UN-Generalsekretär und Klaus Schwab geben zu, dass die Neue Weltordnung scheitert und die Agenda 2030 „in Gefahr“ ist

Globalisten der Vereinten Nationen kamen nach New York City, um am Gipfeltreffen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung 2023 teilzunehmen und einen „dringenden Plan“ zur Rettung der Agenda 2030 auszuarbeiten, denn laut UN-Generalsekretär António Guterres ist die zutiefst unpopuläre globalistische Verschwörung „in Gefahr“.

Der diesjährige zweitägige Gipfel findet in der Mitte des Agenda-2030-Programms statt, das offiziell am 1. Januar 2016 begann. Laut einer zusammenfassenden Erklärung, die auf der Website der Organisation veröffentlicht wurde:

„Aber die Agenda ist ein Versprechen, keine Garantie. Zur Halbzeit ist das Versprechen in großer Gefahr. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten kehrt sich der Entwicklungsfortschritt um…“

Dann sagte Guterres gestern in einer Ansprache vor den Teilnehmern: „Heute sind nur 15 % der Ziele auf dem richtigen Weg, und viele machen den Rückschlag“ und rief zu einem „globalen Rettungsplan“ auf , um die SDGs zurückzuziehen, aus dem Rachen der Niederlage.

American Thinker berichtet: Vor der Veranstaltung traf sich Guterres zu einem Interview mit Mita Hosali, der stellvertretenden Direktorin von UN News; Hosali eröffnete damit:

„Wir sprechen hier an der Schwelle zur 78. Generalversammlung, bei der eine Rekordzahl an Staats- und Regierungschefs der Welt erwartet wird, aber von den P5 ist nur ein Staatsoberhaupt da… Was sagt das über die UN als Zentrum der Diplomatie aus? In einer Zeit, in der es an so vielen Fronten Krisen gibt?“

(Die P5 bezieht sich auf die „Permanent Five“-Nationen, die ständige Sitze im Sicherheitsrat innehaben, der durch die Charta von 1945 eingerichtet wurde.)

Es bedarf keines Raketenwissenschaftlers, um die Antwort auf Hosalis Frage zu finden – ganz klar ist, dass „die UNO als Zentrum der Diplomatie“ ebenso wie die erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 und der SDGs eine schnell schwindende Aussicht darstellt. Dieses einzigartige Staatsoberhaupt? Die Schaufensterpuppe Joe Biden – kein Wunder, dass sonst niemand kommen wollte!

Sind die übrigen „Weltführer“ also überhaupt Staatsoberhäupter? Oder sind diese „Weltführer“ nur nicht gewählte Deep-State-Figuren?

Guterres reagierte auf Hosoali aufgeregt (viel defensiv?) und bemerkte „zunächst“ , dass der Gipfel „kein Eitelkeitsmarkt“ sei … aber ich muss ihn sofort stoppen, denn genau das ist der UN-Gipfel. (Klaus Schwab begrüßt die Ankunft der „Neuen Weltordnung“, während das WEF die Kontrolle über Nationen übernimmt (Video))

Diese „Führer“ werden nicht gewählt, aber sie versammeln sich auf eigene Faust in New York, um so zu tun, als wären sie legitime politische Entscheidungsträger und politische Würdenträger?

Und außerdem ist Joe Biden der einzige tatsächliche P5-Staatschef, der es zu diesem „sehr wichtigen“ Gipfel geschafft hat, der nicht nur ein völliger Müllcontainer ist, sondern auch selbst unrechtmäßig die Rolle des Staatsoberhauptes innehat? Wie demütigend.

In Anlehnung an das Eröffnungszitat am Anfang dieses Blogs stellt Guterres dann fest, dass sich die SDGs zum jetzigen Zeitpunkt „bedauerlicherweise“ „nicht in die richtige Richtung bewegen“.

Ich selbst könnte nicht glücklicher sein.(Laut WEF müssen CBDCs „unter die Haut implantiert“ werden, wenn Sie an der Gesellschaft teilnehmen möchten)

Klaus Schwab gibt zu, dass die Agenda 2030 scheitert, da sich Millionen gegen die neue Weltordnung auflehnen

Vor zwei Jahren erklärte Klaus Schwab offen, dass das Weltwirtschaftsforum bis zum Jahr 2030 die volle Kontrolle über die Menschheit haben werde.

Natürlich versuchte Schwab, dies als eine positive Entwicklung für die Menschen auf der Welt darzustellen. Seiner psychopathischen Meinung nach müssen wir, das Volk, zu unserem eigenen Wohl von der globalistischen Elite regiert werden, und er hat einen Plan für uns, der die Ermordung der überwiegenden Mehrheit der Weltbevölkerung vorsieht, und für diejenigen, die das Massenaussterben überleben, eine düstere Zukunft geplant hat, mit dem Verzehr von Käfern und Grillen, dem Verbot von Fleisch und Milchprodukten, dem Verbot von Privatautos und 15-Minuten-Städten, die man treffender als Freiluftgefängnisse bezeichnen könnte.

