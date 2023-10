Zusammenbruch der Astral- und Unterwelt: Deshalb spielen die Menschen verrückt (Video)

Teile die Wahrheit!

Gibt es eine Erklärung für das Chaos aus der Welt? Ja, meint Energiearbeiterin Kerry K. Der Grund ist, dass die Astral- und Unterwelt zusammengebrochen ist und die zuvor dort existierenden Astralwesen und Dämonen an der Erdoberfläche geflüchtet sind – quasi auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Sich vor diesen Wesen zu schützen, hat nach Worten von Kerry K. jetzt oberste Priorität. Von Frank Schwede

Bereits Jesus Christus wusste, dass der menschliche Geist seit Tausenden von Jahren von Wesen aus der Astral- und Unterwelt beherrscht wird. Gnostiker glauben noch heute, dass diese Entitäten in einem frühen Stadium der Bildung unseres Sonnensystems entstanden sind, also noch vor der Entstehung der Erde – und sie glauben weiter, dass diese Wesen unser Sonnensystem als ihr Reich betrachten.

Weiter heißt es in den Schriften der Gnostiker, dass diese Entitäten dazu in der Lage sind, den Geist ihrer Opfer zu steuern. Salopp ausgedrückt handelt es sich um ein clever aufgebautes spirituelles Kontrollsystem, weil Astralwesen die perfekten Boten der Täuschung und Magie sind.

Das heißt, sie sind dazu in der Lage, den menschlichen Geist durch unterschwellige Konditionierung zu beeinflussen.

Bis heute aber kann sich kaum jemand vorstellen, was der Astralbereich überhaupt ist. Die Energiearbeiterin und YouTuberin Kerry K. glaubt die Antwort auf diese Frage gefunden zu haben.

Sie sagt, dass der Astralbereich ein Art Korridor zwischen vielen anderen Orten und er Erde ist, wobei die Erde das dreidimensionale Reich ist und ein Durchgang in die Unterwelt. Kerry K. sagt:

„Es ist ein höllischer Raum. Ein Ort voller Dämonen, Wesenheiten und Dunkelheit – also ein sehr unappetitlicher Ort. Im Wesentlichen ist das Astralreich der Korridor, den die Dämonen und Wesenheiten benutzen, um Zugang zur Menschheit in der physischen Dimension zu erhalten. Er wird aber auch von höheren Wesen benutzt – also ist es ein sehr belebter Korridor. Und es ist der einzige Zugangsort zum physischen Bereich.“

In der „Ersten Apokalypse des Jakobus“ belehrt Jesus seinen Bruder Jakobus, indem er ihm sagt, dass die irdische Welt von Dämonen bewacht wird, den Archonten, die den Weg der Seele zwischen der materiellen und dem Jenseits blockieren, was zur Folge hat, dass die Seele der Menschen in einem ewig fortwährenden Kreislauf des Leiden gefangen gehalten wird. Jesus bezeichnete diese Wesen als die „Wächter“ oder die „Herren der Welt“

Die gute Nachricht aber ist, dass dieser seit Jahrtausenden während Kreislauf nach Worten von Kerry K. schon vor einer ganze Weile beendet wurde. Der Astralbereich und die Unterwelt sind also zusammengebrochen. (Wir befinden uns in einem psychologischen und spirituellen Krieg! (Video))

Der Grund ist, dass die Struktur und Frequenz dieses Ortes mit dem zunehmenden Einfluss des Lichts, das jetzt auf der Erde vorherrscht, nicht weiter nicht aufrecht gehalten werden konnte.

Jeder hat Zugang zum Licht

Viele Menschen stellen aufgrund des weiter herrschenden Chaos auf der Erde natürlich zu Recht die Frage, wo das Licht ist: Kerry K Antwort lautet, in jedem einzelnen Menschen.

Es ist für jeden zugänglich. Das war nach Worten der Energiearbeiterin vor vielen Jahren noch nicht der Fall.

