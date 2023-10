2 Milliarden Menschen könnten im aktuellen Kriegszyklus sterben (Videos)

Teile die Wahrheit!

2 Milliarden Menschen könnten im aktuellen Kriegszyklus sterben“ – Charles Nenner rät zum Kauf von Gold und zweijährigen Staatsanleihen.

Der renommierte Geopolitik- und Finanzzyklusexperte Charles Nenner warnt vor einem Kriegszyklus, der alle 120 Jahre auftritt und mit den Feindseligkeiten im Nahen Osten eindeutig im Gange ist.

Dieser Zyklus steht für große Kriege wie den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Diese beiden Kriege, so Nenner, waren Teil eines großen Kriegszyklus, und nun wiederholt sich die Geschichte.

Zu diesem Kriegszyklus gehören viele Länder, die über Atomwaffenarsenale verfügen. Nenner erklärt,

Wenn man Zyklen von Kriegsspielen und Kriegszyklen durchspielt, kann man berechnen, wie viele Menschen in einem solchen Krieg sterben werden. Wir haben das in der Vergangenheit diskutiert, und jetzt sieht es hässlich aus. Wir reden hier über eine große Zahl von Menschen. Es gibt so viele schlimme Dinge in der Welt, dass ich die Zahl nicht nennen möchte.

Nenner sagte, dass dieser Kriegszyklus alle anderen Kriegszyklen in Bezug auf die Zahl der Toten übertreffen wird. Nenner prophezeit,

Dieser Kriegszyklus wird schlimmer sein als der Zweite Weltkrieg. Die Frage ist also: Was tun wir und wohin gehen wir? Viele meiner Kunden interessieren sich nicht dafür, wie man Geld verdient, sondern wohin wir gehen. Also untersuche ich, wohin wir am besten gehen. Das versuche ich herauszufinden, und damit bin ich sehr beschäftigt.

Zurück zu den Toten, von denen Nenner weiß, dass sie kommen werden.

Ich frage noch einmal: Wie viele Menschen werden in diesem Kriegszyklus sterben? Nenner platzt der Kragen,

„Es könnte ein Viertel der Weltbevölkerung sein.“

Das sind etwa 2 Milliarden Menschen, die im aktuellen Kriegszyklus getötet werden könnten.

Nenner fährt fort,

es könnte nicht im nächsten Krieg sein, denn der wird noch viele Jahre dauern. Es könnte im nachfolgenden Krieg passieren.

Was ich jetzt sehe, ist, dass die Chinesen in den Nahen Osten gehen und die Vereinigten Staaten Israel helfen, denn wenn sie das nicht tun, wird niemand mehr den Vereinigten Staaten vertrauen. Ich vermute, dass die Chinesen abwarten werden, wie hart die USA vorgehen, denn sonst würden sie Taiwan einfach übernehmen. Vielleicht tun sie es trotzdem, weil alle mit der Ukraine und Israel beschäftigt sind… (Woher stammt die kranke Fantasie der Entvölkerung?)

Die USA müssen sich beweisen, sonst werden sie von der Welt ausgelacht.

Nenner sieht auch einen Kriegszyklus, der über die Südgrenze der USA nach Amerika kommt.

Amerika wird in diesem Kriegszyklus angegriffen werden wie nie zuvor. Nenner sagt,

Es wird Terroranschläge in den USA geben und vielleicht noch viel mehr, denn ich weiß nicht, wie viele schon dort sind. Sie fangen Iraner, die auf einer Terrorliste stehen. Wie sind die Iraner nach Mexiko gekommen?

Nenner hält den Dollar für stabil – vorerst. Die Zinsen werden weiter steigen, aber in naher Zukunft einen kurzen Abwärtstrend zeigen. Die Inflation wird bald wieder anziehen.(Ausrufung eines planetarischen Notstands, um mit der „langfristigen Reduzierung der Weltbevölkerung“ zu beginnen)

Nenner ist kein langfristiger Aktienanleger und glaubt immer noch, dass der Dow bei 5.000 Punkten steht und ein Weltkrieg ihn schnell dorthin bringen könnte. Die historisch größte Depression ist noch ein paar Jahre entfernt, aber Nenner ist sich zu 100 Prozent sicher, dass sie kommen wird. Nenners Zyklen zeigen, dass sie höchstwahrscheinlich zwischen 2027 und 2028 eintreten wird.

