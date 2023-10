Diese Großereignisse planen die Dunkelmächte (Video)

Teile die Wahrheit!

Auf der politischen Bühne geschieht aktuell weltweit sehr viel. Auch wenn die Dinge im Außen noch nicht für alle sichtbar sind, sie geschehen dennoch. Aktuell im Fokus stehen vor allem der Krieg in der Ukraine und die politisch schwierige Lage in den USA, wo noch es noch in diesem Jahr ein Großereignis geben könnte.

Peter Denk und Manuel C. Mittas haben die weltpolitische Lage in einem Denkanstoß zusammengefasst. Von Frank Schwede

Gleich zu Beginn der Livesendung betonte Peter Denk, dass die absurde Politik, die wir aktuell nicht nur in Deutschland sehen können, sonder weltweit erleben, immer mehr Menschen zum aufwachen bringen wird. Denk:

„Auch bisher systemtreue Menschen fangen jetzt an sich Gedanken über die Politik und die Gesellschaft zu machen. Vor allem dann, wenn´s an den Geldbeutel geht oder in punkto Kriminalität und Sicherheit.“

Das bemerkt auch Manuel C. Mittas, der aus Wien zugeschaltet war und der nahezu dieselben Probleme auch in Österreich beobachtet – wenn auch vielleicht nicht ganz so heftig wie in Deutschland.

Vor allem die Migrationskrise macht Deutschland und den Rest Europas und sogar den USA zu schaffen. Peter Denk betont, dass die Migration politisch so gewollt ist.

Das hat dazu geführt, dass viele Ausländer, die seit vielen Jahren schon in Deutschland leben, sich verstärkt für die AfD aussprechen, weil sie sich das, was sie sich über viele Jahre oft mühsam aufgebaut haben, nicht mehr wegnehmen lassen wollen, durch eine verfehlte Politik, die in die falsche Richtung geht. (Baba Vangas Prophezeiungen, die die Welt im Jahr 2024 verändern werden)

Die deutsche Politik leistet, wie Denk wörtlich sagt, ein Abrisswerk:

„Der Wirtschaftsminister zerstört die Wirtschaft, die Innenministerin zerstört den Rechtsstaat, die Außenministerin zerstört die Diplomatie. Es merken immer mehr Menschen, dass an dem System etwas nicht stimmt.

Das Ziel ist, in den westlichen Ländern einen Bürgerkrieg anzuschieben, weil man einen Dritten Weltkrieg nicht mehr hinkriegt. Die dunklen Mächte brauchen Chaos, Gewalt und Zerstörung um weiter die Kontrolle zu behalten.“

Dass das System am Ende ist, erkennt Denk daran, dass es mittlerweile zu Mitteln greift, die jeder vor ein paar Jahren noch für undenkbar waren, etwa dass Menschen wegen ihrer politischen Ansichten verfolgen und zu bestraft werden. Denk:

300x250

„Das macht nur jemand, der mit dem Rücken zur Wand steht. Aber damit schafft sich das System selbst ab, die Realität bröckelt. Im nächsten Jahr wird das immer klarer werden.“

Peter Denk: „Die Menschen werden nicht mitspielen!“

Die Agenda, die hinter all dem Wahnsinn steht, ist eine Weltregierung, in der die Menschen nichts mehr besitzen, kein Eigenheim und auch kein Auto. Denk ist sich aber sicher, dass die Mehrheit der Menschen sich das nicht gefallen lassen wird, dass immer mehr dagegen rebellieren werden.

Jüngstes Beispiel ist London, wo über Nacht Überwachungskameras in der Londoner City wie durch Zauberhand verschwanden. Geplant war, den Autoverkehr aus Klimaschutzgründen aus der City zu verbannen.

300x250 boxone

Plötzlich rudert Großbritannien, speziell London in Sachen Klimapolitik zurück, weil die Menschen nicht mitspielen, was zeigt, dass die Agenda nicht so leicht durchsetzbar ist. Denk:

„Speziell in Deutschland werden immer mehr Menschen künftig Gesetze einfach ignorieren, in anderen Ländern wie Frankreich könnte der Widerstand handfester ausfallen. Hier könnte es zu Tumulten kommen, wie uns die Vergangenheit immer wieder gezeigt hat. Aber genau das ist ja so gewollt.“

Denk und Mittas bemerken, dass sich im vergangenen halben Jahr ein Spalt zwischen Frankreich, der EU und den USA aufgetan hat, weil Frankreichs Präsident Emanuel Macron offenbar versucht, Anschluss an die BRICS-Staaten zu bekommen.

Der Grund könnte sein, dass der Westen wirtschaftlich immer mehr abkippt und dass er in vielen Ländern, vor allem in Afrika, nicht mehr viel zu melden hat.

Speziell in seinem Heimatland Österreich stellte Mittas fest, dass man dort, wie auch in den USA, offenbar versucht, einen Aufguss von Corona vorzubereiten. Mittas sagt:

„Weil in Österreich aktuell keine Wahlen anstehen, klopft bei uns gerade Corona wieder an die Tür. Es wird Angst gemacht und vor einer neuen Variante gewarnt. Auch die Impfkampagne wird wieder gestartet. In Deutschland könnte die Situation ab November wieder verschärft werden, wenn die Wahlen durch sind.“

Ein weiteres interessantes Schwerpunktthema war die Ukraine, aus der in den letzten Wochen viele seltsame und auch verstörende Meldungen über RT Deutsch durchdrangen, nämlich das russische Einheiten in einem zerstörten Leopard-Panzer auf Bundeswehrsoldaten trafen.

