Die Agenda für den digitalen Ausweis und die Online-Altersüberprüfung 2024

Eine große Gefahr für die Privatsphäre und das freie und offene Internet.

Im vergangenen Jahr wurden mehrere Gesetze zur Online-Altersüberprüfung auf staatlicher Ebene blockiert oder mussten wegen möglicher Verfassungswidrigkeit vor Gericht angefochten werden.

Die Befürworter dieser Gesetze spielen jedoch die Bedenken bezüglich des ersten Verfassungszusatzes herunter und planen, bis 2024 ihre Mission voranzutreiben, die Natur des Internets zu verändern und es in einen hygienisierten, restriktiven Raum zu verwandeln, in dem die Online-Altersüberprüfung die Norm ist.

Die Gesetzesentwürfe werden von vier Bundesstaaten vorangetrieben: Kalifornien, Minnesota, Maryland und New Mexico.

Die Befürworter dieser Gesetze argumentieren mit dem Argument „an die Kinder denken“, um die Verbreitung der Online-Altersüberprüfung zu rechtfertigen.

Die Verwendung dieses Arguments, um Inhaltsbeschränkungen zu fordern, ist nicht neu. In den letzten Jahrzehnten wurden Beschränkungen für Bücher, Musik, Radio, Fernsehen, Filme und vieles mehr im Namen der Sicherheit von Kindern auferlegt.

Aber wenn diese Forderungen auf das Internet übertragen werden, steht viel mehr auf dem Spiel. Online-Altersüberprüfungen schaffen nicht nur Barrieren und schränken den Zugang zu Online-Inhalten ein, sie stellen auch ein großes Risiko für die Privatsphäre dar und ebnen den Weg für den digitalen Identitätsdiebstahl.

Viele Methoden der Online-Altersüberprüfung verlangen, dass die Nutzer Kopien ihrer Ausweisdokumente zur Verfügung stellen oder sich einer Gesichtserkennung unterziehen – zwei Arten von Daten, bei denen es in der Vergangenheit zu erheblichen Datenschutzverletzungen gekommen ist.

Unabhängig von der verwendeten Methode wird die Anforderung an die Nutzer, ihr Alter nachzuweisen, de facto zu einer digitalen ID, die sie daran hindert, anonyme oder pseudonyme Online-Konten einzurichten, und sie zwingt, ihr Alter gegenüber Dritten zu verifizieren. (Das Ende einer Illusion: Skandinavien nimmt Abstand von Schul-Digitalisierung)

Die Bedenken sind bisher nicht ausgeräumt. Andere Staaten haben gezeigt, dass eine staatlich eingeführte Altersüberprüfung zu einer vollwertigen, staatlich kontrollierten digitalen Identität führen kann. Das Gesetz zur Online-Altersüberprüfung in Louisiana hat nach seiner Einführung die Akzeptanz der digitalen Identität in diesem Staat erhöht.

Nur wenige Monate später kam es in Louisiana zu einer massiven Datenpanne, bei der die persönlichen Daten ALLER Führerscheininhaber des Bundesstaates offengelegt wurden, was die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, die mit dem Vorstoß in diese dystopische Technologie einhergehen, deutlich macht.

Diese Bedenken haben die Befürworter der Gesetzentwürfe zur Online-Altersüberprüfung in diesen vier Staaten kaum entmutigt. Ebenso wenig wie die voraussichtliche Verfassungswidrigkeit der Gesetzentwürfe.

Der kalifornische Gesetzesentwurf, der California Age-Appropriate Design Code (AB 2273), wurde im September 2022 verabschiedet und sollte Websites und Apps dazu verpflichten, die Identität ihrer Besucher zu überprüfen. Er wurde jedoch im September letzten Jahres von einem Bundesrichter wegen möglicher Verstöße gegen den ersten Verfassungszusatz blockiert.

Die anderen drei Gesetzesentwürfe – der Maryland Age-Appropriate Design Code Act (HB 901), der Minnesota Age-Appropriate Design Code (HF 2257) und der New Mexico Age-Appropriate Design Code (SB 319) – sind bisher nicht in Kraft getreten.