Nenner mag Gold und Silber und glaubt, dass Gold in eineinhalb Jahren deutlich über 2.500 Dollar pro Unze liegen wird. Nenners bester finanzieller Ratschlag lautet: „Kaufen Sie die zweijährige Schatzanweisung“ und sichern Sie sich eine Rendite von 5 % bei null Risiko.

Bidens Regierung treibt die USA in einen „Armageddon“-Krieg im Nahen Osten

Der dekorierte Kriegsveteran Colonel Douglas Macgregor hat davor gewarnt, dass Beamte der Biden-Administration die Vereinigten Staaten in einen „Armageddon“-Krieg treiben, der einen militärischen Flächenbrand mit dem Iran, der Türkei, Russland und anderen riskiert, um ein israelisches Kriegsverbrechen zu verteidigen und zu erleichtern, das für die Welt und die meisten Amerikaner inakzeptabel ist.

„Es sieht so aus, als ob das gewählte Ziel tatsächlich Armageddon ist“, sagte der Militärwissenschaftler und Autor zu Tucker Carlson in seiner letzten Twitter/X-Sendung.

Ep. 33 Looks like we’re actually going to war with Iran. Are we ready for this? pic.twitter.com/Ap09hWnvnj — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 23, 2023

Der ehemalige Fox News-Moderator eröffnete das Interview mit einem aktuellen Fernsehclip, in dem der republikanische US-Senator Lindsey Graham aus South Carolina dem Iran mit Bombenangriffen auf seine Ölraffinerien drohte, falls die mit ihm verbündete militante Gruppe im Libanon, die Hisbollah, als Reaktion auf Israels bisher heftigsten Angriff auf den dicht besiedelten Gazastreifen „einen massiven Angriff auf Israel“ vom Norden aus starten würde.

„Iran, wenn Sie diesen Krieg eskalieren, werden wir Sie holen“, erklärte Graham.

Israels fortgesetzte Bombardierung der Enklave ist eine Reaktion auf einen beispiellosen Angriff der militanten islamistischen Gruppe Hamas am 7. Oktober, die den Streifen regiert und von Israel, den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Japan, Ägypten und Paraguay als terroristische Organisation eingestuft wird.

Nach Angaben der israelischen Behörden töteten die Kämpfer 1.400 Menschen, darunter auch Zivilisten und Kinder. Human Rights Watch hat Videos verifiziert, die kalte, vorsätzliche Morde (Kriegsverbrechen) während des Angriffs zeigen. Die israelischen Bürger sind immer noch mit Raketenbeschuss konfrontiert und haben Angst, dass noch viel Schlimmeres passieren könnte, wenn der Konflikt eskaliert und sich größere, radikal-islamistische Kräfte der Hamas anschließen, um ihr Land zu zerstören.

In einem anderen Interview mit London Real machte Macgregor deutlich, dass er die Ansicht teilt, dass die Hamas eine terroristische Organisation ist, die beseitigt werden muss.

„Jeder, der sich mit den Taten der Hamas befasst hat, stimmt zu, dass die Hamas ausgerottet werden muss. Ich habe noch niemanden getroffen, der das anders sieht. Das gilt zum Beispiel für König Abdullah von Jordanien. General Sisi in Ägypten sieht das genauso, und selbst Herr Erdoğan, der seine Meinung geändert hat, sprach sich anfangs gegen die Hamas aus. Ich glaube nicht, dass das jemand bestreitet“, sagte Macgregor.

Er fügte jedoch hinzu: „Das Problem ist, dass die Kampagne zur Ausrottung der Hamas sich schnell in eine Kampagne zur effektiven Ausrottung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens verwandelt hat, und das kommt im Rest der Region nicht gut an … die moralische Grundlage, die die Israelis haben, schwindet also schnell.“

Macgregor wies darauf hin, dass er sich unter anderem ernsthaft Sorgen darüber macht, was mit Israel infolge der Reaktion der USA und Israels auf den Hamas-Angriff geschehen wird. In dem Londoner Real-Interview erklärte er: „Meine größte Sorge ist derzeit, dass Israel zerstört wird.“

Auf der Seite des Gazastreifens berichten die Behörden des Hamas-Gesundheitsministeriums, dass seit dem 7. Oktober 7.028 Menschen durch israelische Luftangriffe getötet wurden, darunter 2.913 Kinder und 1.709 Frauen. Darüber hinaus meldete OCHA, dass etwa 1.600 Menschen vermisst werden und vermutlich unter den Trümmern verschüttet oder tot sind. 1,4 Millionen Menschen wurden innerhalb der abgeriegelten, 141 Quadratmeilen großen Region, die seit 2007 unter einer verschärften israelischen Blockade steht, vertrieben.