Bislang ist nicht klar, ob die Meldung tatsächlich so stimmt. Sollte sich aber bestätigen, dass dies tatsächlich der Fall ist, bleibt nach Aussage von Peter Denk zu klären, ob die Besatzung privat als Söldner oder als offizielle Vertreter der Bundeswehr tätig waren. Was leider nicht ganz auszuschließen ist. Denk:

„Die NATO ist in der Ukraine aktiv tätig. Und Russland weiß das. Das ist eine hochbrisante und vor allem gefährliche Lage. Allerdings muss man dazu sagen, dass es schwierig zu unterscheiden ist, was echt und was fake ist, weil ich ganz einfach glaube, dass viele Bilder für das Fernsehen gestellt werden.“

Sergey Lawrow: „Der Westen führt aktiv Krieg gegen Russland!“

Auch der russische Außenminister Sergey Lawrow hat in einer Rede gesagt, dass der Westen aktiv gegen Russland Krieg führt. Denk geht sogar davon aus, dass der Westen auch in anderen ehemaligen russischen Gebieten bewusst Problemfelder schafft, um Russland weiter herauszufordern, doch seiner Ansicht nach geht auch dieser Schuss für den Westen nach hinten los. Denk:

„Russland hat momentan die besten Karten, der Westen blutet aus, was die Munition betrifft Das hätte nicht sein müssen. Putin hat immer offen zugegeben, dass er gerne mit dem Westen zusammengearbeitet hat, sich aber nun zum etwas unbequemeren Partner China hinwenden wird.

Man hat den Krieg in der Ukraine von Anfang an gewollt. Der Westen hat ja sogar zugegeben, dass man nie Frieden mit Russland wollte, sondern lediglich der Ukraine Zeit zum Aufrüsten geben.“

Denk sieht aktuell eine starke Dynamik im Thema Ukraine und glaubt, dass in den kommenden Herbstwochen unbequeme Wahrheit an die Öffentlichkeit gelangen werden, was zu einer dramatische Wende in der Ukraine führen wird.

Er glaubt auch, dass noch in diesem Jahr in den USA ein Großereignis passieren wird. Entweder eine Naturkatastrophe oder ein Angriff unter falscher Flagge, etwa ein Ereignis in Richtung 9/11. Denk:

„Es ist für viele spürbar, dass da etwas kommt, doch es wird keine Auswirkungen auf Europa haben. Eine viel größere Gefahr besteht für die USA, weil wenn dort die Stimmung kippt, dann geht es richtig rund, weil die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in den USA zum Teil schwer bewaffnet ist.“

Denk sagt, dass es spannend wird, weil auch von der medialen Seite der Hinweis kommt, dass es in den USA ein Großereignis geben wird. Manuel Mittas geht von der Vermutung aus, dass die USA wirtschaftlich implodieren könnten, was allerdings auch auf Europa negative wirtschaftliche Auswirkungen hätte, vor allem auf den Euro.

Hinzu käme, dass sich die USA komplett aus Europa zurückziehen könnten, was möglicherweise auch das Aus für die NATO zur Folge hätte. Dazu sagt Peter Denk:

„Was wir gerade sehen ist, dass die alte angelsächsische Weltordnung krachend zusammenbricht. Die USA verlieren geopolitisch die Kontrolle. Das wird im kommenden Jahr deutlich sichtbar werden.“

Seltsames Farbspiel über Sachsen

Doch die dunklen Kräfte werden nicht still und leise in die Nacht ziehen. Deshalb vermutet Manuel Mittas, dass die Lage in den kommenden Monaten und noch bis in das Jahr 2030 intensiver werden wird und deshalb noch mehrgesellschaftlicher Zusammenhalt nötig ist.

Zum Abschluss der Livesendung gingen Peter Denk und Manuel Mittas auf die seltsamen Polarlichter über Sachsen ein, die vor wenigen Wochen in den Farben schwarz, rot, gold leuchteten.

Denk vermutete, dass das kein Zufall war, dass da jemand nachgeholfen hat, dass das Farbspiel möglicherweise künstlich erzeugt wurde oder dass es ein Fingerzeig von oben war, weil es von den Farben her keine gewöhnlichen Nordlichter waren. Denk sagte dazu:

„Ich glaube, dass es in nächster Zeit noch weitere ähnliche seltsame Phänomene geben wird, weil wir uns bereits in einer anderen Dimension befinden. Ob das Lichter oder Geräusche sind.

Das nimmt zu. Diese Dinge passieren und sie werden immer mehr auftreten. Viele Menschen haben in den letzten Wochen die Botschaft bekommen: „Willkommen in der neuen Matrix“. Wir gehen jetzt vom Schein zum Sein über. Und genau dann passieren diese Lichterscheinungen.“

Deshalb das abschließende Fazit: Nicht nur auf energetischer Ebene passiert aktuell sehr viel, auch auf politischer, auch wenn die Dinge im Außen noch nicht vollkommen sichtbar sind: sie geschehen.

Wir befinden uns also nicht nur in einer interessanten, sondern auch in einer herausfordernden und anspruchsvollen Zeit, die viel Geduld und starke Nerven erfordert.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 03.10.2023