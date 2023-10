Tierische Antibiotika und Verhütungsmittel in den Top 10 der beliebtesten Fastfoods entdeckt

In Lebensmittelproben der zehn beliebtesten Fast-Food-Ketten wurden zwei Arten tierischer Antibiotika und ein tierisches Verhütungsmittel nachgewiesen.

Einem Laborbericht zufolge wurden in Lebensmittelproben der zehn beliebtesten Fast-Food-Ketten der USA zwei Arten tierischer Antibiotika und ein tierisches Verhütungsmittel nachgewiesen.

Im September übermittelte Moms Across America (MAA) Lebensmittelproben von 10 beliebten US-Lebensmittelketten an das Health Research Institute, ein gemeinnütziges Labor mit Sitz in Iowa, das Lebensmittel auf Nährwert, Biofunktionalität sowie Kontaminanten und Toxine testet, und forderte das Labor auf, diese Proben auf mehr als 100 gängige Tierarzneimittel und Hormone zu testen.

MAA ist eine von Müttern in den Vereinigten Staaten gegründete gemeinnützige Aktivistengruppe mit dem Ziel, die Öffentlichkeit auf Lebensmittel aufmerksam zu machen, die gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und Pestizide enthalten.

Jede Mahlzeit wurde in ihrer Verpackung aufbewahrt, versiegelt, eingefroren und per Post an das Health Research Institute geschickt. Im Labor wurde das Futter zerkleinert und auf Tierarzneimittel und Hormone untersucht. Mit Ausnahme von Chipotle und Subway wurden alle Lebensmittelproben positiv auf Tierarzneimittel getestet. 300x250 Monensin, Narasin und Nicarbazin Die Arzneimittelkonzentrationen in allen Lebensmittelproben lagen unter 2 Mikrogramm pro Kilogramm, was deutlich unter der von der Food and Drug Administration (FDA ) akzeptablen täglichen Aufnahmemenge für die Arzneimittel liegt. Herr Fagan betonte, dass die von der FDA akzeptablen Aufnahmemengen für die Prüfung auf akute Vergiftungen aussagekräftig seien. Bei Fast Food, das manche Menschen täglich konsumieren, besteht jedoch die Gefahr einer chronischen Vergiftung aufgrund einer Ansammlung von Giftstoffen. 300x250 boxone Monensin In den Proben von Taco Bell, Dunkin‘, Wendy’s, Domino’s, Burger King und McDonald’s wurden weniger als 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm des Antibiotikums Monensin nachgewiesen. Die akzeptable tägliche Aufnahme von Monensin beträgt 12,5 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Monensin ist ein häufig verwendetes Veterinärantibiotikum mit einem geringen Sicherheitsspielraum. Zu den Nebenwirkungen von Monensin bei Tieren gehören Anorexie, Durchfall, Schwäche und motorische Probleme; Eine Überdosierung kann zu Vergiftungen oder sogar zum Tod führen. Eine Monensin-Vergiftung ist beim Menschen selten und es gibt keine wirksame Behandlung in der klinischen Praxis. Ein Fall ereignete sich bei einem Mann, der 300 Milligramm Monensin einnahm, was zu einer schweren Rhabdomyolyse oder einem Abbau von Muskelgewebe führte. Diese Erkrankung ist sehr schwerwiegend und kann zu Herz- und Nierenschäden führen. Die Dosis, die der Mann zu sich nahm, ist jedoch eine Million Mal höher als die in den Lebensmittelproben nachgewiesenen Mikrogramm-Dosen. Narasin In einem Wendy’s-Cheeseburger wurden weniger als 2 Mikrogramm Narasin pro Kilogramm nachgewiesen. Es wurde auch in Spuren in einer Mahlzeit von Dunkin‘, Domino’s Food und einem Starbucks-Sandwich gefunden.

Die zulässige Tagesdosis für Narasin beträgt 5 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Narasin ist ein antibiotischer und antiparasitärer Futterzusatz, der bei der Bekämpfung parasitärer Infektionen bei Masthähnchen hilft. Es wird auch häufig dem Viehfutter zugesetzt, da es die Trockenmasseaufnahme erhöht. Sowohl Narasin als auch Monensin sind Ionophore, was bedeutet, dass sie das Ionengleichgewicht in Zellen stören können und häufig bei Tieren zur Bekämpfung bakterieller und parasitärer Infektionen eingesetzt werden. Zu den Nebenwirkungen von Narasin bei Tieren gehören Anorexie, Durchfall und Degeneration der Herz- und Skelettmuskulatur. Diese antibiotischen Ionophore werden aus Bedenken hinsichtlich der Toxizität beim Menschen nicht verwendet, obwohl es einige Fälle dokumentierter Toxizität dieser Arzneimittel gibt. Nicarbazin