Während die Palästinenser im Westjordanland gegen die Bombardierung des Gazastreifens protestieren, haben israelische Soldaten Berichten zufolge 102 Menschen getötet und 1.889 verletzt. Israel meldet zwei Tote und 14 Verletzte unter seinem eigenen Personal in diesen beiden besetzten Gebieten.

Am 9. Oktober stellte Israel die Versorgung der eingeschlossenen Bevölkerung von über 2 Millionen Menschen mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und anderen Ressourcen ein und erklärte, diese Maßnahmen würden so lange aufrechterhalten, bis die rund 200 von der Hamas am 7. Oktober entführten Geiseln zurückgebracht seien. Menschenrechts- und Militärexperten haben erklärt, dass diese Maßnahmen Israels zusammen mit der Bombardierung ziviler Gebiete in Gaza als „kollektive Bestrafung“ eingestuft werden, ein Kriegsverbrechen nach internationalem Recht. Andere Kommentatoren, wie die Jüdische Stimme für den Frieden, bezeichnen diese Maßnahmen als Völkermord.

Macgregor erklärte, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem „globalen Krieg“ konfrontiert werden, wenn ein solches Szenario, das Graham androht, eintritt. Sollten die Vereinigten Staaten in diesen Konflikt als „Mitkriegsgegner“ Israels eintreten, „wird es für Russland und die Türkei sehr schwierig sein, nicht auch in diesen Kampf gegen uns einzutreten, weil sie die Art der kollektiven Bestrafung, die Israel für Gaza plant, nicht tolerieren werden.“

Der Kriegsveteran aus dem ersten Irak-Krieg erklärte weiter, dass Außenminister Antony Blinken und andere Entscheidungsträger an der Spitze der US-Regierung dem Irrglauben zu unterliegen scheinen, dass das Missverhältnis zwischen den militärischen Kapazitäten der USA und denen ihrer potenziellen Gegner ähnlich groß sei wie Anfang der 1990er Jahre.

„Wir sind nicht mehr die Macht, die wir 1991 waren“, urteilte Macgregor. Außerdem „muss man sich das Raketenarsenal ansehen, über das der Iran verfügt. Sie können mit großer Präzision eine Reichweite von 1.200 Meilen erreichen und sehr hochexplosive konventionelle Sprengköpfe abfeuern, die enormen Schaden anrichten und ganze Stadtviertel in Orten wie Haifa [und] Tel Aviv zerstören würden“.

Würden die USA den Iran bombardieren, so Macgregor, würden „alle unsere Stützpunkte im Irak und in Syrien … ins Visier genommen, und dieses Mal würden sie genau zielen, und die Zerstörung würde im großen Stil erfolgen.“

Er warnte auch davor, dass es zu Terroranschlägen im eigenen Land kommen könnte, die „potenziell schlimmer als 911“ seien, da es „viele Hisbollah-Agenten in den Vereinigten Staaten“ gebe.

Wenn die Israelis in den Gazastreifen einmarschieren und die Hisbollah im Norden eingreift und einen amerikanischen Angriff auf den Iran auslöst, „werden wir in einen Kampf mit Russland geraten. Russland wird nicht tatenlos zusehen, wie der Iran durch die Luft- und Seemacht der Vereinigten Staaten in der Region zerstört wird“, sagte er.

Dies würde amerikanische Flugzeugträger und andere Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer, auf denen sich viele tausend US-Soldaten befinden, „verwundbar für die Kinzhal-Raketen und andere Raketen, Marschflugkörper und Hyperschallraketen, die die Russen haben“, machen.

„Und ich bezweifle ernsthaft, dass die Türken in der Lage wären, sich herauszuhalten“, so Macgregor weiter. Die Türken sind „de facto die Führer der sunnitischen muslimischen Welt. Sie verfügen über die größten Streitkräfte in der Region. Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Israel. Sie könnten ihre Truppen sehr schnell und ungehindert durch Syrien nach Süden verlegen“.