Sie enthalten jedoch ähnliche Formulierungen und Anforderungen wie das kalifornische Altersgerechte Designgesetz, was bedeutet, dass sie im Falle ihrer Verabschiedung wahrscheinlich vor ähnlichen rechtlichen Herausforderungen stehen werden.

Alle drei Gesetzentwürfe enthalten Umsatz- und Nutzerschwellenwerte, die bestimmen, welche Online-Dienste den Gesetzen entsprechen müssen. Diese Schwellenwerte sind denen im kalifornischen Altersgerechtigkeitsgesetz sehr ähnlich.

Ferner verlangen alle drei Gesetzesentwürfe, dass Online-Dienste, die diese Schwellenwerte einhalten, „das Alter der kindlichen Nutzer mit einem angemessenen Grad an Sicherheit schätzen“. Diese Formulierung ist identisch mit der Formulierung im kalifornischen Altersverifikationsgesetz, die Bedenken hinsichtlich des ersten Verfassungszusatzes auslöste.

Der Juraprofessor Eric Goldman, dessen Argumente in dem Urteil zitiert wurden, das den kalifornischen Altersfreigabegesetz blockierte, argumentiert, dass diese Anforderungen zur Schätzung des Alters der Nutzer verfassungswidrig sind, da sie Online-Dienste dazu zwingen, „lästige Barrieren zu errichten, die von der Nutzung des Internets abschrecken und geschützte Meinungsäußerungen unterdrücken würden“.

Josh Withrow, Fellow für Technologie- und Innovationspolitik bei der Denkfabrik R Street Institute, wies in seiner Stellungnahme gegen den Maryland Age-Appropriate Design Code Act darauf hin, dass das vorgeschlagene Gesetz und ähnliche Gesetze mit dem Ersten Verfassungszusatz unvereinbar seien, da sie den Zugang zur freien Meinungsäußerung sowohl für Erwachsene als auch für Kinder einschränkten.

Withrow fügte hinzu, dass der Maryland Age-Appropriate Design Code Act „sicherlich ähnlichen rechtlichen Anfechtungen ausgesetzt wäre, wenn er Gesetz würde“.

Die Probleme mit den Gesetzentwürfen beschränken sich nicht darauf, dass sie gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen und den Weg für digitale IDs ebnen. Ein weiterer Streitpunkt ist, dass die Gesetzentwürfe auf einem Verhaltenskodex aus Großbritannien basieren – einem Land, das keine kodifizierte Verfassung mit einem starken Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Redefreiheit und die Privatsphäre hat.

Der kalifornische Kodex für die Altersfreigabe empfiehlt der kalifornischen Arbeitsgruppe für den Schutz der Privatsphäre von Kindern, die für die Ausarbeitung bewährter Verfahren und Empfehlungen für die Umsetzung des Gesetzes zuständig ist, sogar, bei der Ausarbeitung dieser bewährten Verfahren und Empfehlungen die Leitlinien des britischen Information Commissioner’s Office zu berücksichtigen.

Der Verhaltenskodex des Vereinigten Königreichs, der Age Appropriate Design Code oder Children’s Code, verlangt, dass die meisten Online-Dienste, die „wahrscheinlich von Kindern genutzt werden“, eine Reihe von Sicherheitsanforderungen für Kinder erfüllen, es sei denn, sie identifizieren das Alter ihrer Nutzer.

Dieser Altersfreigabekodex ist nur ein Teil des britischen Konzepts der „Online-Sicherheit“ – ein benutztes Schlagwort um die Ausweitung der Online-Zensur und -Überwachung in diesem Land zu rechtfertigen.

Andere Elemente sind

Der Online Safety Act 2023 (ein weitreichendes Gesetz, das die Meinungsfreiheit einschränkt und die Privatsphäre aushöhlt).

die Entwicklung von „gemeinsamen Online-Sicherheitsinstrumenten“ durch den Beitritt zur „Global Coalition for Digital Safety“ des Weltwirtschaftsforums (eine Koalition von Big Tech und Regierungen, die sich zur Zensur „schädlicher Inhalte und Verhaltensweisen im Internet“ verpflichtet hat)

Obwohl die Meinungsfreiheit und der Schutz der Privatsphäre in Großbritannien nicht so stark ausgeprägt sind wie in der US-Verfassung, brüstet sich die britische Regierung damit, ihre Online-Sicherheitslösungen nach Amerika zu exportieren, und behauptet, dass „britische Sicherheitstechnologieunternehmen eine starke internationale Präsenz haben und Kunden in Nordamerika, der Europäischen Union, Australien und darüber hinaus unterstützen“.

