Fulminant: David Icke räumt mit der Mainstream-Spiritualität auf

David Icke ist der Vater und Initiator der Wahrheitsbewegung. Als er vor über 30 Jahren mit seinen bahnbrechenden Informationen an die Öffentlichkeit trat, schien die Welt dafür noch nicht bereit zu sein.

Entsprechend musste er unglaublich viel Häme wegstecken, um sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen. In den letzten Jahren wurden all seine weitsichtigen Analysen bestätigt und heute ist er im Alter von 71 Jahren der fitteste und einflussreichste Aufklärer seiner Zeit.

Er ist eine lebende Legende, die ohne jemals ein Gesetz gebrochen zu haben, aus über 26 Ländern verbannt worden ist!

Icke ist dafür bekannt, dass er auf seiner Wahrheitssuche sprichwörtlich keinen Stein auf dem anderen lässt. Während sich andere auf ihren Lorbeeren ausruhen, forscht er unermüdlich weiter, weil es laut ihm immer etwas Neues aufzudecken gibt. In seinem neusten Buch „The Dream“ (dt. Der Traum) hinterfragt er die weit verbreitete und tief verankerte Karma-Theorie.

Anmerkung: Icke bestreitet weder das Konzept der Reinkarnation noch die offensichtliche Wahrheit, dass jede Handlung Konsequenzen hat, sondern die Annahme, dass wir uns in einer schier ewigen Schleife immer wieder inkarnieren müssen, um „erleuchtet“ zu werden.

Das Wichtigste in Kürze: Laut David Icke leben wir in einer Computersimulation. Er vergleicht diese mit der neusten Virtuellen Realität (Metaverse), die aktuell programmiert wird.

Demnach sei unser Körper ein „biologischer Computer“, den er mit VR-Brillen, VR-Kopfhörern und VR-Handschuhen vergleicht. Das bahnbrechende Element in seinem neuen Buch ist jedoch, dass er zu dem Schluss kommt, dass die Simulation nach dem physischen Tod weitergeht, um uns mittels Reinkarnation in einer ewigen Schleife gefangen zu halten. (Was ist der Unterschied zwischen der Simulationstheorie von David Icke und der von Martin Vrijland?)

Er ist davon überzeugt, dass die bekanntesten spirituellen Lehren, wie beispielsweise die fernöstliche Karma-Theorie, eine Art Schuldkult darstellen; ähnlich wie der Klima-Schwindel. Laut Icke ergibt die Karma-Theorie deswegen keinen Sinn, weil unser (waches) Gedächtnis nach jedem Zyklus gelöscht wird. Nach einem Reset könne schlichtweg keine Weiterentwicklung stattfinden, erklärt er.

Der Reset sei folglich Teil der Manipulation, die uns daran hindere, unsere Erkenntnisse über die wahre Natur der Simulation in das nächste Leben mitzunehmen, so dass wir ahnungslos immer wieder von vorne anfangen müssen. (Dies könnte der Grund sein, warum unsere Geschichte offensichtlich immer wieder gelöscht wird. Denke an die vielen „unerklärlichen“ Artefakte!)

Laut David Icke ist die Matrix, in der wir gefangen sind, eine sogenannte „Loosh-Farm“. Loosh ist eine sehr niedrig schwingende Frequenz sprich eine Energie, die Menschen produzieren, wenn sie Leid erfahren.

Der Begriff wurde von dem renommierten Parapsychologen, Robert Monroe, geprägt, der später von der CIA angeheuert wurde, um an der geheimen Frequenzforschung mitzuwirken.

Weiterführende Fragen:

1) Wie kann es sein, dass wir uns mit Muttererde so verbunden fühlen, wenn wir in einer Computersimulation leben? Laut David Icke ist die Simulation keine Neuprogrammierung, sondern eine getürkte Kopie sprich eine Fälschung der originalen Schöpfung.

Dies sei ein wesentlicher Grund, warum sich die Simulation so echt anfühle. (Das zweite hermetische Prinzip: „Wie oben, so unten; wie innen, so außen; wie der Geist, so der Körper.“)

2) Wie sind wir in diese Matrix hineingeraten? Viele Menschen würden sich freiwillig dazu entscheiden, in die nächste Matrix (Metaverse) zu gehen. So ähnlich sind wir wohl in diese Matrix hineingeraten; durch Manipulation und falsche Versprechen.

3) Wie werden böse Taten bestraft, wenn es kein Karma gibt? Eine böse Tat trägt die Strafe bereits in sich. Wer Belohnung jedoch mit Ruhm, Geld oder Macht gleichsetzt, hat den Sinn des Lebens wohl nicht verstanden, denn die höchste Belohnung ist Glückseligkeit und diese kann nur mit guten Taten erlangt werden.

(Das sechste hermetische Prinzip: „Jede Ursache hat ihre Wirkung; jedes Phänomen hat seine Ursache; alles geschieht gesetzmäßig; Zufall ist nur ein Begriff für ein unerkanntes Gesetz; es gibt viele Ebenen von Ursachen, aber nichts entgeht dem Gesetz.“)

4) Wer bestimmt, in welcher Rolle wir inkarniert werden? Sollte die Manipulation in der Astralwelt tatsächlich weitergehen, können wir davon ausgehen, dass die Reinkarnation von den Archonten gesteuert wird.

5) Wie geht man nach dem physischen Tod in die ursprüngliche Schöpfung zurück? David Icke erklärt, dass er in dieser Inkarnation gelernt habe, nur sich selbst zu vertrauen und sich nicht durch fremde Autoritäten, wie Staat, Religion oder Medien beeinflussen zu lassen.

Demnach wird er nach dem physischen Tod weder einem spirituellen Guru noch einem spirituellen Konzept folgen, das uns in dieser Matrix eingetrichtert wird. Zudem warnt er, dass die Aussage, man solle nach dem Tod ins Licht gehen, eine Falle sei, um uns in der „ewigen Schleife“ gefangen zu halten.

6) Sollen wir die Simulation überwinden, während wir hier sind oder reicht es, wenn wir nach dem physischen Tod zurück zur ursprüngliche Schöpfung gehen? 1990 ist das erste Buch von David Icke mit dem Titel „The Truth Vibrations“ (dt. Die Wahrheitsvibrationen) erschienen.

Darin erklärte er, zu einem Zeitpunkt, als es noch überhaupt nicht absehbar war, dass sich die „archontische Manipulation“ zunehmend offenbaren werde. Icke ist der Auffassung, dass sich die Archonten dessen bewusst sind und der ganze Wahnsinn, der sich aktuell vor unseren Augen abspielt, ein verzweifelter Versuch sei, ihre unsägliche „Loosh-Farm“ zu retten.

Icke sagt, dass wir durch die aktuelle Bewusstseinserweiterung dabei sind, den Schleier der Manipulation zu lüften und wir so zurück zur ursprünglichen Schöpfung finden werden.

Wer vorher ablebt, kann demnach entweder nochmals hierherkommen, um den Archonten den Rest zu geben oder direkt zurück „nach Hause“ gehen.

…