Macgregor: „Ich empfehle allen Amerikanern, sich die Rede von König Abdullah von Jordanien anzuhören

Entscheidend sei auch hier „die Frage der kollektiven Bestrafung“, bekräftigte der pensionierte Oberst. Er kritisierte Blinken für seine Aussage, Israel und die USA würden „alles tun, was nötig ist“, um die Hamas zu vernichten, was eine klare Missachtung des internationalen Rechts darstelle, das den Schutz unschuldiger Zivilisten in bewaffneten Konflikten fordere. In Anbetracht der wahrscheinlichen Reaktion der Nachbarstaaten zeigt diese Politik der von den Neokonservativen dominierten Biden-Administration die klare Absicht, einen regionalen oder sogar globalen Krieg zu entfachen.

Macgregor fuhr fort, „Amerikaner überall zu ermutigen, sich die Rede des jordanischen Königs Abdullah in Kairo von vor einigen Tagen anzuhören“. Der Monarch verurteilt zwar die Gewalt gegen alle Zivilisten im Gazastreifen, im Westjordanland und in Israel, weist aber auch darauf hin, dass die kollektive Bestrafung von zwei Millionen Menschen sowohl nach internationalem Recht als auch aus humanitären Gründen inakzeptabel ist. That’s the problem.“

Mit Blick auf die Krise sagte Abdullah: „Ich bin empört und betrübt über die Gewaltakte gegen unschuldige Zivilisten im Gazastreifen, im Westjordanland und in Israel. Die unerbittliche Bombardierung des Gazastreifens, die in diesem Moment stattfindet, ist in jeder Hinsicht grausam und skrupellos. Sie ist eine kollektive Bestrafung eines belagerten und hilflosen Volkes. Es ist ein eklatanter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Es ist ein Kriegsverbrechen.“

„Doch je tiefer die Krise und die Grausamkeiten sind, desto weniger scheint sich die Welt dafür zu interessieren. Jeder andere, der zivile Infrastrukturen angreift und absichtlich eine ganze Bevölkerung ohne Nahrung, Wasser, Strom und Grundbedürfnisse aushungert, würde verurteilt werden. Die Rechenschaftspflicht würde sofort und unmissverständlich durchgesetzt werden“, schlug er vor. „Aber nicht in Gaza“.

Weiter warnte er vor den „katastrophalen“ Gefahren der selektiven Anwendung des Völkerrechts, das das Leben einiger Menschen aufgrund von Rasse, Religion und Grenzen als wertvoller als das anderer behandelt. Als Prioritäten für den Friedensgipfel nannte er die Beendigung der Feindseligkeiten, die Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und die „unmissverständliche Ablehnung“ der Zwangs- oder Binnenvertreibung von Palästinensern, die ein Kriegsverbrechen und „eine rote Linie für uns alle“ darstelle.

„Heute lässt Israel die Zivilbevölkerung in Gaza buchstäblich verhungern“, sagte Abdullah. „Aber seit Jahrzehnten haben die Palästinenser keine Hoffnung mehr, keine Freiheit und keine Zukunft, denn wenn die Bomben aufhören zu fallen, wird Israel nie zur Rechenschaft gezogen. Die Ungerechtigkeiten der Besatzung gehen weiter, und die Welt schaut weg“ (vollständige Abschrift).

Macgregor sagte Carlson, dass Amerika in seinem „Bemühen, an Israels Seite zu stehen und Israel zu schützen, einen anderen Weg eingeschlagen und moralische Verwerflichkeit beiseite geschoben hat“.

„Wie kann man dem einen [Israel] helfen, ohne ein Kriegsverbrechen gegen den anderen [die Palästinenser] zu begehen? Das ist das Problem mit der kollektiven Bestrafung. Das ist das Problem mit der Vernichtung des Gazastreifens und dem Versuch, seine Bevölkerung auszuradieren“, sagte er. „Das ist für uns als Amerikaner inakzeptabel.“

Israels kollektive Bestrafung ist für die Amerikaner inakzeptabel“; ein daraus resultierender Krieg könnte die Existenz des jüdischen Staates bedrohen

Da die israelische Führung im Laufe der Jahre die Ausdehnung ihrer Grenzen „auf ganz Palästina“ zum Ziel hatte, was die „allgemeine Evakuierung“ der arabischen Bevölkerung, auch unter „brutalem Zwang“, einschließt, erinnerte Macgregor Carlson daran, dass „die Israelis die Bevölkerung [des Gazastreifens] gerne nach Ägypten vertreiben würden“, was ein Kriegsverbrechen sei.

