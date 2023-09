John Money: Der pro-pädophile Perverse, der „Gender“ erfunden hat

„Geschlechtsidentität“ ist heute ein heißes Thema und ist nicht nur zu einem Brennpunkt nicht nur des gesellschaftlichen Diskurses, sondern auch der Rechtspolitik und -verfahren geworden. Aber nur wenige Menschen kennen die beunruhigenden Ursprünge des Konzepts. Von Anna Slatz

Dr. John Money, ein Sexologe und Psychologe aus Neuseeland, der an der Johns Hopkins University praktizierte, gilt als der erste, der die Begriffe „Geschlechtsidentität“ und „Geschlechtsrolle“ prägte und damit die „innere Erfahrung der Sexualität“ und die „sozialen Erwartungen von männlichen und weiblichen Verhalten“ beschreibt. Diese Konzepte sind heute im Trans-Aktivismus prominent vertreten und werden verwendet, um Behauptungen der „Gender-Fluidität“ zu untermauern.

Aber Moneys Geschichte ist düster und kontrovers, und ihre Details werden oft vernachlässigt, wenn man seinen Beitrag zur Popularisierung von „Gender vs. Sex“-Diskursen diskutiert.

Wie viele Sexologen glaubte Money, dass Pädophilie eine harmlose Sexualität sei, die, wenn sie „richtig“ praktiziert werde, dazu führe, dass das Kind keinen Schaden erleide.

Tatsächlich waren Moneys Theorien zur Pädophilie so sympathisch, dass seine Arbeit bis heute prominent auf der Website der North American Man-Boy Love Association (NAMBLA) vorgestellt wird – einer der ältesten Päderastenrechtsgruppen.

In den 1990er Jahren erlaubte man Money, mit Interviews in Paidika zu erscheinen, einer Zeitschrift für pädophile Psychologie, die nach dem griechischen Adjektiv für „knabenhaft“ benannt ist und von Pädophilenrechtsaktivisten verwendet wurde, um sich auf den jüngeren Partner in einer päderastischen Beziehung zu beziehen.

In einem Interview für die Zeitschrift aus dem Jahr 1991 wird Money mit den Worten zitiert:

„Wenn ich den Fall eines Jungen im Alter von zehn oder elf Jahren sehen würde, der sich stark erotisch zu einem Mann in den Zwanzigern oder Dreißigern hingezogen fühlt, wenn die Beziehung völlig auf Gegenseitigkeit beruht und die Bindung wirklich auf Gegenseitigkeit beruht, dann würde ich das nicht als pathologisch in irgendeiner Weise bezeichnen.“

Money wies auch darauf hin, dass er „nie“ Pädophile bei der Polizei angezeigt habe, auch nicht solche, die aktiv Kinder missbrauchten, da er davon überzeugt war, dass Sex zwischen Erwachsenen und Kindern normal und „oft vorteilhaft“ sei. („Queerer“ Druck und LGBTQ-Propaganda: Was die Bibel dazu sagt)

Aber Moneys Ansichten zur Pädophilie berühren kaum die dunkelsten und verdorbensten Aspekte seiner Geschichte, die dem Fall von David (geb. Bruce) Reimer vorbehalten sind.

Reimer wurde 1965 in Winnipeg, Manitoba, Kanada, geboren und wurde im Alter von 6 Monaten Opfer einer verpatzten medizinischen Beschneidung. Der Eingriff zielte darauf ab, ein Problem beim Wasserlassen zu beheben, das Reimer hatte, führte jedoch zu einer irreparablen Verstümmelung seines Penis.

Reimers Eltern brachten ihn 1967 nach Baltimore, um Money zu sehen, besorgt über seine zukünftigen sexuellen und romantischen Aussichten. Money war damals für seine Forschungen mit intergeschlechtlichen Menschen bekannt und galt als Pionier der Geschlechtsumwandlung. (Berliner Polizei ermittelt gegen Magazin „queer.de“ – Schwule positionieren sich gegen Gender- und Queer-Irrsinn)

Money empfahl, Reimer einer Genitalrekonstruktion zu unterziehen, um eine Vulva zu schaffen, und schlug seinen Eltern vor, dass es in seinem besten Interesse sei, ihn als Mädchen großzuziehen.

Er war davon überzeugt, dass „Geschlecht“ sozial erlernt werden könne, und Reimer bot ein ideales Thema, um seine Theorien zu testen, da er einen Zwillingsbruder, Brian, hatte, der als männliche Kontrolle dienen konnte.

Während seiner frühen Kindheit wurde Reimer nie gesagt, dass er als Mann geboren wurde, und er wurde schon früh einer Hormontherapie unterzogen, um ihn durch die weibliche Pubertät zu führen. Reimer wurde regelmäßig von Money gesehen, der seine Fortschritte verfolgte, um seine Theorie zu demonstrieren, dass das Geschlecht formbar sei.

Bei Kontrolluntersuchungen unterzog Money die Zwillinge beunruhigenden Experimenten. Sie wurden gezwungen, den Geschlechtsverkehr miteinander nachzuahmen, die Genitalien des anderen zu berühren und zu inspizieren und sich Pornografie anzusehen.

Money würde den Zwillingen Fotos aus Schmutzmagazinen und „explizite“ sexuelle Fotos von Kindern zeigen. Dann würde er sie auf ihre sexuelle Erregung hinweisen und ihre Anziehungskraft in Frage stellen.

