beschränkungen von Raum und Zeit zu entkommen.“

Durch höheres Bewusstsein Raum und Zeit überwinden

McDonnell beschreibt in seinem Bericht das Universum als ein gigantisches universelles Hologramm von unglaublicher Komplexität, das aus wechselwirkenden Energiefeldern in Bewegung und Ruhe besteht und zudem alle Zeitphasen enthält – also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Weiter schreibt er, dass vom menschlichen Geist gebildete Hologramme auf das universelle Hologramm abgestimmt sind, wobei die rechte Hemisphäre Energie vom universellen Hologramm empfängt, während die linke Hemisphäre sie in das übersetzt, was wir als Bewusstsein bezeichnen. Zusammengefasst schreibt er:

„Durch die Veränderung der Energiematrix im Gehirn erweitert und verändert die Gateway-Technik das Bewusstsein auf eine Weise, die es dem Geist ermöglicht, „immer mehr“ des universellen Hologramms wahrzunehmen und zu verstehen.“

McDonnells Bericht endet mit einer Reihe von Empfehlungen an die CIA, im Hinblick auf die Frage, wie das Potential des Projekts für die Zwecke der Landesverteidigung genutzt werden kann.

Auch wenn das Dokument den Eindruck erweckt, dass es von der CIA verfasst wurde, stammt es von einem Geheimdienstmitarbeiter des Pentagon. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass dieses Dokument keine der sonst üblichen standardmäßigen Geheimhaltungs- oder Zugangangsbeschränkung enthielt, dennoch wurde es erst im Jahr 2003 von der CIA aus deren Archiven freigegeben.

Lange Zeit galt die Seite 25 des Dokuments als verschollen. Das hat verständlicherweise für Spekulation gesorgt, weil Beobachter glaubten, dass der Inhalt der Seite besonders brisant ist.

Diese Annahme führte sogar dazu, dass eine Unterschriftensammlung gestartet wurde, um die Freigabe der fehlenden Seite zu erwirken – doch am Ende half auch das nicht. Die Antwort aus der CIA-Zentrale lautet: „Diese Seite ist nicht da!“

Dann geschah nach vierzig Jahren ein kleines Wunder. Die fehlende Seite tauchte in den Archiven des Monroe-Instituts auf. Wie sich offenbar erst später herausgestellt hat, wurde McDonnells Bericht nicht nur an die CIA geschickt, sondern auch an das Institut selbst.

Mag sein, dass der Inhalt der Seite enttäuschend ist, dennoch geht klar daraus hervor, dass das Wissen über die Kohärenz zwischen unserem Bewusstsein und dem Universum uralt ist, sich durch nahezu alle Kulturen bis weit in die Antike zieht und dass es erst durch moderne Wissenschaft gelöscht wurde. Und das steht auf der geheimnisvollen Seite 25:

„Und so dient dementsprechend dieser ewige Gedanke oder Begriff des Ich-bin, der aus diesem Selbstbewusstsein kommt, dem Absoluten als Modell, um das sich die gesamte Entwicklung der Raum-Zeit dreht, um letztendlich eine vollständige Reflexion zu erreichen und Vereinigung mit ihm.

Dieses mentale Modell, das die Essenz oder den „Geist“ des Absoluten perfekt erfasst, stimmt vollständig mit der metaphysischen Beschreibung des Heiligen Geistes im Christentum überein.

Schließlich ist unsere Beschreibung dieses gesamten universellen Hologramms oder „Tor der Schöpfung und Evolution“ weder neu noch originell. Seine Anwendung als eine Form des Universums, als eine Schöpfung, die sich durch Evolution entwickelt, findet sich in den zahlreichen und stilistisch unterschiedlichen Darstellungen fast aller religiösen Systeme der Antike, sei es in ihren östlichen oder westlichen Variationen.

Ob es eine stilisierte Ansicht des einst in der griechischen Welt beliebten Labyrinths oder ob es sich um eine hinduistische Version desselben oder eine chinesische Spirale quartärer Kräfte handelt – die ultimative Bedeutung aller dieser Bilder ist das Gleiche.

Mystiker auf der ganzen Welt scheinen das universelle Hologramm in derselben Spiralform wahrzunehmen und dieses intuitive Wissen in ihre religiösen Schriften von der Antike bis zur Gegenwart einzubauen.“

Jahrtausendaltes Wissen wurde wiederentdeckt

Jeder sollte sich an dieser Stelle selbst Gedanken machen und zu einem Urteil finden, was so furchtbar Geheimes auf dieser Seite steht, was die Öffentlichkeit nicht erfahren darf.

Wenn wir uns an dieser Stelle wieder der Tatsache bewusst werden, dass wir selbst die Schöpfer unserer Realität sind und im Kollektiv dafür verantwortlich sind, was auf unserem Planeten passiert, dann sollte jedem schlagartig bewusst sein, dass das von unseren Führern so nicht gewollt ist, weil sie mit einem Schlag die Kontrolle über die gesamte Weltbevölkerung verlieren würden.

