Der geheime Krieg gegen Deutschland: Unser Land im Fadenkreuz globaler Eliten

Teile die Wahrheit!

Der geheime Krieg gegen Deutschland stellt die größte Bedrohung für die Bürger und ihr Land seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges dar. Mit dem mehrfachen Spiegel-Bestsellerautor Stefan Schubert setzt sich erstmals ein ehemaliger Polizist und international anerkannter Sicherheitsexperte mit den verborgenen Machenschaften einer globalen Elite auseinander.

Seine Rechercheergebnisse sind gleichermaßen brisant und besorgniserregend. Durch sein analytisches Vorgehen ist es Stefan Schubert gelungen, geheime Netzwerke und deren Finanzierungen offenzulegen und einen immer wiederkehrenden Modus Operandi zu ermitteln.

Die multiplen Krisen unserer Tage sind alles andere als schicksalhafte Zufälle; sie sind von Netzwerken inszeniert, wurden von langer Hand geplant und werden systematisch forciert. Denn eine globale Elite führt einen geheimen Krieg gegen die Bürger.

Zu dieser Elite gehören Big Tech und Big Pharma, die Finanzindustrie, aber auch Organisationen wie die UN, die EU oder das WEF. Zu den Globalisten zählen Milliardäre wie Bill Gates und nicht zuletzt NGOs und die US-Geheimdienste CIA und NSA.

Das Ziel der Eliten ist die Abschaffung der demokratischen Rechte und Freiheiten sowie die Installation einer Weltregierung.

Die große Transformation läuft bereits auf allen Ebenen und greift die Menschen in ihren privatesten Lebensräumen an:

BlackRock: Der Berliner Politikbetrieb wird zu einer Filiale der globalen Finanzindustrie

Grüne Milliardäre: das perfide Geschäftsmodell der Klimaeliten

Wer sind die tatsächlichen Hintermänner der WHO und des Great Reset?

Der WHO-Pandemievertrag: globaler Staatsstreich im Namen der Pharmaindustrie

Massenmigration als Waffe: Welche Rolle spielt Deutschland?

Weltsicherheitsrat und NATO: Klimawandel als Kriegsgrund

300x250

Ist Correctiv eine geheime Stasi der SPD?

Palantir: die Überwachungssoftware der US-Geheimdienste im Einsatz bei der deutschen Polizei

US-Geheimdienste agieren in Deutschland nach Besatzungsrecht

Nord Stream, die CIA und Bundeskanzler Scholz

300x250 boxone

Jeder Mensch auf diesem Planeten gerät dadurch ins Fadenkreuz. Dies zu erkennen und sich der Folgen bewusst zu werden, ist der erste Schritt, um die Angriffe auf ein freies und selbstbestimmtes Leben abzuwehren. Es ist an uns allen, aufzustehen – für die Menschheit und für die Freiheit!

»Bei den Recherchen war erschreckend zu erkennen, wie weit das Berliner Regierungsviertel bereits von der globalen Elite fremdgesteuert wird«. Stefan Schubert

Leseprobe zum Buch Der geheime Krieg gegen Deutschland

Wir leben in einer Zeit, in der dem Bürger vorsätzlich die Möglichkeit geraubt wird, in Ruhe über Ereignisse nachzudenken und Geschehnisse einzuordnen. In atemlosem Galopp geht es in den Nachrichtenbeiträgen vom Kriegsgeschehen in der Ukraine über den Konflikt im Gazastreifen bis hin zu den staatlich orchestrierten Anti-Rechts- Demonstrationen und wieder zurück.

Während die Protagonisten der letztgenannten Veranstaltung zur Ausgrenzung von politisch Anders- denkenden und zum Hass gegen die AfD und Millionen ihrer Wähler aufrufen, framen die Mainstream-Medien und die politischen Machthaber die Demonstrationen als einen wichtigen Beitrag im sogenannten Kampf gegen Hass und Hetze.

Wir erleben im »besten Deutschland aller Zeiten« eine Wiederauflage des bekannten Herrschaftsprinzips divide et impera (lateinisch für »teile und herrsche«). Die Machthaber spalten die Bevölkerung in unterschiedliche Gruppen auf, hetzen diese sodann aufeinander und können mithin in Ruhe ihre eigentlichen Pläne vorantreiben.

Und es ist dieser Krieg gegen den Souverän, seine Rechte und seine Freiheiten, der die mit Abstand größte Bedrohung für die Menschen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges darstellt.

Dieses Buch deckt auf und analysiert, wie umfassend der Angriff der globalen Akteure und deren Netzwerke auf Deutschland und seine Bürger mittlerweile abläuft. Die Politik schützt nicht etwa ihre Bevölkerung, sondern liefert sie den Machteliten schutzlos aus – Akteuren, die sie obendrein mit Milliarden von Steuergeldern versorgt.

Vergessen Sie die verbreiteten Narrative von Klimarettung, grüner Energie oder Nachhaltigkeit – diese Schlagworte dienen nur der Ablenkung von einer gigantischen globalen Umverteilungsmaschinerie von unten nach oben. Die Abschaffung demokratischer Rechte steht ebenso auf der Agenda wie die Installierung einer Weltregierung.

Der vorbereitete WHO-Pandemievertrag ist dabei nichts Geringeres als ein globaler Putsch gegen die Menschheit. Wer gehofft hatte, dass die Maßnahmen rund um die Covid-19-Pandemie lediglich einem einmaligen Ausnahmezustand geschuldet waren, der wird mit diesem Pandemieabkommen leider eines Besseren belehrt – Corona war nur der Anfang …

Deutschland im Fadenkreuz globaler Eliten deckt die erschrecken- den Zusammenhänge zwischen dem politisch-pharmazeutischen Komplex und dem Pentagon auf, das in seinen Geheimlaboren – mit Unterstützung des Biden-Clans auch in der Ukraine – bereits seit Jahren an den neuesten Biokampfstoffen arbeitet.