Doch nicht nur dunkle Entitäten haben diesen Korridor für lange Zeit genutzt, auch die New Age-Bewegung nahmen nahm über ihn Kontakt zu Wesenheiten anderer Welt auf. Kerry K:

„In den 70er, 80er und 90er Jahre brauchten wir diesen Zugangspunkt für den Zugang zu den anderen Welten. Aber jetzt bis Du der Zugangspunkt, denn Du hast Zugang zum Licht, das vorher absolut nicht verfügbar war.“

Egal ob Lichtarbeiter, Sternensaat oder einfach nur Mensch. Jeder trägt das Licht in die Welt. Das Licht strahlt in Wellen aus und es beginnt die Dunkelheit mehr und mehr wegzuräumen, sagt Kerry K. und fügt hinzu:

„Du baust deine Dunkelheit ab, Du stehst jetzt deinen eigenen Dämonen gegenüber, deinem eigenen Schatten und während Du das machst, brichst Du es zusammen. Und wenn alles, was Dunkel ist in dir zusammenbricht, wirst Du zur Welle, die alle äußere Dunkelheit gleichzeitig auflöst. Das passiert schon sehr lange.“

Und genau das ist nach Aussage der Energiearbeiterin einer der Gründe, warum die Welt im Außen gerade verrückt spielt, weil nämlich der dunkle Ort nicht mehr existiert.

Er wurde vom Licht geräumt. Das bedeutet aber auch, dass dieser dunkle Ort viele negative Entitäten zurückgelassen hat. Wohin wurden sie vertrieben? Kerry K. gibt Antwort auf diese Frage:

„Diese Entitäten stiegen alle zur Erdoberfläche auf. Wer in den letzten sieben oder acht Monaten ein sehr schlechtes Gefühl hatte, dem kann es passiert sein, dass er Kontakt mit diesen Entitäten hatte.

Weil alle vertriebenen Entitäten nirgendwo hin konnten als an die Oberfläche der Erde, auf der sich die Menschheit befindet und deren physischen Raum einnimmt, heißt das, dass wir in gewisser Weise nun das gleiche Reich teilen.“

Deshalb empfiehlt die Energiearbeiterin ein tägliches Reinigungsprogramm vorzunehmen. Fieberhaft, mit sehr viel Mehraufwand und motivierter als je zuvor. Das ist nach Worten von K auch das Ziel, weswegen wir als Mensch auf der Erde gekommen sind, um einerseits uns auf seelischer Ebene zu reinigen und andererseits die Erde im Großen. Kerry K:

„Hier dreht sich alles um die Reinigung. Das ist es, worum es jetzt geht. Dein Ego besteht aus vielen Dingen. Es begann mit den Wunden deines inneren Kindes. Es wuchs und wuchs, bis es ein Nährboden wurde für alle deine Traumata.

Und dann wurde das Trauma zu einem Nährboden, weil uns nie beigebracht wurde, wie man Emotionen loslässt, uns wurde stattdessen beigebracht, sie zu unterdrücken und zu kontrollieren.“

Dämonen haben ihr Zuhause verloren

Das hat im Laufe der Zeit bei vielen Menschen dazu geführt, dass sie ihre Emotionen nicht spüren konnten, was im Laufe vieler Generationen tiefe Wunden hinterlassen hat.

Auch Gnostiker glauben, dass die Menschheit nur durch die Konfrontation mit dem Wahnsinn und der Unmenschlichkeit im Innern wie im Außen erkennen kann, was menschlich ist.

Ein Teil der Agenda der dunklen Entitäten ist, diese Erkenntnis zu unterbinden, indem die Menschen seit Jahrtausenden in Trance gehalten wurden. Unser Ego sind also einerseits die Wunden, andererseits das dadurch ausgelöste Trauma. Damit verbunden sind nach Worten von Kerry K. auch Anhänge in Gestalt dunkler Entitäten. Kerry K.:

„Daraus besteht das Ego. All diese Wesen aus der Astralebene und der Unterwelt sind jetzt an der Oberfläche und sie sind auf der Suche nach einem Futterplatz. Und auf der Suche nach einem Ort, an dem sie sich am Leben halten können, weil ja hre ursprüngliche Heimat verschwunden ist.“

Um sich sicher vor diesen Entitäten zu schützen, sollte es nach Aussage von Kerry K jetzt unsere Aufgaben sein, die Frequenz und die Schwingung zu erhöhen. Einige tun dies bereits schon eine ganze Weile freiwillig, andere werden sich jetzt dazu gezwungen fühlen, weil sie irgendwann keine andere Wahl mehr haben werden. Kerry K. erklärt warum:

„Diese Entitäten gehen nämlich zum Ego des Durchschnittsmenschen, haken sich dort ein und halten daran fest. Deshalb werden die Menschen jetzt verrückt und wahnsinnig. Sie benehmen sich unverantwortlich, sie sagen Dinge, die keinen Sinn machen und sie verhalte sich auf eine Art und Weise, wo du sagst, das kann nicht so sein.

