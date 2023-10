Indischer Diplomat behauptet der Privatjet des kanadischen Premierministers war „voller Kokain“

Das Flugzeug des kanadischen Premierministers Justin Trudeau war „voller Kokain“, als es Anfang des Monats in Neu-Delhi, Indien, beim G20-Gipfel landete, so der indische Diplomat Deepak Vohra, der einem indischen Fernsehnachrichtensender erzählte, dass Spürhunde Kokain in Trudeaus Flugzeug entdeckt hätten.

„Als Justin Trudeau diesen Monat zum G20-Gipfel nach Indien kam, war sein Flugzeug voller Kokain. Er kam zwei Tage lang nicht aus seinem Zimmer“, sagte Vohra , während er mit dem Journalisten Deepak Chaurasia in einer Debattensendung von Zee News sprach.

Laut Vohra verstehen die Staats- und Regierungschefs der Welt, dass Trudeau in den letzten Monaten „verrückt“ geworden ist und sich wie ein kleines Kind verhält, das nur sehr wenig über internationale Beziehungen weiß.

„Er ist definitiv verrückt geworden. Er ist einsam geworden. Er versucht nun zu zeigen, dass er ein kanadischer Rambo ist und in seiner Gegenwart nichts schief gehen kann. Indien hat das Richtige getan, indem es die Visa-Dienste in Kanada eingestellt hat “ , fügte er hinzu.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Trudeau seine diplomatische Immunität nutzt, um Drogen über Grenzen zu schmuggeln. Justin Trudeaus Mutter Margaret Trudeau, die mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Pierre Trudeau verheiratet war, schmuggelte bekanntermaßen Drogen im Gepäck des Premierministers, als sie mit ihrem Mann auf Auslandsreisen reiste.

„Obwohl das Paar zunächst eine sehr enge und liebevolle Beziehung zu führen schien, begann die Ehe bald zu zerbrechen. Trudeau ärgerte sich über die ständige berufsbedingte Abwesenheit ihres Mannes und war gezwungen, ihre drei kleinen Söhne weitgehend alleine großzuziehen. Über die übliche große Publizität hinaus, die ihr ihre hochkarätige Position einbrachte, machte sie in einigen Fällen Schlagzeilen.

Trudeau schmuggelte Drogen im Gepäck des Premierministers, trat leicht bekleidet im Studio 54 auf und zerriss eine Steppdecke der kanadischen Konzeptkünstlerin Joyce Wieland an der Wand in der offiziellen Residenz des Premierministers in Ottawa, weil sie „Vernunft über Leidenschaft“ feierte. Das persönliche Motto ihres Mannes war „Vernunft vor Leidenschaft“. („Wer kifft, geht nicht auf die Straße zum Demonstrieren!“ Die geheimen „Drogenpläne“ der Eliten!)

Im Laufe der Zeit zerbrach die Ehe bis zu dem Punkt, an dem Trudeau, wie in ihrem 1982 erschienenen Buch Consequences berichtet, es folgten Affären mit Jack Nicholson, Ryan O’Neal, Lou Rawls und eine Freundschaft mit US-Senator Ted Kennedy. Sie war auch mit Mitgliedern der Rolling Stones verbunden , darunter Ronnie Wood und, laut Keith Richards ‘ Autobiografie „ Life“ , Mick Jagger .

Sie trennte sich 1977 von ihrem Mann. Sie gab kanadischen und amerikanischen Magazinen zahlreiche ausführliche Interviews und trat in zwei Kinofilmen auf. Pierre Trudeau erhielt das Sorgerecht für die Kinder und zahlte keinen Ehegattenunterhalt.“

Was für eine kaputte Familie!

Der ehemalige indische Diplomat fügte hinzu, dass seine Frau ihn am Flughafen gesehen habe, als der kanadische Premierminister nach Delhi gekommen sei. OpIndia- Bericht :

300x250

„Meine Frau sah ihn am Flughafen von Delhi und sagte, dass Trudeau deprimiert und gestresst aussehe. Den Grund kennen wir nicht. Ich kenne die Realität nicht, aber soziale Medien und einige „glaubwürdige Gerüchte“ deuten darauf hin, dass sein Flugzeug voller Kokain war.

