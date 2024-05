Europäische Royals töten nackte Kinder zum Spaß auf Menschenjagdparty: Kinderopfer und Kinderhandel in Holland: Ein Augenzeuge meldet sich zu Wort

Teile die Wahrheit!

Dies ist einer aus einer Reihe von Artikeln, die Augenzeugenaussagen vor dem Internationalen Gerichtshof für Common Law in Brüssel entnommen sind. Fünf internationale Richter prüfen Beweise für Kindesvergewaltigung, Folter, Mord und Entführung, die angeblich von globalen Elitemitgliedern des Netzwerks „Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult“ begangen wurden.

Regelmäßige Kinderopfer des Neunten Kreises sollen in den Katakomben katholischer Kathedralen, im Vatikan, auf Privatgrundstücken und Hainen sowie auf Regierungsstützpunkten in Belgien, Holland, Spanien, Australien, Irland, Frankreich, England und den USA stattgefunden haben.

Mindestens 34 Kindermassengräber wurden in Irland, Spanien und Kanada identifiziert – und die jeweiligen Regierungen, die Krone von England und die katholische Kirche lehnten die Ausgrabung ab.

Als anwesend bei den Aktivitäten des Neunten Kreises wurden genannt: Papst Franziskus, der ehemalige Papst Ratzinger; Beamte der anglikanischen Kirche, der Vereinigten Kirche Kanadas und der katholischen Kirche, darunter Kardinäle; Mitglieder des europäischen Königshauses, darunter Königin Elizabeth und Prinz Phillip; Beamte des kanadischen, australischen, britischen und US-amerikanischen Militärs und der Regierungen, einschließlich der US-amerikanischen CIA, sowie prominente Minister, Richter, Politiker und Geschäftsleute aus den USA, Belgien, den Niederlanden, Kanada, Australien, Frankreich, Irland und dem Vereinigten Königreich.

Jugendliche wurden von europäischen Königshäusern unter Drogen gesetzt, nackt ausgezogen, vergewaltigt, im Wald gejagt und getötet, so der letzte Augenzeuge dieser Woche, der vor dem Internationalen Gerichtshof für Gewohnheitsrecht in Brüssel aussagte.

Die Frau war die vierte Augenzeugin, die über diese Menschenjagdgruppen des globalen Elitenetzwerks „ Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult“ berichtete. (Päpste und der Neunte Zirkel des satanischen Kults im Vatikan aufgedeckt: Sekte mit in Käfigen missbrauchten Babys verhaftet und wieder freigelassen (Video))

Ein ehemaliges Mitglied des niederländischen kriminellen Drogensyndikats Octopus sagte aus, dass Opfer für diese Menschenjagdgruppen aus Jugendstrafanstalten in Belgien und den Niederlanden geholt wurden.(Vatikan-Insider: Er deckte die Freimaurer-Kabale auf – vier Päpste, der Great Reset und ein Todesfall)

„Im Jahr 2004 war ich unfreiwilliger Zeuge von Folter-, Vergewaltigungs- und Mordsitzungen an unter Drogen stehenden Kindern, die für eine Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten der Niederlande durchgeführt wurden“, erklärte eine Frau.

„Ich wurde zu einer Jagdparty in Belgien in der Nähe von Brüssel mitgenommen, wo ich zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren sah, die von globalen Eliten gejagt und getötet wurden. Die Menschenjagdgruppe wurde von der niederländischen königlichen Garde schwer bewacht. Mir wurde gesagt, dass König Albert von Belgien anwesend sei.“

Vier Augenzeugen bestätigten, dass sie als Kinder und Jugendliche gezwungen wurden, an Menschenjagdpartys teilzunehmen, bei denen sie und andere Kinder vergewaltigt und einige getötet wurden und verstorbenen Jungen der Penis abgeschnitten wurde.