Unglücklicherweise für Schwab wird der Plan, die Menschheit bis zum Jahr 2030 einzusperren, nicht aufgehen. Die Menschen auf der Welt werden sich langsam aber sicher der Wahrheit über seine bösen Pläne bewusst und Schwab hat zunehmend Angst davor, zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Die globale Elite verhält sich jetzt wie in die Enge getriebene Ratten und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie nicht entkommen.

Die Agenda 2030 des Weltwirtschaftsforums droht zu scheitern, so Klaus Schwab, der seine Elitekollegen davor gewarnt hat, dass ihre Globalisierungs- und Entvölkerungspläne aufgedeckt wurden und nun verstärkt werden müssen, wenn sie Hoffnung auf Erfolg haben wollen.

Wenn Historiker auf diese Ära zurückblicken, wird sie als die Zeit in Erinnerung bleiben, als die globalistische Elite ihre Macht offenbarte und begann, die Macht zu verlieren.

Laut Yuval Noah Harari, der rechten Hand von Klaus Schwab, besteht die Gefahr, dass die liberale, auf Regeln basierende Ordnung, an der die globalistische Elite seit Jahrzehnten arbeitet, plötzlich von den Menschen auf der Welt demontiert wird.

Und was ist laut Harari die größte Errungenschaft der liberalen US-Außenpolitik? Hier ist ein Hinweis. Es klingt stark nach der Marke des liberalen autoritären Faschismus, die Klaus Schwab von seinem Versteck in den Bergen der Schweiz aus propagiert.

Diese fünf Worte sollten ausreichen, um jedem Bürger der freien Welt, der etwas auf sich hält, einen Schauer über den Rücken zu jagen.

Die globalistische Elite ist heute gefährlicher denn je. Sie sind in die Enge getriebene Ratten, die bereit sind, alles zu tun, weil sie eine Niederlage am Horizont erkennen können. Und alle, die eine neue Weltordnung gefordert haben, haben jetzt Angst.

Klaus Schwab ist nicht der einzige Globalist, der Angst vor dem Scheitern der Neuen Weltordnung hat.

Denn laut UN-Generalsekretär António Guterres ist die zutiefst unpopuläre globalistische Verschwörung „in Gefahr“. ”

So sieht Verzweiflung aus.

Natürlich werden sie nicht zugeben, dass die Menschen auf der Welt ihre Pläne erkannt haben. Sie werden ihre Anstrengungen verdoppeln und ihren Plan fortsetzen, denn wie es in Sprüche 4:16 heißt: Der Böse schläft nicht.

Erst in dieser Woche dankte Klaus Schwab den europäischen Bürokraten für die Verabschiedung eines neuen Chip-Gesetzes. Laut Schwab ist dies ein wichtiger Schritt, um ein physisches Gehirn für die Digitalisierung zu schaffen.

In der dystopischen Zukunftsvision des WEF ist einfach kein Platz für Menschlichkeit.

Freidenker und Wahrsager wie Russell Brand werden bereits von der globalistischen Elite entmachtet und annulliert, wobei ihre Kampfhunde in den Mainstream-Medien als ihre Propagandaabteilung fungieren.

Zuerst griffen sie Brett Kavanaugh mit einer sorgfältig ausgearbeiteten Verleumdungskampagne an. Dann kamen sie wegen Russell Brand, der vom linksextremen britischen Sender Channel 4 und einem Team anonymer Frauen verunglimpft wurde. Offenbar kam er auf seinem beliebten YouTube-Kanal der Wahrheit zu nahe.

Und jetzt nehmen sie Tim Ballard ins Visier, den echten Helden des Films „Sound of Freedom“, der von der globalistischen Elite gewarnt wurde, dass sie seine Karriere als Vergeltung dafür beenden würden, dass er es gewagt hatte, die globale Kinderhandelsindustrie den Massen vor Augen zu führen.

Dies sind verzweifelte Tricks der Elite, die weiß, dass die Menschen ihre bösen Pläne erkennen. Aber sie werden einfach nicht funktionieren. Das Volk ist aufgewacht und die Revolution gegen die Eliten hat begonnen.

Im vom WEF infiltrierten Kanada arbeiten die Medien hart daran, Klaus Schwabs Insektenfresser-Agenda voranzutreiben, aber es gibt nur ein Problem. Sogar die Moderatoren der Fernsehsendungen tun sich schwer, so zu tun, als ob ihnen die Pläne des WEF für die Menschheit gefallen würden.

2023 ist das Jahr, in dem die Elite verzweifelt ist und ihre Hand offenlegt. Auch wenn der Kampf noch einige Zeit andauern wird, sollten Sie die Hoffnung nicht verlieren. Wir besiegen die Neue Weltordnung.

Jetzt, wo ihre Pläne offengelegt sind, ist es an der Zeit, dass wir als Menschen zusammenkommen und die Zukunft gestalten, die wir wollen. Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt und gehört ihnen nicht.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 26.09.2023