Wenn nämlich das Spiel nach den Vorstellungen dieser Herrschaften weiter so ablaufen soll, brauchen sie eine Herde verängstigter Menschen und kein Kollektiv freier Individuen, die von der Macht ihres göttlichen Ursprung, ihres Bewusstseins und um den kreativen Geist des Universums wissen.

Tatsache ist, dass nur diejenigen zu dieser Erkenntnis gelangen können, die frei von jeglicher Ablenkung und Angst sind – also Menschen, die dazu in der Lage sind, innere Ruhe und Balance zu finden.

Der erste und wichtigste Schritt ist die Herbeiführung des Ruhezustands in Verbindung mit der Senkung des Blutdrucks. Ist diese Phase erreicht, beginnen Kreislaufsystem, Skelett und die inneren Organe mit 7-7,5 Zyklen pro Sekunde zu vibrieren, was eine erhöhte Resonanz zur Folge hat. Die daraus resultierenden Schallwellen entsprechen dem elektrostatischen Feld der Erde.

Körper, Erde und andere ähnlich abgestimmte Geister werden zu einem einzigen Energiekontinuum. Das Ziel ist, das Bewusstsein vom Körper zu trennen, um über den Torus, das Hologramm des Universums, in andere, höhere Dimensionen einzutauchen.

In diesem einzigartigen Zustand sind wir dazu in der Lage, zu erkennen, dass das menschliche Bewusstsein, wenn es in einen ausreichend veränderten Zustand gebracht wird, Informationen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einholen kann, weil die drei Zeitzustände gleichzeitig im universellen Hologramm enthalten sind. Dazu schreibt McDonnell:

„Lange nachdem wir die Raum-Zeit-Dimension verlassen haben und das Hologramm, das jeder von uns wahrnimmt, ausgelöscht sind, geht unser Bewusstsein weiter.“

Jedem Teilnehmer wird vor ab erklärt, dass er alle irrelevanten Bedenken isolieren muss, indem er ein Visualisierungsprozess anwendet, der die Bezeichnung „die Energieumwandlungsbox“ trägt.

Als nächstes wird den Probanden über Kopfhörer ein resonanter Brummton eingespielt. Durch diesen langgezogenen Einzelton zusammen mit einem Chorus auf den Bändern erreichen Geist und Körper den Zustand der Resonanz.

Das Geheimnis der Hemi-Sync-Methode

Anschließend muss jeder Teilnehmer ein Mantra sprechen: „Ich bin nur ein physischer Körper und habe den Wunsch, mein Bewusstsein zu erweitern.“ Dann wird die Person den Hemi-Sync-Tonfrequenzen ausgesetzt und dazu ermutigt, eine Beziehung zu den auftauchenden Gefühlen aufzubauen.

Es folgen körperliche Entspannungstechniken, während die Hemi-Sync-Frequenzen um rosa und weißes Rauschen erweitert werden, die den Körper in einen Zustand des virtuellen Schlafs versetzen, während sich die linke Gehirnhälfte beruhigt , wird die Aufmerksamkeit der rechten erhöht.

Im weiteren Verlauf werden die Teilnehmer dazu aufgefordert, sich die Entstehung eines „Energieballons“ vorzustellen, der am Kopf beginnt und sich in alle Richtungen bis zu den Füßen erstreckt und anschließend wieder nach oben wandert.

Der Grund hierfür ist, dass der Ballon Schutz vor Entitäten mit einem niedrigen Energieniveau bietet, denen die Teilnehmer begegnen können, wenn sie sich im außerkörperlichen Zustand befinden.

Angriffe dieser Wesenheiten können auch während des Schlafes erfolgen, weshalb es wichtig ist, sich auch vor dem Schlafengehen eine blaue Energiekugel vorzustellen, in die der gesamte Körper eingebettet ist.

Bei den Entitäten handelt es sich um nicht-physische Wesen, die sich von der Energie physischer Wesen, vor allem der von Menschen, ernähren. Monroe bezeichnete diese Energie als „Loosh“. Das ist eine quantifizierbare, spirituelle-emotionale Energie, die ein sehr wertvoller Rohstoff für nicht-physische Wesen ist.

Die dreidimensionale Matrix, in der die Menschheit seit Tausenden von Jahren lebt, ist eine Maschine, die Loosh aus den Menschen regelrecht extrahiert, indem sie synchronistische Melodramen arrangiert, die Ängste erzeugen, etwa Krieg, Krankheit, Armut oder Einsamkeit.

Die Nutznießer der ausgeschütteten emotionalen Energie sind jene niederen nicht von Gott geschaffenen Entitäten, beispielsweise die Archonten , die die niedrigschwingende 3D-Matrix mit negativen Emotionen füllen, indem sie das Bewusstsein ihres Wirts von der Wahrheit trennen, bis die aus der Lüge generierten negativen Emotionen für sie zur Ernte verfügbar stehen.

Das erklärt so einiges. Vor allem aber, warum die Menschheit seit Anbeginn in Leid und Angst gehalten wird. Die Erde ist somit nichts anderes als eine Gefängnisfarm und die Menschen eine Nahrungsquelle.

