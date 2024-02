Ist es nur ein Zufall, dass die große amerikanische Sonnenfinsternis im Jahr 2024 am Eagle Pass, Texas, in die USA eintritt?

Wenn Sie nicht aufgepasst haben, müssen Sie aufwachen, denn es werden einige wirklich verrückte Dinge passieren.

Die Wahrheit ist natürlich, dass überall auf der Welt bereits verrückte Dinge passieren.

In Anchorage zum Beispiel hat es in diesem Winter bereits mehr als 250 cm geschneit …

Alaska ist auf dem besten Weg, neue Schneefallrekorde zu brechen, nachdem Anchorage mit über 250 Zentimetern Schnee bedeckt war – die erste Anhäufung dieser Menge überhaupt –, Dächer einstürzten und Schulen geschlossen wurden.

Die Stadt, die am Wochenende mit fast 16 Zoll Schnee heimgesucht wurde, hat in diesem Winter nun mehr als 8½ Fuß Schnee gehabt, das zweite Jahr, in dem die 100-Zoll-Marke überschritten wurde. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte Anchorage seinen im Winter 2011 aufgestellten Rekord von 134½ Zoll brechen.

Ich könnte mir nicht einmal vorstellen, mit so viel Schnee klarzukommen.

Es wird berichtet, dass das Gewicht des Schnees auf einigen Dächern „mehr als 30 Pfund pro Quadratfuß“ erreicht hat …

Das Gewicht des Schnees erreichte mehr als 30 Pfund pro Quadratfuß, was bedeutet, dass ein 1.500 Quadratfuß großes Dach das Gewicht von „acht vollwertigen leichten Pickup-Trucks“ tragen würde, heißt es in der Mitteilung.

Falls sie dies noch nicht getan haben, fordern Beamte in Alaska die Bewohner auf, den Schnee von ihren Dächern zu räumen, solange sie noch können …

Beamte in Anchorage fordern die Menschen dringend auf, den Schnee von ihren Dächern zu räumen, um zu verhindern, dass sie einstürzen, wie es bei einigen Gebäuden in der Stadt der Fall war.

Allein am Wochenende fielen mehr als 16 Zoll Schnee, wodurch Alaskas größte Stadt schneller als je zuvor die 100-Zoll-Marke durchbrach. Da noch ein Großteil des Winters vor uns liegt, ist Anchorage auf dem besten Weg, seinen Allzeitrekord von 134,5 Zoll Schneefall zu brechen.

Natürlich werden all diese Schneefälle in ein paar Tagen von allen, die außerhalb Alaskas leben, vergessen sein, weil neue Dinge auftauchen und den Nachrichtenzyklus dominieren werden.

Wir leben in einer Zeit, in der verrückte Dinge in rasantem Tempo geschehen.

Wie ich gestern besprochen habe, gab es im Jahr 2023 mehr Milliardenkatastrophen als je zuvor.

Auch dieses Jahr hat sicherlich einen dramatischen Start hingelegt, und jetzt steht die große amerikanische Sonnenfinsternis im Jahr 2024 bevor.

Also schnallen Sie sich an und halten Sie sich gut fest, denn ich habe das Gefühl, dass uns eine wilde Fahrt bevorsteht.

…