Und für jedes neue freigesetzte »Virus« benötigt man natürlich den dazugehörigen Impfstoff, der bereits in den Laboren unter militärischer Kontrolle erforscht wird. Ein wahrlich perfides Geschäftsmodell.

Durch klares analytisches Vorgehen – erlernt noch in den Zeiten der guten, alten Polizeiausbildung – und vor dem Hintergrund mei- ner zahlreichen Arbeiten und Veröffentlichungen im Bereich der Sicherheitsexpertise werde ich belegen, dass es sich bei den Fehlalarmen in Sachen Vogel- und Schweinegrippe und schließlich bei Corona um ein perfekt inszeniertes Vorgehen handelt.

Dies hauptsächlich, um Milliardenprofite zu kassieren und gleichzeitig die verbreiteten Angstszenarien zwecks Abschaffung elementarer Grund- rechte zu missbrauchen.

Dieses totalitäre Gebaren kommt auch zur Anwendung bei der »Agenda 2030«, die eine systematische Zerstörung der Landwirtschaft betreibt, um durch eine globale Planwirtschaft die Lebensmittelversorgung zu kontrollieren und höchste Profite mit Laborfleisch und Insektennahrung zu generieren.

Bei den Recherchen wurde erschreckenderweise deutlich, wie weit das Berliner Regierungsviertel bereits von international tätigen Finanzunternehmen wie BlackRock unterwandert und fremdgesteuert wird. Ist dies auch der Grund, aus dem der ehemalige BlackRock-Statthalter für Deutschland, Friedrich Merz, die AfD dämonisiert und mehr oder weniger unverhohlen eine Regierung mit den Grünen vorbereitet? In diesem Buch erhalten Sie die Antwort.

Der nächste Coup der Globalisten wird seit Jahren mittels des Narrativs eines angeblichen Klimanotstandes vorbereitet. Während Eigenheimbesitzer und Mieter in einem unvorstellbaren Maß zur Kasse gebeten werden, harren die grünen Milliardäre im Hintergrund des großen Zahltages. Dieses Buch scheut nicht davor zurück, Ross und Reiter zu nennen und die Protagonisten des geheimen Krieges gegen Deutschland zu enthüllen.

Nachdem Nancy Faeser und ihre Genossen eine Säuberungswelle nach der nächsten durch alle Sicherheitsbehörden gepeitscht haben, macht man sich nun an den Umbau zu einem massiven Repressionsapparat, der selbst die vom Grundgesetz geschützten Freiheitsrechte missachtet.

Die für die öffentliche Sicherheit zuständigen Behörden werden massiv aufgerüstet, etwa mit einer neuen Generation an Wasserwerfern und Panzerfahrzeugen, die EU-Eliten stellen eine eigene Truppe zur Aufstandsniederschlagung auf, und bei der deutschen Polizei werden CIA-Observationsprogramme installiert, um die gesamte Bevölkerung lückenlos zu überwachen.

Höchst befremdlich ist auch das Agieren der zusätzlich aufgebauten NGO-Denunziationsnetzwerke. Gerade die Überschneidungen der »Recherche-Plattform« Correctiv, welche die »Deportationslüge« von Potsdam verbreitet hat, mit dem politisch-medialen Komplex lassen alle Alarmglocken schrillen.

Anhand der rekonstruierten Finanzströme drängt sich ein heikler Verdacht auf: Haben sich die SPD und das Kanzleramt mit Correctiv und ähnlichen Einrichtungen eine geheime Privat-Stasi erschaffen?

Während mit den Lügen rund um den »Geheimplan von Potsdam« die Opposition kriminalisiert und geschwächt werden soll, existieren tatsächlich Geheimpläne, die Deutschland für immer zu verändern drohen – so etwa der beabsichtigte globale UN-Migrationspakt. Die brisantesten Punkte aus diesem Abkommen werden im Buch benannt und analysiert.

Doch dem Bürger drohen weitere Gefahren durch völlig unkontrollierte supranationale Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF), der EU, der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF).

Zudem nutzen transnationale Netzwerke den Ukrainekrieg dazu, um einen finalen Keil zwischen Russland und Deutschland zu treiben, während die Gefahren aus dem Westen vom Mainstream vollkommen verschwiegen werden.

Die US-Geheimdienste agieren in Deutschland noch immer völlig unkontrolliert und straffrei nach dem Besatzungsrecht des Zweiten Weltkrieges und fügen dem Wirtschaftsstandort Deutschland durch ihre allumfassende Industriespionage massive Schäden zu.

Zudem schreckt die US-Administration selbst davor nicht zurück, Deutschlands wichtige Energieversorgung militärisch anzugreifen. So berichten Washingtoner Insider, die CIA gehe davon aus, dass man Bundeskanzler Olaf Scholz vor der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines informiert habe.

Auch das Agieren der USA in der Ukraine und die damit verbundenen Finanzinteressen der Familie Biden wurden von den Mainstream-Medien mit einem Tabu belegt. Und dass die Bidens Geld durch Biowaffenlabore in der Ukraine verdient haben sollen – dabei kann es sich doch nur um eine Verschwörungstheorie handeln, oder?

Bittere Realität sind zudem die vorbereiteten Kriegspläne des Pentagons. Der extrem einflussreiche Thinktank RAND Corporation arbeitet im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums das Szenario für einen Biotechkrieg im Jahr 2028 aus und fordert aus diesem Grund, eine neuerliche prophylaktische Impflicht für alle US-Soldaten zu erlassen. …

Mehr dazu im Buch Der geheime Krieg gegen Deutschland

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 15.05.2024