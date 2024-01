Plötzlich warnen Führungspersönlichkeiten auf der ganzen Welt, dass der Dritte Weltkrieg sehr nahe sei

Prominente Führer auf der ganzen Welt beginnen öffentlich anzuerkennen, dass der Dritte Weltkrieg bevorsteht. In vielen Fällen äußern sie die Hoffnung, dass es noch vermieden werden kann, aber das wird mit jedem Tag unwahrscheinlicher. Von Michael Snyder

Mehrere Parteien eskalieren den Konflikt im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine ist in eine gefährliche neue Phase eingetreten und die Wahlen, die gerade in Taiwan stattgefunden haben, haben eine chinesische Invasion viel wahrscheinlicher gemacht.

Was wird also passieren, wenn Großmächte auf der ganzen Welt miteinander in Konflikt geraten ? Wir stehen wirklich am Rande des Undenkbaren, aber die meisten Menschen in der Bevölkerung haben keine Ahnung, wie schlimm die Dinge geworden sind.

Am Montag warnte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps, dass wir uns jetzt in einer „Vorkriegswelt“ befänden und dass westliche Mächte bald gegen Russland, China, Iran und Nordkorea kämpfen könnten …

…Jetzt ist es an der Zeit, dass alle Verbündeten und demokratischen Nationen auf der ganzen Welt … dafür sorgen, dass auch ihre Verteidigungsausgaben steigen. Denn wie besprochen ist die Ära der Friedensdividende vorbei. In fünf Jahren könnten wir uns mit mehreren Schauplätzen befassen, darunter Russland, China, Iran und Nordkorea.

…wir befinden uns am Beginn dieser neuen Ära. [Die] Berliner Mauer ist eine ferne Erinnerung, aber wir haben den Kreis geschlossen und sind von einer Nachkriegswelt in eine Vorkriegswelt übergegangen. An die Stelle eines Zeitalters des Idealismus ist ein Zeitalter des nüchternen Realismus getreten.

Ich war verblüfft, dass er bereit war, der Öffentlichkeit eine so ehrliche Einschätzung zu geben.

Aber natürlich hat er Recht.

Es kommen mehrere Kriege.

US-Beamte geben ähnliche Warnungen heraus. Hier ist ein Beispiel …

Eine Quelle innerhalb des Pentagons hat Daily Express US gewarnt, dass „wir am Rande eines Dritten Weltkriegs stehen“, inmitten des zunehmenden Konflikts im Nahen Osten, der größtenteils vom Iran ausgelöst wird. (12 Beispiele für das gewaltige Chaos, das plötzlich überall auf der Welt ausbricht (Videos))

Die Quelle im Pentagon, die diese ziemlich bedrohliche Warnung herausgab, ist ein Mann namens Nicholas Drummond, und er behauptet, dass der aktuelle Krieg im Nahen Osten buchstäblich zum „Ende des Iran“ führen könnte …

Der Verteidigungsexperte Nicholas Drummond äußerte Bedenken, dass der Konflikt im Nahen Osten möglicherweise eskalieren könnte, warnte jedoch, dass ein direkter Angriff Teherans auf Israel den darauf folgenden Krieg „das Ende Irans“ bedeuten würde.

Welche Art von Waffen wären also genau erforderlich, um „das Ende Irans“ herbeizuführen?

Vielleicht möchten Sie einen Moment darüber nachdenken.

Auch in Russland wird viel über den Dritten Weltkrieg gesprochen. Tatsächlich sagte Wladimir Solowjow, einer der prominentesten Nachrichtensprecher Russlands, kürzlich seinem Publikum, dass sich unser Planet „auf den Dritten Weltkrieg zubewegt“ …

„Wir bewegen uns auf den Dritten Weltkrieg zu. Meiner Meinung nach ist es bereits im Gange. Trump denkt übrigens auch so“, fügte der russische Moderator hinzu, als er versuchte, den Ex-Präsidenten in Worte zu fassen, der die US-Angriffe auf Houthi-Ziele im Jemen verurteilte.

Ja, mit Donald Trump hatte er tatsächlich völlig recht.