Von den Kindern wurde auch erwartet, dass sie sich vor einem Publikum von bis zu sechs anderen Erwachsenen fügen. In einigen Berichten heißt es, Money habe auch Fotos und Videos von den Kindern bei einstudierten sexuellen Aktivitäten gemacht. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Zwillinge gerade einmal 6 Jahre alt .

Eine spätere Aussage eines der Zwillinge besagte, dass Money „zwei Seiten“ seiner Persönlichkeit hatte – eine, wenn ihre Eltern in der Nähe waren, und eine, wenn sie allein waren.

Als Money mit den Kindern allein war, wurde er missbräuchlich und ärgerte sich darüber, dass sie sich weigerten, für ihn aufzutreten. In einer späteren Erklärung erinnern sich beide daran, dass sie befürchteten, er würde sie „verprügeln“, wenn sie nicht taten, was er verlangte, und ihnen die Kleidung auszogen.

Als David Reimer älter wurde, lehnte er es zunehmend ab, Money zu sehen, und er flehte seine Eltern an, ihn nicht zu zwingen, zu Kontrolluntersuchungen nach Baltimore zu gehen.

Trotz feminisierender Hormone und Operationen identifizierte sich Reimer als Mann und weigerte sich zu glauben, dass er ein Mädchen war, obwohl ihm nie gesagt worden war, dass er als Junge geboren wurde – eine katastrophale Widerlegung von Moneys Geschlechtertheorien.

Im Alter von 14 Jahren hatte Reimer Selbstmordgedanken und lehnte jeden weiteren Kontakt mit Money ab. Er verlangte von seinen Eltern die Wahrheit, die sie ihm schließlich 1980 sagten.

Trotzdem erklärte Money seine Experimente weiterhin für erfolgreich und seine „Erkenntnisse“ wurden in späteren Studien verwendet, um Genitaloperationen zu rechtfertigen, die einigen intersexuellen Kindern mit unklaren Genitalien auferlegt wurden.

Sowohl Reimer als auch sein Bruder würden sich das Leben nehmen, wobei Brian 2002 nach einem lebenslangen Kampf gegen Schizophrenie Selbstmord durch eine Überdosis Drogen beging und David sich 2004 im Alter von 38 Jahren in den Kopf schoss. Ihre Eltern gaben an, dass sie führten den Tod ihres Sohnes auf das Trauma zurück, das ihnen durch Moneys Methoden zugefügt wurde.

Trotz der beunruhigenden Ursprünge lebt Moneys Vermächtnis in dem Konzept des „Geschlechts“ als einzigartigem und quantifizierbarem Element neben dem Geschlecht weiter. Es lebt auch in der Existenz von Kliniken zur Geschlechtsidentität weiter, von denen Money 1965 die erste an der Johns Hopkins University gründete.

Während Befürworter der Trans-Ideologie Moneys missbräuchliche Experimente mit Reimer manchmal als „Beweis“ dafür missbrauchen, dass eine Person nicht gezwungen werden kann, als ein „Geschlecht“ zu leben, das sie nicht sind, beschönigen sie die entscheidende Realität, dass Reimers Erfahrung zeigt, dass eine Person nicht das sein kann, was sie ist. Nein, Punkt.

Keine Menge weiblicher Hormone, Kleidung, Operationen oder Sexualisierung brachten David Reimer dazu, anders zu handeln oder zu denken, als es sein sehr männliches Selbst verkündete.

Selbst eine synthetische, halbvorgespannte feminisierte Pubertät hat David Reimer nicht verändert. Reimer wurde von den frühesten Momenten seines Lebens als Kleinkind an mit den Schnickschnack einer anderen „Geschlechtsidentität“ vertraut gemacht und war noch ein Mann – eine völlige Widerlegung der Forderungen von Geschlechteraktivisten, dass „Transkindern“ so früh wie möglich chemische Eingriffe ermöglicht werden sollten, für eine „erfolgreichere“ Übergangsergebnisse.

Tatsächlich bestätigen auch die Ergebnisse einer 30-jährigen Studie, die in Schweden durchgeführt wurde, diese Tatsache. Die von sechs angesehenen Forschern des Karolinska-Instituts durchgeführte Studie ergab, dass „Transfrauen“ männliche kriminelle Verhaltensmuster zeigten , die auch nach einer vollständigen medizinischen und chirurgischen Umstellung bestehen blieben.

Es wurde auch festgestellt, dass chirurgische Geschlechtseingriffe keinen Unterschied in der Suizidrate von Transgender-Patienten machten.

Diese Ergebnisse wurden von Trans-Aktivisten weitgehend ignoriert, die weiterhin darauf beharren, dass ein Mann, der sich Östrogen injiziert und Kleider trägt, kein Mann mehr ist und nicht wie ein Mann „denkt“ oder „handelt“.

Hier – angesichts des völligen Mangels an Beweisen – nimmt der Trans-Aktivismus dann seine religiösen Qualitäten an und beginnt, sich auf magische geschlechtsspezifische Gehirne und Seelen zu verlassen, deren Lösung ein Therapeut bzw. ein Exorzist zu sein scheint.

John Money war ein Perverser. Er war ein Kinderschänder. Er war ein Sympathisant des Pädophilen, wenn nicht sogar selbst ein Pädophiler.

Und wenn eine Bewegung ihren Ursprung in einem Mann wie John Money hat, ist es an der Zeit, dass diese Bewegung eine (geschlechtsspezifische) Seelensuche durchführt.