Also der Grund, warum die Menschheit jetzt so verrückt ist, ist, dass ihr Ego jetzt stärker als je zuvor angegriffen wird von diesen Entitäten. Es ist jetzt von ihnen stärker besiedelt als je zuvor – bis zu dem Punkt, an dem sie es übernehmen.“

Aus Erfahrung weiß die Energiearbeiterin, dass eine Reinigung nur von den betroffenen Personen selbst durchgeführt werden kann und von niemanden anderes. Kerry K. erklärt, warum das so ist:

Dafür gibt es einen sehr wichtigen Grund. Eine Entität bewohnt einen Raum im Energiefeld in einer Person, welchen diese Person selbst nicht besetzen kann. Wenn jemand anderes eine Entität reinigt in deinem Namen, dann nimmt diese Person es in sich auf und lässt dich offen für eine andere Entität zurück, genau an die Stelle, die zuvor geräumt wurde.

Der einzige Weg frei zu sein von einer Entität, ist, wenn Du und dein Licht den Raum einnehmen, in dem die Entität zuvor war. Es geht also darum, dein Energiefeld selbst zu besetzen. Das ist die wichtigste Sache, die Du wissen musst.“

Innere Reinigung ist jetzt wichtig

Das heißt, jeder muss jetzt vollständig in seinem Körper und in seinem Energiefeld sein, um sich vor Angriffen von außen zu schützen. Wer das nicht tut, ist offen für die Invasion jener Entitäten und einer Welt, die von Verzerrung und Dunkelheit regiert wird. Warum noch immer so viele Menschen den Angriffen ausgesetzt sind und sich nicht schützen und reinigen wollen, erklärt Kerry K. so:

„Es ist so gewollt, dass Du abgelenkt, getrennt und nicht an deiner eigenen Entscheidungsfindung beteiligt bist. Dass Du deine Entscheidung an anderen übergibst, beispielsweise an einen Arzt oder an jemanden, der Entscheidungen in deinem Namen trifft.

Es ist eine gezielte Ablenkung, um dich fernzuhalten von dir selbst. Du bist dein ganzes Leben davon abgehalten worden, deine Gefühle zu spüren, denn wenn du sie spürst, lässt du auch los.“

Das Mächtigste, was jetzt jeder für sich tun kann, ist die Entladung von Emotionen, die in der Regel aus Fremdbesetzungen resultieren. Das ist nach Worten der Energiearbeiterin der erste Schritt, um sein eigenes Energiefeld zu besetzen.

So fängt Entitätsreinigung in der Regel an, um fremde Anhaftungen zu entfernen, ist es nötig, tief in seinen eigenen Körper einzudringen und alles in diesem Raum zu spüren, was bisher unterdrückt, geleugnet und ignoriert wurde.

Kerry K. erläutert, warum man Fremdbesetzungen nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte:

„Weil wir noch nie mehr Entitäten ausgesetzt waren als jetzt. Sie werden noch eine ganze Weile da sein – zumindest bis wir zu einem großen kosmischen Ereignis kommen. Ich spreche von so etwas wie einen Sonnenblitz oder einer Radikalveränderung des Magnetfeldes.“

Aus rein wissenschaftlicher Perspektive betrachtet, könnte man hier von einem katastrophalen Ereignis sprechen. Tatsächlich aber bedeuten diese Ereignisse das Ende einer dunklen Ära auf der Erde, die seit Tausenden von Jahren vorherrscht.

Seit Anbeginn haben sich Licht und Dunkelheit immer ergänzt.

Sowohl unsere Helfer, die uns wohlgesonnen Wesen aus den höheren Reichen als auch unsere Gegenspieler aus der Unterwelt, verfolgen jeder für sich strategische Ziele.

Zu unserem Schutz oder zu unserem Schade.

Deshalb ist es jetzt wichtig zu verstehen, dass unser Leben aus dem Jenseits gesteuert wird. So oder so.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 09.10.2023