Doch zurück zum Programm: Ab „Fokus 12“ ist der Teilnehmer dazu in der Lage, ein beständiges erweitertes Bewusstsein zu erreichen, um mit den Dimensionen jenseits seiner physischen Realität zu interagieren. Um diesen Zustand zu erreichen, sind bewusste Anstrengungen in Verbindung mit mehr rosa und weißem Rauschen erforderlich.

Sobald Fokus 12 erreicht ist, stehen dem Proband verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, um Rückmeldungen aus anderen Dimensionen zu bekommen. Ein wichtiges und interessantes Werkzeug ist beispielsweise die Problemlösung.

Entscheidet sich der Teilnehmer für dieses Werkzeug, sendet er über sein erweitertes Bewusstsein ein bestimmtes Problem an das Universum. Das können individuell persönliche Schwierigkeiten sein oder ein technisches Problem.

Ein weiteres mögliches Werkzeug ist Colour Breathing. Das ist eine Heiltechnik, die die Energieflüsse des Körpers belebt, indem sich der Teilnehmer Farben besonders lebendig vorstellt.

Interessant sind auch die Energy Bar Tools. Das sind kleine pulsierende Lichtpunkte, die sich der Proband vorstellt und auflädt, um zur Heilung und Revitalisierung des Körpers Kräfte aus dem Universum kanalisieren zu können.

Der nächste Schritt ist Fokus 15. Er beinhaltet eine Reise in die Vergangenheit, wozu ein zusätzlicher Ton auf den Hemi-Sync-Bändern nötig wird, der das Bewusstsein schrittweise erweitert.

Symbolisch betrachtet ist die Zeit, wie der Volksmund schon sagt, ein riesiges Rad, in dem verschiedene Speichen Zugang zur Vergangenheit jedes einzelnen Teilnehmers gewährt.

Plötzlich tauchten fremdartige Reptilwesen auf

Fokus 21 ist die Zukunft. Sie ist der letzte und am weitesten fortgeschrittene Zustand. Wie schon Fokus 15 ist dies eine Bewegung aus der Raumzeit in die Zukunft.

Ein Band unter vielen ist der außerkörperlichen Bewegung gewidmet, und zwar wenn die Gehirnwellenmuster und das Energieniveau der Teilnehmer eine Form der Harmonie mit der elektromagentischen Umgebung erreichen. Robert Monroe betonte, dass die Teilnehmer in dieser Phase Signalen von etwa 2877,3 Zyklen pro Sekunde ausgesetzt sind.

McDonnell äußerte sich in seinem Bericht besorgt über die Ungenauigkeit der Informationen, wie die Teilnehmer des Projekts aus ihrem außerkörperlichen Zustand zurückgebracht werden.

Offenbar stieß das Institut bei diesem Schritt auf eine Reihe von Problemen. McDonnell führt dies auf die Schwierigkeit zurück, zwischen physischen Entitäten und Außer-Zeit-Raum-Dimensionen zu unterscheiden, wenn sich der Teilnehmer im außerkörperlichen Zustand befindet.

Das geht auch aus den Schilderungen der Teilnehmer hervor, die laut Monroe häufig Kontakt zu interdimensionalen Wesen hatten, am häufigsten zu reptilischen humanoiden Wesen, die aufgrund ihrer krokodilhaften Züge von den Teilnehmern als unheimliche Kreaturen beschrieben und auf Zeichenblöcken skizziert wurden.

Auch Monroe selbst hatte nach eigenem Bekunden mehrfach Kontakt mit diesen Wesen, die er in Aussehen und Form mit den Dinosauriern verglich. Über einen Zeitraum von 35 Jahre sammelte Monroe Material über diese Kreaturen.

Dabei fand der Institutsleiter heraus, dass diese Kreaturen in der 4. Dimension existieren und sich ebenfalls von den negativen Gefühlen der Menschen ernähren. Sichtbar sind die Wesen nach Worten Monroes nur für Menschen mit höherem Bewusstsein.

Das für damalige Zeiten revolutionäre Gateway-Experiment wurde bis weit in die 1980er Jahre fortgesetzt. Von vielen Seiten wird behauptet, dass das Projekt in Wahrheit nie beendet wurde – und vielleicht stimmt das sogar. Was wissen wir schon wirklich über die Strategien und Taktiken der Geheimdienste.

Seit Beginn dieses Experiments sind mehr als vierzig Jahre vergangen. Das heißt, die Technologie wurde im Laufe der Jahre deutlich verbessert, wahrscheinlich weit über unser Verständnis hinaus.

Das wichtigste Fazit, dass wir ziehen können, ist, dass es über unseren beschränkten Bewusstseinshorizont weit mehr Dinge gibt, die wir erst dann erfahren werden, wenn wir unser Bewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Käfig freilassen.

Die gesamte Menschheit lebt seit Tausenden von Jahren eingesperrt wie ein Hamster im Käfig, um die täglichen Runden im Laufrad zu drehen. Erst wenn sie beschließt, den Käfig für immer zu verlassen, wird sie frei sein – doch die Entscheidung darüber, kann nur über ein höheres Bewusstsein erfolgen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 21.09.2023