Und die Befürworter von Gesetzentwürfen zur Online-Altersüberprüfung in Kalifornien, Minnesota, Maryland und New Mexico unterstützen die britischen Bemühungen um den Export ihrer Online-Sicherheitslösungen.

Laut der Washington Post versuchen Gesetzgeber und Befürworter „erneut, den Schutz nach britischem Vorbild gesetzlich zu verankern, während sie gleichzeitig versuchen, die Kritik der Industrie zu entkräften, dass dieser Ansatz die Datensammlung ausweiten und den Unternehmen unklare Beschränkungen auferlegen würde“.

Der Kongressabgeordnete Jared Solomon (D) aus Maryland, ein Befürworter des Altersüberprüfungsgesetzes in diesem Bundesstaat, sagte der Washington Post: „Die Entscheidung eines Richters wird uns nicht davon abhalten, Dinge voranzutreiben, die junge Menschen in unserem Staat schützen können“.

Die Hauptbefürworterin des Minnesota Age-Appropriate Design Code, die Abgeordnete Kristin Bahner (D), sagte, sie beabsichtige, die bestehende Version des Gesetzes weiter voranzutreiben, obwohl einige Gesetzgeber Änderungen vorgeschlagen hätten.

Ein Vertreter der 5Rights Foundation, einer in London ansässigen Gruppe für digitale Sicherheit, die von einer britischen Baronin gegründet wurde und sich wünscht, dass die US-Gesetzgeber den britischen Code für altersgerechtes Design übernehmen, ging noch weiter und schlug vor, dass diese Online-Sicherheitsgesetze die Struktur des Internets verändern und es zu einem Ort machen würden, an dem die Sicherheit von Kindern die Norm ist.

„Anstatt das Internet für Erwachsene zu entwerfen, würde es standardmäßig so gestaltet werden, dass Kinder und Jugendliche online sein und frei auf Inhalte und Dienste zugreifen können, ohne Gefahr zu laufen, Schaden zu nehmen“, sagte Nichole Rocha, Direktorin für US-Angelegenheiten bei der 5Rights Foundation, der Washington Post.

Rocha begnügte sich offenbar nicht damit, auf eine hygienische und kindersichere Version des Internets zu drängen, sondern kritisierte auch das Urteil, das den kalifornischen Code für altersgerechtes Design blockierte, und sagte, dass dies einen „gefährlichen Präzedenzfall“ schaffen könnte.

Bemerkenswert ist, dass drei der vier Staaten, die diese Gesetze zur Online-Altersüberprüfung vorantreiben, nämlich Kalifornien, Maryland und Minnesota, in den vergangenen Jahren auch digitale Personalausweise oder digitale Führerscheine eingeführt oder in Erwägung gezogen haben – eine Entwicklung, die die Möglichkeit eröffnet, dass die Gesetze in Richtung digitaler Personalausweise gleiten.

Während es der britischen Regierung gelungen ist, mithilfe von Kindergeschichten das Internet einzuschränken, die Online-Privatsphäre zu untergraben und den Weg für digitale IDs für ihre Bürger zu ebnen, hat sich die US-Verfassung als mächtiger Schutzschild gegen diejenigen erwiesen, die versuchen, Online-Sicherheitsmaßnahmen nach britischem Vorbild in Amerika einzuführen.

Und während der Kampf um die Online-Altersverifikation im Jahr 2024 an Schärfe zunimmt, sollte die Verfassung den US-Bürgern erneut eine Stütze gegen die Versuche des Nanny-Staates sein, in ihre individuellen Rechte einzugreifen.

Quellen: PublicDomain/reclaimthenet.org am 25.01.2024