Angeblich gab es einen niederländischen Landpalast, in dem Jungenpenisse wie Trophäen an einer Wand ausgestellt waren. Auf dem Gelände des Palastes der belgischen Königin Beatrix fanden einige Jagdgesellschaften statt.

Die niederländische Therapeutin Toos Nijenhuis behauptete, dass sie als Vierjährige Zeugin von Kindermorden geworden sei, an denen der ehemalige Papst Ratzinger, ein niederländischer katholischer Kardinal, sowie der Vater der niederländischen belgischen Königin Beatrix und Bilderberger-Gründer, der niederländische Kronprinz Alfrink Bernhard, beteiligt gewesen seien.

„Ich habe gesehen, wie der ehemalige Papst Joseph Ratzinger ein kleines Mädchen ermordet hat“, bestätigte ein anderer Zeuge. „Es war im Herbst 1987 in einem französischen Schloss. Es war hässlich, schrecklich und passierte nicht nur einmal. Zu den prominenteren Teilnehmern zählten Ratzinger und Bernhard.“

In Irland, Spanien und Kanada wurden 34 Kindermassengräber entdeckt, die offenbar mit Aktivitäten des Neunten Kreises in Zusammenhang standen. Die größte war die Mohawk Indian Residential School in Brantford, Ontario, wo 2008 Kinderreste identifiziert wurden, bevor die katholische Kirche, die kanadische Regierung und die englische Krone die Ausgrabungen durch professionelle Archäologen einstellten.

Das ICLCJ-Gericht hatte 2013 Königin Elizabeth und Prinz Phillip für das Verschwinden von zehn einheimischen Kindern aus dem katholischen Internat in Kamloops, British Columbia, am 10. Oktober 1964 für schuldig befunden.

In den ersten beiden Wochen des Jahres 2014 identifizierten Gerichtszeugen niederländische und belgische Königshäuser, die an der Vergewaltigung und Tötung von Mohawk-Kindern und Neugeborenen beteiligt waren. Genannt wurden Bernhard und König Hendrick, Gemahl der Königin Wilhelmina von Holland.

Bei den Menschenjagdpartys sollen angeblich der verstorbene Prinz Johan Friso und seine Frau Mabel Wisse Smit anwesend gewesen sein , ehemalige Minister, der oberste Mann der niederländischen Armee, der Unterstaatssekretär des Raad Van State in den Niederlanden und als nächstes der Vizekönig an Königin Beatrix und andere globale Wirtschafts- und Politikführer, darunter einige aus den USA.

„Sicherlich wissen der jetzige König Willem Alexander und König Filip und ihre Frauen von diesem Missbrauch und Mord an Kindern“, sagte ein Augenzeuge.

„Sie tun nichts dagegen und sind wahrscheinlich diejenigen, die Ermittlungen und Strafverfolgungen stoppen.“

Im Januar 2014 starb der Bruder des Königs von Holland, Prinz Johan Friso, im Koma, nachdem diese drei hier gezeigten niederländischsprachigen Websites ins Internet gelangten.

Die Websites enthüllten, dass Friso auf den Menschenjagd- und Tötungspartys war.

„Die Geschichte erschien im Internet, nachdem jahrelang versucht wurde, die Politik- und Justizabteilung in den Niederlanden dazu zu bewegen, gegen die Kriminellen vorzugehen“, sagte ein Augenzeuge. „Niemand hat etwas unternommen, um diese Kriminellen aufzuhalten, wahrscheinlich weil Königin Beatrix und König Albert wahrscheinlich in die Ermittlungen eingegriffen haben.“

Auf dem Gelände des Palastes der belgischen Königin Beatrix in den Niederlanden sollen Menschenjagdpartys stattgefunden haben . Zwei Zeugen haben den ehemaligen Papst Joseph Ratzinger und den Vater von Königin Beatrix, den verstorbenen Prinz Alfrink Bernhard , als Anwesende bei den Kinderopfern genannt.