Nicarbazin, ein tierisches Antiparasitikum und Verhütungsmittel, wurde in der Chick-fil-A-Hühnersandwichprobe nachgewiesen. Es wurden weniger als 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm Nicarbazin nachgewiesen. Die akzeptable tägliche Aufnahme von Nicarbazin beträgt 200 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Das Medikament wird hauptsächlich als Antiparasitikum bei Masthühnern und Truthähnen eingesetzt, es wurde aber auch zur Populationskontrolle bei Gänsen und Tauben eingesetzt. Da es für landwirtschaftliche Embryonen hochgiftig ist und die Eiablage und das Schlüpfen erwachsener Geflügelbestände beeinträchtigt, haben viele Landwirte strengere Vorschriften gefordert, um ihre Tiere vor solchen Belastungen zu schützen. Bisher gibt es keine Berichte darüber, dass Nicarbazin beim Menschen toxische Wirkungen hat, obwohl seine langfristigen Auswirkungen unbekannt sind. In einem Forschungsbericht wurde davon ausgegangen, dass Nicarbazin für Verbraucher sicher sei, da die meisten Truthähne, die mit dem Medikament gefüttert würden, als Filter fungieren und das Medikament abbauen würden, bevor es auf den Markt kommt. „Die Auswirkungen der täglichen Einnahme eines bekannten tierischen Verhütungsmittels durch Millionen Amerikaner, insbesondere Kinder und junge Erwachsene, sind besorgniserregend“, sagte Zen Honeycutt, Geschäftsführer von MAA. „Angesichts der zunehmenden Unfruchtbarkeitsprobleme steht die reproduktive Gesundheit dieser Generation angesichts dieser Ergebnisse für uns im Mittelpunkt.“ Nur wenige Studien haben die Wirkung von Tierarzneimitteln beim Menschen untersucht. „Das ist das Problem“, sagte Frau Honeycutt gegenüber der Epoch Times. „Das sind Tierarzneimittel und Hormone. … also beziehen sich die einzigen Studien, die ich gefunden habe und die Sie finden werden, auf Tiere. [Sie sind] nicht für den Menschen zugelassen, und dennoch werden sie [in die Nahrung aufgenommen].“ „Manche Menschen nehmen diese Lebensmittel jeden Tag zu sich, daher wissen wir nicht, wie viel davon sich in ihrem Körper ansammelt.“ Sind alle Fast-Food-Ketten betroffen?

Da jede Lebensmittelprobe nur in einem Geschäft pro Fast-Food-Kette gekauft wurde, müssten laut Frau Honeycutt weitere Tests durchgeführt werden, um herauszufinden, ob alle anderen Ketten Lebensmittel anbieten, die ähnliche Tierarzneimittel enthalten. Sie vermutet jedoch, dass auch andere Ketten betroffen sein könnten. „Soweit ich weiß, zermahlen sie das Fleisch von Hunderten von Vögeln, um diese verarbeiteten Fleischpasteten herzustellen. Wenn also eines davon kontaminiert ist, kontaminiert es wahrscheinlich möglicherweise Hunderte anderer Proben. … Wenn man auf diese spezielle Probe stößt. Wenn eine Krankheit auftritt, wird der Landwirt wahrscheinlich jeden der Vögel in einer Einrichtung behandeln“, sagte Frau Honeycutt. Auf die Frage nach einer möglichen Kontamination der Pakete sagte Herr Fagan, dass die Pakete aus verschiedenen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten zum Health Research Institute gelangten, so dass zwar ein Paket kontaminiert gewesen sein könnte, es aber schwierig gewesen wäre, alle Pakete kontaminiert zu haben . Die MAA hat zuvor 43 von Teilnehmern bereitgestellte Schulessen getestet . Labortests ergaben, dass 95 Prozent der Mittagessen Glyphosat enthielten und 74 Prozent mindestens ein schädliches Pestizid enthielten. Glyphosat ist ein Unkrautvernichter, und der Kontakt mit Glyphosat im Kindesalter wurde mit der Entwicklung von Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, einschließlich Non-Hodgkin-Lymphom , in Verbindung gebracht . Thiabendazol, ein Fungizid und Parasitizid mit immunsuppressiver Wirkung, wurde in fast 30 Prozent der Proben nachgewiesen, und in mehr als 40 Prozent von ihnen wurde ein Entwicklungstoxin gefunden. Vertreter der in diesem Artikel erwähnten Fast-Food-Ketten reagierten bis Redaktionsschluss nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Quellen: PublicDomain/theepochtimes.com am 31.10.2023