„Und wenn die Amerikaner immer mehr Zerstörung sehen und immer mehr Filmmaterial und Fotos aus dem Gazastreifen kommen, die zeigen, wie Kinder, Frauen und alte Männer sterben und getötet werden, wird die Unterstützung für Israel erodieren“, warnte der pensionierte Oberst. „Und gleichzeitig werden die Wut und der Hass in der Region, die Israel ohnehin schon nicht mag, noch größer werden.

Diese Dynamik ist bereits im Gange, wie die ägyptische Regierung zeigt, die, obwohl sie ein wichtiger Empfänger amerikanischer Auslandshilfe ist, „ein guter strategischer Partner für Israel war“. Aber aufgrund des öffentlichen Aufschreis in ihrem Land über die Bombardierung des Gazastreifens wurden „mindestens 100.000 ägyptische Truppen an die Grenze zum Gazastreifen verlegt“, in dem Bewusstsein, dass „sie möglicherweise die Israelis angreifen müssen“, da niemand sonst die über 2 Millionen Zivilisten in der Enklave schützen wird.

Sollte es dazu kommen, dass Ägypten von Süden und die Hisbollah von Norden angreifen und all diese anderen Mächte, einschließlich der USA, einbeziehen, wird dieser regionale Krieg nicht nur Amerika wirtschaftlich und physisch schaden, sondern könnte auch die Existenz Israels selbst bedrohen“.

Obwohl die USA Israel schützen wollen, „könnten wir dazu nicht in der Lage sein, wenn dieser Krieg außer Kontrolle gerät. Und seien wir ehrlich: Historisch gesehen, geraten Kriege außer Kontrolle. Sie entwickeln sich in Richtungen, die man nie vorhergesehen hat. Wenn Sie also glauben, dass Sie diesen Weg vorhersehen können, wie Lindsey Graham glaubt, sind Sie verrückt. Wenn es erst einmal losgeht, ist es nicht mehr zu kontrollieren“, sagte Macgregor.

Der Konflikt könnte zu einem Dritten Weltkrieg führen, wenn ein gestärktes Russland keine Angst hat, die geschwächten USA anzugreifen

Macgregor stellte auch fest, dass entgegen den Medienberichten „die Meinungen in Israel geteilt sind. Wer glaubt, dass alle in Israel hinter der Sache stehen, liegt falsch. Es gibt Menschen, die bereit sind, zu vermitteln. Es gibt Menschen in der muslimischen/arabischen Welt, die unter diesen Umständen mit ihnen zusammenarbeiten werden“.

Unter Hinweis auf die nackte Realität der gegenwärtigen Situation fügte er hinzu: „Wissen Sie, irgendwann muss jemand in Israel sagen, wenn wir nicht alle töten können, müssen wir mit allen leben, ob es uns gefällt oder nicht.“

Macgregor forderte eine „Abkühlungsphase“ in dem Konflikt, um Frieden zu schaffen, und zeigte sich ermutigt durch das Angebot des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan von Anfang dieser Woche, in dem Streit zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln.

„Seine Bereitschaft zur Vermittlung ist ein helles Licht in einem ansonsten sehr dunklen Himmel. Und wir sollten darauf achten, denn wir wollen keinen regionalen Krieg. Er wird uns wirtschaftlich zerstören“, sagte er. „Russland ist militärisch so stark wie seit den 80er Jahren nicht mehr, und es ist bereit, sich auf die Seite des Iran zu stellen. Darüber sollten wir alle ernsthaft nachdenken.“

„Und wer glaubt, dass [ausländische Entscheidungsträger] sagen werden: ‚Oh nein, wir haben Angst vor Amerika, das werden wir nicht riskieren‘, der irrt. Sie haben keine Angst, einen Angriff auf Israel zu riskieren, weil sie eine Konfrontation mit uns fürchten. Wir sind nicht mehr die Macht, die wir 1991 waren, und das wissen sie. Und wirtschaftlich ist unsere Position sehr fragil.

…

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 30.10.2023