Vor nicht allzu langer Zeit warnte Trump öffentlich eine Menschenmenge in Iowa, dass „wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg stehen“ …

„Der Dritte Weltkrieg steht kurz bevor. Ich weiß nicht, ob du es fühlst. Ich weiß es nicht, Frau Generalstaatsanwältin, wenn Sie das spüren, aber wenn Sie diese Diskussionen sehen, stehen wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg.“

Ich persönlich bin völlig davon überzeugt, dass der Dritte Weltkrieg bereits begonnen hat, aber was Trump und andere meinen, ist die heiße Phase, in der überall Raketen herumfliegen und Millionen Menschen sterben.

Und wir sind gerade so nah dran. Das Folgende stammt aus einem Artikel der Daily Mail mit dem Titel „Der Abstieg in den Dritten Weltkrieg: Wie Russland, Iran und China gleichzeitig Schritte unternehmen, die uns alle in einen Konflikt ziehen werden“…

Durchgesickerte deutsche Geheimdienstdokumente deuten darauf hin, dass Berlin damit rechnet, dass Russland eine weitere Angriffswelle starten wird, um die Ukraine zu überwältigen, und sich bemüht, Notfallpläne für den Fall auszuarbeiten, dass russische Truppen von Weißrussland nach Westen marschieren.

Der Israel-Hamas-Konflikt droht, die Gewalt im gesamten Nahen Osten auszuweiten, da die sogenannte „Achse des Widerstands“ des Iran – darunter die libanesische Hisbollah und die Huthi-Rebellen im Jemen – ihre Angriffe auf Israel und kommerzielle Schifffahrtsrouten verstärkt, was Großbritannien und die USA zu verheerenden Luft- und Seeangriffen veranlasst.

Weiter östlich hat Taiwans Wahl eines neuen demokratieliebenden Präsidenten Peking noch mehr verärgert, da eine chinesische Invasion des Inselstaates in den kommenden Jahren immer wahrscheinlicher wird.

Es ist wahrscheinlich, dass der Nahe Osten der erste Krisenherd sein wird, der vollständig ausbricht.

Die Region ist in den letzten Monaten so instabil geworden, und die ganze Welt war diese Woche fassungslos, als der Iran beschloss, Raketen und Drohnen in den Irak, Syrien und Pakistan abzufeuern …

Innerhalb von 24 Stunden startete der Iran Raketen- und Drohnenangriffe auf Ziele in drei Ländern – Irak, Syrien und Pakistan – und unternahm den außergewöhnlichen Schritt, seine Verantwortung für die Angriffe bekannt zu geben, was den Zorn seiner Nachbarn auslöste.

Warum hat der Iran das getan?

Die Iraner behaupten, dass der Angriff im Irak „ein israelisches Spionagezentrum“ zum Ziel hatte …

Bagdad hat seinen Botschafter im Iran zurückgerufen, nachdem bei dem Angriff am Montagabend auf die nördliche halbautonome Region Kurdistan vier Zivilisten getötet und mindestens sechs verletzt wurden. Teheran sagte, der Angriff zielte auf ein israelisches Spionagezentrum in der Nähe des US-Konsulats in Erbil, der Hauptstadt der Region Kurdistan. Der irakisch-kurdische Premierminister Masrour Barzani wies die iranische Behauptung zurück und bezeichnete den Angriff als „Verbrechen gegen das kurdische Volk“.

Das irakische Außenministerium bezeichnete die Angriffe unterdessen als „Verstoß gegen das Völkerrecht“ und kündigte an, beim UN-Sicherheitsrat Beschwerde einzureichen. Das französische Außenministerium sagte in einer Erklärung, dass Iran „zur Eskalation der regionalen Spannungen beiträgt – und das muss aufhören“.

Was die Angriffe in Syrien und Pakistan betrifft, behaupten die Iraner, sie hätten versucht, sunnitische Gruppen zu treffen , die Terrorakte begehen …

Parallel zu seinen Angriffen auf den Irak griff Teheran auch Ziele des Islamischen Staates in Nordsyrien an. Anschließend griff es das Hauptquartier einer sunnitischen bewaffneten Gruppe in der westlichen Provinz Belutschistan in Pakistan nahe der iranischen Grenze an.