„Er verpasste auch das Abendessen des Präsidenten, da einige Leute sagen, dass er aufgrund des Drogenkonsums nicht bei Sinnen war. „Wenn man das sieht, kann man nichts darüber sagen, was in seinem Kopf vorgeht“, sagte Vohra.

Wütender Trudeau bestreitet Behauptung, er sei mit einem Flugzeug „voller Kokain“ nach Indien gereist

300x250 boxone

Kanadas vom Skandal betroffener Premierminister hat die Behauptung, er sei mit einem Flugzeug „voller Kokain“ zum G20-Gipfel in Indien gereist und habe sein Zimmer zwei Tage lang nicht verlassen, wütend zurückgewiesen.

Das Büro von Justin Trudeau hat Kommentare des ehemaligen indischen Diplomaten Deepak Vohra zu den Anschuldigungen zurückgewiesen, die er am Montag im indischen Fernsehen erhoben hatte.

Vohra sagte gegenüber Zee News: „Als Justin Trudeau diesen Monat zum G20-Gipfel nach Indien kam, war sein Flugzeug voller Kokain.“

Er fügte hinzu, dass Trudeau das G20-Abendessen verpasst habe, weil er „hoch unter Drogen stand und zwei Tage lang sein Zimmer nicht verlassen habe“, sodass er nicht an den Programmen teilnehmen könne

The Mail Online berichtet: In einer Erklärung gegenüber der Toronto Sun sagte Trudeaus Büro: „Das ist absolut falsch und ein beunruhigendes Beispiel dafür, wie Desinformation in die Medienberichterstattung eindringen kann.“

Dies geschah, nachdem Trudeau sich öffentlich entschuldigen musste, nachdem das kanadische Parlament einen Mann anerkannt hatte, der im Zweiten Weltkrieg an der Seite der Nazis kämpfte.

A retired Indian Diplomat on

Indian TV says – there are “credible rumor that Trudeau’s plane had cocaine when he landed in India & he was overdosed for 2 days thus he couldn’t attend all G20 programs. Such is the level if discourse on Indian media #Sikhhttps://t.co/Pby3hxsejN — Crime Reports India (@AsianDigest) September 25, 2023

Laut Toronto Sun sagte Vohra außerdem: „Er ist einsam geworden. Er versucht nun zu zeigen, dass er ein kanadischer Rambo ist und in seiner Gegenwart nichts schief gehen kann. Indien hat das Richtige getan, indem es die Visa-Dienste in Kanada eingestellt hat.“

Die Bemerkungen wurden von dem ehemaligen Diplomaten gemacht, nachdem Trudeau behauptet hatte, dass indische Beamte einen Sikh-Aktivisten in British Columbia ermorden ließen.

Trudeaus Anschuldigungen im Zusammenhang mit der Ermordung von Hardeep Singh Nijjar, einem 45-jährigen Sikh-Separatisten, am 18. Juni haben zu einer wachsenden Kluft zwischen Kanada und Indien und zu wiederholten diplomatischen Ausweisungen geführt.

Die am Montag erstmals öffentlich gemachten Vorwürfe des Premierministers über eine Beteiligung der indischen Regierung an dem Waffenmord basierten zum Teil auf abgehörter Kommunikation zwischen indischen Beamten und den Diplomaten des Landes in Kanada, sagte ein Beamter gegenüber Associated Press.

Ein Teil der Informationen sei von einem Mitglied der Geheimdienstallianz „Five Eyes“ bereitgestellt worden, zu der neben Kanada auch die USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland gehören, sagte die Person.

Der Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte nicht, welcher Verbündete Informationen bereitgestellt hatte, und gab auch keine Einzelheiten darüber bekannt, was in den Mitteilungen enthalten war oder wie sie an sie gelangt waren.

Dieser Smartshop hat es sich zur Aufgabe gemacht, erstklassige natürliche Psychedelika weltweit zu liefern und dabei Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Wir sind fest davon überzeugt, dass natürliche Entheogene wie Zauberpilze und Trüffel bei richtigem Gebrauch erhebliche gesundheitliche Vorteile haben.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 04.10.2023