Beide sollen Nazi-Sympathisanten gewesen sein. Das ICLCJ-Gericht erhielt eine Sammlung jesuitischer Archivunterlagen über einen Kinderopferkult namens „Ritter der Dunkelheit“. 1933 wurden die Ritter von den katholischen Jesuiten und der Waffen-SS-Division der Nazis gegründet.

Den Aufzeichnungen zufolge wurde Ratzinger als Mitglied der Ritter identifiziert, als er als SS-Gehilfe im Konzentrationslager Ravensbrück in Deutschland arbeitete. Den Aufzeichnungen zufolge nahm Ratzinger auch an Kinderopferriten teil, bei denen entführte Kinder aus den Lagern oder politische Gefangene zum Einsatz kamen.

Ein weiteres Gerichtsdokument namens „ Magisterial Privilege“ wies darauf hin, dass Kinderopfer im Vatikan regelmäßig vorkamen. Im zarten Alter von 12 Jahren behauptete „Svali“ aus San Diego County, Kalifornien, sie sei in die Katakomben unter dem Vatikan gebracht worden, um der Opferung eines dreijährigen Jungen unter Drogen beizuwohnen.

In diesem Video sagte ihr Interviewer, dass ihm 24 Jahre zuvor eine „Maria“ erzählt habe, sie sei Zeugin eines weiteren satanischen Kinderopferrituals in denselben Katakomben des Vatikans gewesen.

Letzte Woche berichtete ein Ermittler der irischen Polizei dem ICLCJ-Gericht, dass die fast 800 Babys , die in der Klärgrube einer katholischen Nonne begraben wurden, zerstückelt, enthauptet und in Stücke gerissen waren – Anzeichen dafür, dass sie bei satanischen Kinderopferriten ermordet worden sein könnten.

In den letzten zwei Monaten hat das ICLCJ-Gericht diese herzzerreißenden Zeugenaussagen über die Vergewaltigung, Folter und Ermordung von Kindern im Jahr 2010 durch katholische Führer, Mitglieder des europäischen Königshauses und andere globale Eliten gehört.

Die Mordorte des Satanic Child Sacrifice Cult des Neunten Kreises sollen sich in den Katakomben katholischer Kathedralen, einschließlich des Vatikans, sowie auf Privatgrundstücken, Militäreinrichtungen und Wäldern in Belgien, Holland, Spanien, Australien, Frankreich, England und den USA befinden.

Das ICLCJ-Gericht wurde mit neu entdeckten Beweisen und einer Reihe neuer Zeugen überschwemmt, die sich meldeten, um über die Aktivitäten des satanischen Kinderopferkults des Neunten Kreises auszusagen.

Sie haben eine mögliche Beteiligung eines Mitglieds des Satanischen Kults des Neunten Zirkels an internationalen Kinderopfer-, Entführungs-, Ausbeutungs- und Drogenringen aufgedeckt. Aufgrund der Komplexität der Fälle wurde erwartet, dass die fünf internationalen Richter und 27 Jurymitglieder mindestens ein Jahr lang tagen.

Amnestie wurde Bürgern oder Mitarbeitern des Vatikans, der Krone von England, Kirchen oder Regierungen angeboten, die bereit waren, eidesstattliche Aussagen oder Beweise abzugeben, die zur strafrechtlichen Verfolgung dieser globalen Eliten führen, die der Begehung von Verbrechen verdächtigt werden. Über das ICLCJ-Gericht waren Belohnungen von bis zu 10.000 Euro oder rund 13.660 Dollar möglich.

Das ICLCJ-Gericht hatte über 450 Common Law Peace Officers in 13 Ländern, wobei 51 örtlich anerkannte Gruppen tätig waren. Für Common-Law-Gruppen, die über das Internationale Tribunal für Kirchen- und Staatsverbrechen einen Antrag stellten, standen lokale Organisationsmittel zur Verfügung.

…