Das pakistanische Außenministerium erklärte am Dienstag, es „verurteile aufs Schärfste die unprovozierte Verletzung seines Luftraums durch den Iran“, bei der seiner Aussage nach zwei Kinder getötet und drei weitere verletzt wurden. Es fügte hinzu: „Es ist noch besorgniserregender, dass diese illegale Tat trotz der Existenz mehrerer Kommunikationskanäle zwischen Pakistan und Iran stattgefunden hat.“

Dies könnte Pakistan möglicherweise in den Krieg im Nahen Osten verwickeln.

Und vergessen wir nicht, dass Pakistan über Atomwaffen verfügt.

Es ist sehr ungewöhnlich, dass der Iran so aggressiv ist.

Und der iranische Verteidigungsminister verspricht, dass sein Land in Zukunft nicht zögern wird, ähnliche Raketenangriffe durchzuführen …

Am Morgen nach den iranischen Angriffen auf die Nachbarländer Pakistan und Irak versprach der iranische Verteidigungsminister am Mittwoch, dass sein Land dem Einsatz seiner Raketenfähigkeiten gegen Feinde bei Bedarf „keine Grenzen setzen“ werde.

„Wir sind eine Raketenmacht auf der Welt“, sagte Minister Mohammad Reza Ashtiani laut staatlichen Medien Reportern bei einer Kabinettssitzung. „Wo auch immer sie die Islamische Republik Iran bedrohen wollen, wir werden reagieren, und diese Reaktion wird auf jeden Fall verhältnismäßig, hart und entschlossen sein.“

Unterdessen schlagen die IDF und die Hisbollah entlang der Nordgrenze Israels weiterhin aufeinander ein …

Die israelischen Streitkräfte führten am Dienstag eine massive Welle von Luftangriffen und Artilleriefeuer gegen Ziele im Saluki-Tal im Südlibanon durch, nachdem die libanesische Terrororganisation Hisbollah wiederholt israelische Ziele angegriffen hatte.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte nutzt die Terrorgruppe das Tal „in großem Umfang“ für ihre Aktivitäten und versteckt ihre Waffen und Infrastruktur in den Waldgebieten des Tals.

Libanesischen Berichten zufolge gehörte der israelische Luftangriff zu den bisher schwersten des Krieges und traf in mindestens 30 Angriffen 15 verschiedene Ziele.

Und am Dienstag griff das US-Militär die Houthis im Jemen tatsächlich mit einem „Präventivangriff“ an , weil die Houthis sich offenbar darauf vorbereiteten, weitere ballistische Schiffsabwehrraketen abzufeuern …

Am Dienstag führten US-Streitkräfte eine weitere Angriffsrunde auf Houthi-Stätten im Jemen durch, doch dieses Mal wird die Operation als „Präventivangriff“ bezeichnet, der als Reaktion darauf erfolgte, dass Militante in Echtzeit Raketenstarts am Boden vorbereiteten .

„US-Streitkräfte haben vier ballistische Schiffsabwehrraketen der Houthi angegriffen und zerstört“, heißt es in einer Erklärung des Zentralkommandos (CENTCOM). „Diese Raketen waren für den Abschuss aus von Huthi kontrollierten Gebieten im Jemen vorbereitet und stellten eine unmittelbare Bedrohung sowohl für Handelsschiffe als auch für Schiffe der US-Marine in der Region dar.“

Der Krieg ist da.

Tatsächlich wird 2024 ein Kriegsjahr sein, und wo immer es zu Konflikten kommt, werden die USA mit ziemlicher Sicherheit involviert sein .

Wie wird das amerikanische Volk reagieren, wenn die Welt in Flammen aufgeht?

In den letzten Wochen haben wir beobachtet, wie verrückte Demonstranten in Washington, New York, Los Angeles und anderswo sehr alarmierende Dinge taten.

Aber die Wahrheit ist, dass sich der Dritte Weltkrieg noch in einem sehr frühen Stadium befindet.

Was wird also passieren, wenn die globalen Ereignisse völlig außer Kontrolle geraten ?

Leider glaube ich, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir es herausfinden.

