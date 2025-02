Teile die Wahrheit!

Hollywood-Botschafter Mel Gibson hat geschworen, die Epidemie des Kinderhandels und die Adrenochrom-Industrie, die Hollywood seit Jahrzehnten plagt, aufzudecken und zu zerschlagen.

Aber zuerst müssen Tausende unschuldiger Kinder gerettet werden – Kinder, deren Leben von der pädophilen Elite der Industrie zerstört werden könnte.

Mel Gibson löst bereits sein Versprechen ein, der Epidemie des Kinderhandels den Kampf anzusagen. Kürzlich leitete er eine Razzia gegen ein berüchtigtes Menschenhändlernetzwerk und rettete Dutzende Kinder aus einem ausgeklügelten Tunnelsystem, das „zufällig“ mit dem Anwesen von Tom Hanks verbunden ist – einem der wenigen Häuser, die nach der jüngsten Verwüstung noch stehen. (Anm. d. Red.: hierfür gibt es keine Beweise! Mehr über die Theorie der geretteten Kindern lesen Sie im Buch „DUMBs„.)

Während immer mehr dunkle Verbindungen ans Licht kommen, werden Ermittler mit gruseligen Fragen konfrontiert: Welche schrecklichen Wahrheiten verbergen sich hinter der glitzernden Fassade Hollywoods? Und wie weit werden diese mächtigen Persönlichkeiten gehen, um ihre Geheimnisse zu schützen?

Die Eliten in Hollywood bekamen in den vergangenen zwei Jahren die Auswirkungen von Putins Schließung von Massentierhaltungen für Kinder in der Ukraine zu spüren und begannen, ihre Betriebe in andere Länder zu verlagern – unter anderem in die USA und nach Mexiko.

Die Präsidentschaft Trumps hat jedoch eine gewaltige Welle polizeilicher Maßnahmen gegen die schreckliche Epidemie des Kinderhandels in den USA ausgelöst. Jetzt sehen sich die Eliten, die sich für unantastbar hielten, in die Enge getrieben, denn ihre dunklen Geheimnisse kommen endlich ans Licht. (DUMBs: Riesiges Tunnelnetz für Kinderhandel unter Hollywood und in der Schweiz (Video))

Sonderagenten des Heimatschutzministeriums und der US-Grenzpatrouille entdeckten einen „hochentwickelten Grenztunnel“, der El Paso (Texas) mit Mexiko verbindet.

Special agents with Homeland Security Investigations and the U.S. Border Patrol, found a “sophisticated cross-border tunnel” connecting El Paso, Texas to Ciudad Juarez, Mexico today. The tunnel is held up by wood beams and is equipped with electricity and a ventilation system.… https://t.co/TT4SYk8V5I — LIZ CROKIN (@LizCrokin) January 11, 2025

Ermittler bestätigten, dass dieser Tunnel für den Sexhandel mit Kindern genutzt wurde – und nun bringen forensische Beweise ihn mit der von der Hollywood-Unterhaltungsindustrie in Los Angeles ausgehenden Epidemie des Kinderhandels in Verbindung.

CIA-Quellen zufolge verschwinden jedes Jahr weltweit acht Millionen Kinder. Die große Mehrheit von ihnen fällt einem System von Pädophilie und Adrenochrom-Bluthandel zum Opfer. Gleichzeitig verharmlosen die Mainstream-Medien die Schwere der Epidemie, um ihre Herrscher vor der öffentlichen Kontrolle zu schützen.

Für die kriminelle Elite sind Kinder heute eine wertvollere Ware als Drogen, und in Hollywood gelten Kinder als Währung, so Mel Gibson. Er warnt, dass die Elite der Branche, unter ihnen viele weltbekannte Namen, sich regelmäßig „am Blut von Kindern labt“ , die mithilfe verschiedener Transportmittel durch ein ausgedehntes unterirdisches Tunnelnetz geschmuggelt werden.

Jahrelang haben die Medien unermüdlich daran gearbeitet, die Wahrheit zu verschleiern, doch die jüngsten Ereignisse haben ihre Darstellung erschüttert.

Die Hollywood-Schauspielerin Penelope Ann Miller, die im neuen Film „Reagan“ mitspielt , hat versehentlich etwas Erschreckendes enthüllt: Unter den Häusern der Hollywood-Eliten verlaufen geheime Tunnel. Es ist ein Versehen, das weit mehr ans Licht bringt, als sie beabsichtigt hat.